L’Arbatax Park Resort riapre per l’estate con tutte le strutture a commercializzazione diretta Dopo un anno di gestione internazionale l’adults only Monte Turri e il Borgo Cala Moresca tornano sotto il controllo diretto di Arbatax Park Resort: il complesso turistico dell’Ogliastra situato su una penisola di 60 ettari, che include al proprio interno per sette diverse tipologie di sistemazioni per famiglie, coppie, gruppi di amici e, appunto, soli adulti. Con il Monte Turri, in particolare, il resort aumenta la disponibilità di camere di livello superiore: le sue 17 stanze si aggiungono infatti alle altrettante Suites del Mare, le sistemazioni più lussuose ed esclusive di Arbatax Park. “Sono in aumento le richieste di soluzioni di soggiorno di alto livello, sia da parte della clientela italiana, sia dall’estero, in particolare dal mercato tedesco e da quello americano – spiega il sales & marketing manager del complesso, Paolo Curridori -. Nei mesi scorsi abbiamo firmato un accordo con Reimagine, che sta promuovendo il nostro resort sul mercato statunitense e spingendo per partnership con operatori turistici europei. Il tutto con l’obiettivo di incrementare i flussi turistici nei periodi di spalla. Siamo però consapevoli che solo in futuro raccoglieremo appieno i frutti di questo tipo di lavoro. Sono peraltro in aumento le prenotazioni dirette dalla Francia, dove la struttura è molto conosciuta e apprezzata anche per il nostro impegno nella sostenibilità. Al contempo crescono le vendite intermediate in Germania. A livello italiano, registriamo un andamento analogo al mercato in generale, e dopo i primi mesi dell’anno, molto positivi grazie anche alle policy assicurative e al prepagato con cancellazione gratuita, vediamo un rallentamento che risente evidentemente del caro traghetti e, soprattutto, dei voli”. Situato in un’area riservata nell’estremità più alta di Capo Bellavista, nel dettaglio Monte Turri, oltre alle 17 camere, dispone di un ristorante con vista sul mare e sul parco, nonché di una piscina con solarium; inoltre, un ascensore panoramico in cristallo conduce a una caletta privata, con piattaforma attrezzata con lettini e ombrelloni. E’ ideale per chi cerca relax e silenzio, indicato per coppie e soli adulti. Creato sul modello di un vecchio paesino della Sardegna, il Borgo Cala Moresca da 225 camere si affaccia su un incantevole tratto di mare con le tipiche rocce rosse dell’Ogliastra. Ristrutturato recuperando antichi materiali, dal ferro battuto agli architravi in ginepro, il complesso offre due piscine, terrazze, ristorante e pizzeria, e insiste su un’insenatura che dista al massimo 300 metri dalle camere. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448792 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo un anno di gestione internazionale l'adults only Monte Turri e il Borgo Cala Moresca tornano sotto il controllo diretto di Arbatax Park Resort: il complesso turistico dell'Ogliastra situato su una penisola di 60 ettari, che include al proprio interno per sette diverse tipologie di sistemazioni per famiglie, coppie, gruppi di amici e, appunto, soli adulti. Con il Monte Turri, in particolare, il resort aumenta la disponibilità di camere di livello superiore: le sue 17 stanze si aggiungono infatti alle altrettante Suites del Mare, le sistemazioni più lussuose ed esclusive di Arbatax Park. “Sono in aumento le richieste di soluzioni di soggiorno di alto livello, sia da parte della clientela italiana, sia dall’estero, in particolare dal mercato tedesco e da quello americano - spiega il sales & marketing manager del complesso, Paolo Curridori -. Nei mesi scorsi abbiamo firmato un accordo con Reimagine, che sta promuovendo il nostro resort sul mercato statunitense e spingendo per partnership con operatori turistici europei. Il tutto con l'obiettivo di incrementare i flussi turistici nei periodi di spalla. Siamo però consapevoli che solo in futuro raccoglieremo appieno i frutti di questo tipo di lavoro. Sono peraltro in aumento le prenotazioni dirette dalla Francia, dove la struttura è molto conosciuta e apprezzata anche per il nostro impegno nella sostenibilità. Al contempo crescono le vendite intermediate in Germania. A livello italiano, registriamo un andamento analogo al mercato in generale, e dopo i primi mesi dell’anno, molto positivi grazie anche alle policy assicurative e al prepagato con cancellazione gratuita, vediamo un rallentamento che risente evidentemente del caro traghetti e, soprattutto, dei voli”. Situato in un’area riservata nell’estremità più alta di Capo Bellavista, nel dettaglio Monte Turri, oltre alle 17 camere, dispone di un ristorante con vista sul mare e sul parco, nonché di una piscina con solarium; inoltre, un ascensore panoramico in cristallo conduce a una caletta privata, con piattaforma attrezzata con lettini e ombrelloni. E' ideale per chi cerca relax e silenzio, indicato per coppie e soli adulti. Creato sul modello di un vecchio paesino della Sardegna, il Borgo Cala Moresca da 225 camere si affaccia su un incantevole tratto di mare con le tipiche rocce rosse dell’Ogliastra. Ristrutturato recuperando antichi materiali, dal ferro battuto agli architravi in ginepro, il complesso offre due piscine, terrazze, ristorante e pizzeria, e insiste su un’insenatura che dista al massimo 300 metri dalle camere. [post_title] => L'Arbatax Park Resort riapre per l'estate con tutte le strutture a commercializzazione diretta [post_date] => 2023-06-30T13:19:02+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688131142000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448781 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A bordo di un treno a vapore attraversando canyon, dirupi e gole di fiumi, fino a raggiungere, a 2.800 metri d’altezza, miniere ricche di materiali preziosi: un vero viaggio nel tempo ripercorrendo le orme dei cercatori d’oro. Rails and Trails è la proposta di viaggio Gastaldi Holidays che porta in Colorado, lungo l’antica ferrovia Durango & Silverton Narrow Gauge Raildorad, che percorre 44 miglia tra i paesaggi naturali della San Juan Forest. Nel cuore degli Stati Uniti, tra montagne e deserti, parchi nazionali, laghi fiumi e cascate e riserve indiane. Un itinerario di gruppo che da Salt Lake City raggiunge Moab, per l’accesso ai parchi Canyonlands e Arches. Da qui si raggiungerà il Colorado National Monument con i suoi canyon di roccia rosse e pareti a strapiombo che incrociano la Rim Rock Drive. Si visiterà il Black Canyon del Gunnison National Park, che deve il suo nome ai soli 33 minuti di luce che la illuminano, e si percorrerà la Million Dollar Highway: una delle strade più panoramiche del Colorado Dopo l’escursione in treno a vapore l’itinerario proseguirà con la visita del parco nazionale di Mesa Verde, sito Unesco che custodisce oltre 600 abitazioni rupestri scavate nell’arenaria delle pareti del canyon, un tempo dimora degli indiani. Si sosterà a Gallup, lungo la famosa Route 66 e sede dello storico El Rancho Hotel & Motel, che ha visto il passaggio di importanti personalità quali John Wayne, Ronald Reagan, Humphrey Bogart e molti altri. Si farà sosta ad Albuquerque e Acoma Pueblo, arroccato in cima a Mesa e completamente inabitato per 2 mila anni, e si proseguirà procede lungo il Turquoise Trail: una rotta panoramica lunga 50 miglia che si collega a Santa Fe, attraversando colline con vista sulle montagne e pittoresche città minerarie. Dalla gola del Rio Grande si giungerà a Taos Pueblo, una delle più antiche comunità insignite del patrocinio Unesco, che per circa dieci secoli ha mantenuto intatti i suoi costumi . Si continuerà quindi l’esperienza di viaggio tra le dune di sabbia del parco nazionale di Great Sand Dunes che, alte fino a 229 metri, hanno un’estensione di circa 78 chilometri quadrati, e si terminerà il viaggio al Garden of the Gods: un’oasi naturale con enormi rocce rosse di arenaria scolpite dai venti nel corso di milioni di anni, su uno sfondo di picchi montani coperti di neve, per poi raggiungere Denver. Rails and Trails - tour di gruppo di dieci giorni/ otto notti; per le partenze di settembre quote a partire da 2.450 euro a persona, in camera doppia. [post_title] => A settembre con Gastaldi Holidays si va in treno a vapore tra i paesaggi del Colorado [post_date] => 2023-06-30T12:59:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688129966000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448764 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte domani sera, sabato 1° luglio, lo Speciale Estate Francorosso: l'iniziativa annunciata lo scorso febbraio che, nel contesto di una più ampia partnership tra il museo Egizio di Torino e il gruppo Alpitour, consentirà di visitare gratuitamente le sale del celebre istituto espositivo. La promozione, valida sino al 12 agosto, consente l'accesso dalle 18.30 alle 22.30 di ogni sabato sera, con i biglietti prenotabili online. Durante le serate sarà presente lo staff del brand, per tutti coloro che parteciperanno a questi appuntamenti, ci sarà la possibilità di ricevere un buono da 100 euro, spendibile su una prossima vacanza Francorosso. In occasione di questa iniziativa è stata inoltre collocata, nella sala 4 al secondo piano del museo, una postazione multimediale, che renderà fruibile al pubblico una parte della collezione dell’Archivio storico fotografico che da tre anni è oggetto di un lavoro certosino di studio, catalogazione e digitalizzazione. Inoltre, attraverso la postazione multimediale il visitatore potrà portarsi a casa simbolicamente un piccolo pezzo di antico Egitto: potrà infatti scaricare gratuitamente sul proprio smartphone le fotografie che più preferisce: cartoline dal passato che documentano il momento esatto, all’inizio del Novecento, in cui furono ritrovati i reperti presenti nelle sale (per esempio la statua di Pendua e Nefertari, il sarcofago di Duaenra, la tomba di ignoti e molti altri). Francorosso vanta un’ampia programmazione con oltre 60 voli settimanali e 30 differenti proposte di viaggio. Tra queste ci sono dieci itinerari esperienziali tra crociere sul Nilo e pacchetti weekend al Cairo e 20 proposte in resort balneari in commercializzazione esclusiva per il mercato italiano. [post_title] => Speciale Estate Francorosso: da domani, ogni sabato sera, accesso gratis al museo Egizio [post_date] => 2023-06-30T11:54:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688126040000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448757 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prezzi e vacanze. Ancora nessuno ha spiegato il motivo di questi prezzi alle stelle per le vacanze. E' un dato inspiegabile se non con la volontà di recuperare due anni di buio alle spalle di chi vuole fare vacanza. E la cosa non è per niente gradevole. Penso che sia arrivato il momento di raffreddare i prezzi altrimenti questa potrebbe essere l'ultima estate di boom in Italia. I dati delle principali associazioni dei consumatori parlano di rincari senza sosta nel comparto del turismo, un trend già scattato nelle scorse settimane. La villeggiatura, insomma, sembra diventare sempre più un lusso per moltissime famiglie. Secondo un'indagine di Assoutenti, un volo per una destinazione di mare europea arriva a costare quanto un biglietto per New York, tocca i 1.000 euro se si sceglie l'Egitto e raggiunge i 1.700 euro se si vuole andare a Zanzibar. Sul fronte dei pacchetti vacanza, il rincaro medio è del +19,2%, ma si spende di più anche per mangiare in bar e ristoranti, +6,7%. Anche il Codacons registra aumenti annui per i prezzi dei biglietti aerei in media del 43,9% per i voli nazionali, del 42,6% per le destinazioni europee e del +36,8% per una meta internazionale. Non va meglio sul fronte degli alloggi, soprattutto nelle città d'arte. I rincari in media sono del +13,6% su base annua, con forti differenze sul territorio. In testa alla classifica del caro-alberghi si piazza Firenze, dove i listini di hotel, B&B, e strutture ricettive in genere salgono del 53% rispetto allo scorso anno. [post_title] => Prezzi alle stelle. La vacanza sta diventando un lusso. E' ora di fermarsi [post_date] => 2023-06-30T11:13:51+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688123631000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448756 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Korean Air ha stretto una partnership con GS Caltex, un'azienda coreana del settore energetico e chimico riconosciuta a livello mondiale, per condurre voli di prova con l'utilizzo di Saf. I voli saranno analizzati e i risultati saranno utilizzati dal governo coreano per stabilire gli standard di qualità del Saf e accelerarne la commercializzazione. Il 29 giugno le due società hanno firmato un Memorandum of Understanding per collaborare: l'accordo è in linea con l'iniziativa del governo coreano di incrementare la fornitura di biocarburanti ecologici. Korean Air utilizzerà il Saf su alcuni voli internazionali in partenza da Seoul Incheon: i voli di prova si svolgeranno per sei mesi a partire dalla seconda metà del 2023 e il governo prevede di stabilire linee guida per l'implementazione del Saf per l'uso domestico sulla base dei risultati dei voli. La ricerca contribuirà a definire gli standard di qualità del carburante sostenibile prima della produzione nazionale su larga scala. Il vettore coreano ha testato il Saf per la prima volta nel novembre 2017 tra Seoul Incheon e Chicago O'Hare, e dallo scorso anno utilizza tale carburante sulla rotta Parigi-Seoul Incheon. Korean Air ha inoltre firmato un accordo con Shell per l'acquisto di Saf nei principali aeroporti dell'Asia Pacifica e del Medio Oriente per cinque anni a partire dal 2026. [post_title] => Korean Air: nuova intesa con GS Caltex per sperimentare l'uso del Saf [post_date] => 2023-06-30T11:13:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688123585000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448739 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamerà Milaroca, a Belmond Hotel, Riviera Nayarit, e aprirà nel 2025 il nuovo indirizzo della compagnia con sede a Bermuda sulla costa Pacifica del Messico. La novità è frutto di un accordo di management sottoscritto con Cora Pacific Development, azienda guidata dalla coppia di imprenditrici Barbara Machen e Rosetta Getty. Progettato da un team di esperti di interior design, sotto la supervisione della stessa Rosetta Getty come direttrice creativa, il Milaroca sarà realizzato ex novo con un approccio responsabile. La proprietà sarà costituita da 57 edifici dotati di una collezione unica di arredi moderni su misura e oggetti realizzati da artigiani locali e da alcuni tra i più interessanti artisti messicani contemporanei. Gli ospiti entreranno in contatto con le culture della riviera Nayarit grazie a un ricco programma di eventi dentro e fuori la struttura. Il Milaroca mira infatti ad attirare i personaggi più interessanti con eventi, gala e festival globali, ispirati alle celebrazioni culturali e ai riti che affondano le loro radici nelle comunità Cora e Huichol. Il resort includerà inoltre 27 ville private dotate dei servizi Belmond. Il Milaroca andrà ad aggiungersi ad altre due proprietà del gruppo già esistenti in Messico: la Casa de Sierra Nevada, un ex convento risalente al sedicesimo secolo che sorge nel cuore del Paese, a San Miguel de Allende, e il Maroma, lungo la Riviera Maya, nella penisola dello Yucatan, che riaprirà ad agosto dopo una completa ristrutturazione. “Con il massimo rispetto per la storia multiculturale della riviera Nayarit, la rigogliosa natura e lo spirito rilassato della regione, il Milaroca racchiuderà l’essenza dello stile di vita contemporaneo, diventando una destinazione ideale per la vivace comunità creativa - sottolinea il presidente e ceo di Belmond, Roeland Vos -: un nuovo favoloso scenario, dove creare tradizioni innovative e celebrare rituali antichi”. [post_title] => Belmond si espande sulla costa Pacifica del Messico: il Milaroca aprirà nel 2025 [post_date] => 2023-06-30T10:40:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688121654000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448732 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stato inaugurato ufficialmente la scorsa settimana il primo resort della Exclusive Collection di Club Med sulle Alpi. Con l'apertura della struttura in Val d’Isère, la compagnia ha anche dato il via alla stagione estiva in montagna. Il Club Med Exclusive Collection Val d’Isère include ora 216 camere completamente rinnovate, grazie a un investimento di 51 milioni di euro, a opera della stessa Club Med e del partner immobiliare Sci Assurances di Crédit Mutuel. Il resort impiega direttamente da 250 a 280 persone, generando quasi altrettanti posti di lavoro indiretti. "È un impegno considerevole, ma continueremo a investire nelle Alpi e in tutta la Francia affinché i nostri resort possano accogliere degnamente gli ospiti alla ricerca di esperienze qualitativamente apprezzabili durante le loro vacanze - ha spiegato il presidente Club Med, Henri Giscard d’Estaing, in occasione della cerimonia d'inaugurazione ufficiale -. Noi crediamo nell’esperienza offerta dalla montagna d’estate: in questi mesi estivi resteranno aperti in tutto il mondo dieci nostri resort di montagna, ma ci proponiamo di aumentarne il numero a 15 entro il 2025”. [post_title] => Club Med punta sulla montagna d'estate: inaugurato il primo Exclusive Collection sulle Alpi [post_date] => 2023-06-30T10:05:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688119558000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448706 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuove poltrone in World Business Class per la flotta di Boeing 777 di Klm: grazie a varie innovazioni le poltrone - dotate anche di una porta scorrevole che garantisce maggiore comfort e privacy - sono più leggere del 10-15% rispetto alle altre di classe business di questo segmento di mercato, per un ulteriore contributo agli obiettivi di sostenibilità della compagnia aerea. L'intera flotta di Boeing 777-300 e 200 sarà dotata delle nuove poltrone World Business Class, oltre che della più recente cabina Premium Comfort: il rinnovo sarà completato nel corso del prossimo anno. Tutti i passeggeri della World Business Class hanno accesso diretto al corridoio e ogni sedile è dotato di una leggera porta scorrevole in modo da poter chiudere il sedile per una maggiore privacy quando si lavora, ci si rilassa e/o si dorme. Più opzioni di regolazione personale e funzionalità di facile utilizzo, tra cui un supporto regolabile per la parte inferiore della schiena e un'impostazione relax con una sottile funzione di massaggio alla schiena. Il sedile può essere completamente reclinato per formare un letto lungo 198 cm. Le prese di ricarica sono multiple, facilmente accessibili e ben visibili, e i passeggeri hanno a disposizione anche un'opzione di ricarica wireless. I passeggeri possono riporre i propri effetti personali in un vano con serratura, dotato anche di uno specchio incorporato. Il sedile è dotato di un portabottiglie incassato, in modo che i passeggeri possano lasciare in sicurezza una bottiglia d'acqua sul tavolo, anche durante le turbolenze. Gli altri servizi di World Business Class, come la ristorazione e SkyPriority, rimangono invariati. "Sulla base di un'ampia ricerca sui clienti e sui concorrenti, abbiamo migliorato le nostre poltrone di World Business Class per garantire ai clienti maggiore privacy e comfort durante il volo - ha sottolineato Boet Kreiken, vicepresidente esecutivo di Klm Customer Experience -. I nuovi sedili sono migliori in termini di design, tecnologia e sostenibilità. Klm soddisfa un'ampia gamma di desideri dei suoi passeggeri con le nuove poltrone in World Business Class, Premium Comfort, Economy Comfort e Economy Class". [post_title] => Klm: ecco le nuove poltrone di World Business Class per la flotta di B777 [post_date] => 2023-06-29T12:43:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688042621000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448690 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aegean ha aperto il primo collegamento diretto da Atene ad Olbia: l’Airbus A320 della compagnia aerea greca è atterrato all’Aeroporto Olbia Costa Smeralda alle 18.55 di ieri, dove è stato accolto dallo staff della Geasar che ha omaggiato i passeggeri con dei dolcetti tipici sardi. Il collegamento con Atene prevede due voli alla settimana, il mercoledì e la domenica, sino al 17 settembre 2023. Salgono così a tre i nuovi mercati esteri collegati direttamente con lo scalo di Olbia, che per l'estate 2023 vede ampliato il proprio il network con 15 nuovi collegamenti, di cui 7 novità assolute, e la presenza di tre nuove compagnie aeree: Aegean, Aer Lingus e flydubai. Complessivamente l’Aeroporto di Olbia offre collegamenti per/da 76 destinazioni, di cui 55 internazionali e 21 domestiche in 22 Paesi. [post_title] => Aegean collega Olbia ad Atene con due voli alla settimana [post_date] => 2023-06-29T11:20:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688037637000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "larbatax park resort riapre per lestate con tutte le strutture a commercializzazione diretta" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":79,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2987,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448792","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un anno di gestione internazionale l'adults only Monte Turri e il Borgo Cala Moresca tornano sotto il controllo diretto di Arbatax Park Resort: il complesso turistico dell'Ogliastra situato su una penisola di 60 ettari, che include al proprio interno per sette diverse tipologie di sistemazioni per famiglie, coppie, gruppi di amici e, appunto, soli adulti. Con il Monte Turri, in particolare, il resort aumenta la disponibilità di camere di livello superiore: le sue 17 stanze si aggiungono infatti alle altrettante Suites del Mare, le sistemazioni più lussuose ed esclusive di Arbatax Park.\r

\r

“Sono in aumento le richieste di soluzioni di soggiorno di alto livello, sia da parte della clientela italiana, sia dall’estero, in particolare dal mercato tedesco e da quello americano - spiega il sales & marketing manager del complesso, Paolo Curridori -. Nei mesi scorsi abbiamo firmato un accordo con Reimagine, che sta promuovendo il nostro resort sul mercato statunitense e spingendo per partnership con operatori turistici europei. Il tutto con l'obiettivo di incrementare i flussi turistici nei periodi di spalla. Siamo però consapevoli che solo in futuro raccoglieremo appieno i frutti di questo tipo di lavoro. Sono peraltro in aumento le prenotazioni dirette dalla Francia, dove la struttura è molto conosciuta e apprezzata anche per il nostro impegno nella sostenibilità. Al contempo crescono le vendite intermediate in Germania. A livello italiano, registriamo un andamento analogo al mercato in generale, e dopo i primi mesi dell’anno, molto positivi grazie anche alle policy assicurative e al prepagato con cancellazione gratuita, vediamo un rallentamento che risente evidentemente del caro traghetti e, soprattutto, dei voli”.\r

\r

Situato in un’area riservata nell’estremità più alta di Capo Bellavista, nel dettaglio Monte Turri, oltre alle 17 camere, dispone di un ristorante con vista sul mare e sul parco, nonché di una piscina con solarium; inoltre, un ascensore panoramico in cristallo conduce a una caletta privata, con piattaforma attrezzata con lettini e ombrelloni. E' ideale per chi cerca relax e silenzio, indicato per coppie e soli adulti. Creato sul modello di un vecchio paesino della Sardegna, il Borgo Cala Moresca da 225 camere si affaccia su un incantevole tratto di mare con le tipiche rocce rosse dell’Ogliastra. Ristrutturato recuperando antichi materiali, dal ferro battuto agli architravi in ginepro, il complesso offre due piscine, terrazze, ristorante e pizzeria, e insiste su un’insenatura che dista al massimo 300 metri dalle camere.","post_title":"L'Arbatax Park Resort riapre per l'estate con tutte le strutture a commercializzazione diretta","post_date":"2023-06-30T13:19:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688131142000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A bordo di un treno a vapore attraversando canyon, dirupi e gole di fiumi, fino a raggiungere, a 2.800 metri d’altezza, miniere ricche di materiali preziosi: un vero viaggio nel tempo ripercorrendo le orme dei cercatori d’oro. Rails and Trails è la proposta di viaggio Gastaldi Holidays che porta in Colorado, lungo l’antica ferrovia Durango & Silverton Narrow Gauge Raildorad, che percorre 44 miglia tra i paesaggi naturali della San Juan Forest. Nel cuore degli Stati Uniti, tra montagne e deserti, parchi nazionali, laghi fiumi e cascate e riserve indiane.\r

\r

Un itinerario di gruppo che da Salt Lake City raggiunge Moab, per l’accesso ai parchi Canyonlands e Arches. Da qui si raggiungerà il Colorado National Monument con i suoi canyon di roccia rosse e pareti a strapiombo che incrociano la Rim Rock Drive. Si visiterà il Black Canyon del Gunnison National Park, che deve il suo nome ai soli 33 minuti di luce che la illuminano, e si percorrerà la Million Dollar Highway: una delle strade più panoramiche del Colorado\r

\r

Dopo l’escursione in treno a vapore l’itinerario proseguirà con la visita del parco nazionale di Mesa Verde, sito Unesco che custodisce oltre 600 abitazioni rupestri scavate nell’arenaria delle pareti del canyon, un tempo dimora degli indiani. Si sosterà a Gallup, lungo la famosa Route 66 e sede dello storico El Rancho Hotel & Motel, che ha visto il passaggio di importanti personalità quali John Wayne, Ronald Reagan, Humphrey Bogart e molti altri. Si farà sosta ad Albuquerque e Acoma Pueblo, arroccato in cima a Mesa e completamente inabitato per 2 mila anni, e si proseguirà procede lungo il Turquoise Trail: una rotta panoramica lunga 50 miglia che si collega a Santa Fe, attraversando colline con vista sulle montagne e pittoresche città minerarie. Dalla gola del Rio Grande si giungerà a Taos Pueblo, una delle più antiche comunità insignite del patrocinio Unesco, che per circa dieci secoli ha mantenuto intatti i suoi costumi .\r

\r

Si continuerà quindi l’esperienza di viaggio tra le dune di sabbia del parco nazionale di Great Sand Dunes che, alte fino a 229 metri, hanno un’estensione di circa 78 chilometri quadrati, e si terminerà il viaggio al Garden of the Gods: un’oasi naturale con enormi rocce rosse di arenaria scolpite dai venti nel corso di milioni di anni, su uno sfondo di picchi montani coperti di neve, per poi raggiungere Denver.\r

\r

Rails and Trails - tour di gruppo di dieci giorni/ otto notti; per le partenze di settembre quote a partire da 2.450 euro a persona, in camera doppia.","post_title":"A settembre con Gastaldi Holidays si va in treno a vapore tra i paesaggi del Colorado","post_date":"2023-06-30T12:59:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688129966000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448764","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte domani sera, sabato 1° luglio, lo Speciale Estate Francorosso: l'iniziativa annunciata lo scorso febbraio che, nel contesto di una più ampia partnership tra il museo Egizio di Torino e il gruppo Alpitour, consentirà di visitare gratuitamente le sale del celebre istituto espositivo. La promozione, valida sino al 12 agosto, consente l'accesso dalle 18.30 alle 22.30 di ogni sabato sera, con i biglietti prenotabili online. Durante le serate sarà presente lo staff del brand, per tutti coloro che parteciperanno a questi appuntamenti, ci sarà la possibilità di ricevere un buono da 100 euro, spendibile su una prossima vacanza Francorosso.\r

\r

In occasione di questa iniziativa è stata inoltre collocata, nella sala 4 al secondo piano del museo, una postazione multimediale, che renderà fruibile al pubblico una parte della collezione dell’Archivio storico fotografico che da tre anni è oggetto di un lavoro certosino di studio, catalogazione e digitalizzazione. Inoltre, attraverso la postazione multimediale il visitatore potrà portarsi a casa simbolicamente un piccolo pezzo di antico Egitto: potrà infatti scaricare gratuitamente sul proprio smartphone le fotografie che più preferisce: cartoline dal passato che documentano il momento esatto, all’inizio del Novecento, in cui furono ritrovati i reperti presenti nelle sale (per esempio la statua di Pendua e Nefertari, il sarcofago di Duaenra, la tomba di ignoti e molti altri).\r

\r

Francorosso vanta un’ampia programmazione con oltre 60 voli settimanali e 30 differenti proposte di viaggio. Tra queste ci sono dieci itinerari esperienziali tra crociere sul Nilo e pacchetti weekend al Cairo e 20 proposte in resort balneari in commercializzazione esclusiva per il mercato italiano.\r

\r

","post_title":"Speciale Estate Francorosso: da domani, ogni sabato sera, accesso gratis al museo Egizio","post_date":"2023-06-30T11:54:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688126040000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448757","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prezzi e vacanze. Ancora nessuno ha spiegato il motivo di questi prezzi alle stelle per le vacanze. E' un dato inspiegabile se non con la volontà di recuperare due anni di buio alle spalle di chi vuole fare vacanza. E la cosa non è per niente gradevole. Penso che sia arrivato il momento di raffreddare i prezzi altrimenti questa potrebbe essere l'ultima estate di boom in Italia.\r

\r

I dati delle principali associazioni dei consumatori parlano di rincari senza sosta nel comparto del turismo, un trend già scattato nelle scorse settimane. La villeggiatura, insomma, sembra diventare sempre più un lusso per moltissime famiglie. Secondo un'indagine di Assoutenti, un volo per una destinazione di mare europea arriva a costare quanto un biglietto per New York, tocca i 1.000 euro se si sceglie l'Egitto e raggiunge i 1.700 euro se si vuole andare a Zanzibar.\r

\r

Sul fronte dei pacchetti vacanza, il rincaro medio è del +19,2%, ma si spende di più anche per mangiare in bar e ristoranti, +6,7%.\r

\r

Anche il Codacons registra aumenti annui per i prezzi dei biglietti aerei in media del 43,9% per i voli nazionali, del 42,6% per le destinazioni europee e del +36,8% per una meta internazionale. Non va meglio sul fronte degli alloggi, soprattutto nelle città d'arte. I rincari in media sono del +13,6% su base annua, con forti differenze sul territorio. In testa alla classifica del caro-alberghi si piazza Firenze, dove i listini di hotel, B&B, e strutture ricettive in genere salgono del 53% rispetto allo scorso anno. ","post_title":"Prezzi alle stelle. La vacanza sta diventando un lusso. E' ora di fermarsi","post_date":"2023-06-30T11:13:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1688123631000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448756","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air ha stretto una partnership con GS Caltex, un'azienda coreana del settore energetico e chimico riconosciuta a livello mondiale, per condurre voli di prova con l'utilizzo di Saf. I voli saranno analizzati e i risultati saranno utilizzati dal governo coreano per stabilire gli standard di qualità del Saf e accelerarne la commercializzazione.\r

\r

Il 29 giugno le due società hanno firmato un Memorandum of Understanding per collaborare: l'accordo è in linea con l'iniziativa del governo coreano di incrementare la fornitura di biocarburanti ecologici. \r

\r

Korean Air utilizzerà il Saf su alcuni voli internazionali in partenza da Seoul Incheon: i voli di prova si svolgeranno per sei mesi a partire dalla seconda metà del 2023 e il governo prevede di stabilire linee guida per l'implementazione del Saf per l'uso domestico sulla base dei risultati dei voli. La ricerca contribuirà a definire gli standard di qualità del carburante sostenibile prima della produzione nazionale su larga scala.\r

\r

Il vettore coreano ha testato il Saf per la prima volta nel novembre 2017 tra Seoul Incheon e Chicago O'Hare, e dallo scorso anno utilizza tale carburante sulla rotta Parigi-Seoul Incheon. Korean Air ha inoltre firmato un accordo con Shell per l'acquisto di Saf nei principali aeroporti dell'Asia Pacifica e del Medio Oriente per cinque anni a partire dal 2026.","post_title":"Korean Air: nuova intesa con GS Caltex per sperimentare l'uso del Saf","post_date":"2023-06-30T11:13:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688123585000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448739","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamerà Milaroca, a Belmond Hotel, Riviera Nayarit, e aprirà nel 2025 il nuovo indirizzo della compagnia con sede a Bermuda sulla costa Pacifica del Messico. La novità è frutto di un accordo di management sottoscritto con Cora Pacific Development, azienda guidata dalla coppia di imprenditrici Barbara Machen e Rosetta Getty. Progettato da un team di esperti di interior design, sotto la supervisione della stessa Rosetta Getty come direttrice creativa, il Milaroca sarà realizzato ex novo con un approccio responsabile.\r

\r

La proprietà sarà costituita da 57 edifici dotati di una collezione unica di arredi moderni su misura e oggetti realizzati da artigiani locali e da alcuni tra i più interessanti artisti messicani contemporanei. Gli ospiti entreranno in contatto con le culture della riviera Nayarit grazie a un ricco programma di eventi dentro e fuori la struttura. Il Milaroca mira infatti ad attirare i personaggi più interessanti con eventi, gala e festival globali, ispirati alle celebrazioni culturali e ai riti che affondano le loro radici nelle comunità Cora e Huichol. Il resort includerà inoltre 27 ville private dotate dei servizi Belmond.\r

\r

Il Milaroca andrà ad aggiungersi ad altre due proprietà del gruppo già esistenti in Messico: la Casa de Sierra Nevada, un ex convento risalente al sedicesimo secolo che sorge nel cuore del Paese, a San Miguel de Allende, e il Maroma, lungo la Riviera Maya, nella penisola dello Yucatan, che riaprirà ad agosto dopo una completa ristrutturazione. “Con il massimo rispetto per la storia multiculturale della riviera Nayarit, la rigogliosa natura e lo spirito rilassato della regione, il Milaroca racchiuderà l’essenza dello stile di vita contemporaneo, diventando una destinazione ideale per la vivace comunità creativa - sottolinea il presidente e ceo di Belmond, Roeland Vos -: un nuovo favoloso scenario, dove creare tradizioni innovative e celebrare rituali antichi”.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Belmond si espande sulla costa Pacifica del Messico: il Milaroca aprirà nel 2025","post_date":"2023-06-30T10:40:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688121654000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448732","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato inaugurato ufficialmente la scorsa settimana il primo resort della Exclusive Collection di Club Med sulle Alpi. Con l'apertura della struttura in Val d’Isère, la compagnia ha anche dato il via alla stagione estiva in montagna. Il Club Med Exclusive Collection Val d’Isère include ora 216 camere completamente rinnovate, grazie a un investimento di 51 milioni di euro, a opera della stessa Club Med e del partner immobiliare Sci Assurances di Crédit Mutuel. Il resort impiega direttamente da 250 a 280 persone, generando quasi altrettanti posti di lavoro indiretti.\r

\r

\"È un impegno considerevole, ma continueremo a investire nelle Alpi e in tutta la Francia affinché i nostri resort possano accogliere degnamente gli ospiti alla ricerca di esperienze qualitativamente apprezzabili durante le loro vacanze - ha spiegato il presidente Club Med, Henri Giscard d’Estaing, in occasione della cerimonia d'inaugurazione ufficiale -. Noi crediamo nell’esperienza offerta dalla montagna d’estate: in questi mesi estivi resteranno aperti in tutto il mondo dieci nostri resort di montagna, ma ci proponiamo di aumentarne il numero a 15 entro il 2025”.","post_title":"Club Med punta sulla montagna d'estate: inaugurato il primo Exclusive Collection sulle Alpi","post_date":"2023-06-30T10:05:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688119558000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448706","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuove poltrone in World Business Class per la flotta di Boeing 777 di Klm: grazie a varie innovazioni le poltrone - dotate anche di una porta scorrevole che garantisce maggiore comfort e privacy - sono più leggere del 10-15% rispetto alle altre di classe business di questo segmento di mercato, per un ulteriore contributo agli obiettivi di sostenibilità della compagnia aerea.\r

L'intera flotta di Boeing 777-300 e 200 sarà dotata delle nuove poltrone World Business Class, oltre che della più recente cabina Premium Comfort: il rinnovo sarà completato nel corso del prossimo anno.\r

Tutti i passeggeri della World Business Class hanno accesso diretto al corridoio e ogni sedile è dotato di una leggera porta scorrevole in modo da poter chiudere il sedile per una maggiore privacy quando si lavora, ci si rilassa e/o si dorme. Più opzioni di regolazione personale e funzionalità di facile utilizzo, tra cui un supporto regolabile per la parte inferiore della schiena e un'impostazione relax con una sottile funzione di massaggio alla schiena. Il sedile può essere completamente reclinato per formare un letto lungo 198 cm. Le prese di ricarica sono multiple, facilmente accessibili e ben visibili, e i passeggeri hanno a disposizione anche un'opzione di ricarica wireless. I passeggeri possono riporre i propri effetti personali in un vano con serratura, dotato anche di uno specchio incorporato. Il sedile è dotato di un portabottiglie incassato, in modo che i passeggeri possano lasciare in sicurezza una bottiglia d'acqua sul tavolo, anche durante le turbolenze.\r

Gli altri servizi di World Business Class, come la ristorazione e SkyPriority, rimangono invariati.\r

\"Sulla base di un'ampia ricerca sui clienti e sui concorrenti, abbiamo migliorato le nostre poltrone di World Business Class per garantire ai clienti maggiore privacy e comfort durante il volo - ha sottolineato Boet Kreiken, vicepresidente esecutivo di Klm Customer Experience -. I nuovi sedili sono migliori in termini di design, tecnologia e sostenibilità. Klm soddisfa un'ampia gamma di desideri dei suoi passeggeri con le nuove poltrone in World Business Class, Premium Comfort, Economy Comfort e Economy Class\".","post_title":"Klm: ecco le nuove poltrone di World Business Class per la flotta di B777","post_date":"2023-06-29T12:43:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688042621000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448690","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aegean ha aperto il primo collegamento diretto da Atene ad Olbia: l’Airbus A320 della compagnia aerea greca è atterrato all’Aeroporto Olbia Costa Smeralda alle 18.55 di ieri, dove è stato accolto dallo staff della Geasar che ha omaggiato i passeggeri con dei dolcetti tipici sardi.\r

\r

Il collegamento con Atene prevede due voli alla settimana, il mercoledì e la domenica, sino al 17 settembre 2023.\r

\r

Salgono così a tre i nuovi mercati esteri collegati direttamente con lo scalo di Olbia, che per l'estate 2023 vede ampliato il proprio il network con 15 nuovi collegamenti, di cui 7 novità assolute, e la presenza di tre nuove compagnie aeree: Aegean, Aer Lingus e flydubai.\r

\r

Complessivamente l’Aeroporto di Olbia offre collegamenti per/da 76 destinazioni, di cui 55 internazionali e 21 domestiche in 22 Paesi.","post_title":"Aegean collega Olbia ad Atene con due voli alla settimana","post_date":"2023-06-29T11:20:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688037637000]}]}}