L’Aleph di Roma conquista la certificazione Green Key C ertificazione Green Key per l’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton. Un traguardo importante, che premia il forte impegno in tema di sostenibilità che l’albergo che porta avanti da tempo unendo passione ed entusiasmo. Tante le azioni concrete attuate, che si sono concentrate sul risparmio dell’acqua, con l’ottimizzazione del flusso idrico, sulla riduzione dell’impatto ambientale, con l’utilizzo di prodotti per la pulizia ecologici non inquinanti e la gestione della raccolta differenziata, nonché sul contenimento del consumo di energia, con l’utilizzo di lampade a Led e l’ottimizzazione delle strutture. A questo si aggiunge l’offerta di cibi e bevande a chilometri zero, del territorio, biologici, vegetariani e le collaborazioni attive sul territorio che promuovono l’economia locale. “Siamo fieri di contribuire alla salvaguardia del pianeta e al sostegno del territorio con tante piccole ma importantissime azioni – sottolinea la direttrice generale dell’albergo Valeria Fruscio -. Lo staff è fortemente coinvolto e svolge con orgoglio e devozione il suo ruolo in questo ampio progetto che vede il turismo in prima linea per la sostenibilità, con il rispetto comune delle pratiche di routine, messe a punto dall’albergo. Ancora molto possiamo fare, e questa certificazione rappresenta per noi lo stimolo a continuare su questa strada con maggiore impegno ed energia”. “Sono tante le iniziative di questo progetto che ci rendono orgogliosi – aggiunge il chief engineer dell’hotel, Rodolfo Giovannesi -. Sicuramente molto rilevante è il lavoro sulla riduzione del consumo d’acqua, ma particolarmente accurata è stata la ricerca di prodotti privi di sostanze inquinanti, importanti per l’igiene e la manutenzione degli spazi. Per esempio, per la manutenzione del marmo dei lavabi, abbiamo individuato sostanze non chimiche, che danno risultati eccellenti in termini di qualità e brillantezza senza inquinare. Importante anche l’utilizzo esclusivo di vernici di classe A+, in grado di limitare al minimo le emissioni indoor di sostanze dannose. Mi piace pensare che grazie a questi accorgimenti potremmo lasciare un pianeta migliore di come lo abbiamo trovato”. Condividi

