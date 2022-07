Lefay: dopo gli ottimi risultati del 2021 ora si guarda anche all’estero

Oltre 33,5 milioni di euro di fatturato totale per una crescita del 30% rispetto al 2020, il 100% di compensazione delle emissioni di Co2 e un totale di 302 collaboratori, di cui il 60% di provenienze locali. Sono alcuni dei numeri più significativi del nuovo bilancio della sostenibilità 2021, realizzato da Lefay Resorts & Residences e certificato come ogni anno da enti terzi.

Fra i dati e gli aspetti più importanti, si evidenziano senz’altro quelli legati all’ambiente. Anche per il 2021 tutte le emissioni dirette di Co2 provenienti dalle società del gruppo, che attualmente gestisce due resort, sono state infatti totalmente compensate. Sia le proprietà, sia la società capogruppo hanno confermato le certificazioni per il sistema di gestione, qualità e ambiente. Entrambe le spa sono inoltre certificate “Being Organic & Ecological Spa – level Excellence” e utilizzano i prodotti di una linea cosmetica totalmente vegana e cruelty free. Nelle strutture, certificate Green Globe, il 100% dell’energia utilizzata proviene da fonti rinnovabili; in particolare, esse autoproducono il 100% dell’energia termica e il 51% di quella elettrica. Si sottolinea poi che i consumi energetici e idrici sono diminuiti rispetto al 2020 in entrambi i resort. Infine, ampia promozione è stata dedicata alla mobilità elettrica, incentivata grazie alla presenza di 18 connettori.

Per quanto riguarda la performance economica, nel 2021 sono state registrate 72.800 presenze, con un tasso di soddisfazione del 96%. Uniti all’andamento delle vendite residenziali a Lefay Resort & Spa Dolomiti (oggi 19 unità su 21 risultano transate), questi numeri hanno portato il gruppo a un netto miglioramento di tutti gli indicatori di performance economica, con un 30% in più di fatturato rispetto al 2020 e una variazione positiva del 22% per quanto riguarda i margini operativi lordi (ebitda).

Il gruppo punta quindi ora a completare il portafoglio di strutture in proprietà e gestione diretta in Italia con un terzo indirizzo situato in Toscana, a Montalcino. Parallelamente, l’azienda sta sviluppando un modello fee-based ricercando nuove opportunità, in particolar modo all’estero, in cui Lefay agisca come operatore tramite contratti di management o affitto.

«Sono davvero fiero dei risultati conseguiti dal nostro team, resi possibili da scelte caratterizzate da coraggio e perseveranza – commenta Alcide Leali, ceo di Lefay Resorts & Residences -. Non solo siamo riusciti a superare brillantemente le difficoltà causate dalla crisi pandemica, ma abbiamo anche portato a termine il progetto di completo restyling del Lefay Resort & Spa Lago di Garda che, insieme al successo del Dolomiti, ci ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati. Siamo orgogliosi e pronti ad affrontare le prossime sfide».