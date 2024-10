Leonardo Hotels in Red: nuova partnership con il Ferrari Club Passione Rossa Si è aperta con l’evento From Rome to Paris in Red la nuova collaborazione tra il gruppo Leonardo Hotels e il Ferrari Club Passione Rossa. Lo scorso 27 settembre trenta Ferrari brandizzate Leonardo Hotels e Nyx Hotel Rome by Leonardo Hotels sono partite dalla Capitale attraversando i paesaggi dello stivale alla volta di Lazise, sul lago di Garda, in un viaggio simbolico che proseguirà nei prossimi mesi con una tappa europea con destinazione Parigi. La partnership ha tra l’altro acceso i riflettori sulla nuova apertura romana proprio del Nyx Hotel Rome by Leonardo Hotels, in programma nella prima parte del 2025. Durante la cavalcata in red non sono inoltre mancate esibizioni spettacolari come la parata lungo le vie di Lazise, organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale della città, che ha visto la partecipazione del sindaco, Damiano Bergamini, e dell’assessore alle Manifestazioni e alla cultura, Elena Buio. “Siamo felici di inaugurare la collaborazione con Passione Rossa Ferrari Club con questo viaggio unico che esprime perfettamente l’identità dei nostri brand – sottolinea il country general manager Italy, France & Hungary, Raphael Carmon -. L’evento From Rome to Paris in Red testimonia il nostro approccio dinamico e in continua evoluzione. La scelta di Lazise e del Leonardo Hotel Lago di Garda per ospitare la prima tappa simbolica di questa cavalcata in rosso tra le nostre strutture in Italia ed Europa sottolinea la preparazione dei nostri hotel ad accogliere eventi di alto livello. L’iniziativa vuole anche celebrare la cultura italiana, della quale ci facciamo portavoce, rafforzando il legame con i territori in cui siamo presenti”. Il sodalizio con Ferrari Club Passione Rossa, composto da collezionisti che coltivano la passione per i viaggi e il mondo del lusso, vede il coinvolgimento di Fabio Barone, fondatore e presidente del club, che si è aggiudicato sei Guinness World Speed Record alla guida di una Ferrari, di cui l’ultimo ottenuto a giugno 2024 sulla portaerei Garibaldi a Taranto. Tra le sue imprese più spettacolari, la conduzione di 30 Ferrari al Circolo Polare Artico per la prima volta nella storia. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475897 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il tema del sovraffollamento turistico è stato al centro del convegno “Crociere, le risposte all’overtourism” organizzato da Clia (Cruise Lines International Association) presso la sede della Stampa Estera a Roma. Esperti, rappresentanti del settore crocieristico e istituzioni si sono confrontati sulle sfide e sulle possibili soluzioni per una gestione sostenibile dei flussi turistici. I dati I risultati dello studio “The State of Tourism and Hospitality 2024”, presentati durante l’evento, evidenziano come il 2024 rappresenti un anno di ripresa e riallineamento ai numeri del 2019, con una previsione di 1,5 miliardi di turisti globali e un totale di 8.600 miliardi di dollari spesi nel settore. Di questi, circa 30 milioni saranno crocieristi, con il comparto crocieristico che incide per un 2% sui volumi turistici mondiali. Tuttavia, lo studio ha messo in luce un’importante criticità: l'80% dei flussi si concentra sul 10% dei siti turistici più iconici, creando sfide significative per la gestione sostenibile del turismo. Overtourism: un "non problema" Daniela Santanché, ministro del turismo, ha voluto sottolineare l’importanza di gestire con attenzione i flussi turistici affinché l'Italia possa emergere come destinazione di qualità, capace di offrire esperienze sostenibili e ben organizzate. «Le crociere rappresentano un turismo molto importante per il nostro Paese, basti pensare che in Italia abbiamo 9 porti su 20 del Mediterraneo – ha dichiarato –. Non sono contraria alle crociere, ma dobbiamo lavorare insieme per trovare il modo migliore di regolamentare i flussi turistici, per evitare che vengano percepiti come una minaccia dalle comunità locali». Santanché ha spiegato anche che il problema non è l’overtourism in sé, ma piuttosto la mancanza di una pianificazione adeguata. «La domanda che mi faccio è se stiamo facendo il meglio per le nostre destinazioni. Dobbiamo confrontarci per trovare soluzioni condivise, coinvolgendo le comunità locali, affinché si percepisca il turismo come un’opportunità e non come un problema». Dello stesso avviso anche gli altri interventi, volti a presentare lo sviluppo del settore crocieristico come una potenziale soluzione al problema dell'overtourism, piuttosto che come parte della problematica. Grazie a delle caratteristiche intrinseche del settore, come la capacità di programmare con anni di anticipo, le crociere potrebbero sostenere una politica di ridistribuzione dei flussi. Le soluzioni Francesco Galietti, direttore di Clia Italia, ha fatto riferimento ad alcune case history virtuose: «Pensiamo ad esempio a Dubrovnik e alle Baleari. Qui le compagnie crocieristiche hanno firmato accordi con le istituzioni per scaglionare gli arrivi durante la settimana e alleviare la pressione sui centri urbani». Leonardo Massa, vicepresidente della divisione crociere del gruppo Msc, ha ribadito il ruolo rilevante dell’industria crocieristica nella politica di gestione dei flussi di una destinazione: «Siamo in grado di pianificare con 2-3 anni di anticipo gli itinerari delle nostre navi e persino stimare la nazionalità dei passeggeri che ospiteremo a bordo - aggiunge - fornendo così alle destinazioni dati utili per prepararsi all’afflusso di visitatori». Inoltre, il vicepresidente ha sottolineato come il settore crocieristico sia stato capace di destagionalizzare il prodotto, altro tema chiave nella lotta all'overtourism: «Fino a vent’anni fa, nel Mediterraneo non si facevano crociere d’inverno, oggi siamo presenti tutto l’anno, distribuendo i flussi in maniera più equilibrata». Infrastrutture e innovazione Alessandro Carollo, associate vice president di Royal Caribbean Group, ha evidenziato invece la necessità di migliorare le infrastrutture portuali italiane per accogliere al meglio le navi di nuova generazione. «In Italia ci sono ancora pochi porti pronti a collegare le navi alle reti elettriche a terra - spiega -. Dopo il 2035, Royal Caribbean prevede di avere la prima nave a emissioni zero, ma per raggiungere questo obiettivo è fondamentale che le infrastrutture portuali siano adeguate e in grado di supportare nuovi carburanti a zero emissioni di CO2». Sul capitolo innovazione, Massa ha ricordato che «le navi sono vere e proprie città galleggianti, laboratori di innovazione che implementano tecnologie avanzate per l’efficientamento energetico, il riciclo delle acque reflue e la gestione avanzata dei rifiuti». Ha concluso sottolineando che il 60% dei clienti che visitano una destinazione tramite una crociera torna successivamente per soggiorni più lunghi: «Siamo un formidabile strumento di promozione delle destinazioni, se il territorio si dimostra capace di sfruttare questa opportunità, considerando anche che il cliente delle crociere non può essere considerato basso spendente». [post_title] => Clia, crociere e overtourism: «Siamo la soluzione, non il problema» [post_date] => 2024-10-03T13:25:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727961940000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475873 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è aperta con l'evento From Rome to Paris in Red la nuova collaborazione tra il gruppo Leonardo Hotels e il Ferrari Club Passione Rossa. Lo scorso 27 settembre trenta Ferrari brandizzate Leonardo Hotels e Nyx Hotel Rome by Leonardo Hotels sono partite dalla Capitale attraversando i paesaggi dello stivale alla volta di Lazise, sul lago di Garda, in un viaggio simbolico che proseguirà nei prossimi mesi con una tappa europea con destinazione Parigi. La partnership ha tra l'altro acceso i riflettori sulla nuova apertura romana proprio del Nyx Hotel Rome by Leonardo Hotels, in programma nella prima parte del 2025. Durante la cavalcata in red non sono inoltre mancate esibizioni spettacolari come la parata lungo le vie di Lazise, organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale della città, che ha visto la partecipazione del sindaco, Damiano Bergamini, e dell’assessore alle Manifestazioni e alla cultura, Elena Buio. "Siamo felici di inaugurare la collaborazione con Passione Rossa Ferrari Club con questo viaggio unico che esprime perfettamente l’identità dei nostri brand - sottolinea il country general manager Italy, France & Hungary, Raphael Carmon -. L’evento From Rome to Paris in Red testimonia il nostro approccio dinamico e in continua evoluzione. La scelta di Lazise e del Leonardo Hotel Lago di Garda per ospitare la prima tappa simbolica di questa cavalcata in rosso tra le nostre strutture in Italia ed Europa sottolinea la preparazione dei nostri hotel ad accogliere eventi di alto livello. L’iniziativa vuole anche celebrare la cultura italiana, della quale ci facciamo portavoce, rafforzando il legame con i territori in cui siamo presenti”. Il sodalizio con Ferrari Club Passione Rossa, composto da collezionisti che coltivano la passione per i viaggi e il mondo del lusso, vede il coinvolgimento di Fabio Barone, fondatore e presidente del club, che si è aggiudicato sei Guinness World Speed Record alla guida di una Ferrari, di cui l’ultimo ottenuto a giugno 2024 sulla portaerei Garibaldi a Taranto. Tra le sue imprese più spettacolari, la conduzione di 30 Ferrari al Circolo Polare Artico per la prima volta nella storia. [post_title] => Leonardo Hotels in Red: nuova partnership con il Ferrari Club Passione Rossa [post_date] => 2024-10-03T10:48:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727952481000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475865 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia conferma la volontà di crescere in Sicilia con il posizionamento di due aeromobili all'aeroporto di Comiso, a supporto dell'ampliamento del network che presenta quattro nuove rotte per Firenze, Cuneo, Parma e Perugia, in aggiunta a quelle già attiveverso Milano Bergamo, Roma Fiumicino e Bologna. «L'ampliamento delle operazioni a Comiso è un passo importante per la crescita di Aeroitalia - commenta l'amministratore delegato del vettore, Gaetano Intrieri -. Con due aeromobili fissi in aeroporto, rafforziamo la nostra rete, mantenendo la puntualità al centro del nostro servizio». «Aeroitalia ha investito enormemente non solo su Comiso, ma anche nel resto della Sicilia, contribuendo in modo sostanziale alla crescita economica e turistica del nostro territorio - dichiara Nico Torrisi, ad di Sac -. Questo è un esempio lampante di come la sinergia tra le compagnie aeree, gli stakeholder e le autorità locali possa generare opportunità concrete per tutti. È necessario però garantire una continuità territoriale efficace e quindi che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme all'Unione europea, sblocchi le questioni legate ai collegamenti aerei. Per la crescita di tutto il territorio poi è importante la tematica dell'intermodalità, un aspetto cruciale per il futuro del trasporto nella nostra regione. Come gestore aeroportuale, Sac è impegnata a investire con dedizione: il Governo Schifani ha già stanziato 20 milioni di euro per il cargo e 30 milioni per le infrastrutture. Tuttavia, è essenziale che tutti gli attori coinvolti nel settore dei trasporti si uniscano in uno sforzo collettivo per migliorare le infrastrutture e i servizi». [post_title] => Aeroitalia a tutta Sicilia: due aeromobili basati a Comiso e quattro nuove rotte [post_date] => 2024-10-03T10:32:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727951529000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475864 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è concluso lo scorso fine settimana con grande successo il primo congresso dell'Associazione Italiana dei Destination Manager (Assidema), tenutosi presso l’hub culturale Memoria Futura, sede della Dmo Sistema Monferrato, proprio in occasione della Giornata mondiale del turismo del 27 settembre. L'evento ha visto la partecipazione di oltre 50 destination manager provenienti da 15 regioni italiane, confermando l'importanza crescente di questa figura professionale nel panorama turistico nazionale. Durante la prima giornata, che ha sviluppato il tema del congresso “Economia della relazioni”, i destination manager presenti hanno avuto l’opportunità di presentarsi e confrontarsi sulle loro esperienze, arricchendo il dibattito con idee e prospettive differenti. Uno dei momenti centrali è stato la presentazione dei risultati preliminari di una ricerca condotta dal Comitato Scientifico di Assidema, guidato dalla Prof.ssa Luna Leoni, che ha coinvolto un terzo dei destination manager italiani. I dati emersi hanno evidenziato come le competenze tecniche siano considerate fondamentali per il successo del ruolo, con particolare riferimento alla gestione delle relazioni tra stakeholder pubblici e privati. Nonostante non vi siano differenze significative nelle competenze richieste in base alla destinazione, la conoscenza diretta del territorio è stata identificata come un elemento cruciale per personalizzare le strategie di promozione e gestione turistica. La giornata si è conclusa con un coinvolgente talk show sul ruolo del destination manager, a cui hanno partecipato Claudio Dell’Accio, presidente di Assidema, la vice presidente Flavia Coccia, insieme ai destination manager Giancarlo Dell’Orco e Andrea Cerrato. Durante il dibattito, si è sottolineato come il ruolo del destination manager non sia definito dal luogo o dall’ente in cui opera, ma dalle competenze che è in grado di mettere in campo. A chiudere l’incontro è stato l'intervento dal pubblico di Josep Ejarque, uno dei più noti destination manager europei, che ha stimolato l’associazione a definire con maggiore precisione i confini e le competenze necessarie per potersi identificare come destination manager. Il giorno successivo si è tenuta l’assemblea conclusiva del congresso, durante la quale è stato firmato il manifesto dei Destination Manager "Vision 2030", documento che traccia le linee guida per il futuro della professione in Italia. Il manifesto pone l'accento sulle competenze chiave che deve avere il Destination Manager e i compiti fondamentali che deve portare a compimento Queste le sette competenze chiave del Destination Manager: Destination Planning: pianificazione strategica delle destinazioni turistiche. Destination Management: gestione coordinata degli elementi che compongono una destinazione. Destination Marketing: creazione di strategie di marketing per attrarre visitatori. Destination ICT: utilizzo di dati e tecnologie per prendere decisioni informate e gestire la destinazione. Destination Fund Raising: capacità di raccogliere risorse pubbliche e private per lo sviluppo della destinazione. Destination Sustainability: Intervenire sul territorio con raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ( ambientale /economica/ sociale ) Revenue Management: ottimizzazione dei ricavi attraverso lo studio dei comportamenti di mercato e tendenze di acquisto. Sull’ultimo punto, sempre molto dibattuto quando si tratta degli obiettivi di una DMO è intervenuto Franco Grasso, decano dei revenue manager italiani: «Ritengo che la cultura del revenue management sia necessaria affinché le strutture di un territorio possano esprimere il massimo delle loro potenzialità. Inoltre poiché il revenue funziona di più nel momento in cui sono molti a farlo penso che un approccio di questo tipo possa davvero spingere lo sviluppo di una destinazione turistica. Io finché posso darà il mio contributo e farò il tifo per Assidema». Mentre i 6 compiti fondamentali del DM sono stati definiti come Analisi del sistema turistico: capacità di analizzare dati e tendenze del settore turistico. Co-design con la comunità locale: coinvolgimento della popolazione locale nella pianificazione strategica. Gestione delle relazioni pubblico-privato: facilitazione della collaborazione tra stakeholder pubblici e privati. Sviluppo dell’offerta turistica: creazione e miglioramento di prodotti turistici in base alle esigenze del mercato. Pianificazione delle strategie di marketing: definizione di strategie comunicative efficaci. Attivare concrete politiche di sostenibilità: promuovere azioni misurabili che portino un impatto positivo sul territorio Commercializzazione: selezione dei canali di distribuzione adeguati per promuovere l'offerta turistica Al termine dell’assemblea il presidente Claudio Dell’Accio ha commentato: «Siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto durante la nostra prima assemblea con oltre 50 professionisti che si sono riuniti per confrontarsi e tracciare insieme il futuro del destination management in Italia. Questo evento ha confermato la rilevanza e la necessità di riconoscere formalmente questa professione, che richiede competenze specifiche e strategiche per valorizzare le nostre destinazioni. Tuttavia, è preoccupante vedere come, nel nostro Paese, chiunque possa autodefinirsi destination manager, anche chi si occupa semplicemente di organizzare piccoli eventi privati. Essere un destination manager non significa pianificare feste, ma sviluppare e gestire strategie complesse che influenzano la competitività di un territorio. È ora che il nostro settore faccia chiarezza e tuteli la vera professionalità di chi opera per il bene delle destinazioni, definendo criteri chiari su chi può legittimamente usare questo titolo» Per Assidema il prossimo appuntamento è al Ttg Travel Experience di Rimini dove sarà protagonista del convegno: “Veritas behind the scene. Metriche e trend per il destination management efficace. Il parere di Assidema”, giovedì 10 ottobre alle 12:10 presso la Global Village Arena (Pad. A2). [post_title] => Assidema: primo congresso dell'associazione dei destination manager [post_date] => 2024-10-03T10:21:51+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727950911000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475859 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Brindisi è temporaneamente chiuso a causa di un problema a un aeromobile in partenza (volo Ryanair diretto a Torino). Si tratta di un principio di incendio, «che si è verificato quando l’aeromobile era già allineato in testata per il decollo - spiega una nota di Aeroporti di Puglia -, che ha comportato l’evacuazione dei passeggeri attraverso gli scivoli di emergenza. Tutte le operazioni si sono svolte nella massima sicurezza per i passeggeri e l’equipaggio. I passeggeri si trovano già in aerostazione dove sono assistiti da personale di Aeroporti di Puglia». I tecnici della compagnia «sono all’opera per gli interventi di loro competenza e necessari affinché Aeroporti di Puglia possa procedere alle successive verifiche di agibilità della pista di volo e procedere alla riapertura dello scalo». [post_title] => Brindisi: l'aeroporto è chiuso per un incidente ad un velivolo in partenza [post_date] => 2024-10-03T10:13:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727950436000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475810 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ancora guasti nella rete ferroviaria. da quando c'è Salvini al ministero dei trasporti la questione treni sta diventando veramente complicata. sarà sicuramente sfortuna, ma il fatto rimane. Infatti, come riporta l'Ansa, dalle 6.30 di questa mattina la circolazione ferroviaria è stata sospesa a Roma Termini e Roma Tiburtina per un guasto alla linea. Rfi ha riferito che c'è stata "una disconnessione degli impianti". Il caos ha avuto ripercussioni anche in altre stazioni per le partenze e gli arrivi ritardati o cancellati. "Ci scusiamo per i disagi della giornata, disagi importanti. E' avvenuto un guasto raro che ha colpito la cabina elettrica che alimenta l'impianto di circolazione nel nodo di Roma. Le cause del guasto sono in corso di accertamento", ha spiegato l'amministratore delegato di Rfi, Gianpiero Strisciuglio, circa il guasto. "I nostri operai sono intervenuti prontamente e alle 8.30 abbiamo ripristinato la circolazione". Circolazione fortemente rallentata Ma i ritardi accumulati pesano sugli utenti che sono stati comunque invitati a riprogrammare i loro viaggi. "La circolazione è fortemente rallentata" e "i treni Alta velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 160 minuti o subire limitazioni di percorso e cancellazioni", comunica infatti Trenitalia, mentre prosegue l'intervento dei tecnici. Sono stati comunque decine i treni in ritardo o cancellati, dall'Alta velocità, agli Intercity ai regionali. Pesanti ripercussioni anche sul nodo ferroviario di Bologna, Napoli e Milano, dove il ritardo maggiore è stato calcolato in 260 minuti per due convogli provenienti da Lecce. La replica di Salvini "Siamo al lavoro per risolvere prima possibile" il guasto, aveva assicurato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, fortemente criticato da Pd e Avs che si chiedevano: "Cosa aspetta il ministro ad intervenire?". Secondo fonti di Rfi, il guasto che ha bloccato il nodo di Roma per oltre 3 ore "non è riconducibile ad un attacco hacker". Le associazioni dei consumatori fanno notare che questa giornata nera per i treni non è una eccezione. "I problemi sulla linea alta velocità della capitale continuano a ripresentarsi con eccessiva frequenza", sottolinea il Codacons, commentando quella che definisce una "giornata di passione per gli utenti delle ferrovie italiane", con la circolazione ferroviaria sospesa stamattina nel nodo di Roma per un guasto alla linea con "ripercussioni a cascata su numerosi collegamenti". [post_title] => Ancora guasti sulla rete ferroviaria. Circolazione molto rallentata [post_date] => 2024-10-02T12:07:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727870842000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475767 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ceremonia d’apertura all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma per il nuovo centro di addestramento di Wizz Air. Presenti all’inaugurazione il ceo della low cost, József Váradi, il ceo di Aeroporti di Roma Marco Troncone e il vicepresidente di Cae, Emea Commercial Aviation James Cahill. Con un investimento di oltre 38 milioni di euro la nuova struttura, la prima fuori dall’Ungheria, potrà formare oltre 4.800 piloti all’anno, rafforzando il ruolo della compagnia nell’innovazione e nella sicurezza. A pochi passi dal Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino, su oltre 2.500 metri quadrati, il complesso vanta sale briefing, spazi per la formazione e una sala simulatori equipaggiata con due simulatori di volo completi CAE Airbus A320 ultra-moderni. «Questo centro testimonia il nostro impegno verso il futuro dell’aviazione e i nostri dipendenti - ha dichiarato Váradi, sottolineando come i piloti siano il cuore delle operazioni della compagnia -. Grazie a questa struttura potranno ricevere la formazione più avanzata possibile». Váradi ha poi evidenziato l'importanza dell'Italia, considerata un mercato chiave. «In Italia abbiamo già cinque basi con oltre 1000 membri dell’equipaggio e più di 20 aerei efficienti grazie ai migliori indicatori di sostenibilità nella loro categoria, e con questo nuovo complesso rafforziamo ulteriormente la nostra presenza a lungo termine». Per Marco Troncone il nuovo centro di addestramento piloti «potrà creare nuove opportunità professionali per il territorio, inserendosi perfettamente nella visione strategica di sviluppo sostenibile e innovazione». Il nuovo complesso di Wizz Air a Roma si basa sul successo della struttura di Budapest che, fin dall’apertura sei anni fa, ha già garantito oltre 98.000 ore di addestramento. (pmf) [post_title] => Wizz Air inaugura il nuovo centro addestramento per piloti a Roma Fiumicino [post_date] => 2024-10-02T09:44:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727862282000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475734 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prestigioso primato per Ponant, la cui Commandant Charcot è la prima nave al mondo ad aver raggiunto il Polo Nord inaccessibile. Lo scorso 12 settembre, mentre percorreva la rotta transpolare da Nome, in Alaska, a Longyearbyen, sull'isola di Spitsbergen, la Commandant Charcot ha infatti raggiunto il punto sull’oceano Artico più distante dalla terraferma, attraversando poi il Polo Nord magnetico il 13 settembre e il Polo Nord geografico il 15 settembre. "Raggiungere il Polo Nord dell'Inaccessibilità è un momento di rara intensità, ma è soprattutto un'avventura collettiva, resa possibile grazie alla passione e all'esperienza di Ponant" ha commentato il capitano Étienne Garcia, al comando della nave. A bordo, 20 scienziati internazionali in missione per raccogliere dati critici in questa area inesplorata. Le Commandant Charcot è stata progettata per spedizioni in ambienti estremi. Unica nave da esplorazione polare di alto livello, il suo scafo di classe Polare 2 (Pc2) le consente di navigare in regioni polari riducendo al minimo l'impatto ambientale, grazie al suo motore elettrico ibrido alimentato da gas naturale liquefatto (lng). "Collaborare con Ponant ci consente di offrire ai nostri clienti esperienze di crociera davvero uniche, come quella proprio a bordo di Le Commandant Charcot - sottolineano da Gioco Viaggi, che rappresenta la compagnia in Italia -. Questa impresa straordinaria, che ha visto una nave raggiungere per la prima volta il Polo Nord dell'Inaccessibilità, riflette l'impegno del gruppo francese nell'esplorazione polare e nella sostenibilità ambientale, valori che in Gioco Viaggi condividiamo pienamente." [post_title] => Le Commandant Charcot di Ponant prima nave a raggiungere il Polo Nord inaccessibile [post_date] => 2024-10-01T12:08:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727784526000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475735 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Transat e CF Montréal celebrano la loro partnership con l'introduzione di una nuova livrea che riporta il logo del club calcistico su uno degli Airbus A321Lr del vettore canadese. «Facendo volare questo aeromobile su tutto il nostro network, che si estende su quattro continenti, contribuiamo a posizionare Montréal come una destinazione da non perdere sulla scena internazionale, aumentando al contempo il profilo del nostro partner al di fuori del Paese», ha dichiarato Xavier Szwengler, vicepresidente marketing e loyalty di Transat. Questo progetto segna una tappa importante nella collaborazione tra Air Transat e CF Montréal, iniziata nel 2024. Guidata dalla passione comune per il calcio, la partnership riflette pienamente i valori di diversità e dinamismo della compagnia aerea. Offre inoltre un'opportunità unica per aumentare il profilo di Montreal sulla scena internazionale, evidenziando il suo ruolo di polo culturale e sportivo. «Questa livrea unica è più di una rappresentazione visiva, è una celebrazione della nostra partnership con Air Transat - ha dichiarato Eric Nadeau, vicepresidente e chief revenue oOfficer di CF Montréal -. Riflette la sinergia tra le nostre due organizzazioni. Siamo entusiasti di vedere i colori del nostro Club volare nel cielo sulle ali di una compagnia aerea così rispettata. Questa iniziativa rafforzerà la nostra visibilità e raggiungerà i nostri sostenitori in un modo diverso». L'Airbus A321Lr di nuova generazione è dotato di cabine spaziose, sistemi di intrattenimento all'avanguardia ed è riconosciuto come l'aeromobile più efficiente in termini di consumo di carburante della sua categoria. [post_title] => Air Transat: una livrea speciale dedicata al Cf Montreal sull'A321Lr [post_date] => 2024-10-01T11:53:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727783635000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "leonardo hotels in red nuova partnership con il ferrari club passione rossa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1166,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475897","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il tema del sovraffollamento turistico è stato al centro del convegno “Crociere, le risposte all’overtourism” organizzato da Clia (Cruise Lines International Association) presso la sede della Stampa Estera a Roma. Esperti, rappresentanti del settore crocieristico e istituzioni si sono confrontati sulle sfide e sulle possibili soluzioni per una gestione sostenibile dei flussi turistici.\r

I dati \r

I risultati dello studio “The State of Tourism and Hospitality 2024”, presentati durante l’evento, evidenziano come il 2024 rappresenti un anno di ripresa e riallineamento ai numeri del 2019, con una previsione di 1,5 miliardi di turisti globali e un totale di 8.600 miliardi di dollari spesi nel settore. Di questi, circa 30 milioni saranno crocieristi, con il comparto crocieristico che incide per un 2% sui volumi turistici mondiali.\r

\r

Tuttavia, lo studio ha messo in luce un’importante criticità: l'80% dei flussi si concentra sul 10% dei siti turistici più iconici, creando sfide significative per la gestione sostenibile del turismo.\r

Overtourism: un \"non problema\"\r

Daniela Santanché, ministro del turismo, ha voluto sottolineare l’importanza di gestire con attenzione i flussi turistici affinché l'Italia possa emergere come destinazione di qualità, capace di offrire esperienze sostenibili e ben organizzate. «Le crociere rappresentano un turismo molto importante per il nostro Paese, basti pensare che in Italia abbiamo 9 porti su 20 del Mediterraneo – ha dichiarato –. Non sono contraria alle crociere, ma dobbiamo lavorare insieme per trovare il modo migliore di regolamentare i flussi turistici, per evitare che vengano percepiti come una minaccia dalle comunità locali».\r

\r

Santanché ha spiegato anche che il problema non è l’overtourism in sé, ma piuttosto la mancanza di una pianificazione adeguata. «La domanda che mi faccio è se stiamo facendo il meglio per le nostre destinazioni. Dobbiamo confrontarci per trovare soluzioni condivise, coinvolgendo le comunità locali, affinché si percepisca il turismo come un’opportunità e non come un problema».\r

\r

Dello stesso avviso anche gli altri interventi, volti a presentare lo sviluppo del settore crocieristico come una potenziale soluzione al problema dell'overtourism, piuttosto che come parte della problematica. Grazie a delle caratteristiche intrinseche del settore, come la capacità di programmare con anni di anticipo, le crociere potrebbero sostenere una politica di ridistribuzione dei flussi.\r

Le soluzioni\r

Francesco Galietti, direttore di Clia Italia, ha fatto riferimento ad alcune case history virtuose: «Pensiamo ad esempio a Dubrovnik e alle Baleari. Qui le compagnie crocieristiche hanno firmato accordi con le istituzioni per scaglionare gli arrivi durante la settimana e alleviare la pressione sui centri urbani».\r

\r

Leonardo Massa, vicepresidente della divisione crociere del gruppo Msc, ha ribadito il ruolo rilevante dell’industria crocieristica nella politica di gestione dei flussi di una destinazione: «Siamo in grado di pianificare con 2-3 anni di anticipo gli itinerari delle nostre navi e persino stimare la nazionalità dei passeggeri che ospiteremo a bordo - aggiunge - fornendo così alle destinazioni dati utili per prepararsi all’afflusso di visitatori». Inoltre, il vicepresidente ha sottolineato come il settore crocieristico sia stato capace di destagionalizzare il prodotto, altro tema chiave nella lotta all'overtourism: «Fino a vent’anni fa, nel Mediterraneo non si facevano crociere d’inverno, oggi siamo presenti tutto l’anno, distribuendo i flussi in maniera più equilibrata».\r

Infrastrutture e innovazione\r

Alessandro Carollo, associate vice president di Royal Caribbean Group, ha evidenziato invece la necessità di migliorare le infrastrutture portuali italiane per accogliere al meglio le navi di nuova generazione. «In Italia ci sono ancora pochi porti pronti a collegare le navi alle reti elettriche a terra - spiega -. Dopo il 2035, Royal Caribbean prevede di avere la prima nave a emissioni zero, ma per raggiungere questo obiettivo è fondamentale che le infrastrutture portuali siano adeguate e in grado di supportare nuovi carburanti a zero emissioni di CO2».\r

\r

Sul capitolo innovazione, Massa ha ricordato che «le navi sono vere e proprie città galleggianti, laboratori di innovazione che implementano tecnologie avanzate per l’efficientamento energetico, il riciclo delle acque reflue e la gestione avanzata dei rifiuti». Ha concluso sottolineando che il 60% dei clienti che visitano una destinazione tramite una crociera torna successivamente per soggiorni più lunghi: «Siamo un formidabile strumento di promozione delle destinazioni, se il territorio si dimostra capace di sfruttare questa opportunità, considerando anche che il cliente delle crociere non può essere considerato basso spendente».\r

\r

","post_title":"Clia, crociere e overtourism: «Siamo la soluzione, non il problema»","post_date":"2024-10-03T13:25:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727961940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475873","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è aperta con l'evento From Rome to Paris in Red la nuova collaborazione tra il gruppo Leonardo Hotels e il Ferrari Club Passione Rossa. Lo scorso 27 settembre trenta Ferrari brandizzate Leonardo Hotels e Nyx Hotel Rome by Leonardo Hotels sono partite dalla Capitale attraversando i paesaggi dello stivale alla volta di Lazise, sul lago di Garda, in un viaggio simbolico che proseguirà nei prossimi mesi con una tappa europea con destinazione Parigi. La partnership ha tra l'altro acceso i riflettori sulla nuova apertura romana proprio del Nyx Hotel Rome by Leonardo Hotels, in programma nella prima parte del 2025. Durante la cavalcata in red non sono inoltre mancate esibizioni spettacolari come la parata lungo le vie di Lazise, organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale della città, che ha visto la partecipazione del sindaco, Damiano Bergamini, e dell’assessore alle Manifestazioni e alla cultura, Elena Buio.\r

\r

\"Siamo felici di inaugurare la collaborazione con Passione Rossa Ferrari Club con questo viaggio unico che esprime perfettamente l’identità dei nostri brand - sottolinea il country general manager Italy, France & Hungary, Raphael Carmon -. L’evento From Rome to Paris in Red testimonia il nostro approccio dinamico e in continua evoluzione. La scelta di Lazise e del Leonardo Hotel Lago di Garda per ospitare la prima tappa simbolica di questa cavalcata in rosso tra le nostre strutture in Italia ed Europa sottolinea la preparazione dei nostri hotel ad accogliere eventi di alto livello. L’iniziativa vuole anche celebrare la cultura italiana, della quale ci facciamo portavoce, rafforzando il legame con i territori in cui siamo presenti”.\r

\r

Il sodalizio con Ferrari Club Passione Rossa, composto da collezionisti che coltivano la passione per i viaggi e il mondo del lusso, vede il coinvolgimento di Fabio Barone, fondatore e presidente del club, che si è aggiudicato sei Guinness World Speed Record alla guida di una Ferrari, di cui l’ultimo ottenuto a giugno 2024 sulla portaerei Garibaldi a Taranto. Tra le sue imprese più spettacolari, la conduzione di 30 Ferrari al Circolo Polare Artico per la prima volta nella storia.","post_title":"Leonardo Hotels in Red: nuova partnership con il Ferrari Club Passione Rossa","post_date":"2024-10-03T10:48:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727952481000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475865","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia conferma la volontà di crescere in Sicilia con il posizionamento di due aeromobili all'aeroporto di Comiso, a supporto dell'ampliamento del network che presenta quattro nuove rotte per Firenze, Cuneo, Parma e Perugia, in aggiunta a quelle già attiveverso Milano Bergamo, Roma Fiumicino e Bologna.\r

\r

«L'ampliamento delle operazioni a Comiso è un passo importante per la crescita di Aeroitalia - commenta l'amministratore delegato del vettore, Gaetano Intrieri -. Con due aeromobili fissi in aeroporto, rafforziamo la nostra rete, mantenendo la puntualità al centro del nostro servizio».\r

\r

«Aeroitalia ha investito enormemente non solo su Comiso, ma anche nel resto della Sicilia, contribuendo in modo sostanziale alla crescita economica e turistica del nostro territorio - dichiara Nico Torrisi, ad di Sac -. Questo è un esempio lampante di come la sinergia tra le compagnie aeree, gli stakeholder e le autorità locali possa generare opportunità concrete per tutti. È necessario però garantire una continuità territoriale efficace e quindi che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme all'Unione europea, sblocchi le questioni legate ai collegamenti aerei. Per la crescita di tutto il territorio poi è importante la tematica dell'intermodalità, un aspetto cruciale per il futuro del trasporto nella nostra regione.\r

\r

Come gestore aeroportuale, Sac è impegnata a investire con dedizione: il Governo Schifani ha già stanziato 20 milioni di euro per il cargo e 30 milioni per le infrastrutture. Tuttavia, è essenziale che tutti gli attori coinvolti nel settore dei trasporti si uniscano in uno sforzo collettivo per migliorare le infrastrutture e i servizi».\r

","post_title":"Aeroitalia a tutta Sicilia: due aeromobili basati a Comiso e quattro nuove rotte","post_date":"2024-10-03T10:32:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727951529000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475864","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è concluso lo scorso fine settimana con grande successo il primo congresso dell'Associazione Italiana dei Destination Manager (Assidema), tenutosi presso l’hub culturale Memoria Futura, sede della Dmo Sistema Monferrato, proprio in occasione della Giornata mondiale del turismo del 27 settembre. L'evento ha visto la partecipazione di oltre 50 destination manager provenienti da 15 regioni italiane, confermando l'importanza crescente di questa figura professionale nel panorama turistico nazionale. \r

Durante la prima giornata, che ha sviluppato il tema del congresso “Economia della relazioni”, i destination manager presenti hanno avuto l’opportunità di presentarsi e confrontarsi sulle loro esperienze, arricchendo il dibattito con idee e prospettive differenti. Uno dei momenti centrali è stato la presentazione dei risultati preliminari di una ricerca condotta dal Comitato Scientifico di Assidema, guidato dalla Prof.ssa Luna Leoni, che ha coinvolto un terzo dei destination manager italiani. I dati emersi hanno evidenziato come le competenze tecniche siano considerate fondamentali per il successo del ruolo, con particolare riferimento alla gestione delle relazioni tra stakeholder pubblici e privati. Nonostante non vi siano differenze significative nelle competenze richieste in base alla destinazione, la conoscenza diretta del territorio è stata identificata come un elemento cruciale per personalizzare le strategie di promozione e gestione turistica.\r

La giornata si è conclusa con un coinvolgente talk show sul ruolo del destination manager, a cui hanno partecipato Claudio Dell’Accio, presidente di Assidema, la vice presidente Flavia Coccia, insieme ai destination manager Giancarlo Dell’Orco e Andrea Cerrato. Durante il dibattito, si è sottolineato come il ruolo del destination manager non sia definito dal luogo o dall’ente in cui opera, ma dalle competenze che è in grado di mettere in campo. A chiudere l’incontro è stato l'intervento dal pubblico di Josep Ejarque, uno dei più noti destination manager europei, che ha stimolato l’associazione a definire con maggiore precisione i confini e le competenze necessarie per potersi identificare come destination manager.\r

Il giorno successivo si è tenuta l’assemblea conclusiva del congresso, durante la quale è stato firmato il manifesto dei Destination Manager \"Vision 2030\", documento che traccia le linee guida per il futuro della professione in Italia. Il manifesto pone l'accento sulle competenze chiave che deve avere il Destination Manager e i compiti fondamentali che deve portare a compimento\r

Queste le sette competenze chiave del Destination Manager: Destination Planning: pianificazione strategica delle destinazioni turistiche. Destination Management: gestione coordinata degli elementi che compongono una destinazione. Destination Marketing: creazione di strategie di marketing per attrarre visitatori. Destination ICT: utilizzo di dati e tecnologie per prendere decisioni informate e gestire la destinazione. Destination Fund Raising: capacità di raccogliere risorse pubbliche e private per lo sviluppo della destinazione. Destination Sustainability: Intervenire sul territorio con raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ( ambientale /economica/ sociale ) Revenue Management: ottimizzazione dei ricavi attraverso lo studio dei comportamenti di mercato e tendenze di acquisto.\r

Sull’ultimo punto, sempre molto dibattuto quando si tratta degli obiettivi di una DMO è intervenuto Franco Grasso, decano dei revenue manager italiani: «Ritengo che la cultura del revenue management sia necessaria affinché le strutture di un territorio possano esprimere il massimo delle loro potenzialità. Inoltre poiché il revenue funziona di più nel momento in cui sono molti a farlo penso che un approccio di questo tipo possa davvero spingere lo sviluppo di una destinazione turistica. Io finché posso darà il mio contributo e farò il tifo per Assidema».\r

Mentre i 6 compiti fondamentali del DM sono stati definiti come Analisi del sistema turistico: capacità di analizzare dati e tendenze del settore turistico. Co-design con la comunità locale: coinvolgimento della popolazione locale nella pianificazione strategica. Gestione delle relazioni pubblico-privato: facilitazione della collaborazione tra stakeholder pubblici e privati. Sviluppo dell’offerta turistica: creazione e miglioramento di prodotti turistici in base alle esigenze del mercato. Pianificazione delle strategie di marketing: definizione di strategie comunicative efficaci.\r

Attivare concrete politiche di sostenibilità: promuovere azioni misurabili che portino un impatto positivo sul territorio Commercializzazione: selezione dei canali di distribuzione adeguati per promuovere l'offerta turistica\r

Al termine dell’assemblea il presidente Claudio Dell’Accio ha commentato: «Siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto durante la nostra prima assemblea con oltre 50 professionisti che si sono riuniti per confrontarsi e tracciare insieme il futuro del destination management in Italia. Questo evento ha confermato la rilevanza e la necessità di riconoscere formalmente questa professione, che richiede competenze specifiche e strategiche per valorizzare le nostre destinazioni. Tuttavia, è preoccupante vedere come, nel nostro Paese, chiunque possa autodefinirsi destination manager, anche chi si occupa semplicemente di organizzare piccoli eventi privati. Essere un destination manager non significa pianificare feste, ma sviluppare e gestire strategie complesse che influenzano la competitività di un territorio. È ora che il nostro settore faccia chiarezza e tuteli la vera professionalità di chi opera per il bene delle destinazioni, definendo criteri chiari su chi può legittimamente usare questo titolo»\r

Per Assidema il prossimo appuntamento è al Ttg Travel Experience di Rimini dove sarà protagonista del convegno: “Veritas behind the scene. Metriche e trend per il destination management efficace. Il parere di Assidema”, giovedì 10 ottobre alle 12:10 presso la Global Village Arena (Pad. A2).","post_title":"Assidema: primo congresso dell'associazione dei destination manager","post_date":"2024-10-03T10:21:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1727950911000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475859","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Brindisi è temporaneamente chiuso a causa di un problema a un aeromobile in partenza (volo Ryanair diretto a Torino).\r

\r

Si tratta di un principio di incendio, «che si è verificato quando l’aeromobile era già allineato in testata per il decollo - spiega una nota di Aeroporti di Puglia -, che ha comportato l’evacuazione dei passeggeri attraverso gli scivoli di emergenza. Tutte le operazioni si sono svolte nella massima sicurezza per i passeggeri e l’equipaggio. I passeggeri si trovano già in aerostazione dove sono assistiti da personale di Aeroporti di Puglia».\r

\r

I tecnici della compagnia «sono all’opera per gli interventi di loro competenza e necessari affinché Aeroporti di Puglia possa procedere alle successive verifiche di agibilità della pista di volo e procedere alla riapertura dello scalo».","post_title":"Brindisi: l'aeroporto è chiuso per un incidente ad un velivolo in partenza","post_date":"2024-10-03T10:13:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727950436000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475810","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ancora guasti nella rete ferroviaria. da quando c'è Salvini al ministero dei trasporti la questione treni sta diventando veramente complicata. sarà sicuramente sfortuna, ma il fatto rimane. Infatti, come riporta l'Ansa, dalle 6.30 di questa mattina la circolazione ferroviaria è stata sospesa a Roma Termini e Roma Tiburtina per un guasto alla linea.\r

\r

Rfi ha riferito che c'è stata \"una disconnessione degli impianti\". Il caos ha avuto ripercussioni anche in altre stazioni per le partenze e gli arrivi ritardati o cancellati.\r

\r

\"Ci scusiamo per i disagi della giornata, disagi importanti. E' avvenuto un guasto raro che ha colpito la cabina elettrica che alimenta l'impianto di circolazione nel nodo di Roma. Le cause del guasto sono in corso di accertamento\", ha spiegato l'amministratore delegato di Rfi, Gianpiero Strisciuglio, circa il guasto. \"I nostri operai sono intervenuti prontamente e alle 8.30 abbiamo ripristinato la circolazione\".\r

Circolazione fortemente rallentata\r

Ma i ritardi accumulati pesano sugli utenti che sono stati comunque invitati a riprogrammare i loro viaggi. \"La circolazione è fortemente rallentata\" e \"i treni Alta velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 160 minuti o subire limitazioni di percorso e cancellazioni\", comunica infatti Trenitalia, mentre prosegue l'intervento dei tecnici.\r

\r

Sono stati comunque decine i treni in ritardo o cancellati, dall'Alta velocità, agli Intercity ai regionali. Pesanti ripercussioni anche sul nodo ferroviario di Bologna, Napoli e Milano, dove il ritardo maggiore è stato calcolato in 260 minuti per due convogli provenienti da Lecce.\r

La replica di Salvini\r

\"Siamo al lavoro per risolvere prima possibile\" il guasto, aveva assicurato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, fortemente criticato da Pd e Avs che si chiedevano: \"Cosa aspetta il ministro ad intervenire?\". Secondo fonti di Rfi, il guasto che ha bloccato il nodo di Roma per oltre 3 ore \"non è riconducibile ad un attacco hacker\".\r

\r

Le associazioni dei consumatori fanno notare che questa giornata nera per i treni non è una eccezione. \"I problemi sulla linea alta velocità della capitale continuano a ripresentarsi con eccessiva frequenza\", sottolinea il Codacons, commentando quella che definisce una \"giornata di passione per gli utenti delle ferrovie italiane\", con la circolazione ferroviaria sospesa stamattina nel nodo di Roma per un guasto alla linea con \"ripercussioni a cascata su numerosi collegamenti\". ","post_title":"Ancora guasti sulla rete ferroviaria. Circolazione molto rallentata","post_date":"2024-10-02T12:07:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1727870842000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475767","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ceremonia d’apertura all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma per il nuovo centro di addestramento di Wizz Air. Presenti all’inaugurazione il ceo della low cost, József Váradi, il ceo di Aeroporti di Roma Marco Troncone e il vicepresidente di Cae, Emea Commercial Aviation James Cahill.\r

\r

Con un investimento di oltre 38 milioni di euro la nuova struttura, la prima fuori dall’Ungheria, potrà formare oltre 4.800 piloti all’anno, rafforzando il ruolo della compagnia nell’innovazione e nella sicurezza. A pochi passi dal Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino, su oltre 2.500 metri quadrati, il complesso vanta sale briefing, spazi per la formazione e una sala simulatori equipaggiata con due simulatori di volo completi CAE Airbus A320 ultra-moderni.\r

\r

«Questo centro testimonia il nostro impegno verso il futuro dell’aviazione e i nostri dipendenti - ha dichiarato Váradi, sottolineando come i piloti siano il cuore delle operazioni della compagnia -. Grazie a questa struttura potranno ricevere la formazione più avanzata possibile».\r

\r

Váradi ha poi evidenziato l'importanza dell'Italia, considerata un mercato chiave. «In Italia abbiamo già cinque basi con oltre 1000 membri dell’equipaggio e più di 20 aerei efficienti grazie ai migliori indicatori di sostenibilità nella loro categoria, e con questo nuovo complesso rafforziamo ulteriormente la nostra presenza a lungo termine».\r

\r

Per Marco Troncone il nuovo centro di addestramento piloti «potrà creare nuove opportunità professionali per il territorio, inserendosi perfettamente nella visione strategica di sviluppo sostenibile e innovazione».\r

\r

Il nuovo complesso di Wizz Air a Roma si basa sul successo della struttura di Budapest che, fin dall’apertura sei anni fa, ha già garantito oltre 98.000 ore di addestramento. (pmf) ","post_title":"Wizz Air inaugura il nuovo centro addestramento per piloti a Roma Fiumicino","post_date":"2024-10-02T09:44:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727862282000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475734","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prestigioso primato per Ponant, la cui Commandant Charcot è la prima nave al mondo ad aver raggiunto il Polo Nord inaccessibile. Lo scorso 12 settembre, mentre percorreva la rotta transpolare da Nome, in Alaska, a Longyearbyen, sull'isola di Spitsbergen, la Commandant Charcot ha infatti raggiunto il punto sull’oceano Artico più distante dalla terraferma, attraversando poi il Polo Nord magnetico il 13 settembre e il Polo Nord geografico il 15 settembre.\r

\r

\"Raggiungere il Polo Nord dell'Inaccessibilità è un momento di rara intensità, ma è soprattutto un'avventura collettiva, resa possibile grazie alla passione e all'esperienza di Ponant\" ha commentato il capitano Étienne Garcia, al comando della nave. A bordo, 20 scienziati internazionali in missione per raccogliere dati critici in questa area inesplorata.\r

\r

Le Commandant Charcot è stata progettata per spedizioni in ambienti estremi. Unica nave da esplorazione polare di alto livello, il suo scafo di classe Polare 2 (Pc2) le consente di navigare in regioni polari riducendo al minimo l'impatto ambientale, grazie al suo motore elettrico ibrido alimentato da gas naturale liquefatto (lng).\r

\r

\"Collaborare con Ponant ci consente di offrire ai nostri clienti esperienze di crociera davvero uniche, come quella proprio a bordo di Le Commandant Charcot - sottolineano da Gioco Viaggi, che rappresenta la compagnia in Italia -. Questa impresa straordinaria, che ha visto una nave raggiungere per la prima volta il Polo Nord dell'Inaccessibilità, riflette l'impegno del gruppo francese nell'esplorazione polare e nella sostenibilità ambientale, valori che in Gioco Viaggi condividiamo pienamente.\"","post_title":"Le Commandant Charcot di Ponant prima nave a raggiungere il Polo Nord inaccessibile","post_date":"2024-10-01T12:08:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727784526000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475735","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Transat e CF Montréal celebrano la loro partnership con l'introduzione di una nuova livrea che riporta il logo del club calcistico su uno degli Airbus A321Lr del vettore canadese.\r

\r

«Facendo volare questo aeromobile su tutto il nostro network, che si estende su quattro continenti, contribuiamo a posizionare Montréal come una destinazione da non perdere sulla scena internazionale, aumentando al contempo il profilo del nostro partner al di fuori del Paese», ha dichiarato Xavier Szwengler, vicepresidente marketing e loyalty di Transat.\r

\r

Questo progetto segna una tappa importante nella collaborazione tra Air Transat e CF Montréal, iniziata nel 2024. Guidata dalla passione comune per il calcio, la partnership riflette pienamente i valori di diversità e dinamismo della compagnia aerea. Offre inoltre un'opportunità unica per aumentare il profilo di Montreal sulla scena internazionale, evidenziando il suo ruolo di polo culturale e sportivo.\r

\r

«Questa livrea unica è più di una rappresentazione visiva, è una celebrazione della nostra partnership con Air Transat - ha dichiarato Eric Nadeau, vicepresidente e chief revenue oOfficer di CF Montréal -. Riflette la sinergia tra le nostre due organizzazioni. Siamo entusiasti di vedere i colori del nostro Club volare nel cielo sulle ali di una compagnia aerea così rispettata. Questa iniziativa rafforzerà la nostra visibilità e raggiungerà i nostri sostenitori in un modo diverso».\r

\r

L'Airbus A321Lr di nuova generazione è dotato di cabine spaziose, sistemi di intrattenimento all'avanguardia ed è riconosciuto come l'aeromobile più efficiente in termini di consumo di carburante della sua categoria.","post_title":"Air Transat: una livrea speciale dedicata al Cf Montreal sull'A321Lr","post_date":"2024-10-01T11:53:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727783635000]}]}}