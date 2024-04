Le dieci ville Costa del Capitano novità 2024 dell’ischitano Botania Relais Dieci ville private con discesa al mare. E’ Costa del Capitano, la novità 2024 del Leading Hotels of the World Botania Relais & Spa di Forio, sull’isola di Ischia. La nuova proprietà della famiglia Polito che si trova nel suggestivo borgo di Sant’Angelo d’Ischia, a 9 chilometri dallo stesso Botania Relais, e si propone come un’oasi di riservatezza, estensione dell’ospitalità del relais per coloro che desiderano la massima privacy, con accesso al mare e un soggiorno in una casa privata che racchiude il lifestyle più autentico dell’isola. Le ville scavate nel tufo godono di vista panoramica; gli spazi variano dai 65 ai 100 metri quadrati ed enfatizzato il lifestyle delle case ischitane con grandi finestre dalla forma stondata aperte sui giardini a tutta altezza, per un continuo dialogo con la natura. Il tufo bianco locale esalta i colori vivaci dei pavimenti in ceramica di Vietri; gli arredi in stile tipico mediterraneo sono arricchiti da un twist contemporaneo, con i tessuti in canapa e lino grezzo, dai toni naturali. Costa del Capitano racchiude anche una piscina di acqua sorgiva a 28 gradi circondata dal suo solarium con cabanas e chaise lounges e due campi da tennis. Immancabile un ristorante, La Tuga, guidato dal resident chef Alessandro Iacono che celebra l’isola nelle sue proposte culinarie a base di freschissimo pescato locale, materie prime del territorio e vegetali provenienti dall’Hortus Saporum del Botania. Qui al tramonto la terrazza è ideale per un aperitivo vista mare. Il soggiorno è totalmente personalizzabile anche grazie al servizio di conciergerie. Gli ospiti delle ville, oltre alle facilities interne alla tenuta, hanno accesso completo alle proposte sia di wellbeing sia gastronomiche del Botania Relais: la Garden spa, con le sue aree dedicate al benessere all’interno del bosco Belvedere, costellato da vasche naturali di acqua sorgiva calda; le proposte gastronomiche dell’executive chef Tommaso Luongo alCorbezzolo o da Nonna Marì con una cucina più legata alle tradizioni del territorio e al più noto ristorante 1 stella verde Michelin il Mirto, unico locale vegetariano dell’isola. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464970 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo scorso 5 marzo, esattamente un mese fa, Hilton ha inaugurato l’Anglo American Hotel Florence, Curio Collection. Costruito nel 1892 è stato uno dei primi alberghi di Firenze. Situato nel centro storico della città, racconta una storia di grandeur e di ospiti illustri. Acquisito nel 2021 dal fondo d’investimento Star II, gestito da Castello sgr, riapre dopo un importante processo di ristrutturazione curato dall’architetto italiano Chiara Caberlon. L’Anglo American conserva quindi i suoi principali elementi storici, arricchiti da un design moderno ed elegante. Il fascino degli anni Venti viene celebrato a fianco di spazi più moderni, come la palestra e le due sale riunioni capaci di ospitare fino a 70 persone. Dotato di 118 camere e suite e due outlet dining, con un’offerta culinaria ispirata alla cucina locale, l'Anglo American Hotel Florence è una struttura dalla vivace personalità. Come ricorda Alan Mantin, vicepresidente sviluppo Sud Europa di Hilton, «la Curio Collection riunisce luoghi unici con una propria storia e identità come l’Anglo American, che riapre le porte alla città e a una clientela internazionale». «L’hotel 5 stelle, parte del patrimonio storico di Firenze, è stato restituito alla destinazione in tutto il suo splendore, dopo un attento lavoro di ristrutturazione, che ha interessato l’intero edificio - racconta Claudia Bisaccioni, sales manager dell'Anglo American -. La proprietà sorge in una posizione strategica: a pochi passi da Santa Maria Novella, uno dei quartieri più autentici della città, nonché vicino ai maggiori attrattori turistici di Firenze. L'albergo è anche strategicamente posizionato rispetto a due dei principali contenitori del mondo dell’intrattenimento e dei grandi eventi: il teatro del Maggio Musicale Fiorentino e la stazione Leopolda. Sono caratteristiche molto importanti nell’ottica di destagionalizzare i flussi turistici e diversificare il pubblico al quale ci rivolgiamo. «Con il suo eclettismo - prosegue Claudia Bisaccioni -, l'Anglo American rappresenta una sintesi perfetta tra storia e modernità. La sua storia inizia alla fine dell’800, quando l’edificio originale venne trasformato in hotel e diventò una meta privilegiata per gli aristocratici europei che, sull’onda del Grand Tour, visitavano l’Italia e in particolare Firenze. Questi nobili furono i precursori delle comunità di inglesi e americani che scelsero Firenze come la loro casa, arricchendone il tessuto culturale e rendendola un ambiente internazionale, capace di attrarre milioni di visitatori e di essere luogo di studi internazionali. L’Anglo American divenne il loro punto di ritrovo: un salotto letterario. Per ricordare questo ricco passato abbiamo creato un personaggio: Lady Scorpion è la madrina dell’albergo e richiama gli scorpioni, il nome con cui venivano definite le pettegole dame inglesi che, negli anni Trenta, frequentavano quotidianamente l’albergo. Per ricordarle viene celebrato ogni giorno il tè delle 5». [gallery ids="464985,464986,464987,464988,464989,464990"] [post_title] => L'Anglo American Hotel Florence entra nella Curio Collection by Hilton [post_date] => 2024-04-05T14:21:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712326904000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464967 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => American Airlines ha riaperto i collegamenti stagionali giornalieri tra Venezia e Philadelphia, principale hub transatlantico della compagnia aerea sulla East Coast. “I nostri passeggeri hanno ora a disposizione più opzioni e flessibilità nei loro viaggi estivi, grazie ai voli stagionali tra Venezia e l'hub di Philadelphia ai quali andranno presto ad aggiungersi anche i collegamenti con Chicago - ha commentato José Freig, vice president international operations di American Airlines -. La ripresa dei collegamenti giornalieri con Venezia testimonia l'impegno di American Airlines nel rafforzare i legami tra il Nord-est dell’Italia e gli Stati Uniti, offrendo maggiori opportunità di viaggio per turismo e affari”. Il prossimo 6 giugno il vettore reintrodurrà infatti i voli diretti da Venezia a Chicago dopo quattro anni di sospensione, offrendo così un collegamento capillare tra il Veneto e gli Stati Uniti d’America operando fino a due voli al giorno nel corso della stagione estiva 2024. La rotta Venezia-Chicago sarà servita da aeromobili Boeing 787-9. “La ripartenza stagionale del volo su Philadelphia e il ritorno a giugno del collegamento con Chicago confermano la vivacità che contraddistingue il mercato nordamericano - ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. I voli diretti da Venezia su questi due hub primari di American Airlines hanno una valenza fondamentale per il nostro bacino d’utenza, in quanto garantiscono una capillarità di prosecuzioni verso destinazioni nell’intero Continente americano”. [post_title] => American Airlines, tornano gli stagionali da Venezia: Philadelphia e, da giugno, Chicago [post_date] => 2024-04-05T13:23:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712323405000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464952 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea ha aperto la nuova rotta da Venezia a Tolosa, servita con due frequenze alla settimana – il giovedì e la domenica – e un’offerta complessiva di circa 13.600 posti: salgono così a sette le destinazioni francesi raggiungibili dal Marco Polo con il vettore spagnolo. “Il nuovo collegamento Venezia-Tolosa è un’ulteriore conferma dello stretto legame tra Volotea e il Veneto e della volontà della nostra compagnia di contribuire allo sviluppo dell’economia locale, favorendo il flusso del turismo incoming in regione e nello specifico a Venezia, città unica al mondo - ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Non solo. Il nuovo volo accorcia le distanze con la Francia e permette ai turisti veneti di raggiungere facilmente Tolosa, destinazione ideale, in cui trascorrere una breve e piacevole vacanza, alla scoperta di storia, gastronomia e tecnologia”. In totale sono 22 le destinazioni raggiungibili con la compagnia spagnola da Venezia nel 2024, 7 in Italia (Cagliari, Catania, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria), 2 in Spagna (Asturie e Bilbao), 7 in Francia (Bordeaux, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza e Tolosa) e 6 in Grecia (Atene, Karpathos, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante). [post_title] => Volotea inaugura la Venezia-Tolosa, settimana destinazione collegata in Francia [post_date] => 2024-04-05T11:47:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712317653000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464945 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quali comportamenti adottare per ridurre al minimo il rischio di collisione con cetacei e tartarughe marine. Gnv lancia i corsi di formazione per la “conservazione della biodiversità e rischio di collisione” destinati a oltre 100 tra comandanti e ufficiali delle proprie navi. L'iniziativa è organizzata insieme a fondazione Cima nell’ambito del progetto Life Conceptu Maris. Durante il percorso di training, alcuni ricercatori spiegheranno ai partecipanti come individuare e determinare le specie, fornendo loro gli strumenti per poter segnalare gli avvistamenti all’interno di un’apposita piattaforma volta a condividere l’informazione con capitanerie e altre imbarcazioni in tempo reale. Tramite tali segnalazioni, non solo verrà svolto un lavoro di prevenzione delle collisioni con la fauna marina, ma verrà dato anche un contributo importante alla raccolta di dati per il monitoraggio e il censimento delle specie che abitano il Mediterraneo. “Come Gnv siamo da anni partner della fondazione Cima, impegnati a supporto del progetto Life Conceptu Maris, perché crediamo fermamente nella necessità di tutelare la biodiversità - spiega l'energy & environmental compliance manager della compagnia del gruppo Msc, Mattia Canevari -. Per questo, dal 2019, ospitiamo a bordo delle nostre navi ricercatori e studiosi per il monitoraggio della macro-fauna marina, del traffico marittimo e dei rifiuti marini galleggianti, oltre che per il rilevamento di microscopiche tracce di dna per comprendere al meglio la distribuzione delle specie”. [post_title] => Gnv lancia un corso di formazione per ridurre il rischio collisione con la fauna marina [post_date] => 2024-04-05T11:26:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712316382000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464939 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dieci ville private con discesa al mare. E' Costa del Capitano, la novità 2024 del Leading Hotels of the World Botania Relais & Spa di Forio, sull'isola di Ischia. La nuova proprietà della famiglia Polito che si trova nel suggestivo borgo di Sant'Angelo d'Ischia, a 9 chilometri dallo stesso Botania Relais, e si propone come un'oasi di riservatezza, estensione dell'ospitalità del relais per coloro che desiderano la massima privacy, con accesso al mare e un soggiorno in una casa privata che racchiude il lifestyle più autentico dell'isola. Le ville scavate nel tufo godono di vista panoramica; gli spazi variano dai 65 ai 100 metri quadrati ed enfatizzato il lifestyle delle case ischitane con grandi finestre dalla forma stondata aperte sui giardini a tutta altezza, per un continuo dialogo con la natura. Il tufo bianco locale esalta i colori vivaci dei pavimenti in ceramica di Vietri; gli arredi in stile tipico mediterraneo sono arricchiti da un twist contemporaneo, con i tessuti in canapa e lino grezzo, dai toni naturali. Costa del Capitano racchiude anche una piscina di acqua sorgiva a 28 gradi circondata dal suo solarium con cabanas e chaise lounges e due campi da tennis. Immancabile un ristorante, La Tuga, guidato dal resident chef Alessandro Iacono che celebra l'isola nelle sue proposte culinarie a base di freschissimo pescato locale, materie prime del territorio e vegetali provenienti dall'Hortus Saporum del Botania. Qui al tramonto la terrazza è ideale per un aperitivo vista mare. Il soggiorno è totalmente personalizzabile anche grazie al servizio di conciergerie. Gli ospiti delle ville, oltre alle facilities interne alla tenuta, hanno accesso completo alle proposte sia di wellbeing sia gastronomiche del Botania Relais: la Garden spa, con le sue aree dedicate al benessere all'interno del bosco Belvedere, costellato da vasche naturali di acqua sorgiva calda; le proposte gastronomiche dell'executive chef Tommaso Luongo alCorbezzolo o da Nonna Marì con una cucina più legata alle tradizioni del territorio e al più noto ristorante 1 stella verde Michelin il Mirto, unico locale vegetariano dell'isola. [post_title] => Le dieci ville Costa del Capitano novità 2024 dell'ischitano Botania Relais [post_date] => 2024-04-05T11:16:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712315769000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464924 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Binter compie 35 anni e traccia un bilancio positivo della propria attività, cominciata nel 1989: sono stati infatti oltre 83 milioni i passeggeri trasportati e 1.648.000 i voli operati, collegando tutte le isole delle Canarie tra loro e con 33 destinazioni esterne. In Italia, dove opera dal 2021, Binter ha trasportato complessivamente 62.562 passeggeri e oggi collega le Canarie alle città di Venezia e Firenze, con un volo alla settimana. Nel 2023, la compagnia aerea ha battuto il suo record di passeggeri annui raggiungendo quota 4.938.938 viaggiatori su 82.877 voli operati. "In questi 35 anni - osserva il coordinatore generale di Binter, Santiago Guerra - siamo riusciti a passare da una compagnia aerea regionale, creata per operare voli tra le isole nelle Canarie, a dotare l'arcipelago di un'azienda solida che collega tutti gli aeroporti delle Canarie con un servizio di alta qualità, e i canari con più di trenta destinazioni nazionali e internazionali. Quest'anno abbiamo iniziato ad operare nel corridoio Canarie-Madrid, al quale portiamo il 'modo canario' di volare con una proposta di valore totalmente diversa dal servizio low cost che ha predominato su queste rotte”. Binter opera attraverso un network di 32 destinazioni, 15 in Spagna e 17 internazionali. L’espansione all'estero è iniziata nel 2005, quando la compagnia aerea ha debuttato sulle rotte per Madeira, Marrakech e El Aaiún, e nel 2018 ha iniziato i suoi voli con scali del territorio nazionale. Nel suo 35° anniversario, la compagnia aerea ha accolto una grande sfida: entrare come operatore nel corridoio Canarie – Madrid: dallo scorso 1° febbraio, data in cui è iniziata l'operatività con 16 collegamenti giornalieri, sono stati mantenuti indici di puntualità del 98%, riflesso dell'impegno dell'azienda per l'eccellenza del servizio offerto ai suoi passeggeri. [post_title] => Binter compie 35 anni. Oltre 62.500 i passeggeri italiani, dal 2021 ad oggi [post_date] => 2024-04-05T10:56:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712314568000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464929 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_464933" align="alignleft" width="300"] Il NoMad di Londra. © 2024 Hilton[/caption] Si chiama NoMad ed è, a detta dello stesso gruppo a stelle e strisce, il primo brand luxury lifestyke di casa Hilton. La compagnia con base in Virginia ha infatti recentemente acquisito una quota di maggioranza del gruppo Sydell. Fondato nel 2011 da Andrew Zobler, quest'ultimo è da sempre attivo nel segmento lifestyle con i marchi Freehand (poi ceduto nel 2019) e appunto NoMad. Stando ai termini dell'accordo, di cui non sono stati svelati i dettagli finanziari, il gruppo Sydell rimarrà responsabile del design, del branding e del management delle strutture NoMad, mentre Hilton si occuperà del loro sviluppo. Al momento esistono proprietà con questo marchio a Londra, New York, Los Angeles e Las Vegas. L'albergo del Nevada è tuttavia destinato a essere presto ribrandizzato. Altri dieci strutture NoMad, inoltre, sono già in pipeline, mentre l'obiettivo di medio periodo è quello di raggiungere un portfolio di un centinaio di hotel. L'acquisizione del gruppo Sydell giunge in un momento di particolare fermento per Hilton, che il mese scorso si è accaparrato un altro marchio lifestyle come Graduate Hotels per 210 milioni di dollari. La compagnia della Virginia ha inoltre recentemente siglato una partnership esclusiva con il soft brand Small Luxury Hotels of the World per rafforzare la proposta commerciale di marchi come Waldorf Astoria, Conrad e Lxr. [post_title] => Hilton acquisisce NoMad: il suo primo luxury lifestyle brand [post_date] => 2024-04-05T10:55:52+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712314552000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464925 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_464926" align="alignleft" width="300"] Vittorio Amato, Adriano Apicella e Annamaria Barbato[/caption] Welcome Travel Group ha raggiunto il traguardo Platinum all’interno del programma Circle of Excellence di Air Canada, un riconoscimento ottenuto grazie agli importati fatturati raggiunti nel periodo ottobre 2023 – marzo 2024. In Italia solo cinque aziende possono vantare questo risultato. Entrare nel rinomato programma non solo significa ottenere un premio, ma anche accedere a una serie di vantaggi di viaggio come l’accesso prioritario al Customer Relations e ai passaggi di stato nel programma di fidelizzazione “Aeroplan” offerti come parte di Air Canada Circle of Excellence. Vittorio Amato, responsabile commerciale vettori del network, ha dichiarato: “Siamo entusiasti e fieri di aver raggiunto il prestigioso livello Platinum nel programma Circle of Excellence di Air Canada. Questo risultato testimonia la solidità della nostra partnership commerciale e conferma il nostro impegno incessante nel fornire un servizio di altissima qualità e nel soddisfare appieno le esigenze dei nostri Clienti. Continueremo a dedicare tutte le nostre energie per mantenere questo standard elevato e per offrire esperienze di viaggio straordinarie a tutti coloro che scelgono di viaggiare con noi”. [post_title] => Welcome è Platinum nel Circle of Excellence di Air Canada [post_date] => 2024-04-05T10:34:52+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712313292000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464919 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fred Dixon è stato nominato nuovo president & ceo di Brand Usa, l’organizzazione di destination marketing per gli Stati Uniti. Dixon (nella foto), che assumerà ufficialmente l’incarico dal prossimo 15 luglio, subentrerà a Christopher L. Thompson, che ha annunciato il suo pensionamento a luglio 2023 dopo aver ricoperto il medesimo ruolo dal 2012 al 2024. Thompson continuerà a lavorare con l’organizzazione fino al 30 settembre come consulente, per facilitare una transizione fluida della leadership. Dixon, che vanta un’esperienza di oltre 30 anni nel settore, si unisce all’organizzazione a seguito della sua notevole e comprovata esperienza di leadership nell’industria turistica come attuale president & ceo di Nyc Tourism + Conventions, l’organizzazione ufficiale di destination marketing di New York City. “Fred porta con sé un patrimonio di conoscenza ed esperienza dall’industria del turismo - dichiarato Todd Davidson, Broad Chair di Brand Usa e ceo di Travel Oregon - e la sua leadership strategica e visionaria conferma che è la persona giusta per elevare ulteriormente Brand Usa e il marketing delle ricche e diverse destinazioni ed esperienze degli Stati Uniti”. Dixon supervisionerà tutte le operazioni di Brand Usa affinché l’organizzazione si prepari per la sua prossima fase di crescita, con il turismo che manterrà la sua forte posizione negli Stati Uniti. “Sono molto onorato ed emozionato di ricoprire il ruolo di prossimo president & ceo - ha affermato Dixon -. Gli Stati Uniti sono una delle prime destinazioni di viaggio al mondo che continueranno ad attirare e deliziare turisti da tutto il mondo, e noi siamo ben posizionati per la crescita e il successo futuri. Voglio ringraziare Chris per i suoi molti anni di leadership e per la sua amicizia. Non vedo l’ora di unirmi a questo team e lavorare in tutto il settore per proiettarci in avanti.” [post_title] => Brand Usa: Fred Dixon è il nuovo presidente e ceo, in carica dal prossimo 15 luglio [post_date] => 2024-04-05T10:27:27+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1712312847000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "le dieci ville costa del capitano novita 2024 dellischitano botania relais" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":99,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3212,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464970","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo scorso 5 marzo, esattamente un mese fa, Hilton ha inaugurato l’Anglo American Hotel Florence, Curio Collection. Costruito nel 1892 è stato uno dei primi alberghi di Firenze. Situato nel centro storico della città, racconta una storia di grandeur e di ospiti illustri. Acquisito nel 2021 dal fondo d’investimento Star II, gestito da Castello sgr, riapre dopo un importante processo di ristrutturazione curato dall’architetto italiano Chiara Caberlon.\r

\r

L’Anglo American conserva quindi i suoi principali elementi storici, arricchiti da un design moderno ed elegante. Il fascino degli anni Venti viene celebrato a fianco di spazi più moderni, come la palestra e le due sale riunioni capaci di ospitare fino a 70 persone. Dotato di 118 camere e suite e due outlet dining, con un’offerta culinaria ispirata alla cucina locale, l'Anglo American Hotel Florence è una struttura dalla vivace personalità.\r

\r

Come ricorda Alan Mantin, vicepresidente sviluppo Sud Europa di Hilton, «la Curio Collection riunisce luoghi unici con una propria storia e identità come l’Anglo American, che riapre le porte alla città e a una clientela internazionale». «L’hotel 5 stelle, parte del patrimonio storico di Firenze, è stato restituito alla destinazione in tutto il suo splendore, dopo un attento lavoro di ristrutturazione, che ha interessato l’intero edificio - racconta Claudia Bisaccioni, sales manager dell'Anglo American -. La proprietà sorge in una posizione strategica: a pochi passi da Santa Maria Novella, uno dei quartieri più autentici della città, nonché vicino ai maggiori attrattori turistici di Firenze. L'albergo è anche strategicamente posizionato rispetto a due dei principali contenitori del mondo dell’intrattenimento e dei grandi eventi: il teatro del Maggio Musicale Fiorentino e la stazione Leopolda. Sono caratteristiche molto importanti nell’ottica di destagionalizzare i flussi turistici e diversificare il pubblico al quale ci rivolgiamo.\r

\r

«Con il suo eclettismo - prosegue Claudia Bisaccioni -, l'Anglo American rappresenta una sintesi perfetta tra storia e modernità. La sua storia inizia alla fine dell’800, quando l’edificio originale venne trasformato in hotel e diventò una meta privilegiata per gli aristocratici europei che, sull’onda del Grand Tour, visitavano l’Italia e in particolare Firenze. Questi nobili furono i precursori delle comunità di inglesi e americani che scelsero Firenze come la loro casa, arricchendone il tessuto culturale e rendendola un ambiente internazionale, capace di attrarre milioni di visitatori e di essere luogo di studi internazionali. L’Anglo American divenne il loro punto di ritrovo: un salotto letterario. Per ricordare questo ricco passato abbiamo creato un personaggio: Lady Scorpion è la madrina dell’albergo e richiama gli scorpioni, il nome con cui venivano definite le pettegole dame inglesi che, negli anni Trenta, frequentavano quotidianamente l’albergo. Per ricordarle viene celebrato ogni giorno il tè delle 5».\r

\r

[gallery ids=\"464985,464986,464987,464988,464989,464990\"]","post_title":"L'Anglo American Hotel Florence entra nella Curio Collection by Hilton","post_date":"2024-04-05T14:21:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1712326904000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464967","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"American Airlines ha riaperto i collegamenti stagionali giornalieri tra Venezia e Philadelphia, principale hub transatlantico della compagnia aerea sulla East Coast.\r

“I nostri passeggeri hanno ora a disposizione più opzioni e flessibilità nei loro viaggi estivi, grazie ai voli stagionali tra Venezia e l'hub di Philadelphia ai quali andranno presto ad aggiungersi anche i collegamenti con Chicago - ha commentato José Freig, vice president international operations di American Airlines -. La ripresa dei collegamenti giornalieri con Venezia testimonia l'impegno di American Airlines nel rafforzare i legami tra il Nord-est dell’Italia e gli Stati Uniti, offrendo maggiori opportunità di viaggio per turismo e affari”.\r

Il prossimo 6 giugno il vettore reintrodurrà infatti i voli diretti da Venezia a Chicago dopo quattro anni di sospensione, offrendo così un collegamento capillare tra il Veneto e gli Stati Uniti d’America operando fino a due voli al giorno nel corso della stagione estiva 2024. La rotta Venezia-Chicago sarà servita da aeromobili Boeing 787-9.\r

“La ripartenza stagionale del volo su Philadelphia e il ritorno a giugno del collegamento con Chicago confermano la vivacità che contraddistingue il mercato nordamericano - ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. I voli diretti da Venezia su questi due hub primari di American Airlines hanno una valenza fondamentale per il nostro bacino d’utenza, in quanto garantiscono una capillarità di prosecuzioni verso destinazioni nell’intero Continente americano”.","post_title":"American Airlines, tornano gli stagionali da Venezia: Philadelphia e, da giugno, Chicago","post_date":"2024-04-05T13:23:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1712323405000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464952","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea ha aperto la nuova rotta da Venezia a Tolosa, servita con due frequenze alla settimana – il giovedì e la domenica – e un’offerta complessiva di circa 13.600 posti: salgono così a sette le destinazioni francesi raggiungibili dal Marco Polo con il vettore spagnolo.\r

“Il nuovo collegamento Venezia-Tolosa è un’ulteriore conferma dello stretto legame tra Volotea e il Veneto e della volontà della nostra compagnia di contribuire allo sviluppo dell’economia locale, favorendo il flusso del turismo incoming in regione e nello specifico a Venezia, città unica al mondo - ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Non solo. Il nuovo volo accorcia le distanze con la Francia e permette ai turisti veneti di raggiungere facilmente Tolosa, destinazione ideale, in cui trascorrere una breve e piacevole vacanza, alla scoperta di storia, gastronomia e tecnologia”.\r

In totale sono 22 le destinazioni raggiungibili con la compagnia spagnola da Venezia nel 2024, 7 in Italia (Cagliari, Catania, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria), 2 in Spagna (Asturie e Bilbao), 7 in Francia (Bordeaux, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza e Tolosa) e 6 in Grecia (Atene, Karpathos, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante).\r

","post_title":"Volotea inaugura la Venezia-Tolosa, settimana destinazione collegata in Francia","post_date":"2024-04-05T11:47:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1712317653000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464945","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quali comportamenti adottare per ridurre al minimo il rischio di collisione con cetacei e tartarughe marine. Gnv lancia i corsi di formazione per la “conservazione della biodiversità e rischio di collisione” destinati a oltre 100 tra comandanti e ufficiali delle proprie navi. L'iniziativa è organizzata insieme a fondazione Cima nell’ambito del progetto Life Conceptu Maris.\r

\r

Durante il percorso di training, alcuni ricercatori spiegheranno ai partecipanti come individuare e determinare le specie, fornendo loro gli strumenti per poter segnalare gli avvistamenti all’interno di un’apposita piattaforma volta a condividere l’informazione con capitanerie e altre imbarcazioni in tempo reale. Tramite tali segnalazioni, non solo verrà svolto un lavoro di prevenzione delle collisioni con la fauna marina, ma verrà dato anche un contributo importante alla raccolta di dati per il monitoraggio e il censimento delle specie che abitano il Mediterraneo.\r

\r

“Come Gnv siamo da anni partner della fondazione Cima, impegnati a supporto del progetto Life Conceptu Maris, perché crediamo fermamente nella necessità di tutelare la biodiversità - spiega l'energy & environmental compliance manager della compagnia del gruppo Msc, Mattia Canevari -. Per questo, dal 2019, ospitiamo a bordo delle nostre navi ricercatori e studiosi per il monitoraggio della macro-fauna marina, del traffico marittimo e dei rifiuti marini galleggianti, oltre che per il rilevamento di microscopiche tracce di dna per comprendere al meglio la distribuzione delle specie”.","post_title":"Gnv lancia un corso di formazione per ridurre il rischio collisione con la fauna marina","post_date":"2024-04-05T11:26:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1712316382000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464939","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dieci ville private con discesa al mare. E' Costa del Capitano, la novità 2024 del Leading Hotels of the World Botania Relais & Spa di Forio, sull'isola di Ischia. La nuova proprietà della famiglia Polito che si trova nel suggestivo borgo di Sant'Angelo d'Ischia, a 9 chilometri dallo stesso Botania Relais, e si propone come un'oasi di riservatezza, estensione dell'ospitalità del relais per coloro che desiderano la massima privacy, con accesso al mare e un soggiorno in una casa privata che racchiude il lifestyle più autentico dell'isola.\r

\r

Le ville scavate nel tufo godono di vista panoramica; gli spazi variano dai 65 ai 100 metri quadrati ed enfatizzato il lifestyle delle case ischitane con grandi finestre dalla forma stondata aperte sui giardini a tutta altezza, per un continuo dialogo con la natura. Il tufo bianco locale esalta i colori vivaci dei pavimenti in ceramica di Vietri; gli arredi in stile tipico mediterraneo sono arricchiti da un twist contemporaneo, con i tessuti in canapa e lino grezzo, dai toni naturali.\r

\r

Costa del Capitano racchiude anche una piscina di acqua sorgiva a 28 gradi circondata dal suo solarium con cabanas e chaise lounges e due campi da tennis. Immancabile un ristorante, La Tuga, guidato dal resident chef Alessandro Iacono che celebra l'isola nelle sue proposte culinarie a base di freschissimo pescato locale, materie prime del territorio e vegetali provenienti dall'Hortus Saporum del Botania. Qui al tramonto la terrazza è ideale per un aperitivo vista mare. Il soggiorno è totalmente personalizzabile anche grazie al servizio di conciergerie.\r

\r

Gli ospiti delle ville, oltre alle facilities interne alla tenuta, hanno accesso completo alle proposte sia di wellbeing sia gastronomiche del Botania Relais: la Garden spa, con le sue aree dedicate al benessere all'interno del bosco Belvedere, costellato da vasche naturali di acqua sorgiva calda; le proposte gastronomiche dell'executive chef Tommaso Luongo alCorbezzolo o da Nonna Marì con una cucina più legata alle tradizioni del territorio e al più noto ristorante 1 stella verde Michelin il Mirto, unico locale vegetariano dell'isola.\r

\r

","post_title":"Le dieci ville Costa del Capitano novità 2024 dell'ischitano Botania Relais","post_date":"2024-04-05T11:16:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1712315769000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464924","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Binter compie 35 anni e traccia un bilancio positivo della propria attività, cominciata nel 1989: sono stati infatti oltre 83 milioni i passeggeri trasportati e 1.648.000 i voli operati, collegando tutte le isole delle Canarie tra loro e con 33 destinazioni esterne.\r

\r

In Italia, dove opera dal 2021, Binter ha trasportato complessivamente 62.562 passeggeri e oggi collega le Canarie alle città di Venezia e Firenze, con un volo alla settimana.\r

\r

Nel 2023, la compagnia aerea ha battuto il suo record di passeggeri annui raggiungendo quota 4.938.938 viaggiatori su 82.877 voli operati.\r

\r

\"In questi 35 anni - osserva il coordinatore generale di Binter, Santiago Guerra - siamo riusciti a passare da una compagnia aerea regionale, creata per operare voli tra le isole nelle Canarie, a dotare l'arcipelago di un'azienda solida che collega tutti gli aeroporti delle Canarie con un servizio di alta qualità, e i canari con più di trenta destinazioni nazionali e internazionali. Quest'anno abbiamo iniziato ad operare nel corridoio Canarie-Madrid, al quale portiamo il 'modo canario' di volare con una proposta di valore totalmente diversa dal servizio low cost che ha predominato su queste rotte”.\r

\r

Binter opera attraverso un network di 32 destinazioni, 15 in Spagna e 17 internazionali. L’espansione all'estero è iniziata nel 2005, quando la compagnia aerea ha debuttato sulle rotte per Madeira, Marrakech e El Aaiún, e nel 2018 ha iniziato i suoi voli con scali del territorio nazionale.\r

\r

Nel suo 35° anniversario, la compagnia aerea ha accolto una grande sfida: entrare come operatore nel corridoio Canarie – Madrid: dallo scorso 1° febbraio, data in cui è iniziata l'operatività con 16 collegamenti giornalieri, sono stati mantenuti indici di puntualità del 98%, riflesso dell'impegno dell'azienda per l'eccellenza del servizio offerto ai suoi passeggeri.","post_title":"Binter compie 35 anni. Oltre 62.500 i passeggeri italiani, dal 2021 ad oggi","post_date":"2024-04-05T10:56:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1712314568000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464929","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464933\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il NoMad di Londra. © 2024 Hilton[/caption]\r

\r

Si chiama NoMad ed è, a detta dello stesso gruppo a stelle e strisce, il primo brand luxury lifestyke di casa Hilton. La compagnia con base in Virginia ha infatti recentemente acquisito una quota di maggioranza del gruppo Sydell. Fondato nel 2011 da Andrew Zobler, quest'ultimo è da sempre attivo nel segmento lifestyle con i marchi Freehand (poi ceduto nel 2019) e appunto NoMad.\r

\r

Stando ai termini dell'accordo, di cui non sono stati svelati i dettagli finanziari, il gruppo Sydell rimarrà responsabile del design, del branding e del management delle strutture NoMad, mentre Hilton si occuperà del loro sviluppo. Al momento esistono proprietà con questo marchio a Londra, New York, Los Angeles e Las Vegas. L'albergo del Nevada è tuttavia destinato a essere presto ribrandizzato. Altri dieci strutture NoMad, inoltre, sono già in pipeline, mentre l'obiettivo di medio periodo è quello di raggiungere un portfolio di un centinaio di hotel.\r

\r

L'acquisizione del gruppo Sydell giunge in un momento di particolare fermento per Hilton, che il mese scorso si è accaparrato un altro marchio lifestyle come Graduate Hotels per 210 milioni di dollari. La compagnia della Virginia ha inoltre recentemente siglato una partnership esclusiva con il soft brand Small Luxury Hotels of the World per rafforzare la proposta commerciale di marchi come Waldorf Astoria, Conrad e Lxr.","post_title":"Hilton acquisisce NoMad: il suo primo luxury lifestyle brand","post_date":"2024-04-05T10:55:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1712314552000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464925","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464926\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vittorio Amato, Adriano Apicella e Annamaria Barbato[/caption]\r

Welcome Travel Group ha raggiunto il traguardo Platinum all’interno del programma Circle of Excellence di Air Canada, un riconoscimento ottenuto grazie agli importati fatturati raggiunti nel periodo ottobre 2023 – marzo 2024. In Italia solo cinque aziende possono vantare questo risultato.\r

Entrare nel rinomato programma non solo significa ottenere un premio, ma anche accedere a una serie di vantaggi di viaggio come l’accesso prioritario al Customer Relations e ai passaggi di stato nel programma di fidelizzazione “Aeroplan” offerti come parte di Air Canada Circle of Excellence.\r

Vittorio Amato, responsabile commerciale vettori del network, ha dichiarato: “Siamo entusiasti e fieri di aver raggiunto il prestigioso livello Platinum nel programma Circle of Excellence di Air Canada. Questo risultato testimonia la solidità della nostra partnership commerciale e conferma il nostro impegno incessante nel fornire un servizio di altissima qualità e nel soddisfare appieno le esigenze dei nostri Clienti. Continueremo a dedicare tutte le nostre energie per mantenere questo standard elevato e per offrire esperienze di viaggio straordinarie a tutti coloro che scelgono di viaggiare con noi”.","post_title":"Welcome è Platinum nel Circle of Excellence di Air Canada","post_date":"2024-04-05T10:34:52+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1712313292000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464919","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fred Dixon è stato nominato nuovo president & ceo di Brand Usa, l’organizzazione di destination marketing per gli Stati Uniti.\r

\r

Dixon (nella foto), che assumerà ufficialmente l’incarico dal prossimo 15 luglio, subentrerà a Christopher L. Thompson, che ha annunciato il suo pensionamento a luglio 2023 dopo aver ricoperto il medesimo ruolo dal 2012 al 2024. Thompson continuerà a lavorare con l’organizzazione fino al 30 settembre come consulente, per facilitare una transizione fluida della leadership. \r

\r

Dixon, che vanta un’esperienza di oltre 30 anni nel settore, si unisce all’organizzazione a seguito della sua notevole e comprovata esperienza di leadership nell’industria turistica come attuale president & ceo di Nyc Tourism + Conventions, l’organizzazione ufficiale di destination marketing di New York City.\r

“Fred porta con sé un patrimonio di conoscenza ed esperienza dall’industria del turismo - dichiarato Todd Davidson, Broad Chair di Brand Usa e ceo di Travel Oregon - e la sua leadership strategica e visionaria conferma che è la persona giusta per elevare ulteriormente Brand Usa e il marketing delle ricche e diverse destinazioni ed esperienze degli Stati Uniti”.\r

\r

Dixon supervisionerà tutte le operazioni di Brand Usa affinché l’organizzazione si prepari per la sua prossima fase di crescita, con il turismo che manterrà la sua forte posizione negli Stati Uniti.\r

\r

“Sono molto onorato ed emozionato di ricoprire il ruolo di prossimo president & ceo - ha affermato Dixon -. Gli Stati Uniti sono una delle prime destinazioni di viaggio al mondo che continueranno ad attirare e deliziare turisti da tutto il mondo, e noi siamo ben posizionati per la crescita e il successo futuri. Voglio ringraziare Chris per i suoi molti anni di leadership e per la sua amicizia. Non vedo l’ora di unirmi a questo team e lavorare in tutto il settore per proiettarci in avanti.”","post_title":"Brand Usa: Fred Dixon è il nuovo presidente e ceo, in carica dal prossimo 15 luglio","post_date":"2024-04-05T10:27:27+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1712312847000]}]}}