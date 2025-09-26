Laghi Nabi recupera il Padiglione Brasile di Expo 2015, nuovo spazio in un giardino botanico Il Padiglione del Brasile, una delle opere più apprezzate dell’Expo Milano 2015, con più di 3 milioni di visitatori in soli 6 mesi, sta vivendo una seconda giovinezza in Campania, nello specifico a Laghi Nabi. Sono iniziati i lavori per ricostruire questa struttura premiata al World Architecture Festival 2015, firmata dall’architetto Arthur Casas. Lo studio brasiliano, che si occuperà anche della progettazione degli spazi ai laghi Nabi, ha confermato che non si tratterà di una semplice ricollocazione, ma di un progetto più ampio che comprende anche un nuovo ristorante e un bar a servizio del padiglione, “contestualizzando” l’opera nel nuovo scenario naturalistico. «Questo progetto rappresenta per noi un passaggio fondamentale – spiega Gino Pellegrino, ideatore e titolare dei Laghi Nabi – L’arrivo del Padiglione del Brasile si inserisce perfettamente nella nostra filosofia di rigenerazione. Non vogliamo solo recuperare un territorio, ma creare un dialogo tra architettura contemporanea e natura. La struttura di Casas nascerà in un giardino botanico e diventerà un punto di riferimento culturale e un attrattore per tutto il territorio». La ricostruzione del Padiglione segue i principi di sostenibilità che l’hanno contraddistinto fin dall’inizio. Il tutto sarà completato nella primavera del 2026, quando lo spazio aprirà al pubblico ospitando un giardino botanico, mostre, un ristorante e un bar, diventando un punto di incontro per famiglie, scuole e turisti. Un progetto che guarda al futuro di Castel Volturno, un’area che ha conosciuto anni di degrado e incuria ambientale. Situati a Castel Volturno, Laghi Nabi rappresentano un esempio illuminato di rigenerazione ambientale: 50 ettari di ex cave di sabbia abbandonate sul Litorale Domizio trasformate in un’oasi naturale. Le architetture ecosostenibili del Nabi Resort e Glamping, con un’estetica che definirei “glamour-chic”, offrono un’esperienza immersiva nella natura senza rinunciare al comfort. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497801 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Padiglione del Brasile, una delle opere più apprezzate dell'Expo Milano 2015, con più di 3 milioni di visitatori in soli 6 mesi, sta vivendo una seconda giovinezza in Campania, nello specifico a Laghi Nabi. Sono iniziati i lavori per ricostruire questa struttura premiata al World Architecture Festival 2015, firmata dall'architetto Arthur Casas. Lo studio brasiliano, che si occuperà anche della progettazione degli spazi ai laghi Nabi, ha confermato che non si tratterà di una semplice ricollocazione, ma di un progetto più ampio che comprende anche un nuovo ristorante e un bar a servizio del padiglione, "contestualizzando" l'opera nel nuovo scenario naturalistico. «Questo progetto rappresenta per noi un passaggio fondamentale - spiega Gino Pellegrino, ideatore e titolare dei Laghi Nabi - L'arrivo del Padiglione del Brasile si inserisce perfettamente nella nostra filosofia di rigenerazione. Non vogliamo solo recuperare un territorio, ma creare un dialogo tra architettura contemporanea e natura. La struttura di Casas nascerà in un giardino botanico e diventerà un punto di riferimento culturale e un attrattore per tutto il territorio». La ricostruzione del Padiglione segue i principi di sostenibilità che l'hanno contraddistinto fin dall'inizio. Il tutto sarà completato nella primavera del 2026, quando lo spazio aprirà al pubblico ospitando un giardino botanico, mostre, un ristorante e un bar, diventando un punto di incontro per famiglie, scuole e turisti. Un progetto che guarda al futuro di Castel Volturno, un'area che ha conosciuto anni di degrado e incuria ambientale. Situati a Castel Volturno, Laghi Nabi rappresentano un esempio illuminato di rigenerazione ambientale: 50 ettari di ex cave di sabbia abbandonate sul Litorale Domizio trasformate in un'oasi naturale. Le architetture ecosostenibili del Nabi Resort e Glamping, con un'estetica che definirei "glamour-chic", offrono un'esperienza immersiva nella natura senza rinunciare al comfort. [post_title] => Laghi Nabi recupera il Padiglione Brasile di Expo 2015, nuovo spazio in un giardino botanico [post_date] => 2025-09-26T12:24:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758889488000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497790 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497792" align="alignleft" width="300"] Adriano Apicella[/caption] Welcome Travel Group sarà presente anche quest’anno a Ttg Travel Experience, in programma dall’8 al 10 ottobre 2025 presso il Quartiere Fieristico di Rimini. La manifestazione, programmata in un momento decisivo dell’anno, rappresenta per il Network un appuntamento fondamentale di confronto e dialogo con le Agenzie e i Partner commerciali. Un contesto privilegiato per analizzare i risultati dell’anno finanziario (01 novembre - 31 ottobre) che sta per chiudersi, condividere i nuovi trend di vendita, affrontare i principali temi commerciali e dare continuità ai progetti in corso, gettando le basi per il nuovo anno operativo. Grazie a un ampio spazio espositivo situato in posizione strategica nel Padiglione A1 (Stand 139-202), Welcome Travel Group sarà presente con i brand Welcome e Geo, in un ambiente progettato per accogliere e valorizzare la centralità delle relazioni. Il concept sottolinea il ruolo del Network come hub di connessione tra Agenzie e Partner. Lo stand registra da sempre un’elevata affluenza, accogliendo sia Agenzie consolidate sia nuove realtà interessate ad entrare a far parte del Gruppo, insieme nsieme ai più prestigiosi attori del settore, scelti come Partner commerciali. “Il Ttg Travel Experience rappresenta il principale evento fieristico nazionale e sarà anche l’occasione per fare un bilancio sul nuovo modello di sviluppo del Network, che non si fonda più sulla crescita della numerica delle Agenzie affiliate, ma sul supporto alle stesse per incrementare i propri volumi di vendita – dichiara Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group –. Per raggiungere questo obiettivo la struttura del Network è sempre più focalizzata nell’orientamento delle vendite verso i Partner commerciali, sulla progettazione campagne e iniziative esclusive, nell’erogazione di servizi di valore e sul sostegno alle Agenzie per fidelizzare e acquisire nuovi Clienti, oltre che nel garantire loro il massimo supporto nella risoluzione delle problematiche quotidiane”. La presenza di Welcome Travel Group alla kermesse di Rimini sarà caratterizzata da una partecipazione compatta e significativa, orientata alla costruzione di valore. Un impegno che rinnova il supporto alle Agenzie della rete e conferma il ruolo del Gruppo come punto di riferimento per il settore. L’evento rappresenta un appuntamento di rilievo per l’intero comparto, capace di favorire connessioni, stimolare sinergie e sostenere lo sviluppo del business. [post_title] => Apicella: «Welcome Travel a Ttg per un bilancio del nuovo modello di sviluppo del network» [post_date] => 2025-09-26T10:44:18+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758883458000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497714 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gnv in prima linea quale sponsor del Raid dell’Etna, manifestazione internazionale dedicata alle auto storiche, che quest’anno celebra la sua 27ª edizione. Il raduno, riservato ad auto di interesse storico e collezionistico, si svolgerà dal 27 settembre al 4 ottobre e proporrà un itinerario di circa 850 chilometri alla scoperta di alcune delle località più affascinanti della Sicilia. Il percorso Il percorso prevede tappe di grande valore tra cui il museo dei motori dell’università di Palermo, Castellammare, Custonaci, Erice, il parco archeologico di Selinunte, Agrigento, l’autodromo di Racalmuto, l’Etna e Catania. I partecipanti affronteranno 60 prove cronometrate, comprese quelle lungo il tracciato della cronoscalata Nicolosi-Etna, e avranno accesso esclusivo a raffinati palazzi nobiliari normalmente chiusi al pubblico. Grazie alla partnership, Gnv offre ai concorrenti tariffe dedicate per viaggiare verso Palermo dalle linee Genova, Napoli e Civitavecchia. A bordo delle navi saranno inoltre disponibili servizi speciali, come la possibilità di effettuare il check-in e il briefing della manifestazione già durante la traversata, in collaborazione con lo staff dell’evento. Il Raid dell’Etna e Gnv condividono l’obiettivo di promuovere la Sicilia come destinazione turistica d’eccellenza, ricca di storia, cultura e bellezze naturali. [post_title] => Gnv sponsor del Raid dell'Etna dedicato alle auto storiche [post_date] => 2025-09-25T11:38:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758800337000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497707 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497711" align="alignleft" width="300"] Da sinistra Luca Rovati, a.d. di Fidim; Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione Fs Italiane e a.d. di Fs Treni Turistici Italiani; Bashar AlMalik, a.d. di Sar; Paolo Barletta, ceo di Arsenale[/caption] Il treno di lusso Dream of the Desert si prepara a entrare in servizio nel 2026 e la prima carrozza è in viaggio verso l'Arabia Saudita. Frutto della sienrgia fra Arsenale e Saudi Arabia Railways, il treno rappresenta il primo progetto di espansione globale della società dopo l’esperienza italiana de La Dolce Vita Orient Express. Il Dream of the Desert, realizzato in collaborazione con Saudi Tourism Authority e il Ministero della Cultura sarà il primo luxury train cinque stelle dell'Arabia Saudita. Con 14 carrozze e 31 suite, partirà da Riad per percorrere la rete ferroviaria settentrionale di Sar, offrendo agli ospiti un itinerario attraverso paesaggi naturali e siti storici del patrimonio dell’Arabia Saudita. Si tratta della prima volta in cui carrozze italiane destinate al recupero e allo smaltimento diventano parte di un progetto ferroviario internazionale, portando il know-how nazionale nella penisola medio orientale e trasformandosi in un simbolo di eccellenza e sostenibilità. Gli interni L’atmosfera degli ambienti, ideata da Aline Asmar d’Amman, si ispira al calore del majlis, reinterpretato in chiave contemporanea attraverso legni intagliati a mano, motivi geometrici e dettagli artigianali che evocano il fascino del deserto arabico. Lounge e ristorante si aprono come salotti raffinati, mentre le suite restituiscono l’intimità di un’oasi privata lungo il percorso. A bordo, la proposta gastronomica nascerà dalla collaborazione tra chef di fama internazionale e locale, con piatti che fondono tradizione e innovazione, mentre opere d’arte e fotografie dedicate al patrimonio storico e naturale del Regno arricchiranno il viaggio con un racconto culturale unico. [post_title] => Arabia Saudita, in arrivo la prima carrozza del treno di lusso Dream of the Desert [post_date] => 2025-09-25T11:30:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758799801000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497670 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Nel 2024 Miami ha accolto più di 28 milioni di visitori e ha generato più di 22 miliardi dal punto di vista economico: è la stagione più significativa di sempre. - inizia così la presentazione di Jennifer Haz, direttore Europa per marketing e comunicazione di Greater Miami & Miami Beach. -Miami è una destinazione leisure e business di importanza mondiale e la missione di Gmcvb è quella di generare la domanda di viaggio migliorando la qualità della vita dei residenti. «Sono tanti i visitatori che vengono a Miami e vogliamo che anche gli ospiti italiani tornino. L’Italia è un mercato chiave europeo per Miami: nel 2019 gli italiani sono stati 133 mila. Oggi non siamo ancora tornati ai numeri pre-pandemici e confidiamo nella crescita del vostro mercato grazie ai nuovi collegamenti aerei disponibili. Come il volo diretto di American Airlines da Roma inaugurato lo scorso giugno e il volo diretto Milano-Miami che verrà operato dalla compagnia a partire da marzo 2026. Lo stavamo aspettando da tempo e siamo convinti favorirà la crescita dei visitatori italiani. Nel 2025 l'Aeroporto Internazionale di Miami ha accolto un numero record di 55mln di passeggeri! Poi sono molto importanti le crociere: Port Miami, che continua a espandersi e a rinnovarsi, è la capitale mondiale delle crociere, perché è il punto di passaggio di tutte le navi: nell’anno è sbarcato a Miami il numero record di 8,2mln di passeggeri». Crescono anche i numeri dell’accoglienza: nei prossimi 3 anni apriranno 60 hotel e ci sarà una forte evoluzione. Nel Miami-Dade County si trovano oltre 500 hotels con 66mila camere. A Miami Beach le camere sono 22mila. Miami è riconosciuta come una delle capitali dei boutique hotel: con oltre 100 proprietà, molte delle quali si trovano in bellissimi edifici Art Deco degli anni '20, ricchi di fascino, carattere e storia. «Vogliamo che i turisti tornino a Miami per scoprire le nuove attrazioni e i nuovi hotel. Tra questi il Donatella: aperto a maggio e proprietà della compagnia che ha acquisito la Versace Mansion. È un hotel luxury esclusivo con 6 camere distribuite in 3 edifici; al centro c’è un ristorante per 170 persone, dove lo chef è napoletano. Stanno succedendo molte cose anche nel mondo della gastronomia. Abbiamo 15 ristoranti stellati Michelin: 14 hanno una stella, due L’Atelier de Joel Robuchon. Tanti i nomi di locali famosi. Questo settembre ha aperto l’attesissimo ristorante d’ispirazione latino-americana Amazónico. Nel 2024 Miami è stata la 3ª destinazione più cercata su Google e il suo Hard Rock Stadium è stato il 5° stadio più cercato. È infatti significativo quello che sta accadendo nel mondo dello sport: «All’inizio del 2026 si giocherà il match Inter-Miami presso il Miami Freedom Park – il nuovissimo stadio voluto dall’inter-Miami Sports Team - poi avremo la Fifa World Cup 2026. 7 partite elettrizzanti saranno ospitate all'Hard Rock Stadium. La destinazione si è già affermata come epicentro dello sport internazionale. Dalla Coppa del Mondo per club Fifa appena iniziata agli eventi annuali come il Capital One Orange Bowl, il Miami Open, la Maratona di Miami e una serie di tornei internazionali di successo all'orizzonte, Miami continua a dimostrarsi una calamita globale per lo sport a livello mondiale. - conclude Haz - Inoltre la Formula 1 ha esteso il contratto con Miami fino al 2041! Il Crypto.com Miami Grand Prix, che si tiene ogni anno a maggio, è un’occasione da non perdere! Miami è diventata una destinazione importante per lo sport 12 mesi all’anno e vogliamo che gli appassionati lo sappiano». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Miami, record di crescita e nuovi progetti di accoglienza, tra boutique hotels e sport [post_date] => 2025-09-25T10:20:37+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758795637000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497660 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_459242" align="alignleft" width="300"] La Icon of the Seas[/caption] Il gruppo Royal Caribbean ha confermato l'ordine per una quinta nave della serie Icon, la cui consegna è prevista per il 2028, e ha aperto una nuova opzione per la costruzione di una settima unità. Gli sviluppi fanno parte di un nuovo accordo con il cantiere navale Meyer Turku in Finlandia. Le prossime tappe Come riporta TravelWeekly, Meyer Turku, che ha costruito le due navi di classe Icon attualmente in navigazione, sta lavorando alla terza, la Legend of the Seas , il cui debutto è previsto prima del previsto la prossima estate, mentre la consegna di una quarta nave di classe Icon è prevista per il 2027. In una dichiarazione, Royal Caribbean e Meyer Turku hanno affermato che la costruzione di ciascuna di queste unità rappresenta il più grande progetto industriale singolo in Finlandia e impiega circa 13.000 persone nel cantiere navale e nella rete del cantiere. In precedenza Royal Caribbean aveva già annunciato l'opzione per la costruzione di una sesta nave della stessa classe. [post_title] => Royal Caribbean, in arrivo la quinta nave di classe Icon [post_date] => 2025-09-25T09:31:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758792712000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497613 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'associazione Dimore Storiche Italiane prosegue nella strategia di promozione e presenta il nuovo portale Dimore Storiche Italiane, strumento strategico di promozione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico italiano. Ogni dimora che aderisce alla piattaforma sostiene un modello di turismo di qualità, sostenibile e radicato nei territori, capace di generare valore e crescita anche nelle aree più periferiche. Il portale verrà presentato durante TTG Travel Experience. Nello spazio dedicato, presso il padiglione A5 - stand 305, operatori e visitatori potranno conoscere più da vicino non solo le dimore, ma anche le esperienze e i servizi disponibili. Un ruolo di primo piano Secondo il V Rapporto 2024 dell’Osservatorio sul patrimonio culturale privato redatto dalla Fondazione per la Ricerca Economica e Sociale, le dimore storiche private svolgono già un ruolo di primo piano nel sistema turistico nazionale e hanno un grande potenziale di crescita. Nel 2023 hanno accolto oltre 34 milioni di visitatori, pari a più della metà degli ingressi nei musei e nei siti statali (57,7 milioni). Un risultato che conferma la loro capacità di distribuire i flussi verso destinazioni non tradizionali, alimentando forme di turismo più diffuso e consapevole. «In un tempo di grandi cambiamenti, anche il turismo è chiamato a tracciare nuove rotte, a creare connessioni autentiche tra persone e territori e a generare valore duraturo per le comunità. L’associazione Dimore Storiche Italiane si fa interprete di questa sfida con una visione chiara: essere ponte tra passato e futuro, custode di bellezza e memoria e guida verso l’Italia più autentica e sorprendente, da scoprire viaggiando nel più grande museo diffuso del Paese» ha commentato Maria Pace Odescalchi, presidente dell’associazione Dimore Storiche Italiane. [post_title] => Dimore Storiche Italiane: presentato il nuovo portale [post_date] => 2025-09-24T11:53:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758714810000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497597 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Unione Europea ha annunciato che la Francia dovrà recuperare gli 1,8 milioni di euro di aiuti concessi a Ryanair. Secondo Bruxelles, l'aeroporto di Carcassonne, nel sud del Paese, ha erogato questo sostegno finanziario in modo improprio. L'aiuto è stato oggetto di indagine da parte dell'Unione Europea e riguarda 11 contratti stipulati tra la Camera di commercio di Carcassonne e la sua regione fino al 2011. Tale sostegno "ha conferito a Ryanair un vantaggio" che ha interrotto la concorrenza. Benefici "I benefici derivanti dai contratti firmati sono aumentati a vantaggio della compagnia low cost, perché la Camera di Commercio, l'ente responsabile dell'aeroporto, ha pagato sempre più soldi per la promozione in cambio di prezzi dei biglietti più bassi." Secondo l'Agence France-Presse, l'Unione Europea ha accertato che, in seguito a questi contratti, il vettore rilaandese ha ricevuto una somma immeritata di 1,8 milioni di euro e chiede pertanto al governo francese di attuare i meccanismi necessari per il suo recupero, esigendo che Ryanair gliela restituisca. [post_title] => Ue contro Ryanair. Impropri gli aiuti dello scalo di Carcassonne (Fr). 1,8 milioni [post_date] => 2025-09-24T10:58:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758711489000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497579 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497580" align="alignleft" width="300"] Suite Living Room - Orient Express La Minerva (© Alexandre Tabaste)[/caption] Accor investe sull'Italia, con nuovi sviluppi per i brand Raffles, Sofitel ed Emblems Collection. Il piano segue alla recente inaugurazione del primo Orient Express hotel, Orient Express La Minerva, aperto quest’anno a Roma. Con oltre 75 strutture operative sul territorio nazionale, Accor si conferma il secondo gruppo alberghiero in Italia, con una presenza che copre tutte le categorie, dall’ultra-lusso all’economy. «Il Sud Europa, e in particolare l’Italia, rappresentano un’area strategica per lo sviluppo a lungo termine dei nostri brand luxury. La nostra crescita è guidata dal rispetto per la cultura locale, da un approccio sostenibile e da una collaborazione solida con partner di fiducia. Le relazioni con i proprietari degli hotel sono un pilastro fondamentale della nostra strategia: insieme vogliamo consolidare la presenza di Accor in destinazioni chiave come Roma, Milano e la Sicilia, contribuendo a un’evoluzione dell’ospitalità che sia attuale, responsabile e in linea con le esigenze dei viaggiatori di oggi», dichiara Paul Rosenberg, regional vice president luxury brands per Francia, Sud Europa e Nord Africa. Il percorso italiano del marchio Orient Express ha preso avvio con Orient Express La Minerva, primo hotel al mondo del brand, che ha riportato alla luce un palazzo seicentesco in Piazza della Minerva, restaurato dall’architetto-artista Hugo Toro. Nel 2026 sarà la volta di Venezia, con l’apertura di Orient Express Palazzo Donà Giovannelli, dimora quattrocentesca oggetto di un attento recupero firmato da Aline Asmar d’Amman. Il 2025 ha segnato anche il debutto de La Dolce Vita Orient Express. Con l’apertura del Palazzo Donà Giovannelli, i passeggeri potranno arrivare direttamente alla Stazione di Venezia Santa Lucia e raggiungere l’hotel con una breve passeggiata o un trasferimento in gondola. I progetti futuri Tra i progetti più attesi spicca Raffles Lake Como, previsto per il 2027, che segnerà il debutto del marchio in Italia. L’hotel sorgerà lungo una delle aree più esclusive del lago, a seguito di una ristrutturazione completa, e offrirà tutte le esperienze iconiche del brand – dalla Library alla Writers’ Bar, dalla Long Bar alla Patisserie – unite al fascino del lago. Sempre nel 2027 è prevista l’apertura di Sofitel Genova Marina, secondo indirizzo italiano del brand francese dopo Sofitel Roma Villa Borghese. Il nuovo cinque stelle sorgerà sul waterfront cittadino e sarà progettato dal celebre architetto Renzo Piano. Emblems Collection debutterà invece in Italia nel 2026 con quattro nuove strutture, concepite per esaltare l’identità locale attraverso design, autenticità e narrazione. L’hotel Bellevue a Cortina d’Ampezzo proporrà 80 camere immerse nella cornice delle Dolomiti. Palazzo Sozzini Malavolti a Siena offrirà una dimora storica con affreschi ottocenteschi, giardini segreti e una spa dedicata all’artigianato toscano. Relais San Clemente in Umbria, ex convento benedettino immerso in 40 ettari di parco, diventerà un rifugio esclusivo con ville private e una cappella consacrata. Infine, Masseria Furnirussi in Puglia proporrà 60 suite, molte con piscina privata, inserite nel contesto del più grande frutteto di fichi d’Europa. «L’Italia è un mercato prioritario per lo sviluppo luxury di Accor nel Sud Europa. Le potenzialità sono significative sia nelle destinazioni consolidate sia in quelle emergenti, dove cresce la richiesta di esperienze autentiche e di alto profilo. Con nuove aperture in aree di grande fascino come la Puglia e Cortina d’Ampezzo, il gruppo rafforza la propria presenza nei luoghi in cui i viaggiatori globali cercano soggiorni unici. Grazie all’approccio personalizzato dei nostri brand luxury e collection, siamo in grado di valorizzare l’individualità delle strutture indipendenti, contribuendo al tempo stesso alla crescita a lungo termine dell’ospitalità italiana», sottolinea Ettore Cavallino, senior development director luxury brands, Europe di Accor. Il 2025 è stato un anno dinamico anche per il portafoglio lifestyle del gruppo. A marzo sono stati inaugurati The Hoxton Florence e l’Hotel Giacomo Morra Alba – Handwritten Collection, mentre l’estate ha visto il debutto del Mövenpick Hotel Bari, nel cuore del quartiere Murat. Ricavato dal restauro dello storico Palace Hotel, il nuovo Mövenpick si caratterizza per un design sostenibile e sofisticato, 186 camere, una Spa privata, fitness room e dodici sale meeting fino a 300 persone. [post_title] => Accor rafforza la presenza in Italia nel segmento luxury [post_date] => 2025-09-24T10:30:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758709830000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "laghi nabi recupera padiglione brasile expo 2015 spazio un giardino botanico" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":77,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1061,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497801","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Padiglione del Brasile, una delle opere più apprezzate dell'Expo Milano 2015, con più di 3 milioni di visitatori in soli 6 mesi, sta vivendo una seconda giovinezza in Campania, nello specifico a Laghi Nabi.\r

\r

Sono iniziati i lavori per ricostruire questa struttura premiata al World Architecture Festival 2015, firmata dall'architetto Arthur Casas. Lo studio brasiliano, che si occuperà anche della progettazione degli spazi ai laghi Nabi, ha confermato che non si tratterà di una semplice ricollocazione, ma di un progetto più ampio che comprende anche un nuovo ristorante e un bar a servizio del padiglione, \"contestualizzando\" l'opera nel nuovo scenario naturalistico.\r

\r

«Questo progetto rappresenta per noi un passaggio fondamentale - spiega Gino Pellegrino, ideatore e titolare dei Laghi Nabi - L'arrivo del Padiglione del Brasile si inserisce perfettamente nella nostra filosofia di rigenerazione. Non vogliamo solo recuperare un territorio, ma creare un dialogo tra architettura contemporanea e natura. La struttura di Casas nascerà in un giardino botanico e diventerà un punto di riferimento culturale e un attrattore per tutto il territorio».\r

\r

La ricostruzione del Padiglione segue i principi di sostenibilità che l'hanno contraddistinto fin dall'inizio.\r

\r

Il tutto sarà completato nella primavera del 2026, quando lo spazio aprirà al pubblico ospitando un giardino botanico, mostre, un ristorante e un bar, diventando un punto di incontro per famiglie, scuole e turisti. Un progetto che guarda al futuro di Castel Volturno, un'area che ha conosciuto anni di degrado e incuria ambientale.\r

\r

Situati a Castel Volturno, Laghi Nabi rappresentano un esempio illuminato di rigenerazione ambientale: 50 ettari di ex cave di sabbia abbandonate sul Litorale Domizio trasformate in un'oasi naturale. Le architetture ecosostenibili del Nabi Resort e Glamping, con un'estetica che definirei \"glamour-chic\", offrono un'esperienza immersiva nella natura senza rinunciare al comfort.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Laghi Nabi recupera il Padiglione Brasile di Expo 2015, nuovo spazio in un giardino botanico","post_date":"2025-09-26T12:24:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1758889488000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497790","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497792\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Adriano Apicella[/caption]\r

Welcome Travel Group sarà presente anche quest’anno a Ttg Travel Experience, in programma dall’8 al 10 ottobre 2025 presso il Quartiere Fieristico di Rimini.\r

La manifestazione, programmata in un momento decisivo dell’anno, rappresenta per il Network un appuntamento fondamentale di confronto e dialogo con le Agenzie e i Partner commerciali. Un contesto privilegiato per analizzare i risultati dell’anno finanziario (01 novembre - 31 ottobre) che sta per chiudersi, condividere i nuovi trend di vendita, affrontare i principali temi commerciali e dare continuità ai progetti in corso, gettando le basi per il nuovo anno operativo.\r

Grazie a un ampio spazio espositivo situato in posizione strategica nel Padiglione A1 (Stand 139-202), Welcome Travel Group sarà presente con i brand Welcome e Geo, in un ambiente progettato per accogliere e valorizzare la centralità delle relazioni. Il concept sottolinea il ruolo del Network come hub di connessione tra Agenzie e Partner. Lo stand registra da sempre un’elevata affluenza, accogliendo sia Agenzie consolidate sia nuove realtà interessate ad entrare a far parte del Gruppo, insieme nsieme ai più prestigiosi attori del settore, scelti come Partner commerciali.\r

“Il Ttg Travel Experience rappresenta il principale evento fieristico nazionale e sarà anche l’occasione per fare un bilancio sul nuovo modello di sviluppo del Network, che non si fonda più sulla crescita della numerica delle Agenzie affiliate, ma sul supporto alle stesse per incrementare i propri volumi di vendita – dichiara Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group –. Per raggiungere questo obiettivo la struttura del Network è sempre più focalizzata nell’orientamento delle vendite verso i Partner commerciali, sulla progettazione campagne e iniziative esclusive, nell’erogazione di servizi di valore e sul sostegno alle Agenzie per fidelizzare e acquisire nuovi Clienti, oltre che nel garantire loro il massimo supporto nella risoluzione delle problematiche quotidiane”.\r

La presenza di Welcome Travel Group alla kermesse di Rimini sarà caratterizzata da una partecipazione compatta e significativa, orientata alla costruzione di valore. Un impegno che rinnova il supporto alle Agenzie della rete e conferma il ruolo del Gruppo come punto di riferimento per il settore. L’evento rappresenta un appuntamento di rilievo per l’intero comparto, capace di favorire connessioni, stimolare sinergie e sostenere lo sviluppo del business.","post_title":"Apicella: «Welcome Travel a Ttg per un bilancio del nuovo modello di sviluppo del network»","post_date":"2025-09-26T10:44:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1758883458000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497714","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gnv in prima linea quale sponsor del Raid dell’Etna, manifestazione internazionale dedicata alle auto storiche, che quest’anno celebra la sua 27ª edizione.\r

\r

Il raduno, riservato ad auto di interesse storico e collezionistico, si svolgerà dal 27 settembre al 4 ottobre e proporrà un itinerario di circa 850 chilometri alla scoperta di alcune delle località più affascinanti della Sicilia.\r

Il percorso\r

Il percorso prevede tappe di grande valore tra cui il museo dei motori dell’università di Palermo, Castellammare, Custonaci, Erice, il parco archeologico di Selinunte, Agrigento, l’autodromo di Racalmuto, l’Etna e Catania.\r

I partecipanti affronteranno 60 prove cronometrate, comprese quelle lungo il tracciato della cronoscalata Nicolosi-Etna, e avranno accesso esclusivo a raffinati palazzi nobiliari normalmente chiusi al pubblico.\r

\r

Grazie alla partnership, Gnv offre ai concorrenti tariffe dedicate per viaggiare verso Palermo dalle linee Genova, Napoli e Civitavecchia. A bordo delle navi saranno inoltre disponibili servizi speciali, come la possibilità di effettuare il check-in e il briefing della manifestazione già durante la traversata, in collaborazione con lo staff dell’evento.\r

\r

Il Raid dell’Etna e Gnv condividono l’obiettivo di promuovere la Sicilia come destinazione turistica d’eccellenza, ricca di storia, cultura e bellezze naturali.","post_title":"Gnv sponsor del Raid dell'Etna dedicato alle auto storiche","post_date":"2025-09-25T11:38:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758800337000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497707","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497711\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra Luca Rovati, a.d. di Fidim; Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione Fs Italiane e a.d. di Fs Treni Turistici Italiani; Bashar AlMalik, a.d. di Sar; Paolo Barletta, ceo di Arsenale[/caption]\r

\r

Il treno di lusso Dream of the Desert si prepara a entrare in servizio nel 2026 e la prima carrozza è in viaggio verso l'Arabia Saudita. Frutto della sienrgia fra Arsenale e Saudi Arabia Railways, il treno rappresenta il primo progetto di espansione globale della società dopo l’esperienza italiana de La Dolce Vita Orient Express.\r

\r

Il Dream of the Desert, realizzato in collaborazione con Saudi Tourism Authority e il Ministero della Cultura sarà il primo luxury train cinque stelle dell'Arabia Saudita. Con 14 carrozze e 31 suite, partirà da Riad per percorrere la rete ferroviaria settentrionale di Sar, offrendo agli ospiti un itinerario attraverso paesaggi naturali e siti storici del patrimonio dell’Arabia Saudita. Si tratta della prima volta in cui carrozze italiane destinate al recupero e allo smaltimento diventano parte di un progetto ferroviario internazionale, portando il know-how nazionale nella penisola medio orientale e trasformandosi in un simbolo di eccellenza e sostenibilità.\r

Gli interni\r

\r

\r

L’atmosfera degli ambienti, ideata da Aline Asmar d’Amman, si ispira al calore del majlis, reinterpretato in chiave contemporanea attraverso legni intagliati a mano, motivi geometrici e dettagli artigianali che evocano il fascino del deserto arabico. Lounge e ristorante si aprono come salotti raffinati, mentre le suite restituiscono l’intimità di un’oasi privata lungo il percorso.\r

\r

A bordo, la proposta gastronomica nascerà dalla collaborazione tra chef di fama internazionale e locale, con piatti che fondono tradizione e innovazione, mentre opere d’arte e fotografie dedicate al patrimonio storico e naturale del Regno arricchiranno il viaggio con un racconto culturale unico.\r

\r

","post_title":"Arabia Saudita, in arrivo la prima carrozza del treno di lusso Dream of the Desert","post_date":"2025-09-25T11:30:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758799801000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497670","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Nel 2024 Miami ha accolto più di 28 milioni di visitori e ha generato più di 22 miliardi dal punto di vista economico: è la stagione più significativa di sempre. - inizia così la presentazione di Jennifer Haz, direttore Europa per marketing e comunicazione di Greater Miami & Miami Beach. -Miami è una destinazione leisure e business di importanza mondiale e la missione di Gmcvb è quella di generare la domanda di viaggio migliorando la qualità della vita dei residenti.\r

\r

«Sono tanti i visitatori che vengono a Miami e vogliamo che anche gli ospiti italiani tornino. L’Italia è un mercato chiave europeo per Miami: nel 2019 gli italiani sono stati 133 mila. Oggi non siamo ancora tornati ai numeri pre-pandemici e confidiamo nella crescita del vostro mercato grazie ai nuovi collegamenti aerei disponibili. Come il volo diretto di American Airlines da Roma inaugurato lo scorso giugno e il volo diretto Milano-Miami che verrà operato dalla compagnia a partire da marzo 2026. Lo stavamo aspettando da tempo e siamo convinti favorirà la crescita dei visitatori italiani. Nel 2025 l'Aeroporto Internazionale di Miami ha accolto un numero record di 55mln di passeggeri! Poi sono molto importanti le crociere: Port Miami, che continua a espandersi e a rinnovarsi, è la capitale mondiale delle crociere, perché è il punto di passaggio di tutte le navi: nell’anno è sbarcato a Miami il numero record di 8,2mln di passeggeri».\r

\r

Crescono anche i numeri dell’accoglienza: nei prossimi 3 anni apriranno 60 hotel e ci sarà una forte evoluzione. Nel Miami-Dade County si trovano oltre 500 hotels con 66mila camere. A Miami Beach le camere sono 22mila. Miami è riconosciuta come una delle capitali dei boutique hotel: con oltre 100 proprietà, molte delle quali si trovano in bellissimi edifici Art Deco degli anni '20, ricchi di fascino, carattere e storia.\r

\r

«Vogliamo che i turisti tornino a Miami per scoprire le nuove attrazioni e i nuovi hotel. Tra questi il Donatella: aperto a maggio e proprietà della compagnia che ha acquisito la Versace Mansion. È un hotel luxury esclusivo con 6 camere distribuite in 3 edifici; al centro c’è un ristorante per 170 persone, dove lo chef è napoletano. Stanno succedendo molte cose anche nel mondo della gastronomia. Abbiamo 15 ristoranti stellati Michelin: 14 hanno una stella, due L’Atelier de Joel Robuchon. Tanti i nomi di locali famosi. Questo settembre ha aperto l’attesissimo ristorante d’ispirazione latino-americana Amazónico.\r

\r

Nel 2024 Miami è stata la 3ª destinazione più cercata su Google e il suo Hard Rock Stadium è stato il 5° stadio più cercato. È infatti significativo quello che sta accadendo nel mondo dello sport: «All’inizio del 2026 si giocherà il match Inter-Miami presso il Miami Freedom Park – il nuovissimo stadio voluto dall’inter-Miami Sports Team - poi avremo la Fifa World Cup 2026. 7 partite elettrizzanti saranno ospitate all'Hard Rock Stadium. La destinazione si è già affermata come epicentro dello sport internazionale. Dalla Coppa del Mondo per club Fifa appena iniziata agli eventi annuali come il Capital One Orange Bowl, il Miami Open, la Maratona di Miami e una serie di tornei internazionali di successo all'orizzonte, Miami continua a dimostrarsi una calamita globale per lo sport a livello mondiale. - conclude Haz - Inoltre la Formula 1 ha esteso il contratto con Miami fino al 2041! Il Crypto.com Miami Grand Prix, che si tiene ogni anno a maggio, è un’occasione da non perdere! Miami è diventata una destinazione importante per lo sport 12 mesi all’anno e vogliamo che gli appassionati lo sappiano».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Miami, record di crescita e nuovi progetti di accoglienza, tra boutique hotels e sport","post_date":"2025-09-25T10:20:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758795637000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497660","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_459242\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Icon of the Seas[/caption]\r

\r

Il gruppo Royal Caribbean ha confermato l'ordine per una quinta nave della serie Icon, la cui consegna è prevista per il 2028, e ha aperto una nuova opzione per la costruzione di una settima unità. Gli sviluppi fanno parte di un nuovo accordo con il cantiere navale Meyer Turku in Finlandia.\r

Le prossime tappe\r

Come riporta TravelWeekly, Meyer Turku, che ha costruito le due navi di classe Icon attualmente in navigazione, sta lavorando alla terza, la Legend of the Seas , il cui debutto è previsto prima del previsto la prossima estate, mentre la consegna di una quarta nave di classe Icon è prevista per il 2027.\r

\r

In una dichiarazione, Royal Caribbean e Meyer Turku hanno affermato che la costruzione di ciascuna di queste unità rappresenta il più grande progetto industriale singolo in Finlandia e impiega circa 13.000 persone nel cantiere navale e nella rete del cantiere. In precedenza Royal Caribbean aveva già annunciato l'opzione per la costruzione di una sesta nave della stessa classe.\r

\r

","post_title":"Royal Caribbean, in arrivo la quinta nave di classe Icon","post_date":"2025-09-25T09:31:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758792712000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497613","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'associazione Dimore Storiche Italiane prosegue nella strategia di promozione e presenta il nuovo portale Dimore Storiche Italiane, strumento strategico di promozione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico italiano. Ogni dimora che aderisce alla piattaforma sostiene un modello di turismo di qualità, sostenibile e radicato nei territori, capace di generare valore e crescita anche nelle aree più periferiche.\r

\r

Il portale verrà presentato durante TTG Travel Experience. Nello spazio dedicato, presso il padiglione A5 - stand 305, operatori e visitatori potranno conoscere più da vicino non solo le dimore, ma anche le esperienze e i servizi disponibili.\r

Un ruolo di primo piano\r

Secondo il V Rapporto 2024 dell’Osservatorio sul patrimonio culturale privato redatto dalla Fondazione per la Ricerca Economica e Sociale, le dimore storiche private svolgono già un ruolo di primo piano nel sistema turistico nazionale e hanno un grande potenziale di crescita. Nel 2023 hanno accolto oltre 34 milioni di visitatori, pari a più della metà degli ingressi nei musei e nei siti statali (57,7 milioni). Un risultato che conferma la loro capacità di distribuire i flussi verso destinazioni non tradizionali, alimentando forme di turismo più diffuso e consapevole.\r

\r

«In un tempo di grandi cambiamenti, anche il turismo è chiamato a tracciare nuove rotte, a creare connessioni autentiche tra persone e territori e a generare valore duraturo per le comunità. L’associazione Dimore Storiche Italiane si fa interprete di questa sfida con una visione chiara: essere ponte tra passato e futuro, custode di bellezza e memoria e guida verso l’Italia più autentica e sorprendente, da scoprire viaggiando nel più grande museo diffuso del Paese» ha commentato Maria Pace Odescalchi, presidente dell’associazione Dimore Storiche Italiane.\r

\r

","post_title":"Dimore Storiche Italiane: presentato il nuovo portale","post_date":"2025-09-24T11:53:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1758714810000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497597","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Unione Europea ha annunciato che la Francia dovrà recuperare gli 1,8 milioni di euro di aiuti concessi a Ryanair. Secondo Bruxelles, l'aeroporto di Carcassonne, nel sud del Paese, ha erogato questo sostegno finanziario in modo improprio.\r

\r

L'aiuto è stato oggetto di indagine da parte dell'Unione Europea e riguarda 11 contratti stipulati tra la Camera di commercio di Carcassonne e la sua regione fino al 2011. Tale sostegno \"ha conferito a Ryanair un vantaggio\" che ha interrotto la concorrenza.\r

Benefici\r

\"I benefici derivanti dai contratti firmati sono aumentati a vantaggio della compagnia low cost, perché la Camera di Commercio, l'ente responsabile dell'aeroporto, ha pagato sempre più soldi per la promozione in cambio di prezzi dei biglietti più bassi.\"\r

\r

Secondo l'Agence France-Presse, l'Unione Europea ha accertato che, in seguito a questi contratti, il vettore rilaandese ha ricevuto una somma immeritata di 1,8 milioni di euro e chiede pertanto al governo francese di attuare i meccanismi necessari per il suo recupero, esigendo che Ryanair gliela restituisca.","post_title":"Ue contro Ryanair. Impropri gli aiuti dello scalo di Carcassonne (Fr). 1,8 milioni","post_date":"2025-09-24T10:58:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1758711489000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497579","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497580\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Suite Living Room - Orient Express La Minerva (© Alexandre Tabaste)[/caption]\r

\r

Accor investe sull'Italia, con nuovi sviluppi per i brand Raffles, Sofitel ed Emblems Collection. Il piano segue alla recente inaugurazione del primo Orient Express hotel, Orient Express La Minerva, aperto quest’anno a Roma.\r

\r

Con oltre 75 strutture operative sul territorio nazionale, Accor si conferma il secondo gruppo alberghiero in Italia, con una presenza che copre tutte le categorie, dall’ultra-lusso all’economy.\r

\r

«Il Sud Europa, e in particolare l’Italia, rappresentano un’area strategica per lo sviluppo a lungo termine dei nostri brand luxury. La nostra crescita è guidata dal rispetto per la cultura locale, da un approccio sostenibile e da una collaborazione solida con partner di fiducia. Le relazioni con i proprietari degli hotel sono un pilastro fondamentale della nostra strategia: insieme vogliamo consolidare la presenza di Accor in destinazioni chiave come Roma, Milano e la Sicilia, contribuendo a un’evoluzione dell’ospitalità che sia attuale, responsabile e in linea con le esigenze dei viaggiatori di oggi», dichiara Paul Rosenberg, regional vice president luxury brands per Francia, Sud Europa e Nord Africa.\r

\r

Il percorso italiano del marchio Orient Express ha preso avvio con Orient Express La Minerva, primo hotel al mondo del brand, che ha riportato alla luce un palazzo seicentesco in Piazza della Minerva, restaurato dall’architetto-artista Hugo Toro. Nel 2026 sarà la volta di Venezia, con l’apertura di Orient Express Palazzo Donà Giovannelli, dimora quattrocentesca oggetto di un attento recupero firmato da Aline Asmar d’Amman.\r

\r

Il 2025 ha segnato anche il debutto de La Dolce Vita Orient Express. Con l’apertura del Palazzo Donà Giovannelli, i passeggeri potranno arrivare direttamente alla Stazione di Venezia Santa Lucia e raggiungere l’hotel con una breve passeggiata o un trasferimento in gondola.\r

I progetti futuri\r

Tra i progetti più attesi spicca Raffles Lake Como, previsto per il 2027, che segnerà il debutto del marchio in Italia. L’hotel sorgerà lungo una delle aree più esclusive del lago, a seguito di una ristrutturazione completa, e offrirà tutte le esperienze iconiche del brand – dalla Library alla Writers’ Bar, dalla Long Bar alla Patisserie – unite al fascino del lago. Sempre nel 2027 è prevista l’apertura di Sofitel Genova Marina, secondo indirizzo italiano del brand francese dopo Sofitel Roma Villa Borghese. Il nuovo cinque stelle sorgerà sul waterfront cittadino e sarà progettato dal celebre architetto Renzo Piano.\r

\r

Emblems Collection debutterà invece in Italia nel 2026 con quattro nuove strutture, concepite per esaltare l’identità locale attraverso design, autenticità e narrazione. L’hotel Bellevue a Cortina d’Ampezzo proporrà 80 camere immerse nella cornice delle Dolomiti. Palazzo Sozzini Malavolti a Siena offrirà una dimora storica con affreschi ottocenteschi, giardini segreti e una spa dedicata all’artigianato toscano. Relais San Clemente in Umbria, ex convento benedettino immerso in 40 ettari di parco, diventerà un rifugio esclusivo con ville private e una cappella consacrata. Infine, Masseria Furnirussi in Puglia proporrà 60 suite, molte con piscina privata, inserite nel contesto del più grande frutteto di fichi d’Europa.\r

\r

«L’Italia è un mercato prioritario per lo sviluppo luxury di Accor nel Sud Europa. Le potenzialità sono significative sia nelle destinazioni consolidate sia in quelle emergenti, dove cresce la richiesta di esperienze autentiche e di alto profilo. Con nuove aperture in aree di grande fascino come la Puglia e Cortina d’Ampezzo, il gruppo rafforza la propria presenza nei luoghi in cui i viaggiatori globali cercano soggiorni unici. Grazie all’approccio personalizzato dei nostri brand luxury e collection, siamo in grado di valorizzare l’individualità delle strutture indipendenti, contribuendo al tempo stesso alla crescita a lungo termine dell’ospitalità italiana», sottolinea Ettore Cavallino, senior development director luxury brands, Europe di Accor.\r

\r

Il 2025 è stato un anno dinamico anche per il portafoglio lifestyle del gruppo. A marzo sono stati inaugurati The Hoxton Florence e l’Hotel Giacomo Morra Alba – Handwritten Collection, mentre l’estate ha visto il debutto del Mövenpick Hotel Bari, nel cuore del quartiere Murat. Ricavato dal restauro dello storico Palace Hotel, il nuovo Mövenpick si caratterizza per un design sostenibile e sofisticato, 186 camere, una Spa privata, fitness room e dodici sale meeting fino a 300 persone.","post_title":"Accor rafforza la presenza in Italia nel segmento luxury","post_date":"2025-09-24T10:30:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1758709830000]}]}}