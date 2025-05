Líbere Hospitality Group: 51 nuovi serviced apartments nel cuore di Milano Líbere Hospitality Group raddoppia sul mercato Italia con un accordo per la gestione di un nuovo complesso di serviced apartments in via Vincenzo Monti, nel pieno centro di Milano. L’intesa è successiva all’inaugurazione di un altro stabile residenziale composto da 17 appartamenti, sempre a Milano, ma in zona Dergano. La struttura di via Monti, che diventerà il più grande edificio dedicato agli appartamenti serviti nel nostro Paese, si sviluppa su oltre 4.000 metri quadri, con 51 unità abitative, di cui cinque attici. Gli appartamenti, bilocali e trilocali, saranno disponibili entro l’autunno del 2026, al termine di un intervento di ristrutturazione per la conversione di parte degli spazi, attualmente adibiti a ufficio o a usi commerciali, in unità residenziali e l’integrazione degli elementi di design e domotica che contraddistinguono il brand Líbere, che offre soluzioni di soggiorno upscale, a turisti internazionali e professionisti. Al termine della ristrutturazione, dunque, il portfolio milanese di Lhg raggiungerà un totale di 68 serviced apartment, distribuiti in due location strategiche della città e rivolti a target differenti. «Milano è centrale nella nostra strategia e questa seconda operazione che abbiamo chiuso con il supporto di Abitare Commercial (Gruppo AbitareCo) come advisor, lo dimostra. Siamo determinati a offrire ai nostri clienti un’esperienza unica, in una città che continua a crescere e rappresenta un punto di riferimento assoluto per ospitalità innovativa e mobilità internazionale» ha commentato Niccolò Pravettoni, head of business development di Lhg Italia. Il gruppo iberico leader dell’ospitalità ibrida punta a posizionarsi come leader nel settore degli alloggi alternativi in Italia e per quest’anno prevede di raddoppiare il fatturato globale, raggiungendo i 35 milioni di euro, grazie a una crescita mirata nei principali mercati europei. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491213 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_491216" align="alignleft" width="300"] Scorcio di uno degli appartamenti Libere a Valencia[/caption] Líbere Hospitality Group raddoppia sul mercato Italia con un accordo per la gestione di un nuovo complesso di serviced apartments in via Vincenzo Monti, nel pieno centro di Milano. L'intesa è successiva all'inaugurazione di un altro stabile residenziale composto da 17 appartamenti, sempre a Milano, ma in zona Dergano. La struttura di via Monti, che diventerà il più grande edificio dedicato agli appartamenti serviti nel nostro Paese, si sviluppa su oltre 4.000 metri quadri, con 51 unità abitative, di cui cinque attici. Gli appartamenti, bilocali e trilocali, saranno disponibili entro l’autunno del 2026, al termine di un intervento di ristrutturazione per la conversione di parte degli spazi, attualmente adibiti a ufficio o a usi commerciali, in unità residenziali e l’integrazione degli elementi di design e domotica che contraddistinguono il brand Líbere, che offre soluzioni di soggiorno upscale, a turisti internazionali e professionisti. Al termine della ristrutturazione, dunque, il portfolio milanese di Lhg raggiungerà un totale di 68 serviced apartment, distribuiti in due location strategiche della città e rivolti a target differenti. «Milano è centrale nella nostra strategia e questa seconda operazione che abbiamo chiuso con il supporto di Abitare Commercial (Gruppo AbitareCo) come advisor, lo dimostra. Siamo determinati a offrire ai nostri clienti un’esperienza unica, in una città che continua a crescere e rappresenta un punto di riferimento assoluto per ospitalità innovativa e mobilità internazionale» ha commentato Niccolò Pravettoni, head of business development di Lhg Italia. Il gruppo iberico leader dell’ospitalità ibrida punta a posizionarsi come leader nel settore degli alloggi alternativi in Italia e per quest'anno prevede di raddoppiare il fatturato globale, raggiungendo i 35 milioni di euro, grazie a una crescita mirata nei principali mercati europei. [post_title] => Líbere Hospitality Group: 51 nuovi serviced apartments nel cuore di Milano [post_date] => 2025-05-23T13:39:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748007586000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491188 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama "healiday” e sarà il trend dell'estate 2025. È un mix tra "to heal” (curare, rigenerare) e "holiday” (vacanza), un neologismo che descrive la vacanza dedicata alla rigenerazione fisica e psicologica, utile a ritrovare l'equilibrio e riconnettersi con sé stessi e con l'ambiente circostante. una vacanza lontana dal caos urbano (per il 79,3% degli intervistati), a contatto con la natura (77,5%), che garantisce la possibilità di "svegliarsi senza sveglia” (74,2%), offrire comfort (inteso come "massima comodità e servizi a disposizione”, 69,7%), privacy (67,8%), silenzio (62,5%) e disconnessione digitale (53,4%) oltre a permettere di sentirsi assistito e coccolato (64,6%). A intercettare e definire per la prima volta questo trend è Emma Villas, azienda che propone ville e casali di pregio con oltre 600 proprietà in Italia, che lo ha presentato in occasione della quarta edizione del suo Osservatorio, realizzato con AstraRicerche. L'Italia si conferma la destinazione preferita scelta come meta unica dal 43,4%, 3 su 10 prevedono di alternare vacanze in Italia e all'estero. Le regioni del Sud e la Sardegna le mete più ambite: la Sicilia spicca col 29,4%, seguita dal Salento (26,1%), dalla costiera Amalfitana (24,1%), dal Sud Sardegna (18,1%) e dalla Costa Smeralda (16,2%). Questo desiderio di viaggiare si combina con un focus crescente sul benessere e sulla rigenerazione. La vacanza viene vista, infatti, come un'opportunità per staccare dallo stress (tra gli obiettivi irrinunciabili per il 36,7%) e ricaricare le energie fisiche e mentali (33,5%). Insomma, per il 2025 c'è una visione (quasi) unanime sul fatto che la vacanza sia un'opportunità fondamentale per prendersi cura di sé e tornare alla vita quotidiana rigenerati. In questo scenario, la villa rappresenta la risposta ideale al desiderio di "healiday", offrendo lo spazio, la privacy e la flessibilità necessarie per un'esperienza di rigenerazione autentica. «La villa, nel suo concetto più puro, incarna perfettamente l'essenza della Healiday - commenta Giammarco Bisogno, amministratore delegato di Emma Villas - Non è solo un luogo dove soggiornare, la villa garantisce agli ospiti una dimensione privata e permette di staccare completamente dalla routine, immersi nella natura, godendo di comfort e servizi esclusivi. I dati del nostro osservatorio lo confermano: la lontananza dal caos, il contatto con la natura, la privacy, la possibilità di avere servizi personalizzati a disposizione sono gli elementi più ricercati per una vacanza rigenerativa, e sono intrinsecamente legati all'esperienza in villa». Il mare è la destinazione più adatta (41,5%), seguito da campagna o montagna (32,7%) e dal lago (18,5%), segno che la rigenerazione è un'esigenza trasversale, che cerca pace e bellezza in ogni luogo. A questo si aggiunge che per 6 italiani su 10 la villa indipendente è la soluzione ideale per abbracciare davvero questo nuovo modo di prendersi una pausa. Il dato è ancora più forte nella fascia tra i 30 e i 39 anni, che cerca spazi privati dove sentirsi liberi e con tempi dettati unicamente delle proprie esigenze. «Guardando all'estate 2025 - conclude Giammarco Bisogno - possiamo osservare un quadro che riflette un consolidamento e alcune dinamiche interessanti nel settore delle ville in affitto. Il nostro osservatorio registra oltre 5.400 settimane prenotate riferite all'intero anno 2025, per un valore complessivo del venduto che è pari a circa euro 28,2 milioni, in crescita del +4,15% rispetto a euro 27,0 milioni dello stesso periodo nel 2024. La permanenza media dei soggiorni si attesta a 1,37 settimane, un dato in leggero incremento rispetto all'1,27 settimane registrato nel 2024. Parallelamente, il prezzo medio a settimana ha raggiunto 5.200€, mostrando un aumento rispetto ai circa 4.640€ dell'anno precedente». [post_title] => Emma Villas, la tendenza dell’estate 2025 è l’healiday, la vacanza tra zero stress e massimo comfort [post_date] => 2025-05-23T11:32:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747999924000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491166 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_491169" align="alignleft" width="260"] Massimiliano Freddi[/caption] Per la prima volta dal 1918, Iaapa – International Association of Amusement Parks and Attractions – la principale associazione di categoria che rappresenta il comparto delle attrazioni permanenti su scala mondiale, ha scelto di affidare la presidenza del proprio Comitato direttivo all’Italia. Insignito dell’incarico è Massimiliano Freddi, professionista di spicco nel settore dei parchi divertimento e della formazione accademica, che porta con sé una solida esperienza maturata in contesti internazionali e imprenditoriali. Dirigente affermato e docente universitario di marketing ed experience design, Freddi ha costruito una carriera all’insegna della visione strategica e dell’innovazione. Ha ricoperto il ruolo di Responsabile Marketing e Comunicazione per il mercato italiano di Disneyland Paris e nel 2019 ha intrapreso la sfida imprenditoriale fondando Wonderwood, parco avventura sul Lago Maggiore di cui è tuttora Amministratore Delegato, cui ha fatto seguito nel 2025 Wonderwood Spina Verde, un secondo parco avventura situato nell’omonima area naturale protetta affacciata sul Lago di Como. Il suo profilo unisce capacità di leadership, competenze nella comunicazione e una forte vocazione per la formazione delle nuove generazioni, che Freddi continua a ispirare attraverso un approccio dinamico e orientato al futuro. “Sono onorato di questa nomina – ha dichiarato Freddi – che per la prima volta riconosce il valore e, ancor di più, il potenziale dell’Italia come protagonista globale di una filiera in continua espansione. Con la sua proposta di esperienze immersive, da vivere in prima persona, il comparto delle attrazioni risponde alla crescente esigenza di riconnettersi con ciò che è reale, autentico, umano, in un’ottica di digital detox. In questi luoghi straordinari, l'urgenza di restare connessi ai social o alle chat si dissolve naturalmente: il telefonino finisce in tasca, dimenticato, mentre a riempire occhi e cuore sono la meraviglia, la sorpresa e il coinvolgimento sensoriale. Oggi questo settore rappresenta uno dei motori vitali dell’economia turistica e culturale, ed è chiamato a innovare affrontando le sfide future con la creatività e l’ingegno che da sempre contraddistinguono il Made in Italy.” Con sedi operative a Orlando, Bruxelles, Dubai, Singapore, Shanghai, Città del Messico e Hong Kong, Iaapa è presente in più di 100 Paesi e rappresenta una rete di oltre 7.500 imprese, un universo eterogeneo che comprende, solo per citarne alcuni: musei, funivie panoramiche, centri di edutainment per famiglie, attrazioni naturalistiche, artistiche e culturali, parchi divertimento (tematici, acquatici, faunistici e avventura) e i principali fornitori e costruttori del settore. A livello europeo, i dati del Report Iaapa 2023 descrivono ricavi complessivi per 48,5 miliardi di euro, con 1,8 miliardi di visitatori e 455.000 occupati diretti; aggiungendo l’indotto, i ricavi salgono a 126,6 miliardi di euro e gli occupati a 870.000. In questo contesto, l’Italia si colloca al 4° posto, preceduta da Francia, Germania e Regno Unito, con un fatturato di 5,7 miliardi di euro – 14,4 con l’indotto – e 46.300 occupati diretti – 90.900 con l’indotto [post_title] => La presidenza di Iaapa, l'associazione mondiale delle attrazioni e dei parchi, è italiana [post_date] => 2025-05-23T10:16:22+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747995382000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491140 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con oltre 25 mila biglietti già venduti dall’inizio dell’anno ad oggi, Trenord presenta le ultime novità delle Gite in treno, iniziativa che permette di raggiungere diversi luoghi della Lombardia, dalle città d’arte ai laghi, per una giornata fuori porta all’insegna del relax e della sostenibilità. Lanciato come brand turistico grazie alla collaborazione con Discovera, “Gite in treno” propone viaggi alla scoperta delle bellezze della Lombardia, unendo l’efficienza del trasporto ferroviario alla valorizzazione delle mete locali. L’offerta spazia dalle escursioni culturali nelle città d’arte ai collegamenti verso aree naturalistiche e località sciistiche, come Aprica e Bobbio, fino a collaborazioni con realtà come la Navigazione Lago d’Iseo. “Una mobilità sostenibile che diventa motore di valorizzazione turistica del territorio: è questa la filosofia che ispira “Gite in treno” - dichiara Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord - Il progetto si basa su ingredienti chiave: l’attrattività della Lombardia a livello internazionale, il crescente interesse per il turismo di prossimità e sostenibile, l’ampia offerta ferroviaria regionale e un attento lavoro di storytelling e posizionamento del brand, veicolato anche attraverso partnership strategiche e comunicazione social. Fondamentale è anche il dialogo continuo con gli stakeholder territoriali, tra cui consorzi turistici e operatori locali”. Nell’intero 2024 le “Gite in treno” hanno raggiunto il dato record di 103 mila pacchetti venduti. Di questi, 40 mila sono stati biglietti venduti per i grandi eventi in Lombardia, dal Gran Premio di Monza all’Artigiano in Fiera. “Un risultato che conferma il ruolo chiave del treno come dorsale per la mobilità nel tempo libero” commenta Cesarini. “Gite in treno” si inserisce in un contesto virtuoso, in cui la mobilità ferroviaria diventa leva per uno sviluppo turistico integrato, accessibile e attento all’ambiente. Un modello replicabile non solo in Italia ma anche all’estero, e che fa della sinergia tra trasporto e territorio il suo punto di forza. “Considerando la crescente attenzione degli utenti verso un turismo a basso impatto ambientale e sostenibile, abbiamo affiancato Trenord nell’intento di valorizzare e promuovere un turismo di prossimità. Discovera si configura quindi come un innovativo Tour Operator del settore che, grazie alla tecnologia, permette di connettere trasporto, tempo libero e scoperta del territorio - ha commentato Riccardo Maggioni, direttore generale e co-founder di Sportit, insieme a Pasquale Scopelliti - La tecnologia e l’innovazione possono giocare un ruolo fondamentale nel rendere il turismo sempre più accessibile, sostenibile e integrato con il territorio”. I pacchetti “Gite in treno” sono disponibili sul sito e App di Trenord nella sezione dedicata e sul sito di Discovera. La piattaforma Discovera è basata sulla tecnologia di Sportit, molto avanzata e già testata anche nelle altre piattaforme della società (Snowit e Tribala). “In questo modo, con un semplice click, è possibile acquistare il pacchetto treno + esperienza e godersi la gita fuori porta senza lo stress del viaggio in auto e senza danneggiare il territorio” conclude Riccardo Maggioni [caption id="attachment_491142" align="alignright" width="300"] I pacchetti Gite in Treno 2025[/caption] Le proposte di Gite in treno comprendono anche itinerari verso mete meno conosciute, con l’obiettivo di guidare i passeggeri alla scoperta di perle nascoste della Lombardia. Tra le novità della stagione 2025, l'Eremo di Santa Caterina del Sasso e Garda Experience. “Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quest’anno registriamo già un +33% di biglietti venduti. Como, con il pacchetto treno + navigazione in battello è la meta preferita, scelta da 13 mila clienti”. [post_title] => Ripartono le Gite in Treno, pacchetti viaggio+esperienza alla scoperta della Lombardia [post_date] => 2025-05-23T09:45:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => lombardia [1] => treno [2] => trenord ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Lombardia [1] => treno [2] => Trenord ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747993538000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491117 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trade ancora una volta strategico e centrale per il Gruppo Nicolaus che lancia un fitto programma di attività e iniziative dedicate alle agenzie di viaggio dal nome “Nicolaus Forever – Trade Only”: al suo interno un imponente calendario di viaggi di formazione, reinterpretati Nicolaus in maniera coinvolgente, allettante e contemporanea. «Il trade è il nostro interlocutore privilegiato e per questo abbiamo deciso di creare il programma “Nicolaus Forever – Trade Only”, che fin dal nome racconta il ruolo fondamentale che la distribuzione ha per noi - commenta Isabella Candelori, direttore commerciale trade -. Con questo in mente abbiamo investito davvero molto sulla formazione in loco, che però non è solo orientata al prodotto, ma anche alla conoscenza dei tratti identitari della nostra azienda e che definiscono l’unicità del nostro modo di fare tour operating: la filosofia è stata quella di aprire le porte delle nostre strutture per incontrare luoghi e persone, così come facciamo da anni con i clienti. Vivere tutte le espressioni della programmazione e la nostra interpretazione dei territori diventa, inoltre, il contesto migliore in cui favorire il confronto tra noi e le agenzie e tra adv che arrivano da regioni diverse, creando un notevole valore aggiunto business oriented». Sono tre i fam trip selezionati legati alla linea di prodotto Valtur Escape con soggiorni al Valtur Zanzibar The Mora Resort, abbinati ad escursioni a Stone Town & Spice Island e al tempo libero strategico per premiare il singolo desiderio di approfondimento dell’esperienza, partendo dal profondo dialogo della struttura con il territorio. Oceano Indiano e Valtur Escape ancora protagonisti con una formula che è stata particolarmente apprezzata anche per la sua esclusività: il mini educational orientato a far sperimentare la raffinata esclusività della proposta maldiviana. Meta di arrivo il Valtur Maldive Ja Manafaru Resort. Altro asset vincente di questa formula, l’abbinamento con Dubai al Marriott Resort Palm Jumeirah e luxury experiences quali quelle legate alla vocazione cosmopolita della meta. Dubai sarà anche la meta dell’ultimo viaggio in partenza nell’ultima decade di maggio, organizzato con un partner di primo piano come Ita Airways. Del programma di formazione hanno fatto parte anche tre importanti viaggi di formazione in destinazioni chiave per il medio raggio come la Tunisia e il Mar Rosso: mete prescelte Djerba, la costa tunisina con Mahdia e Hammamet e Sharm el Sheikh, con focus sui brand Valtur e Nicolaus Club e attività mirate presso una selezione di prodotto generalista. Nuovo approccio alla formazione: “Chi vuol esser travel influencer” Infine, per rivoluzionare l’approccio al viaggio e di permettere alle adv coinvolte di sfruttarne tutte le potenzialità, il Gruppo Nicolaus ha lanciato una nuova iniziativa promozionale come “Chi vuol esser travel influencer”. Numerose le candidature raccolte e oltre 2.000 i contenuti social prodotti dagli agenti di viaggio, di grande qualità e originalità, con ottimi riscontri dal punto di vista dell’efficacia della valorizzazione del prodotto presso i potenziali clienti. «Per questo abbiamo sviluppato diverse formule di viaggio, con focus specifici sui brand, e format originali per ogni meta, dal medium scale all’upper upscale. E nell’ottica di creare nuovi modi di vivere i fam trip è nata un’iniziativa che ha superato felicemente le aspettative come “Chi vuol esser travel influencer”, che ha permesso alle agenzie di attivare un inedito canale di interazione con la clientela. Siamo già al lavoro per la seconda stagione di viaggi di formazione, con la soddisfazione di aver impiegato considerevoli risorse progettuali ed economiche e di averne raccolto velocemente i frutti su più fronti». [post_title] => “Nicolaus Forever – Trade Only”: adv sempre più strategiche e centrali per il gruppo [post_date] => 2025-05-23T09:25:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747992318000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491088 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un viaggio d'esplorazione tra le meraviglie dell’Adriatico, promosso da Fiavet Nazionale in collaborazione con l’Ente Nazionale Croato per il Turismo e Snav, ha condotto una delegazione di agenti di viaggio e rappresentanti regionali Fiavet nel cuore autentico della Dalmazia centrale. Una terra che incanta con il suo patrimonio naturale e culturale, e che oggi guarda con convinzione a un turismo diversificato, consapevole e sostenibile. L’iniziativa, svoltasi dal 9 al 14 maggio 2025, ha permesso di consolidare le relazioni commerciali e istituzionali tra Italia e Croazia: «Sono due paesi che condividono una tradizione turistica profonda - spiega Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente del Turismo Croato in Italia, evidenziando il valore della collaborazione -. Questa esperienza è solo l’inizio di un percorso comune per valorizzare al meglio le bellezze croate, che vanno ben oltre il mare cristallino». L'ente sta infatti focalizzando i suoi impegni sulla promozione di una destinazione a tutto tondo, tra natura, gastronomia, cultura, arte, cicloturismo e sport». La scelta della Dalmazia centrale, in questo contesto, non è stata casuale. «È una regione che può offrire molto a diversi segmenti di mercato e che gravita verso il centro-sud Italia» – spiega Vukelić –. Qui sono stati recentemente fatti importanti investimenti turistici, creando esperienze uniche e autentiche che molti agenti italiani ancora non conoscevano e che sono molto fiera di poter portare alla loro attenzione». A rafforzare il messaggio arriva anche Rosario Piscitelli, responsabile commerciale Snav, che sottolinea l’importanza del traghetto come mezzo comodo e flessibile: «Viaggiare in nave consente di portare con sé l’auto, più bagagli e anche gli animali domestici, grazie alle cabine pet-friendly, sempre più richieste. È un modo di viaggiare pratico e rilassato, perfettamente in linea con il desiderio di libertà dei nostri clienti». La collaborazione con l’ente croato non è episodica: «Lavoriamo insieme da anni, con campagne coordinate che mettono in risalto le diverse anime della Croazia - prosegue Piscitelli -. Durante i mesi di alta stagione, in particolare luglio e agosto, abbiamo previsto frequenze quotidiane per agevolare partenze comode sia di giorno che di sera. L’andamento delle prenotazioni è incoraggiante e conferma il grande interesse per la Croazia: siamo attualmente l’unico vettore a garantire una presenza costante su questa tratta». La comunicazione, come sempre, gioca un ruolo chiave: «Stiamo lavorando con RTL 102.5 su una campagna nazionale – anticipa Piscitelli insieme a Vukelić – che racconta la Croazia attraverso video e audio emozionali, valorizzando i porti, le marine, le esperienze gastronomiche e paesaggistiche. Vogliamo trasmettere un’idea di vacanza solare, rilassata, accessibile». Giuseppe Ciminnisi, presidente nazionale Fiavet, ha ribadito la qualità della destinazione come tratto distintivo: «La Croazia ci accoglie con strutture impeccabili, verde curato e ospitalità autentica. È una destinazione versatile e affascinante, che offre servizi e standard superiori». Ricorda inoltre come l’apertura di Fiavet verso questa meta sia iniziata nel 2019 con un viaggio a Zagabria e proseguita con numerose collaborazioni: «Conoscere una destinazione in profondità è fondamentale per gli agenti: permette di proporla meglio, con maggiore consapevolezza». [gallery ids="491107,491108,491109"] Nel corso dell'incontro istituzionale tenutosi presso il rooftop dell’hotel Cornaro a Spalato, oltre alla padrona di casa Ivana Klarić, erano presenti Ivana Vladović, direttrice dell’Ente del turismo della Dalmazia centrale, e Alijana Vukšić, direttrice dell’Ente turistico della città di Spalato. Un’occasione importante per confrontarsi, rilanciare nuove sinergie e celebrare i numeri incoraggianti del turismo croato: nel 2024, infatti, sono stati registrati 21,3 milioni di arrivi e 108,7 milioni di pernottamenti. Di questi, 103,3 milioni sono stati registrati nelle località marittime, mentre le zone continentali hanno accolto oltre 2,7 milioni di pernottamenti, registrando una crescita del 5%. Zagabria, in particolare, ha raggiunto 2,7 milioni di pernottamenti (+6% rispetto al 2023), a conferma di una strategia sempre più efficace nel posizionamento premium e diversificato dell’offerta turistica croata. Durante l'incontro, Stefano Corbari, presidente Fiavet Lazio, ha sottolineato come la cura, la pulizia e la qualità diffusa di strutture e servizi della Regione siano evidenti, un valore aggiunto decisivo per i clienti delle agenzie di viaggio». Giuseppe Scanu, presidente Fiavet Campania, ha aggiunto: «Da sempre noi campani siamo grandi frequentatori della Dalmazia, ma questo viaggio ci ha regalato itinerari originali e particolari, mostrandoci una regione ricca di nuovi spunti e attrattive sorprendenti». Luana De Angelis, vicepresidente Fiavet nazionale, ha concluso: «La Croazia che abbiamo conosciuto durante questo viaggio è diversa, sorprendente, con standard di qualità molto elevati. Ora dobbiamo saper spiegare ai nostri clienti che una tariffa più alta corrisponde effettivamente a un’offerta nettamente superiore». [gallery columns="6" ids="491116,491113,491114,491112,491115,491111"] Dalmazia Centale La Dalmazia centrale, cuore pulsante della Croazia, ha offerto al gruppo di agenti luoghi iconici e autentici. Dal fascino della storica fortezza di Kamičak a Sinj al panorama mozzafiato dello Skywalk nel parco naturale di Biokovo, dalle famose acque turchesi della spiaggia Zlatni Rat (Punta d’Oro) sull’isola di Brač, fino ai misteriosi e affascinanti laghi Rosso e Blu di Imotski. Emozionante anche la visita al museo dell’olio a Škrip, dove storia e tradizione si fondono in un racconto sensoriale unico. Makarska, con il suo vivace porto, le stradine animate da ristoranti tipici e caffè, e hotel moderni e accoglienti come il Dalmacija Places Hotel, ha offerto momenti di relax autentici e viste indimenticabili sul mare cristallino. Questa terra, dove montagne e mare dialogano continuamente, dove i profumi di pini, salsedine e vitigni inebriano l'aria e dove la storia millenaria si intreccia con esperienze gastronomiche e culturali uniche, si conferma una meta privilegiata per chi cerca autenticità e qualità. Un luogo che, attraverso le sinergie con gli operatori turistici italiani, guarda a un futuro in cui accoglienza e identità diventano motore di sviluppo consapevole e duraturo. [post_title] => Fiavet nazionale, l’Ente del Turismo Croato e Snav insieme in Dalmazia [post_date] => 2025-05-22T15:24:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747927452000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491075 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' lo Yacht Savoy la novità di punta dell'Egitto 2025 firmato Agenzia Viaggi Rallo: proposta in esclusiva per il mercato italiano, la moderna motonave di sole 12 suite da 45 mq è garanzia di comfort, privacy, raffinatezza e attracchi riservati lungo il Nilo. Lo yacht effettua partenze settimanali tra Luxor e Aswan, con possibilità di soggiorno in hotel di alta gamma al Cairo, ed è disponibile per prenotazioni individuali, di gruppo o in formula esclusiva per itinerari privati, eventi corporate, team building e incentive. La motonave è armata dalla compagnia egiziana Seti First, specializzata nella gestione di motonavi e strutture ricettive. Un operatore storico riconosciuto per la qualità e l’affidabilità, con il quale l’Agenzia Viaggi Rallo vanta una collaborazione ultradecennale. Lo Yacht Savoy dispone di arredamenti eleganti, vasca idromassaggio in ogni suite, wi-fi gratuito e ristorante di bordo con menù firmati da chef internazionali della scuola Amandine. L’esclusiva commerciale per il mercato italiano dello Yacht Savoy rappresenta un vantaggio competitivo che garantisce ai clienti italiani un servizio su misura, con assistenza in loco, guide professioniste in lingua italiana e itinerari riservati. Le nuove proposte arricchiscono l’ampia offerta di programmi per individuali e gruppi dell’Agenzia Viaggi Rallo raccolti nel catalogo “L’Egitto di Vittorio Russo”. Al centro dell’esperienza c’è un servizio altamente personalizzato, ogni dettaglio è pensato per offrire crociere di fascia medio-alta con un eccellente rapporto qualità/prezzo. Durante la navigazione, esibizioni musicali dal vivo arricchiscono l’esperienza a bordo. Gli itinerari L’Agenzia Viaggi Rallo ha studiato itinerari di 9 o 10 giorni con soggiorno al Cairo in hotel nel cuore della Capitale e 4 notti di navigazione a bordo dello Yacht Savoy, da Luxor ad Aswan o viceversa, un programma prevede anche una notte ad Abu Simbel. I programmi estesi di 11 giorni includono, invece, 6 notti a bordo, spingendosi a nord di Luxor per raggiungere via fiume i suggestivi siti archeologici di Abydos e Dendera. L’effettuazione della crociera avviene in giorni diversi rispetto alla maggior parte delle altre navi, consentendo visite meno affollate. Proposte studiate per viaggiatori esigenti, in cerca di esperienze autentiche che vogliono immergersi nella storia millenaria dell’Egitto senza rinunciare al comfort e allo stile. Già disponibili sul sito le partenze per le festività natalizie e Capodanno. [gallery ids="491082,491083"] [post_title] => Agenzia Viaggi Rallo: lo Yacht Savoy prende il largo, in esclusiva sul mercato Italia [post_date] => 2025-05-22T13:41:17+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747921277000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491043 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sun PhuQuoc Airways è il nome della nuova compagnia aerea del Vietnam, pronta a spiccare il volo entro fine 2025. Il governo del Paese del Sud-est asiatico ha infatti approvato la creazione di un nuovo vettore, in linea con la sensibile crescita della domanda di viaggio da parte della classe media vietnamita. La compagnia, secondo quanto specificato dalla casa madre Sun Group, punta a disporre di una flotta di 31 aeromobili entro il 2030 e ad attrarre un maggior numero di visitatori internazionali verso l'isola di Phu Quoc, nel Sud del Vietnam, ma anche ad altre “importanti destinazioni turistiche e commerciali in Vietnam e nel mondo”. L'investimento si attestata sugli 85 milioni di euro. Sun Group è una importante società immobiliare e di intrattenimento - che già possiede una piccola compagnia di jet privati, Sun Air - con una serie di progetti di alto profilo in tutto il Paese. A Phu Quoc, ad esempio, ha costruito una funivia di quasi otto chilometri, una delle più lunghe al mondo, oltre a hotel e parchi a tema. Nel 2024 il Paese del Sud-est asiatico ha accolto oltre 17 milioni di visitatori stranieri, con un aumento di quasi il 40% rispetto all'anno precedente. [post_title] => Sun PhuQuoc Airways, la nuova compagnia aerea del Vietnam decollerà entro fine 2025 [post_date] => 2025-05-22T11:25:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747913119000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491038 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_490414" align="alignleft" width="300"] Luigi Deli, founder & ceo Volonline Group[/caption] A seguito di una gara tra più compagnie di assicurazione proposte da Spencer & Carter, sulla base delle specifiche esigenze del cliente, Volonline tour operator ha selezionato Allianz Partners come proprio partner assicurativo. L'accordo, valido fino al 31 dicembre 2026, include due polizze complete: assicurazione medico-bagaglio e annullamento e solo medico-bagaglio, entrambe studiate appositamente per rispondere alle necessità del settore turistico. “La scelta di un partner assicurativo è determinata da molti fattori: la competitività, il valore commerciale, la fiducia e la deontologia professionale. Così come prioritario nel nostro settore è poter contare su un servizio in ogni momento del viaggio o della vacanza dei nostri clienti. La costante centralità dell’interesse e del servizio al cliente è stata determinante nella scelta di Allianz Partners e Spencer & Carter, rispetto alle altre soluzioni prospettate” dichiara Luigi Deli, ceo e founder di Volonline Group. “Siamo lieti di essere stati scelti come partner assicurativo da un’importante realtà come Volonline Group - afferma Massimiliano Sibilio, chief commercial officer di Allianz Partners -. Una scelta che riconosce la nostra esperienza globale e la nostra capacità di offrire soluzioni capaci di rispondere alle esigenze tanto dei viaggiatori quanto a quelle degli operatori turistici. Siamo fiduciosi che questa partnership porterà valore aggiunto sia a Volonline sia ai suoi clienti, garantendo viaggi sereni e protetti”. [post_title] => Volonline tour operator ha scelto Allianz Partners per le assicurazioni [post_date] => 2025-05-22T11:00:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747911613000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "libere hospitality group 51 nuovi serviced apartments nel cuore di milano" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":75,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1972,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491213","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491216\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Scorcio di uno degli appartamenti Libere a Valencia[/caption]\r

\r

Líbere Hospitality Group raddoppia sul mercato Italia con un accordo per la gestione di un nuovo complesso di serviced apartments in via Vincenzo Monti, nel pieno centro di Milano. \r

\r

L'intesa è successiva all'inaugurazione di un altro stabile residenziale composto da 17 appartamenti, sempre a Milano, ma in zona Dergano. \r

\r

La struttura di via Monti, che diventerà il più grande edificio dedicato agli appartamenti serviti nel nostro Paese, si sviluppa su oltre 4.000 metri quadri, con 51 unità abitative, di cui cinque attici. Gli appartamenti, bilocali e trilocali, saranno disponibili entro l’autunno del 2026, al termine di un intervento di ristrutturazione per la conversione di parte degli spazi, attualmente adibiti a ufficio o a usi commerciali, in unità residenziali e l’integrazione degli elementi di design e domotica che contraddistinguono il brand Líbere, che offre soluzioni di soggiorno upscale, a turisti internazionali e professionisti. \r

\r

Al termine della ristrutturazione, dunque, il portfolio milanese di Lhg raggiungerà un totale di 68 serviced apartment, distribuiti in due location strategiche della città e rivolti a target differenti. \r

\r

«Milano è centrale nella nostra strategia e questa seconda operazione che abbiamo chiuso con il supporto di Abitare Commercial (Gruppo AbitareCo) come advisor, lo dimostra. Siamo determinati a offrire ai nostri clienti un’esperienza unica, in una città che continua a crescere e rappresenta un punto di riferimento assoluto per ospitalità innovativa e mobilità internazionale» ha commentato Niccolò Pravettoni, head of business development di Lhg Italia.\r

\r

Il gruppo iberico leader dell’ospitalità ibrida punta a posizionarsi come leader nel settore degli alloggi alternativi in Italia e per quest'anno prevede di raddoppiare il fatturato globale, raggiungendo i 35 milioni di euro, grazie a una crescita mirata nei principali mercati europei. ","post_title":"Líbere Hospitality Group: 51 nuovi serviced apartments nel cuore di Milano","post_date":"2025-05-23T13:39:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1748007586000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491188","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama \"healiday” e sarà il trend dell'estate 2025. È un mix tra \"to heal” (curare, rigenerare) e \"holiday” (vacanza), un neologismo che descrive la vacanza dedicata alla rigenerazione fisica e psicologica, utile a ritrovare l'equilibrio e riconnettersi con sé stessi e con l'ambiente circostante. una vacanza lontana dal caos urbano (per il 79,3% degli intervistati), a contatto con la natura (77,5%), che garantisce la possibilità di \"svegliarsi senza sveglia” (74,2%), offrire comfort (inteso come \"massima comodità e servizi a disposizione”, 69,7%), privacy (67,8%), silenzio (62,5%) e disconnessione digitale (53,4%) oltre a permettere di sentirsi assistito e coccolato (64,6%).\r

\r

A intercettare e definire per la prima volta questo trend è Emma Villas, azienda che propone ville e casali di pregio con oltre 600 proprietà in Italia, che lo ha presentato in occasione della quarta edizione del suo Osservatorio, realizzato con AstraRicerche.\r

\r

L'Italia si conferma la destinazione preferita scelta come meta unica dal 43,4%, 3 su 10 prevedono di alternare vacanze in Italia e all'estero. Le regioni del Sud e la Sardegna le mete più ambite: la Sicilia spicca col 29,4%, seguita dal Salento (26,1%), dalla costiera Amalfitana (24,1%), dal Sud Sardegna (18,1%) e dalla Costa Smeralda (16,2%). Questo desiderio di viaggiare si combina con un focus crescente sul benessere e sulla rigenerazione. La vacanza viene vista, infatti, come un'opportunità per staccare dallo stress (tra gli obiettivi irrinunciabili per il 36,7%) e ricaricare le energie fisiche e mentali (33,5%). Insomma, per il 2025 c'è una visione (quasi) unanime sul fatto che la vacanza sia un'opportunità fondamentale per prendersi cura di sé e tornare alla vita quotidiana rigenerati.\r

\r

In questo scenario, la villa rappresenta la risposta ideale al desiderio di \"healiday\", offrendo lo spazio, la privacy e la flessibilità necessarie per un'esperienza di rigenerazione autentica. «La villa, nel suo concetto più puro, incarna perfettamente l'essenza della Healiday - commenta Giammarco Bisogno, amministratore delegato di Emma Villas - Non è solo un luogo dove soggiornare, la villa garantisce agli ospiti una dimensione privata e permette di staccare completamente dalla routine, immersi nella natura, godendo di comfort e servizi esclusivi. I dati del nostro osservatorio lo confermano: la lontananza dal caos, il contatto con la natura, la privacy, la possibilità di avere servizi personalizzati a disposizione sono gli elementi più ricercati per una vacanza rigenerativa, e sono intrinsecamente legati all'esperienza in villa».\r

\r

Il mare è la destinazione più adatta (41,5%), seguito da campagna o montagna (32,7%) e dal lago (18,5%), segno che la rigenerazione è un'esigenza trasversale, che cerca pace e bellezza in ogni luogo. A questo si aggiunge che per 6 italiani su 10 la villa indipendente è la soluzione ideale per abbracciare davvero questo nuovo modo di prendersi una pausa. Il dato è ancora più forte nella fascia tra i 30 e i 39 anni, che cerca spazi privati dove sentirsi liberi e con tempi dettati unicamente delle proprie esigenze.\r

\r

«Guardando all'estate 2025 - conclude Giammarco Bisogno - possiamo osservare un quadro che riflette un consolidamento e alcune dinamiche interessanti nel settore delle ville in affitto. Il nostro osservatorio registra oltre 5.400 settimane prenotate riferite all'intero anno 2025, per un valore complessivo del venduto che è pari a circa euro 28,2 milioni, in crescita del +4,15% rispetto a euro 27,0 milioni dello stesso periodo nel 2024. La permanenza media dei soggiorni si attesta a 1,37 settimane, un dato in leggero incremento rispetto all'1,27 settimane registrato nel 2024. Parallelamente, il prezzo medio a settimana ha raggiunto 5.200€, mostrando un aumento rispetto ai circa 4.640€ dell'anno precedente».","post_title":"Emma Villas, la tendenza dell’estate 2025 è l’healiday, la vacanza tra zero stress e massimo comfort","post_date":"2025-05-23T11:32:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1747999924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491166","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491169\" align=\"alignleft\" width=\"260\"] Massimiliano Freddi[/caption]\r

\r

Per la prima volta dal 1918, Iaapa – International Association of Amusement Parks and Attractions – la principale associazione di categoria che rappresenta il comparto delle attrazioni permanenti su scala mondiale, ha scelto di affidare la presidenza del proprio Comitato direttivo all’Italia.\r

\r

Insignito dell’incarico è Massimiliano Freddi, professionista di spicco nel settore dei parchi divertimento e della formazione accademica, che porta con sé una solida esperienza maturata in contesti internazionali e imprenditoriali. Dirigente affermato e docente universitario di marketing ed experience design, Freddi ha costruito una carriera all’insegna della visione strategica e dell’innovazione.\r

\r

Ha ricoperto il ruolo di Responsabile Marketing e Comunicazione per il mercato italiano di Disneyland Paris e nel 2019 ha intrapreso la sfida imprenditoriale fondando Wonderwood, parco avventura sul Lago Maggiore di cui è tuttora Amministratore Delegato, cui ha fatto seguito nel 2025 Wonderwood Spina Verde, un secondo parco avventura situato nell’omonima area naturale protetta affacciata sul Lago di Como. Il suo profilo unisce capacità di leadership, competenze nella comunicazione e una forte vocazione per la formazione delle nuove generazioni, che Freddi continua a ispirare attraverso un approccio dinamico e orientato al futuro.\r

\r

“Sono onorato di questa nomina – ha dichiarato Freddi – che per la prima volta riconosce il valore e, ancor di più, il potenziale dell’Italia come protagonista globale di una filiera in continua espansione. Con la sua proposta di esperienze immersive, da vivere in prima persona, il comparto delle attrazioni risponde alla crescente esigenza di riconnettersi con ciò che è reale, autentico, umano, in un’ottica di digital detox. In questi luoghi straordinari, l'urgenza di restare connessi ai social o alle chat si dissolve naturalmente: il telefonino finisce in tasca, dimenticato, mentre a riempire occhi e cuore sono la meraviglia, la sorpresa e il coinvolgimento sensoriale. Oggi questo settore rappresenta uno dei motori vitali dell’economia turistica e culturale, ed è chiamato a innovare affrontando le sfide future con la creatività e l’ingegno che da sempre contraddistinguono il Made in Italy.”\r

\r

Con sedi operative a Orlando, Bruxelles, Dubai, Singapore, Shanghai, Città del Messico e Hong Kong, Iaapa è presente in più di 100 Paesi e rappresenta una rete di oltre 7.500 imprese, un universo eterogeneo che comprende, solo per citarne alcuni: musei, funivie panoramiche, centri di edutainment per famiglie, attrazioni naturalistiche, artistiche e culturali, parchi divertimento (tematici, acquatici, faunistici e avventura) e i principali fornitori e costruttori del settore.\r

\r

A livello europeo, i dati del Report Iaapa 2023 descrivono ricavi complessivi per 48,5 miliardi di euro, con 1,8 miliardi di visitatori e 455.000 occupati diretti; aggiungendo l’indotto, i ricavi salgono a 126,6 miliardi di euro e gli occupati a 870.000. In questo contesto, l’Italia si colloca al 4° posto, preceduta da Francia, Germania e Regno Unito, con un fatturato di 5,7 miliardi di euro – 14,4 con l’indotto – e 46.300 occupati diretti – 90.900 con l’indotto","post_title":"La presidenza di Iaapa, l'associazione mondiale delle attrazioni e dei parchi, è italiana","post_date":"2025-05-23T10:16:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747995382000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491140","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con oltre 25 mila biglietti già venduti dall’inizio dell’anno ad oggi, Trenord presenta le ultime novità delle Gite in treno, iniziativa che permette di raggiungere diversi luoghi della Lombardia, dalle città d’arte ai laghi, per una giornata fuori porta all’insegna del relax e della sostenibilità.\r

\r

Lanciato come brand turistico grazie alla collaborazione con Discovera, “Gite in treno” propone viaggi alla scoperta delle bellezze della Lombardia, unendo l’efficienza del trasporto ferroviario alla valorizzazione delle mete locali. L’offerta spazia dalle escursioni culturali nelle città d’arte ai collegamenti verso aree naturalistiche e località sciistiche, come Aprica e Bobbio, fino a collaborazioni con realtà come la Navigazione Lago d’Iseo.\r

\r

“Una mobilità sostenibile che diventa motore di valorizzazione turistica del territorio: è questa la filosofia che ispira “Gite in treno” - dichiara Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord - Il progetto si basa su ingredienti chiave: l’attrattività della Lombardia a livello internazionale, il crescente interesse per il turismo di prossimità e sostenibile, l’ampia offerta ferroviaria regionale e un attento lavoro di storytelling e posizionamento del brand, veicolato anche attraverso partnership strategiche e comunicazione social. Fondamentale è anche il dialogo continuo con gli stakeholder territoriali, tra cui consorzi turistici e operatori locali”.\r

\r

Nell’intero 2024 le “Gite in treno” hanno raggiunto il dato record di 103 mila pacchetti venduti. Di questi, 40 mila sono stati biglietti venduti per i grandi eventi in Lombardia, dal Gran Premio di Monza all’Artigiano in Fiera. “Un risultato che conferma il ruolo chiave del treno come dorsale per la mobilità nel tempo libero” commenta Cesarini. \r

\r

“Gite in treno” si inserisce in un contesto virtuoso, in cui la mobilità ferroviaria diventa leva per uno sviluppo turistico integrato, accessibile e attento all’ambiente. Un modello replicabile non solo in Italia ma anche all’estero, e che fa della sinergia tra trasporto e territorio il suo punto di forza.\r

\r

“Considerando la crescente attenzione degli utenti verso un turismo a basso impatto ambientale e sostenibile, abbiamo affiancato Trenord nell’intento di valorizzare e promuovere un turismo di prossimità. Discovera si configura quindi come un innovativo Tour Operator del settore che, grazie alla tecnologia, permette di connettere trasporto, tempo libero e scoperta del territorio - ha commentato Riccardo Maggioni, direttore generale e co-founder di Sportit, insieme a Pasquale Scopelliti - La tecnologia e l’innovazione possono giocare un ruolo fondamentale nel rendere il turismo sempre più accessibile, sostenibile e integrato con il territorio”.\r

\r

I pacchetti “Gite in treno” sono disponibili sul sito e App di Trenord nella sezione dedicata e sul sito di Discovera. La piattaforma Discovera è basata sulla tecnologia di Sportit, molto avanzata e già testata anche nelle altre piattaforme della società (Snowit e Tribala).\r

“In questo modo, con un semplice click, è possibile acquistare il pacchetto treno + esperienza e godersi la gita fuori porta senza lo stress del viaggio in auto e senza danneggiare il territorio” conclude Riccardo Maggioni\r

\r

[caption id=\"attachment_491142\" align=\"alignright\" width=\"300\"] I pacchetti Gite in Treno 2025[/caption]\r

\r

Le proposte di Gite in treno comprendono anche itinerari verso mete meno conosciute, con l’obiettivo di guidare i passeggeri alla scoperta di perle nascoste della Lombardia. Tra le novità della stagione 2025, l'Eremo di Santa Caterina del Sasso e Garda Experience.\r

\r

“Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quest’anno registriamo già un +33% di biglietti venduti. Como, con il pacchetto treno + navigazione in battello è la meta preferita, scelta da 13 mila clienti”.","post_title":"Ripartono le Gite in Treno, pacchetti viaggio+esperienza alla scoperta della Lombardia","post_date":"2025-05-23T09:45:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["lombardia","treno","trenord"],"post_tag_name":["Lombardia","treno","Trenord"]},"sort":[1747993538000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491117","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trade ancora una volta strategico e centrale per il Gruppo Nicolaus che lancia un fitto programma di attività e iniziative dedicate alle agenzie di viaggio dal nome “Nicolaus Forever – Trade Only”: al suo interno un imponente calendario di viaggi di formazione, reinterpretati Nicolaus in maniera coinvolgente, allettante e contemporanea.\r

\r

«Il trade è il nostro interlocutore privilegiato e per questo abbiamo deciso di creare il programma “Nicolaus Forever – Trade Only”, che fin dal nome racconta il ruolo fondamentale che la distribuzione ha per noi - commenta Isabella Candelori, direttore commerciale trade -. Con questo in mente abbiamo investito davvero molto sulla formazione in loco, che però non è solo orientata al prodotto, ma anche alla conoscenza dei tratti identitari della nostra azienda e che definiscono l’unicità del nostro modo di fare tour operating: la filosofia è stata quella di aprire le porte delle nostre strutture per incontrare luoghi e persone, così come facciamo da anni con i clienti. Vivere tutte le espressioni della programmazione e la nostra interpretazione dei territori diventa, inoltre, il contesto migliore in cui favorire il confronto tra noi e le agenzie e tra adv che arrivano da regioni diverse, creando un notevole valore aggiunto business oriented».\r

\r

Sono tre i fam trip selezionati legati alla linea di prodotto Valtur Escape con soggiorni al Valtur Zanzibar The Mora Resort, abbinati ad escursioni a Stone Town & Spice Island e al tempo libero strategico per premiare il singolo desiderio di approfondimento dell’esperienza, partendo dal profondo dialogo della struttura con il territorio.\r

\r

Oceano Indiano e Valtur Escape ancora protagonisti con una formula che è stata particolarmente apprezzata anche per la sua esclusività: il mini educational orientato a far sperimentare la raffinata esclusività della proposta maldiviana. Meta di arrivo il Valtur Maldive Ja Manafaru Resort. Altro asset vincente di questa formula, l’abbinamento con Dubai al Marriott Resort Palm Jumeirah e luxury experiences quali quelle legate alla vocazione cosmopolita della meta. Dubai sarà anche la meta dell’ultimo viaggio in partenza nell’ultima decade di maggio, organizzato con un partner di primo piano come Ita Airways.\r

\r

Del programma di formazione hanno fatto parte anche tre importanti viaggi di formazione in destinazioni chiave per il medio raggio come la Tunisia e il Mar Rosso: mete prescelte Djerba, la costa tunisina con Mahdia e Hammamet e Sharm el Sheikh, con focus sui brand Valtur e Nicolaus Club e attività mirate presso una selezione di prodotto generalista.\r

Nuovo approccio alla formazione: “Chi vuol esser travel influencer”\r

Infine, per rivoluzionare l’approccio al viaggio e di permettere alle adv coinvolte di sfruttarne tutte le potenzialità, il Gruppo Nicolaus ha lanciato una nuova iniziativa promozionale come “Chi vuol esser travel influencer”. Numerose le candidature raccolte e oltre 2.000 i contenuti social prodotti dagli agenti di viaggio, di grande qualità e originalità, con ottimi riscontri dal punto di vista dell’efficacia della valorizzazione del prodotto presso i potenziali clienti.\r

\r

«Per questo abbiamo sviluppato diverse formule di viaggio, con focus specifici sui brand, e format originali per ogni meta, dal medium scale all’upper upscale. E nell’ottica di creare nuovi modi di vivere i fam trip è nata un’iniziativa che ha superato felicemente le aspettative come “Chi vuol esser travel influencer”, che ha permesso alle agenzie di attivare un inedito canale di interazione con la clientela. Siamo già al lavoro per la seconda stagione di viaggi di formazione, con la soddisfazione di aver impiegato considerevoli risorse progettuali ed economiche e di averne raccolto velocemente i frutti su più fronti».","post_title":"“Nicolaus Forever – Trade Only”: adv sempre più strategiche e centrali per il gruppo","post_date":"2025-05-23T09:25:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747992318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491088","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un viaggio d'esplorazione tra le meraviglie dell’Adriatico, promosso da Fiavet Nazionale in collaborazione con l’Ente Nazionale Croato per il Turismo e Snav, ha condotto una delegazione di agenti di viaggio e rappresentanti regionali Fiavet nel cuore autentico della Dalmazia centrale. Una terra che incanta con il suo patrimonio naturale e culturale, e che oggi guarda con convinzione a un turismo diversificato, consapevole e sostenibile.\r

\r

L’iniziativa, svoltasi dal 9 al 14 maggio 2025, ha permesso di consolidare le relazioni commerciali e istituzionali tra Italia e Croazia: «Sono due paesi che condividono una tradizione turistica profonda - spiega Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente del Turismo Croato in Italia, evidenziando il valore della collaborazione -. Questa esperienza è solo l’inizio di un percorso comune per valorizzare al meglio le bellezze croate, che vanno ben oltre il mare cristallino». L'ente sta infatti focalizzando i suoi impegni sulla promozione di una destinazione a tutto tondo, tra natura, gastronomia, cultura, arte, cicloturismo e sport».\r

\r

La scelta della Dalmazia centrale, in questo contesto, non è stata casuale. «È una regione che può offrire molto a diversi segmenti di mercato e che gravita verso il centro-sud Italia» – spiega Vukelić –. Qui sono stati recentemente fatti importanti investimenti turistici, creando esperienze uniche e autentiche che molti agenti italiani ancora non conoscevano e che sono molto fiera di poter portare alla loro attenzione».\r

\r

A rafforzare il messaggio arriva anche Rosario Piscitelli, responsabile commerciale Snav, che sottolinea l’importanza del traghetto come mezzo comodo e flessibile: «Viaggiare in nave consente di portare con sé l’auto, più bagagli e anche gli animali domestici, grazie alle cabine pet-friendly, sempre più richieste. È un modo di viaggiare pratico e rilassato, perfettamente in linea con il desiderio di libertà dei nostri clienti». La collaborazione con l’ente croato non è episodica: «Lavoriamo insieme da anni, con campagne coordinate che mettono in risalto le diverse anime della Croazia - prosegue Piscitelli -. Durante i mesi di alta stagione, in particolare luglio e agosto, abbiamo previsto frequenze quotidiane per agevolare partenze comode sia di giorno che di sera. L’andamento delle prenotazioni è incoraggiante e conferma il grande interesse per la Croazia: siamo attualmente l’unico vettore a garantire una presenza costante su questa tratta».\r

\r

La comunicazione, come sempre, gioca un ruolo chiave: «Stiamo lavorando con RTL 102.5 su una campagna nazionale – anticipa Piscitelli insieme a Vukelić – che racconta la Croazia attraverso video e audio emozionali, valorizzando i porti, le marine, le esperienze gastronomiche e paesaggistiche. Vogliamo trasmettere un’idea di vacanza solare, rilassata, accessibile».\r

\r

Giuseppe Ciminnisi, presidente nazionale Fiavet, ha ribadito la qualità della destinazione come tratto distintivo: «La Croazia ci accoglie con strutture impeccabili, verde curato e ospitalità autentica. È una destinazione versatile e affascinante, che offre servizi e standard superiori». Ricorda inoltre come l’apertura di Fiavet verso questa meta sia iniziata nel 2019 con un viaggio a Zagabria e proseguita con numerose collaborazioni: «Conoscere una destinazione in profondità è fondamentale per gli agenti: permette di proporla meglio, con maggiore consapevolezza».\r

\r

[gallery ids=\"491107,491108,491109\"]\r

\r

Nel corso dell'incontro istituzionale tenutosi presso il rooftop dell’hotel Cornaro a Spalato, oltre alla padrona di casa Ivana Klarić, erano presenti Ivana Vladović, direttrice dell’Ente del turismo della Dalmazia centrale, e Alijana Vukšić, direttrice dell’Ente turistico della città di Spalato. Un’occasione importante per confrontarsi, rilanciare nuove sinergie e celebrare i numeri incoraggianti del turismo croato: nel 2024, infatti, sono stati registrati 21,3 milioni di arrivi e 108,7 milioni di pernottamenti. Di questi, 103,3 milioni sono stati registrati nelle località marittime, mentre le zone continentali hanno accolto oltre 2,7 milioni di pernottamenti, registrando una crescita del 5%. Zagabria, in particolare, ha raggiunto 2,7 milioni di pernottamenti (+6% rispetto al 2023), a conferma di una strategia sempre più efficace nel posizionamento premium e diversificato dell’offerta turistica croata.\r

\r

Durante l'incontro, Stefano Corbari, presidente Fiavet Lazio, ha sottolineato come la cura, la pulizia e la qualità diffusa di strutture e servizi della Regione siano evidenti, un valore aggiunto decisivo per i clienti delle agenzie di viaggio». Giuseppe Scanu, presidente Fiavet Campania, ha aggiunto: «Da sempre noi campani siamo grandi frequentatori della Dalmazia, ma questo viaggio ci ha regalato itinerari originali e particolari, mostrandoci una regione ricca di nuovi spunti e attrattive sorprendenti». Luana De Angelis, vicepresidente Fiavet nazionale, ha concluso: «La Croazia che abbiamo conosciuto durante questo viaggio è diversa, sorprendente, con standard di qualità molto elevati. Ora dobbiamo saper spiegare ai nostri clienti che una tariffa più alta corrisponde effettivamente a un’offerta nettamente superiore».\r

\r

[gallery columns=\"6\" ids=\"491116,491113,491114,491112,491115,491111\"]\r

\r

Dalmazia Centale\r

\r

La Dalmazia centrale, cuore pulsante della Croazia, ha offerto al gruppo di agenti luoghi iconici e autentici. Dal fascino della storica fortezza di Kamičak a Sinj al panorama mozzafiato dello Skywalk nel parco naturale di Biokovo, dalle famose acque turchesi della spiaggia Zlatni Rat (Punta d’Oro) sull’isola di Brač, fino ai misteriosi e affascinanti laghi Rosso e Blu di Imotski. Emozionante anche la visita al museo dell’olio a Škrip, dove storia e tradizione si fondono in un racconto sensoriale unico. Makarska, con il suo vivace porto, le stradine animate da ristoranti tipici e caffè, e hotel moderni e accoglienti come il Dalmacija Places Hotel, ha offerto momenti di relax autentici e viste indimenticabili sul mare cristallino.\r

\r

Questa terra, dove montagne e mare dialogano continuamente, dove i profumi di pini, salsedine e vitigni inebriano l'aria e dove la storia millenaria si intreccia con esperienze gastronomiche e culturali uniche, si conferma una meta privilegiata per chi cerca autenticità e qualità. Un luogo che, attraverso le sinergie con gli operatori turistici italiani, guarda a un futuro in cui accoglienza e identità diventano motore di sviluppo consapevole e duraturo.","post_title":"Fiavet nazionale, l’Ente del Turismo Croato e Snav insieme in Dalmazia","post_date":"2025-05-22T15:24:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747927452000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491075","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' lo Yacht Savoy la novità di punta dell'Egitto 2025 firmato Agenzia Viaggi Rallo: proposta in esclusiva per il mercato italiano, la moderna motonave di sole 12 suite da 45 mq è garanzia di comfort, privacy, raffinatezza e attracchi riservati lungo il Nilo.\r

\r

Lo yacht effettua partenze settimanali tra Luxor e Aswan, con possibilità di soggiorno in hotel di alta gamma al Cairo, ed è disponibile per prenotazioni individuali, di gruppo o in formula esclusiva per itinerari privati, eventi corporate, team building e incentive. La motonave è armata dalla compagnia egiziana Seti First, specializzata nella gestione di motonavi e strutture ricettive. Un operatore storico riconosciuto per la qualità e l’affidabilità, con il quale l’Agenzia Viaggi Rallo vanta una collaborazione ultradecennale.\r

\r

Lo Yacht Savoy dispone di arredamenti eleganti, vasca idromassaggio in ogni suite, wi-fi gratuito e ristorante di bordo con menù firmati da chef internazionali della scuola Amandine.\r

\r

L’esclusiva commerciale per il mercato italiano dello Yacht Savoy rappresenta un vantaggio competitivo che garantisce ai clienti italiani un servizio su misura, con assistenza in loco, guide professioniste in lingua italiana e itinerari riservati. Le nuove proposte arricchiscono l’ampia offerta di programmi per individuali e gruppi dell’Agenzia Viaggi Rallo raccolti nel catalogo “L’Egitto di Vittorio Russo”. Al centro dell’esperienza c’è un servizio altamente personalizzato, ogni dettaglio è pensato per offrire crociere di fascia medio-alta con un eccellente rapporto qualità/prezzo. Durante la navigazione, esibizioni musicali dal vivo arricchiscono l’esperienza a bordo.\r

\r

Gli itinerari\r

\r

L’Agenzia Viaggi Rallo ha studiato itinerari di 9 o 10 giorni con soggiorno al Cairo in hotel nel cuore della Capitale e 4 notti di navigazione a bordo dello Yacht Savoy, da Luxor ad Aswan o viceversa, un programma prevede anche una notte ad Abu Simbel. I programmi estesi di 11 giorni includono, invece, 6 notti a bordo, spingendosi a nord di Luxor per raggiungere via fiume i suggestivi siti archeologici di Abydos e Dendera. L’effettuazione della crociera avviene in giorni diversi rispetto alla maggior parte delle altre navi, consentendo visite meno affollate.\r

\r

Proposte studiate per viaggiatori esigenti, in cerca di esperienze autentiche che vogliono immergersi nella storia millenaria dell’Egitto senza rinunciare al comfort e allo stile. Già disponibili sul sito le partenze per le festività natalizie e Capodanno.\r

\r

[gallery ids=\"491082,491083\"]","post_title":"Agenzia Viaggi Rallo: lo Yacht Savoy prende il largo, in esclusiva sul mercato Italia","post_date":"2025-05-22T13:41:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747921277000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491043","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sun PhuQuoc Airways è il nome della nuova compagnia aerea del Vietnam, pronta a spiccare il volo entro fine 2025. Il governo del Paese del Sud-est asiatico ha infatti approvato la creazione di un nuovo vettore, in linea con la sensibile crescita della domanda di viaggio da parte della classe media vietnamita.\r

\r

La compagnia, secondo quanto specificato dalla casa madre Sun Group, punta a disporre di una flotta di 31 aeromobili entro il 2030 e ad attrarre un maggior numero di visitatori internazionali verso l'isola di Phu Quoc, nel Sud del Vietnam, ma anche ad altre “importanti destinazioni turistiche e commerciali in Vietnam e nel mondo”.\r

\r

L'investimento si attestata sugli 85 milioni di euro. Sun Group è una importante società immobiliare e di intrattenimento - che già possiede una piccola compagnia di jet privati, Sun Air - con una serie di progetti di alto profilo in tutto il Paese. A Phu Quoc, ad esempio, ha costruito una funivia di quasi otto chilometri, una delle più lunghe al mondo, oltre a hotel e parchi a tema. \r

\r

Nel 2024 il Paese del Sud-est asiatico ha accolto oltre 17 milioni di visitatori stranieri, con un aumento di quasi il 40% rispetto all'anno precedente.","post_title":"Sun PhuQuoc Airways, la nuova compagnia aerea del Vietnam decollerà entro fine 2025","post_date":"2025-05-22T11:25:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747913119000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491038","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490414\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Deli, founder & ceo Volonline Group[/caption]\r

A seguito di una gara tra più compagnie di assicurazione proposte da Spencer & Carter, sulla base delle specifiche esigenze del cliente, Volonline tour operator ha selezionato Allianz Partners come proprio partner assicurativo. L'accordo, valido fino al 31 dicembre 2026, include due polizze complete: assicurazione medico-bagaglio e annullamento e solo medico-bagaglio, entrambe studiate appositamente per rispondere alle necessità del settore turistico.\r

“La scelta di un partner assicurativo è determinata da molti fattori: la competitività, il valore commerciale, la fiducia e la deontologia professionale. Così come prioritario nel nostro settore è poter contare su un servizio in ogni momento del viaggio o della vacanza dei nostri clienti. La costante centralità dell’interesse e del servizio al cliente è stata determinante nella scelta di Allianz Partners e Spencer & Carter, rispetto alle altre soluzioni prospettate” dichiara Luigi Deli, ceo e founder di Volonline Group.\r

“Siamo lieti di essere stati scelti come partner assicurativo da un’importante realtà come Volonline Group - afferma Massimiliano Sibilio, chief commercial officer di Allianz Partners -. Una scelta che riconosce la nostra esperienza globale e la nostra capacità di offrire soluzioni capaci di rispondere alle esigenze tanto dei viaggiatori quanto a quelle degli operatori turistici. Siamo fiduciosi che questa partnership porterà valore aggiunto sia a Volonline sia ai suoi clienti, garantendo viaggi sereni e protetti”.","post_title":"Volonline tour operator ha scelto Allianz Partners per le assicurazioni","post_date":"2025-05-22T11:00:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747911613000]}]}}