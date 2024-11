La svedese Qarlbo lancia il brand alberghiero Miramis: si parte dal portfolio italiano di Erqole

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479802 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_479803" align="alignleft" width="300"] Flavio Bucciarelli[/caption] Si chiama Miramis ed è il nuovo brand alberghiero di lusso del gruppo d'investimento svedese Qarlbo. Punto di partenza, la collezione di strutture Erqole, azienda italiana di ospitalità parte della stessa compagine scandinava. Il portfolio di lancio del marchio include quindi l’hotel La Roqqa e l’Isolotto Beach Club di Porto Ercole, entrambi inaugurati nel 2023, insieme all’hotel Torre di Cala Piccola di Porto Santo Stefano e alla fattoria La Capitana di Magliano in Toscana, che saranno entrambe oggetto di importanti ristrutturazioni. Inoltre, nell’ambito di una serie di progetti di rigenerazione urbana, è prevista la realizzazione di una nuova struttura alberghiera nell’area dell’ex fabbrica Cirio, sempre a Porto Ercole. [caption id="attachment_479804" align="alignright" width="300"] Stefano Cuoco[/caption] “Con Miramis celebriamo un nuovo brand, nato dal desiderio di esplorare destinazioni turistiche uniche e creare esperienze autentiche e indimenticabili", sottolinea l'a.d. di Qarlbo Hospitality, Flavio Bucciarelli. Il marchio intende fondare la propria identità sui valori di sostenibilità sociale e ambientale, rispetto per le comunità e innovazione. Un obiettivo che si riflette nella scelta di assumere personale locale, reperire materie prime a livello regionale e abbracciare una filosofia farm-to-table supportata dai propri orti. “La nascita di Miramis segna una tappa importante per la nostra azienda - conclude l'a.d. di Erqole, Stefano Cuoco -. Con un portafoglio accuratamente selezionato e una solida base operativa, siamo pronti a intraprendere questo entusiasmante viaggio". [gallery ids="479805,479806,479807,479808,479809,479810"] [post_title] => La svedese Qarlbo lancia il brand alberghiero Miramis: si parte dal portfolio italiano di Erqole [post_date] => 2024-11-26T12:48:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732625337000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479777 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Incontriamo Alessandro Giuffrè in un elegante spazio di co-working milanese. Segno dei tempi, per una compagnia dell’ospitalità di ultima generazione in forte espansione come Limehome. Il suo impetuoso ritmo di crescita le impedisce infatti di pensare a una sede stabile in un ufficio tradizionale: «Stare qui ci costa di più – ammette il country manager Italia della società tedesca -. Ma per ora è una necessità, perché il nostro staff continua ad aumentare e non possiamo permetterci di fossilizzarci in uno spazio predeterminato». Nato nel 2019, e presente in Italia solo da poco più un anno, il gruppo vanta oggi un portfolio complessivo di circa 8 mila chiavi, di cui 4 mila già operative e altrettante contrattualizzate in pipeline, per circa 280 proprietà tra hotel, rta e serviced apartments inseriti in immobili cielo-terra. «In Italia siamo partiti da poco ma abbiamo già sei strutture operative a Verona, Roma, Milano e Lecce, per un totale di una settantina di chiavi, a cui si aggiungono altre 300 unità abitative in pipeline con apertura prevista tra il 2025 e il 2028. Si tratta di progetti per i quali siamo direttamente impegnati nello sviluppo, a livello consulenziale, mentre l’investimento è a carico della proprietà». Limehome ha infatti un approccio asset-light al mercato, mirando a locare solo immobili cielo-terra o mixed use (con retail al piano terra e due o tre livelli di uffici al massimo) situati nelle aree centrali o semi-centrali delle grandi città, nonché nel cuore delle destinazioni secondarie. I servizi f&b, quando disponibili, sono sempre esternalizzati. «Ma ci piace molto anche sviluppare le economie di vicinato, soprattutto in tema di ristorazione, per cui siamo aperti a partnership ad hoc». I prodotti possono essere sia urban, sia leisure, a patto che le stagionalità siano adeguate. «Cerchiamo destinazioni di almeno 100-150 mila abitanti. In Italia ce ne sono una cinquantina. Di queste ne abbiamo selezionate circa 40 di nostro particolare interesse. Alle proprietà offriamo net yield che vanno dal 6%-6,5% in su». E questo anche grazie a un sistema di gestione high-tech, che consente di rendere variabili molti dei tradizionali costi fissi dell’hotellerie: «L’83% dei nostri ospiti non ha interazione umane ma organizza il proprio soggiorno esclusivamente tramite strumenti digitali. Non solo: possiamo beneficiare anche di sistemi di revenue management in house basati sull’intelligenza artificiale che ci consentono di variare le tariffe in tempo reale, reagendo immediatamente alle variazioni della domanda». In sintesi, conclude Giuffrè, «la nostra idea è quella di creare un’offerta in grado di unire la flessibilità tipica dei portali in stile Airbnb alla consistenza del più tradizionale prodotto di catena». [post_title] => Giuffrè: Limehome ha la flessibilità di Airbnb e la consistenza delle catene [post_date] => 2024-11-26T11:57:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732622251000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479709 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il brand Autentico Hotels rafforza la presenza in Toscana ed accoglie il piccolo relais LUPAIA, situato sulle colline di Torrita di Siena, la quinta struttura sul territorio regionale. Lupaia, che comprende 12 camere, ha ricevuto il prestigioso premio di Most Charming Hotel in Italy. È stata inoltre insignita della Chiave Michelin, il nuovo riconoscimento che celebra l’eccellenza nell’ospitalità alberghiera, introdotto dalla Guida Michelin, che ha assegnato le prime Chiavi italiane nel maggio 2024. Il Relais di Heidi e Christopher Mueller, entrambi austriaci,è stato aperto nel 2016 con il preciso scopo di offrire un luogo magico e con un’anima nella campagna toscana. La leggenda vuole che il nome Lupaia derivi dal latino “lupus” perché sorge sulla collina un tempo popolata dai lupi, finchè non arrivarono i contadini a costruire le stalle a 2 piani in pietra, oggi trasformate in 12 splendide camere e suite caratterizzate da focolari in pietra e travi originali a vista, lavabi d’epoca, splendidi mosaici alle pareti, tessuti dalle tonalità naturali. «Abbiamo voluto dar vita a qualcosa di unico e a ciò che cerchiamo noi stessi quando viaggiamo – racconta Christopher Mueller – un luogo dai servizi esclusivi e di lusso ma che abbia il sapore e l’accoglienza di una casa privata». «Siamo felici di poter accogliere un luogo magico come Lupaia all’interno della nostra famiglia - dichiara Mario Cardone, ceo di Autentico Hospitality - È un grande onore e motivo di orgoglio promuovere un patrimonio culturale unico, fatto di storie di famiglia, artigianalità e passione per l’ospitalità, che vive nelle 20 strutture della collezione Autentico». [post_title] => Il Relais Lupaia entra in Autentico Hotels, è la 5 struttura toscana a far parte del brand luxury [post_date] => 2024-11-26T09:51:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732614686000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479724 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Noleggiare cresce costantemente in termini di agenzie di viaggio partner, segnando nuove aperture strategiche, mentre rafforza il rapporto con il trade grazie alle recenti figure del sales account. "La stagione si chiude in modo positivo - ha commentato Laura Spatola, head of sales Noleggiare -, siamo tornati ad uno scenario classico con una ampia disponibilità di flotta ampia e un livello di tariffe che si è abbassato con prezzi competitivi, ma i risultati sono soddisfacenti. Proseguiamo inoltre con nuove aperture come in aeroporto a Perugia e Pescara, in città come Cagliari, Sassari e la strategica Parma sia per il business che leisure, per completare la nostra presenza capillare. Inoltre, proponiamo tariffe con pricing netto per t.o. e soprattutto, per le agenzie, consigliamo le tariffe dinamiche e commissionabili. Anche grazie alla consulenza dei nostri sales stiamo ricevendo ottimi riscontri per fare conoscere i nostri prodotti". Si riconferma l'interesse sulla mobilità sostenibile al momento l'azienda sta implementando la flotta full Electric o Hybrid, prettamente nelle città; "Le aziende lo scelgono anche per un bilancio di sostenibilità - ha precisato Spatola - ma si sta sviluppando anche la richiesta nel travel da parte di strutture alberghiere o resort che hanno scelto un noleggio durata breve o media dei van per i loro clienti in linea con l'offerta di un turismo sostenibile". Come destinazioni, si conferma la forza della Sardegna, Sicilia e Puglia, boom per l'aeroporto di Bari e le più importanti città d'arte per l'incoming. [post_title] => Noleggiare rinsalda il rapporto con il trade e archivia un 2024 di crescita [post_date] => 2024-11-26T09:43:18+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732614198000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479722 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_479726" align="alignleft" width="300"] Un momento dell'evento Campo Base[/caption] Rivoluzione ai vertici di Th Resorts che, dopo l'annuncio del nuovo amministratore delegato Alberto Peroglio Longhin, e l'uscita del direttore commerciale e marketing Stefano Maria Simei, rinnova un ulteriore parte del proprio organigramma. New entry, Maria Debellini, nominata vicepresidente con il ruolo di chief innovation officer, e Salvatore Piazza (ex Bluserena), che ha assunto il ruolo di chief operation officer. Le novità sono state presentate in occasione di Campo Base, evento aziendale he ha riunito per la prima volta tutte le strutture operative di Padova, Milano e Pesaro insieme ai direttori. "Un punto di partenza per affrontare le sfide che ci attendono", ha sottolineato il presidente Graziano Debellini. "La strategia per il nostro futuro sarà quella di tutelare i valori del nostro marchio all’interno di un percorso di innovazione, per il quale dovremo impegnarci a curare ogni singolo nuovo progetto", ha dichiarato Maria Debellini. "La nostra priorità sarà offrire un prodotto riconoscibile, ma allo stesso tempo innovativo, che risponda alle esigenze dei clienti e rafforzi il loro legame con il brand. Non possiamo accontentarci, dobbiamo osare e costruire con spirito imprenditoriale e responsabilità condivisa, attraverso una riorganizzazione dei processi", ha aggiunto Piazza, a cui andrà la responsabilità della gestione integrata delle aree prodotto, operativa e commerciale. [post_title] => Th Resorts: Maria Debellini nuova vicepresidente, Salvatore Piazza è il coo [post_date] => 2024-11-26T09:40:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732614001000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479705 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il concetto di viaggio è stato, nel corso del tempo, profondamente influenzato dall’evoluzione dei mezzi di trasporto. Se un tempo viaggiare significava percorrere a piedi lunghe distanze o affidarsi alla forza animale, oggi i veicoli sono al centro di ogni esperienza di spostamento. Dalle automobili private ai moderni sistemi di trasporto pubblico, la tecnologia e l’ingegneria hanno trasformato il modo in cui ci muoviamo. L'importanza del mezzo di trasporto non si limita al semplice spostamento: il comfort, la sicurezza e l’efficienza di un viaggio dipendono in larga misura dalla qualità e dalla preparazione del veicolo scelto. Vediamo come i veicoli siano diventati un elemento imprescindibile del viaggio moderno, analizzandone le diverse sfaccettature, dai viaggi su strada al trasporto collettivo. L'auto come simbolo di libertà e personalizzazione del viaggio Il viaggio in auto rappresenta, per molti, l’essenza della libertà. Essere al volante consente di scegliere il proprio percorso, i tempi e le destinazioni, senza vincoli legati a orari o fermate prestabilite. L’automobile permette di raggiungere mete lontane o poco servite dai mezzi pubblici, rendendola ideale per chi desidera un’esperienza su misura. Tuttavia, la libertà dell’auto si accompagna a una responsabilità: quella di mantenere il veicolo in condizioni ottimali. Un’auto ben curata non solo riduce il rischio di guasti, ma garantisce anche una maggiore efficienza nei consumi. Elementi come la pressione dei pneumatici, il livello dell’olio motore e lo stato dei freni devono essere controllati regolarmente, soprattutto prima di intraprendere un viaggio lungo. Un errore comune tra i viaggiatori è sottovalutare l’importanza della manutenzione preventiva. Piccoli interventi, come sostituire i filtri o verificare le pastiglie dei freni, possono evitare disagi e aumentare la sicurezza su strada. Trasporto pubblico: un'opzione sostenibile e inclusiva Mentre l’auto privata è sinonimo di personalizzazione, il trasporto pubblico rappresenta una soluzione sostenibile ed economica per molti viaggiatori. Treni, autobus e metropolitane permettono di muoversi comodamente tra città e regioni, eliminando lo stress della guida e riducendo l’impatto ambientale. Negli ultimi anni, i sistemi di trasporto pubblico si sono evoluti notevolmente per offrire maggior comfort e velocità. I treni ad alta velocità, ad esempio, collegano le principali città europee in tempi record, offrendo servizi di alta qualità a bordo. Inoltre, l’introduzione di veicoli elettrici e ibridi nel trasporto pubblico sta contribuendo a ridurre le emissioni di CO₂, rendendo il viaggio più rispettoso dell’ambiente. Nonostante i numerosi vantaggi, il trasporto pubblico può presentare alcune sfide, come ritardi o sovraffollamento, che richiedono un’adeguata pianificazione da parte del viaggiatore. La crescente diffusione di applicazioni per smartphone, che forniscono informazioni in tempo reale su orari e percorsi, ha reso più semplice e prevedibile l’utilizzo di questi mezzi. Il ruolo della tecnologia nella sicurezza del viaggio Che si tratti di un’auto privata o di un veicolo del trasporto pubblico, la tecnologia gioca un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza dei viaggiatori. I sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), ormai presenti su molte auto moderne, rappresentano un valido supporto per chi è al volante. Questi dispositivi includono il controllo della stabilità, la frenata automatica di emergenza e il rilevamento dei punti ciechi, riducendo il rischio di incidenti. Anche i veicoli pubblici beneficiano di tecnologie avanzate. Sensori, telecamere e sistemi di monitoraggio garantiscono la sicurezza dei passeggeri e migliorano l’efficienza operativa. In un contesto dove la sicurezza è prioritaria, l’innovazione tecnologica sta trasformando il modo in cui i mezzi vengono progettati e utilizzati. La manutenzione come chiave di un viaggio senza problemi Gli esperti di Tutto Auto Ricambi evidenziano come la manutenzione dei veicoli sia un elemento essenziale per viaggi sicuri e confortevoli. Non si tratta solo di un obbligo, ma di una pratica che migliora la qualità dell’esperienza di viaggio. Ad esempio, l’uso di componenti di alta qualità, come oli motore ad alte prestazioni o freni affidabili, può fare la differenza in situazioni critiche. Una corretta preparazione del veicolo prima di partire include controlli approfonditi su batteria, luci, pneumatici e livelli di liquidi. Questo non solo assicura che il mezzo sia in condizioni ottimali, ma riduce anche lo stress legato alla possibilità di imprevisti durante il percorso. Viaggiare nel futuro: integrazione e sostenibilità Il futuro dei veicoli nel contesto del viaggio appare sempre più orientato verso la sostenibilità e l’integrazione. I veicoli elettrici e le infrastrutture di ricarica stanno guadagnando terreno, rendendo i viaggi a basse emissioni una realtà accessibile a un numero crescente di persone. Parallelamente, il concetto di mobilità condivisa, come car sharing e bike sharing, sta ridefinendo il modo in cui percepiamo il trasporto. Anche i trasporti pubblici stanno evolvendo per rispondere alle sfide ambientali e alle crescenti esigenze dei viaggiatori. L’implementazione di veicoli autonomi e sistemi di trasporto collettivo su richiesta rappresenta una prospettiva entusiasmante, che promette di rivoluzionare ulteriormente il settore. In un mondo in cui la mobilità è sempre più connessa, i viaggiatori devono essere pronti ad abbracciare nuove tecnologie e modalità di trasporto. Prepararsi adeguatamente, che si tratti di scegliere il veicolo giusto o di sfruttare i vantaggi delle soluzioni collettive, sarà la chiave per vivere al meglio ogni esperienza di viaggio. Info di approfondimento per i controlli dell’auto: Maggiori informazioni sul sito web - quixa.it i.pr. [post_title] => Come i veicoli stanno diventando parte integrante del viaggio: dal viaggio in auto al trasporto pubblico [post_date] => 2024-11-25T14:23:43+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732544623000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479666 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Hotel Bernini Palace di Firenze lancia la prima edizione del “BTO Women Hotel Bernini Award”, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica: un fuori salone che celebra le donne creative e creatrici, capaci di fare e diffondere innovazione. L’Award targato Hotel Bernini Palace conferisce alle donne ben tre riconoscimenti – più una menzione speciale - dedicati a giornaliste (carta stampata, web o TV), artigiane, in particolar modo del Made in Italy, l’Innovazione e le Arti, e ideatrici e realizzatrici di progetti nel mondo dell’ospitalità ed enogastronomia che si distinguano per l’innovazione. La giuria, presieduta da Clara Svanera, ideatrice del format BTO Women e coordinatrice del progetto “Benvenute” per Toscana Promozione Turistica, riunisce Anna Maria Giordano, giornalista di Rai Radio 3 e responsabile di Radio 3 Mondo, Sandra Petrone, Sales Manager dell’Hotel Bernini Palace, Francesco Tapinassi, Direttore di Toscana Promozione Turistica e Direttore Scientifico BTO, e Franco Vanetti, General Manager del Gruppo Duetorrihotels, di cui l’Hotel Bernini Palace fa parte. Categoria Racconti di Viaggio: assegnato al miglior reportage o contenuto – web, cartaceo o audiovisivo – pubblicato tra settembre 2023 e settembre 2024, dedicato ad un viaggio al femminile. L’obiettivo è evidenziare e descrivere le emozioni più profonde della viaggiatrice, in una prospettiva di autenticità e aderenza alla realtà. Categoria Pezzi Unici: assegnato a una realtà femminile che operi nell’artigianato, capace di coniugare l'aspetto più progettuale con una sapiente manualità. Attraverso l’organizzazione di visite o laboratori il progetto offre un’esperienza di viaggio trasformativo, favorendo la conoscenza del territorio e la trasmissione di valori che contemplino antichi saperi e nuove filosofie, rivolte alla sostenibilità e alla responsabilità sociale. Categoria Accoglienza e Innovazione: assegnato ad una realtà al femminile dedicata all’accoglienza turistica - ospitalità ed enogastronomia - che abbia fatto dell’innovazione il vettore della propria trasformazione. Un progetto che grazie all’innovazione, intesa come cambiamento (digitale, sostenibile, responsabile) sia riuscita a costruire un’offerta empatica e originale per viaggiatrici (e viaggiatori). Una menzione speciale “Women for the Future” è rivolta a giovani donne, under 25, autrici di un progetto turistico innovativo dedicato all’universo femminile. La cerimonia di premiazione, mercoledì 27 novembre. «Il nostro 5 stelle - commenta David Foschi, direttore dell’Hotel Bernini Palace - si conferma un luogo capace di vivere pienamente il suo tempo, in ogni epoca della storia. Albergo fin dal ‘400 – è stato il primo a disporre di acqua corrente in città – e buvette dei senatori e deputati del Regno d’Italia all’epoca di Firenze capitale, ora promuove l’innovazione e i talenti contemporanei. A partire dalle donne che costruiscono e che innovano, e che con impegno e passione contribuiscono a trasformare il mondo». «BTO women sarà uno spazio di confronto tra imprenditrici, esperte, storyteller che raccontano, con modalità diverse, la bellezza del nostro mondo - aggiunge Clara Svanera, ideatrice del concept BTO women - È l’occasione per ascoltare le loro voci, condividere idee e costruire una rete di supporto e collaborazione empatica al femminile. Ci piace pensare che ogni voce che celebra il talento, la passione e la determinazione delle donne nel turismo possa contribuire a renderlo più inclusivo e innovativo per tutti». [post_title] => BTO Women Hotel Bernini Award, un nuovo premio per le ideatrici di progetti nel mondo dell'ospitalità [post_date] => 2024-11-25T13:20:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732540831000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479700 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_477636" align="alignleft" width="300"] Schladming Dachstein sci Planai[/caption] Ski'n Card Lombardia è la nuova iniziativa per poter sciare in modalità 'pay per use' in Lombardia. E' stata presentata oggi dal sottosegretario alla presidenza con delega a sport e giovani, Federica Picchi, nel corso dell'evento 'Lombardia Winter Opening', al Belvedere 'Berlusconi' di palazzo Lombardia. Alla conferenza stampa ha partecipato anche il sottosegretario con delega ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza. La Ski'n Card Lombardia è un'iniziativa promossa dalla Regione Lombardia per incentivare la pratica degli sport invernali e il turismo montano. Si tratta di una tessera digitale multifunzionale pensata per semplificare e agevolare l'accesso ai comprensori sciistici della regione. Una delle tante iniziative per l’avvio della stagione promosse da Regione Lombardia in collaborazione con Anef Ski Lombardia, il Collegio Regionale dei Maestri di Sci. Il contributo regionale è di 428 mila euro. Pubblico giovane "La nuova tessera - ha detto Picchi - è stata pensata per un pubblico giovane che ha bisogno di un aiuto per la promozione consente di sciare ottimizzando i costi. Cerchiamo di venire incontro alle persone il più possibile, promuovendo la montagna per godersi appieno la nostra Lombardia. "E' uno strumento che permette di utilizzare tutti i comprensori lombardi, - ha detto Piazza - aiuta gli atleti, favorisce la pratica degli appassionati affinché ci sia nuovo impulso alla pratica dello sci. Una modalità tecnologicamente avanzata che offre anche un vantaggio economico perché la montagna sia fruibile da più persone possibili". [post_title] => La Lombardia lancia la Ski'n Card Lombardia. Sciare in modalità pay per use [post_date] => 2024-11-25T13:19:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732540794000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479670 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'occasione perfetta per scoprire questa l'Arabia Saudita, grazie sia agli itinerari Alidays già consolidati, sia ad alcune novità pensare ad hoc per l'occasione. Riyadh si prepara infatti ad accogliere uno degli eventi più attesi del calcio nostrano: le fasi finali della Supercoppa Italiana. L'evento, che si terrà dal 2 al 6 gennaio 2025, vedrà sfidarsi quattro giganti del calcio, Atalanta, Inter, Milan e Juventus, in un torneo che promette spettacolo ed emozioni. L'operatore milanese ha quindi pensato a una serie di proposte che mirano a fondere l'evento sportivo con la cultura locale, includendo i biglietti per le partite della Supercoppa, hotel selezionati ed esperienze tra le più autentiche. Un'opportunità per lasciarsi conquistare dal fascino di Riyadh, moderna metropoli in continua evoluzione o dalla magia di Al'Ula con i suoi luoghi archeologici patrimonio Unesco, e dove il deserto racconta storie millenarie. Il tutto arricchito dalla proverbiale ospitalità saudita, che renderà il viaggio unico e indimenticabile. [post_title] => Alidays lancia le proposte ad hoc per la Supercoppa Italiana in programma a gennaio a Riyadh [post_date] => 2024-11-25T11:52:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732535573000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "la svedese qarlbo lancia il brand alberghiero miramis si parte dal portfolio italiano di erqole" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":108,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1668,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479802","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_479803\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Flavio Bucciarelli[/caption]\r

\r

Si chiama Miramis ed è il nuovo brand alberghiero di lusso del gruppo d'investimento svedese Qarlbo. Punto di partenza, la collezione di strutture Erqole, azienda italiana di ospitalità parte della stessa compagine scandinava.\r

\r

Il portfolio di lancio del marchio include quindi l’hotel La Roqqa e l’Isolotto Beach Club di Porto Ercole, entrambi inaugurati nel 2023, insieme all’hotel Torre di Cala Piccola di Porto Santo Stefano e alla fattoria La Capitana di Magliano in Toscana, che saranno entrambe oggetto di importanti ristrutturazioni. Inoltre, nell’ambito di una serie di progetti di rigenerazione urbana, è prevista la realizzazione di una nuova struttura alberghiera nell’area dell’ex fabbrica Cirio, sempre a Porto Ercole. \r

\r

[caption id=\"attachment_479804\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Stefano Cuoco[/caption]\r

\r

“Con Miramis celebriamo un nuovo brand, nato dal desiderio di esplorare destinazioni turistiche uniche e creare esperienze autentiche e indimenticabili\", sottolinea l'a.d. di Qarlbo Hospitality, Flavio Bucciarelli.\r

\r

Il marchio intende fondare la propria identità sui valori di sostenibilità sociale e ambientale, rispetto per le comunità e innovazione. Un obiettivo che si riflette nella scelta di assumere personale locale, reperire materie prime a livello regionale e abbracciare una filosofia farm-to-table supportata dai propri orti. “La nascita di Miramis segna una tappa importante per la nostra azienda - conclude l'a.d. di Erqole, Stefano Cuoco -. Con un portafoglio accuratamente selezionato e una solida base operativa, siamo pronti a intraprendere questo entusiasmante viaggio\".\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"479805,479806,479807,479808,479809,479810\"]\r

\r

\r

\r

","post_title":"La svedese Qarlbo lancia il brand alberghiero Miramis: si parte dal portfolio italiano di Erqole","post_date":"2024-11-26T12:48:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732625337000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479777","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Incontriamo Alessandro Giuffrè in un elegante spazio di co-working milanese. Segno dei tempi, per una compagnia dell’ospitalità di ultima generazione in forte espansione come Limehome. Il suo impetuoso ritmo di crescita le impedisce infatti di pensare a una sede stabile in un ufficio tradizionale: «Stare qui ci costa di più – ammette il country manager Italia della società tedesca -. Ma per ora è una necessità, perché il nostro staff continua ad aumentare e non possiamo permetterci di fossilizzarci in uno spazio predeterminato».\r

\r

Nato nel 2019, e presente in Italia solo da poco più un anno, il gruppo vanta oggi un portfolio complessivo di circa 8 mila chiavi, di cui 4 mila già operative e altrettante contrattualizzate in pipeline, per circa 280 proprietà tra hotel, rta e serviced apartments inseriti in immobili cielo-terra. «In Italia siamo partiti da poco ma abbiamo già sei strutture operative a Verona, Roma, Milano e Lecce, per un totale di una settantina di chiavi, a cui si aggiungono altre 300 unità abitative in pipeline con apertura prevista tra il 2025 e il 2028. Si tratta di progetti per i quali siamo direttamente impegnati nello sviluppo, a livello consulenziale, mentre l’investimento è a carico della proprietà».\r

\r

Limehome ha infatti un approccio asset-light al mercato, mirando a locare solo immobili cielo-terra o mixed use (con retail al piano terra e due o tre livelli di uffici al massimo) situati nelle aree centrali o semi-centrali delle grandi città, nonché nel cuore delle destinazioni secondarie. I servizi f&b, quando disponibili, sono sempre esternalizzati. «Ma ci piace molto anche sviluppare le economie di vicinato, soprattutto in tema di ristorazione, per cui siamo aperti a partnership ad hoc».\r

\r

I prodotti possono essere sia urban, sia leisure, a patto che le stagionalità siano adeguate. «Cerchiamo destinazioni di almeno 100-150 mila abitanti. In Italia ce ne sono una cinquantina. Di queste ne abbiamo selezionate circa 40 di nostro particolare interesse. Alle proprietà offriamo net yield che vanno dal 6%-6,5% in su».\r

\r

E questo anche grazie a un sistema di gestione high-tech, che consente di rendere variabili molti dei tradizionali costi fissi dell’hotellerie: «L’83% dei nostri ospiti non ha interazione umane ma organizza il proprio soggiorno esclusivamente tramite strumenti digitali. Non solo: possiamo beneficiare anche di sistemi di revenue management in house basati sull’intelligenza artificiale che ci consentono di variare le tariffe in tempo reale, reagendo immediatamente alle variazioni della domanda».\r

\r

In sintesi, conclude Giuffrè, «la nostra idea è quella di creare un’offerta in grado di unire la flessibilità tipica dei portali in stile Airbnb alla consistenza del più tradizionale prodotto di catena».\r

\r

","post_title":"Giuffrè: Limehome ha la flessibilità di Airbnb e la consistenza delle catene","post_date":"2024-11-26T11:57:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1732622251000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479709","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il brand Autentico Hotels rafforza la presenza in Toscana ed accoglie il piccolo relais LUPAIA, situato sulle colline di Torrita di Siena, la quinta struttura sul territorio regionale.\r

\r

Lupaia, che comprende 12 camere, ha ricevuto il prestigioso premio di Most Charming Hotel in Italy. È stata inoltre insignita della Chiave Michelin, il nuovo riconoscimento che celebra l’eccellenza nell’ospitalità alberghiera, introdotto dalla Guida Michelin, che ha assegnato le prime Chiavi italiane nel maggio 2024.\r

\r

Il Relais di Heidi e Christopher Mueller, entrambi austriaci,è stato aperto nel 2016 con il preciso scopo di offrire un luogo magico e con un’anima nella campagna toscana.\r

\r

La leggenda vuole che il nome Lupaia derivi dal latino “lupus” perché sorge sulla collina un tempo popolata dai lupi, finchè non arrivarono i contadini a costruire le stalle a 2 piani in pietra, oggi trasformate in 12 splendide camere e suite caratterizzate da focolari in pietra e travi originali a vista, lavabi d’epoca, splendidi mosaici alle pareti, tessuti dalle tonalità naturali.\r

\r

«Abbiamo voluto dar vita a qualcosa di unico e a ciò che cerchiamo noi stessi quando viaggiamo – racconta Christopher Mueller – un luogo dai servizi esclusivi e di lusso ma che abbia il sapore e l’accoglienza di una casa privata».\r

\r

«Siamo felici di poter accogliere un luogo magico come Lupaia all’interno della nostra famiglia - dichiara Mario Cardone, ceo di Autentico Hospitality - È un grande onore e motivo di orgoglio promuovere un patrimonio culturale unico, fatto di storie di famiglia, artigianalità e passione per l’ospitalità, che vive nelle 20 strutture della collezione Autentico».","post_title":"Il Relais Lupaia entra in Autentico Hotels, è la 5 struttura toscana a far parte del brand luxury","post_date":"2024-11-26T09:51:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732614686000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479724","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Noleggiare cresce costantemente in termini di agenzie di viaggio partner, segnando nuove aperture strategiche, mentre rafforza il rapporto con il trade grazie alle recenti figure del sales account.\r

\r

\"La stagione si chiude in modo positivo - ha commentato Laura Spatola, head of sales Noleggiare -, siamo tornati ad uno scenario classico con una ampia disponibilità di flotta ampia e un livello di tariffe che si è abbassato con prezzi competitivi, ma i risultati sono soddisfacenti. Proseguiamo inoltre con nuove aperture come in aeroporto a Perugia e Pescara, in città come Cagliari, Sassari e la strategica Parma sia per il business che leisure, per completare la nostra presenza capillare. Inoltre, proponiamo tariffe con pricing netto per t.o. e soprattutto, per le agenzie, consigliamo le tariffe dinamiche e commissionabili. Anche grazie alla consulenza dei nostri sales stiamo ricevendo ottimi riscontri per fare conoscere i nostri prodotti\".\r

\r

Si riconferma l'interesse sulla mobilità sostenibile al momento l'azienda sta implementando la flotta full Electric o Hybrid, prettamente nelle città; \"Le aziende lo scelgono anche per un bilancio di sostenibilità - ha precisato Spatola - ma si sta sviluppando anche la richiesta nel travel da parte di strutture alberghiere o resort che hanno scelto un noleggio durata breve o media dei van per i loro clienti in linea con l'offerta di un turismo sostenibile\".\r

\r

Come destinazioni, si conferma la forza della Sardegna, Sicilia e Puglia, boom per l'aeroporto di Bari e le più importanti città d'arte per l'incoming. ","post_title":"Noleggiare rinsalda il rapporto con il trade e archivia un 2024 di crescita","post_date":"2024-11-26T09:43:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1732614198000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479722","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_479726\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un momento dell'evento Campo Base[/caption]\r

\r

Rivoluzione ai vertici di Th Resorts che, dopo l'annuncio del nuovo amministratore delegato Alberto Peroglio Longhin, e l'uscita del direttore commerciale e marketing Stefano Maria Simei, rinnova un ulteriore parte del proprio organigramma. New entry, Maria Debellini, nominata vicepresidente con il ruolo di chief innovation officer, e Salvatore Piazza (ex Bluserena), che ha assunto il ruolo di chief operation officer. Le novità sono state presentate in occasione di Campo Base, evento aziendale he ha riunito per la prima volta tutte le strutture operative di Padova, Milano e Pesaro insieme ai direttori. \"Un punto di partenza per affrontare le sfide che ci attendono\", ha sottolineato il presidente Graziano Debellini.\r

\r

\"La strategia per il nostro futuro sarà quella di tutelare i valori del nostro marchio all’interno di un percorso di innovazione, per il quale dovremo impegnarci a curare ogni singolo nuovo progetto\", ha dichiarato Maria Debellini. \"La nostra priorità sarà offrire un prodotto riconoscibile, ma allo stesso tempo innovativo, che risponda alle esigenze dei clienti e rafforzi il loro legame con il brand. Non possiamo accontentarci, dobbiamo osare e costruire con spirito imprenditoriale e responsabilità condivisa, attraverso una riorganizzazione dei processi\", ha aggiunto Piazza, a cui andrà la responsabilità della gestione integrata delle aree prodotto, operativa e commerciale.","post_title":"Th Resorts: Maria Debellini nuova vicepresidente, Salvatore Piazza è il coo","post_date":"2024-11-26T09:40:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732614001000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479705","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il concetto di viaggio è stato, nel corso del tempo, profondamente influenzato dall’evoluzione dei mezzi di trasporto. Se un tempo viaggiare significava percorrere a piedi lunghe distanze o affidarsi alla forza animale, oggi i veicoli sono al centro di ogni esperienza di spostamento. Dalle automobili private ai moderni sistemi di trasporto pubblico, la tecnologia e l’ingegneria hanno trasformato il modo in cui ci muoviamo.\r

\r

L'importanza del mezzo di trasporto non si limita al semplice spostamento: il comfort, la sicurezza e l’efficienza di un viaggio dipendono in larga misura dalla qualità e dalla preparazione del veicolo scelto.\r

\r

Vediamo come i veicoli siano diventati un elemento imprescindibile del viaggio moderno, analizzandone le diverse sfaccettature, dai viaggi su strada al trasporto collettivo.\r

L'auto come simbolo di libertà e personalizzazione del viaggio\r

Il viaggio in auto rappresenta, per molti, l’essenza della libertà. Essere al volante consente di scegliere il proprio percorso, i tempi e le destinazioni, senza vincoli legati a orari o fermate prestabilite. L’automobile permette di raggiungere mete lontane o poco servite dai mezzi pubblici, rendendola ideale per chi desidera un’esperienza su misura.\r

\r

Tuttavia, la libertà dell’auto si accompagna a una responsabilità: quella di mantenere il veicolo in condizioni ottimali. Un’auto ben curata non solo riduce il rischio di guasti, ma garantisce anche una maggiore efficienza nei consumi. Elementi come la pressione dei pneumatici, il livello dell’olio motore e lo stato dei freni devono essere controllati regolarmente, soprattutto prima di intraprendere un viaggio lungo.\r

\r

Un errore comune tra i viaggiatori è sottovalutare l’importanza della manutenzione preventiva. Piccoli interventi, come sostituire i filtri o verificare le pastiglie dei freni, possono evitare disagi e aumentare la sicurezza su strada.\r

Trasporto pubblico: un'opzione sostenibile e inclusiva\r

Mentre l’auto privata è sinonimo di personalizzazione, il trasporto pubblico rappresenta una soluzione sostenibile ed economica per molti viaggiatori. Treni, autobus e metropolitane permettono di muoversi comodamente tra città e regioni, eliminando lo stress della guida e riducendo l’impatto ambientale.\r

\r

Negli ultimi anni, i sistemi di trasporto pubblico si sono evoluti notevolmente per offrire maggior comfort e velocità. I treni ad alta velocità, ad esempio, collegano le principali città europee in tempi record, offrendo servizi di alta qualità a bordo. Inoltre, l’introduzione di veicoli elettrici e ibridi nel trasporto pubblico sta contribuendo a ridurre le emissioni di CO₂, rendendo il viaggio più rispettoso dell’ambiente.\r

\r

Nonostante i numerosi vantaggi, il trasporto pubblico può presentare alcune sfide, come ritardi o sovraffollamento, che richiedono un’adeguata pianificazione da parte del viaggiatore. La crescente diffusione di applicazioni per smartphone, che forniscono informazioni in tempo reale su orari e percorsi, ha reso più semplice e prevedibile l’utilizzo di questi mezzi.\r

Il ruolo della tecnologia nella sicurezza del viaggio\r

Che si tratti di un’auto privata o di un veicolo del trasporto pubblico, la tecnologia gioca un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza dei viaggiatori. I sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), ormai presenti su molte auto moderne, rappresentano un valido supporto per chi è al volante. Questi dispositivi includono il controllo della stabilità, la frenata automatica di emergenza e il rilevamento dei punti ciechi, riducendo il rischio di incidenti.\r

\r

Anche i veicoli pubblici beneficiano di tecnologie avanzate. Sensori, telecamere e sistemi di monitoraggio garantiscono la sicurezza dei passeggeri e migliorano l’efficienza operativa. In un contesto dove la sicurezza è prioritaria, l’innovazione tecnologica sta trasformando il modo in cui i mezzi vengono progettati e utilizzati.\r

La manutenzione come chiave di un viaggio senza problemi\r

Gli esperti di Tutto Auto Ricambi evidenziano come la manutenzione dei veicoli sia un elemento essenziale per viaggi sicuri e confortevoli. Non si tratta solo di un obbligo, ma di una pratica che migliora la qualità dell’esperienza di viaggio.\r

\r

Ad esempio, l’uso di componenti di alta qualità, come oli motore ad alte prestazioni o freni affidabili, può fare la differenza in situazioni critiche. Una corretta preparazione del veicolo prima di partire include controlli approfonditi su batteria, luci, pneumatici e livelli di liquidi. Questo non solo assicura che il mezzo sia in condizioni ottimali, ma riduce anche lo stress legato alla possibilità di imprevisti durante il percorso.\r

Viaggiare nel futuro: integrazione e sostenibilità\r

Il futuro dei veicoli nel contesto del viaggio appare sempre più orientato verso la sostenibilità e l’integrazione. I veicoli elettrici e le infrastrutture di ricarica stanno guadagnando terreno, rendendo i viaggi a basse emissioni una realtà accessibile a un numero crescente di persone. Parallelamente, il concetto di mobilità condivisa, come car sharing e bike sharing, sta ridefinendo il modo in cui percepiamo il trasporto.\r

\r

Anche i trasporti pubblici stanno evolvendo per rispondere alle sfide ambientali e alle crescenti esigenze dei viaggiatori. L’implementazione di veicoli autonomi e sistemi di trasporto collettivo su richiesta rappresenta una prospettiva entusiasmante, che promette di rivoluzionare ulteriormente il settore.\r

\r

In un mondo in cui la mobilità è sempre più connessa, i viaggiatori devono essere pronti ad abbracciare nuove tecnologie e modalità di trasporto. Prepararsi adeguatamente, che si tratti di scegliere il veicolo giusto o di sfruttare i vantaggi delle soluzioni collettive, sarà la chiave per vivere al meglio ogni esperienza di viaggio.\r

\r

\r

\r

Info di approfondimento per i controlli dell’auto: Maggiori informazioni sul sito web - quixa.it\r

\r

\r

\r

i.pr. ","post_title":"Come i veicoli stanno diventando parte integrante del viaggio: dal viaggio in auto al trasporto pubblico","post_date":"2024-11-25T14:23:43+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1732544623000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479666","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Hotel Bernini Palace di Firenze lancia la prima edizione del “BTO Women Hotel Bernini Award”, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica: un fuori salone che celebra le donne creative e creatrici, capaci di fare e diffondere innovazione. \r

\r

L’Award targato Hotel Bernini Palace conferisce alle donne ben tre riconoscimenti – più una menzione speciale - dedicati a giornaliste (carta stampata, web o TV), artigiane, in particolar modo del Made in Italy, l’Innovazione e le Arti, e ideatrici e realizzatrici di progetti nel mondo dell’ospitalità ed enogastronomia che si distinguano per l’innovazione. \r

\r

La giuria, presieduta da Clara Svanera, ideatrice del format BTO Women e coordinatrice del progetto “Benvenute” per Toscana Promozione Turistica, riunisce Anna Maria Giordano, giornalista di Rai Radio 3 e responsabile di Radio 3 Mondo, Sandra Petrone, Sales Manager dell’Hotel Bernini Palace, Francesco Tapinassi, Direttore di Toscana Promozione Turistica e Direttore Scientifico BTO, e Franco Vanetti, General Manager del Gruppo Duetorrihotels, di cui l’Hotel Bernini Palace fa parte.\r

\r

Categoria Racconti di Viaggio: assegnato al miglior reportage o contenuto – web, cartaceo o audiovisivo – pubblicato tra settembre 2023 e settembre 2024, dedicato ad un viaggio al femminile. L’obiettivo è evidenziare e descrivere le emozioni più profonde della viaggiatrice, in una prospettiva di autenticità e aderenza alla realtà. \r

\r

Categoria Pezzi Unici: assegnato a una realtà femminile che operi nell’artigianato, capace di coniugare l'aspetto più progettuale con una sapiente manualità. Attraverso l’organizzazione di visite o laboratori il progetto offre un’esperienza di viaggio trasformativo, favorendo la conoscenza del territorio e la trasmissione di valori che contemplino antichi saperi e nuove filosofie, rivolte alla sostenibilità e alla responsabilità sociale. \r

\r

Categoria Accoglienza e Innovazione: assegnato ad una realtà al femminile dedicata all’accoglienza turistica - ospitalità ed enogastronomia - che abbia fatto dell’innovazione il vettore della propria trasformazione. Un progetto che grazie all’innovazione, intesa come cambiamento (digitale, sostenibile, responsabile) sia riuscita a costruire un’offerta empatica e originale per viaggiatrici (e viaggiatori). \r

\r

Una menzione speciale “Women for the Future” è rivolta a giovani donne, under 25, autrici di un progetto turistico innovativo dedicato all’universo femminile. La cerimonia di premiazione, mercoledì 27 novembre.\r

\r

\r

\r

«Il nostro 5 stelle - commenta David Foschi, direttore dell’Hotel Bernini Palace - si conferma un luogo capace di vivere pienamente il suo tempo, in ogni epoca della storia. Albergo fin dal ‘400 – è stato il primo a disporre di acqua corrente in città – e buvette dei senatori e deputati del Regno d’Italia all’epoca di Firenze capitale, ora promuove l’innovazione e i talenti contemporanei. A partire dalle donne che costruiscono e che innovano, e che con impegno e passione contribuiscono a trasformare il mondo». \r

\r

«BTO women sarà uno spazio di confronto tra imprenditrici, esperte, storyteller che raccontano, con modalità diverse, la bellezza del nostro mondo - aggiunge Clara Svanera, ideatrice del concept BTO women - È l’occasione per ascoltare le loro voci, condividere idee e costruire una rete di supporto e collaborazione empatica al femminile. Ci piace pensare che ogni voce che celebra il talento, la passione e la determinazione delle donne nel turismo possa contribuire a renderlo più inclusivo e innovativo per tutti».\r

\r

\r

\r

","post_title":"BTO Women Hotel Bernini Award, un nuovo premio per le ideatrici di progetti nel mondo dell'ospitalità","post_date":"2024-11-25T13:20:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732540831000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479700","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_477636\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Schladming Dachstein sci Planai[/caption]\r

\r

Ski'n Card Lombardia è la nuova iniziativa per poter sciare in modalità 'pay per use' in Lombardia. E' stata presentata oggi dal sottosegretario alla presidenza con delega a sport e giovani, Federica Picchi, nel corso dell'evento 'Lombardia Winter Opening', al Belvedere 'Berlusconi' di palazzo Lombardia. Alla conferenza stampa ha partecipato anche il sottosegretario con delega ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza.\r

\r

La Ski'n Card Lombardia è un'iniziativa promossa dalla Regione Lombardia per incentivare la pratica degli sport invernali e il turismo montano. Si tratta di una tessera digitale multifunzionale pensata per semplificare e agevolare l'accesso ai comprensori sciistici della regione. Una delle tante iniziative per l’avvio della stagione promosse da Regione Lombardia in collaborazione con Anef Ski Lombardia, il Collegio Regionale dei Maestri di Sci. Il contributo regionale è di 428 mila euro.\r

Pubblico giovane\r

\"La nuova tessera - ha detto Picchi - è stata pensata per un pubblico giovane che ha bisogno di un aiuto per la promozione consente di sciare ottimizzando i costi. Cerchiamo di venire incontro alle persone il più possibile, promuovendo la montagna per godersi appieno la nostra Lombardia.\r

\r

\"E' uno strumento che permette di utilizzare tutti i comprensori lombardi, - ha detto Piazza - aiuta gli atleti, favorisce la pratica degli appassionati affinché ci sia nuovo impulso alla pratica dello sci. Una modalità tecnologicamente avanzata che offre anche un vantaggio economico perché la montagna sia fruibile da più persone possibili\".","post_title":"La Lombardia lancia la Ski'n Card Lombardia. Sciare in modalità pay per use","post_date":"2024-11-25T13:19:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732540794000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479670","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'occasione perfetta per scoprire questa l'Arabia Saudita, grazie sia agli itinerari Alidays già consolidati, sia ad alcune novità pensare ad hoc per l'occasione. Riyadh si prepara infatti ad accogliere uno degli eventi più attesi del calcio nostrano: le fasi finali della Supercoppa Italiana. L'evento, che si terrà dal 2 al 6 gennaio 2025, vedrà sfidarsi quattro giganti del calcio, Atalanta, Inter, Milan e Juventus, in un torneo che promette spettacolo ed emozioni. L'operatore milanese ha quindi pensato a una serie di proposte che mirano a fondere l'evento sportivo con la cultura locale, includendo i biglietti per le partite della Supercoppa, hotel selezionati ed esperienze tra le più autentiche.\r

\r

Un'opportunità per lasciarsi conquistare dal fascino di Riyadh, moderna metropoli in continua evoluzione o dalla magia di Al'Ula con i suoi luoghi archeologici patrimonio Unesco, e dove il deserto racconta storie millenarie. Il tutto arricchito dalla proverbiale ospitalità saudita, che renderà il viaggio unico e indimenticabile.","post_title":"Alidays lancia le proposte ad hoc per la Supercoppa Italiana in programma a gennaio a Riyadh","post_date":"2024-11-25T11:52:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732535573000]}]}}