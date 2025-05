L’Arbatax Park Resort & Spa riapre il 16 maggio: meta su misura per le famiglie Tutto pronto all’Arbatax Park Resort & Spa per la riapertura del prossimo 16 maggio, con una stagione 2025 ricca di proposte e attività per tutte le età, nonché di appuntamenti alla scoperta del territorio. Tra le novità più rilevanti spicca il restyling dell’Hotel Telis, con circa 300 camere che sono state completamente ristrutturate, con nuovi arredi e pavimentazioni in travertino. Il complesso si conferma anche quest’anno una destinazione ideale per le famiglie, con un’ampia gamma di attività e servizi pensati per coinvolgere grandi e piccoli in un’esperienza indimenticabile tra natura, sport, intrattenimento e benessere. Tra le novità, c’è il rinnovato Vik Club (Very Important Kids), un vero e proprio mondo a misura di bambino che punta in particolare alla fascia d’età tra i 10 e i 13 anni. Per gli amanti dello sport, torna anche quest’anno il Cagliari Calcio Summer Camp, un’occasione per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni di vivere una settimana da veri calciatori. Non manca poi l’attenzione al benessere per tutta la famiglia grazie al programma LongAge Fitness, pensato per chi desidera mantenersi attivo e in salute anche in vacanza. Tra gli appuntamenti più attesi spicca “A Chent’Annos… a Tavola”, un evento gastronomico che omaggia la longevità degli abitanti dell’Ogliastra, una delle cinque Blue Zone del mondo. In questo viaggio tra tradizione e innovazione, chef di talento reinterpreteranno i piatti tipici locali con uno sguardo contemporaneo, raccontando non solo i sapori di una terra antica, ma anche i segreti del vivere a lungo. Per chi ama le leggende e le narrazioni popolari, l’evento “Istoria e Istrellas” regalerà un’immersione nelle storie antiche della Sardegna, attraverso performance teatrali e artistiche. Infine, l’Arbatax Park rinnova il suo impegno verso la sostenibilità ambientale con l’evento “Clean Up”, un’iniziativa collettiva che invita ospiti e collaboratori a prendersi cura del territorio. Spiagge, sentieri e aree naturali verranno ripuliti durante giornate dedicate, all’insegna della sensibilizzazione ecologica e del rispetto per la natura. Condividi

