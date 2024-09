Lindbergh: l’Excelsior Spa & Lido di Pesaro entra in Preferred Hotels Novità in casa Lindbergh che vede la propria struttura pesarese Excelsior Spa & Lido entrare nel network Preferred Hotels & Resorts. L’hotel rappresenta un vero e proprio unicum nella destinazione marchigiana: si tratta, infatti, dell’unico 5 stelle presente in città che vanta un lido privato e una spa al primo piano vista mare. Per il gruppo fondato da Nardo Filippetti questo rappresenta il secondo ingresso in Preferred. Già nel 2022, infatti, il Grand Hotel San Pietro di Taormina è stato accolto nel network, questa volta nella collezione luxury Lux. “Siamo molto orgogliosi di essere entrati a far parte della famiglia Preferred – afferma la famiglia Filippetti -. Oltre a rappresentare l’unica struttura a Pesaro siamo anche l’unico hotel partner di Preferred di tutte le Marche. E per tutti noi questo è un importante riconoscimento. Da sempre cerchiamo di offrire ai nostri ospiti un soggiorno indimenticabile, all’insegna dell’eleganza e del relax e l’affiliazione con Preferred dimostra che siamo sulla strada giusta. L’aver ricevuto questo riconoscimento non rappresenta solo un onore, ma anche una grande opportunità per elevare ulteriormente il livello della nostra offerta e attrarre una clientela internazionale in cerca di esperienze di lusso indimenticabili”. Condividi

