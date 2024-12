L’Elysium Hotel di Cipro avvia una ristrutturazione da 10 milioni di euro Ristrutturazione milionaria per l’Elysium Hotel, il “grande dame” a cinque stelle di Cipro, che avvia un radicale rinnovo di camere e suite. Il gruppo cipriota Stademos Hotels hainfatti deciso di reinvestire dieci milioni di euro nell’Elysium, situato accanto all’antico sito archeologico delle Tombe dei Re a Paphos: un investimento significativo che mira a soddisfare le esigenze del viaggiatore moderno, mantenendo al contempo l’architettura unica ispirata al Mediterraneo che contraddistingue la struttura. Progettate dall’architetto locale Eraklis Papachristou, le 48 nuove suite saranno pronte per la primavera del 2025. Tratto distintivo della ristrutturazione sarà un’estetica mediterranea contemporanea, caratterizzata da linee pulite, superfici naturali e tonalità calde. Gli interni combineranno legno di quercia naturale, soffitti con travi a vista, pietra locale di Limassol, marmo Terrazzo Ionian Beige greco e Travertino per creare un’atmosfera minimalista ma raffinata. Gli spazi esterni, progettati per offrire un’oasi all’aperto agli ospiti, includeranno pareti in cemento intonacate in terracotta, pavimenti in marmo e sedute integrate che incorniciano piscine private. Inoltre, tutte le aree comuni dell’Elysium saranno arricchite con una vasta gamma di specie vegetali autoctone, rafforzando ulteriormente il legame con il paesaggio naturale circostante. Tra le nuove proposte, la Family Duplex Suite sarà composta da una camera da letto su un soppalco galleried e una zona giorno accogliente, mentre la Garden Villa Suite, inondata di luce naturale, disporrà di un patio privato con piscina a immersione. Le 12 Studio Suite, adults-only, sono situate nel colonnato megaron dell’hotel e contano di un elegante letto queen-size, una zona toeletta, una spaziosa doccia doppia e terrazze private ideali per prendere il sole o ammirare le stelle. Inoltre, gli ospiti delle Studio Suite avranno accesso esclusivo alla piscina riservata agli adulti, situata in un cortile soleggiato e appartato, perfetto per momenti di puro relax. Condividi

