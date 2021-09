Il Lausanne Palace: storia e tradizione a due passi dal “Flon”

Affacciato sullo splendido Lago Lemano, sulla sommità di una delle tre colline di Losanna, il Lausanne Palace è uno degli hotel più antichi della città, potremmo definirlo un vero pezzo di storia della capitale della Vaud, inaugurato il 19 giugno 1915. Domina il quartiere “du Flon” , raggiungibile in meno di 5 minuti, che rappresenta la nightlife e il luogo più in voga nella città lacustre rossocrociata.

La struttura è stata costruita come concorrente del Beau-Rivage Palace, un altro hotel di lusso fondato a Losanna-Ouchy nel 1861.

Il Lausanne Palace è considerato un gioiello dell’architettura Belle Epoque, che ospità per il suo alto lignaggio teste coronate, presidenti e altre celebrità in cerca di privacy in un «paese neutrale» come la Svizzera, soprattutto in tempo di guerra.

Fu qui che il barone de Coubertin firmò con il comune di Losanna e il sindaco Paul Maillefer, l’insediamento della sede del Comitato Olimpico Internazionale a Losanna, dal 1980 l’hotel la residenza ufficiale del presidente del CIO.

All’inizio del 1900, quando il Palazzo di Losanna era in costruzione, l’industria alberghiera crebbe in modo significativo nella regione e, da allora, il Lausanne Palace non ha mai smesso di svilupparsi. Un secolo dopo rimane uno degli iconici edifici di Losanna e, dal 2015, il Lausanne Palace è entrato a far parte della Sandoz Foundation Hotels, una collezione di hotel di lusso svizzeri di proprietà della Fondation de Famille Sandoz (farmaceutica).

L’hotel propone una serie notevole di camere, 140, di cui 30 suite, divise in diverse categorie, tutte arredate in modo unico e personalizzato: 14 singole business

20 doppie business, 11 executive “città”, 12 Executivevista lago parziale, 39 deluxe lago, 15 junior suite città, 11 junior suite lago, 3 suite angolo città, 6 suite lago, 2 suite angolo lago, 1 suite deluxe,

1 suite deluxe lago, 2 suite presidenziali, 1 suite Samaranch (da qualdo l’ex presidente del CIO prese la residenzanell’otel), 1 Coco Chanel, 1 Tower Suite, tutte selezionate secondo l’afaccio.

L’offerta dei servizi di ristorazione è ampia, con 4 ristoranti gestiti da Christian Bertogna, Executive Chef dell’hotel diretto da Ivan Riviere, gm.

Al Palace Sushi Zen, la cucina giapponese è ben rappresentata in quanto vengono proposti tutti i piatti della tradizione giapponese rivisitati in chiave moderna.

Nel cuore della hall, il Bar 1915 accoglie gli ospiti per tutto il giorno, mentre in un ambiente tranquillo e rilassante, il LP’s Bar offre un’ampia scelta di cocktail.

La Table è un nuovo ristorante che propone una cucina d’influenza francese e valorizza i prodotti locali. Con una vista panoramica sul Lago di Ginevra e sulle Alpi, La Table du Lausanne Palace offre i manicaretti di Franck Pelux, premiato con 1 stella Michelin e 16/20 punti sulla Guida Gault & Millau.

Il ristorante ha aperto a settembre 2020.

La Brasserie Grand Chêne è progettata in uno stile tipicamente parigino, mantenendo il suo fascino Belle Epoque, nello scenario e nei piatti.

Il Côté Jardin interamente dedicato ai sapori del Sud, offre un buffet e una vasta gamma di piatti tra cui scegliere. Dispone inoltre di un’ampia terrazza panoramica per godersi il periodo estivo.

La parte dedicata alla convegnistica offre 14 diverse sale modulabili che possono accogliere da 2 a 400 persone. E’ un centro conferenze ad alta tecnologia.

La Spa Lausanne Palace è un paradiso del benessere di 2100 mq e offre tantissimi trattamenti. Dedicata alla cura del corpo, la Spa propone programmi incentrati sulle tradizionali e antiche terapie termali. 21 sono le sale per trattamenti, cui va aggiunto lo Yogi Booster Bar, una sala fitness, una piscina coperta, una jacuzzi, una sauna, un hammam e una Hair Spa.

Sono molteplici le attività che si possono esercitare nella “capitale olimpica”: golf, tennis, nuoto, sci nautico, windsurf, equitazione, ciclismo e sci (45 minuti). Anche la cultura propone una offerta impressionante per diversità culturale: circa 20 musei, uno dei quali è il famoso Museo Olimpico e il Museo “Collection de l’Art Brut”.

Il miglior modo per raggiungere Losanna è dal nord Italia grazie ai collegamenti ferroviari delle SBB – ferrovie svizzere, che possono essere comodamente compresi nello Swiss Travel Pass che apre ad un mondo di possibilità di trasporti (battelli lacustri, autobus urbani ed extraurbani, metropolitane) tutto incluso compreso l’ingresso a 500 musei in 90 città e sconti dove non è prevista la gratuità. Il modo migliore per utilizzare questa enorme rete dello Swiss Travel System è l’app Swiss Travel Guide che vi dirà tutto su itinerari, orari, connessioni, possibilità e quel che serve per ottimizzare il viaggio.

