L’ex amministratore del to Condor, Leonardo Patacconi, acquisisce l’hotel DuoMo di Rimini E’ andato all’ex amministratore unico e presidente del to Condor, Leonardo Patacconi, l’hotel DuoMo di Rimini, avveniristico 4 stelle situato nel centro della città progettato dall’archistar israeliana Ron Arad e dotato di 34 camere e nove suite. La struttura, aperta nel 2006, è stata successivamente coinvolta, a partire dal 2020, in una serie di controversie legali sorte tra la società proprietaria dell’asset (la John Perry srl) e quella di gestione (la Ghp srl). Il piano di concordato, al tempo presentato al tribunale di Rimini, era basato sulla prosecuzione dell’attività alberghiera, anche attraverso un contratto di management con un primario operatore del settore, e la dismissione dell’asset immobiliare mediante asta competitiva, in origine per complessivi 3,55 milioni di euro. Il primo incanto, però, tenuto lo scorso 30 giugno è andato a vuoto. Stessa sorte anche per il secondo tentativo, del 29 settembre, nonostante la riduzione della base d’asta a 2,96 milioni. Alla terza asta è quindi arrivato Patacconi, che si è aggiudicato l’asset per 2,2 milioni, D’altronde, venduto il tour operator di famiglia nel 2018 al gruppo Uvet, l’imprenditore riminese cercava da tempo di tornare nel settore turistico, investendo anche in alcune startup. E ora è arrivata l’occasione DuoMo che, giova ricordarlo, ai tempi della sua realizzazione era costato circa 10 milioni di euro. A regime, la struttura vantava inoltre un giro d’affari di circa 1 milione, con la marginalità operativa (ebitda) che nel 2019 si attestava attorno al 10% dei ricavi complessivi.

