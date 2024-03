La Luxury Collection di casa Marriott debutta a Istanbul con il Sanasaryan Han Si chiama Sanasaryan Han la struttura di debutto del soft brand di casa Marriott, The Luxury Collection. Situato nel cuore della città l’hotel dispone di 63 camere, di cui sei suite, con ampi bagni ispirati agli antichi hammam turchi, nonché di un ristorante e di un bar. L’albergo include anche una Book meeting room, in grado di ospitare sia riunioni di lavoro, sia eventi sociali per un massimo di 80 persone. Costruito originariamente nel 1895, l’edificio neoclassico in cui è ospitato l’hotel coniuga l’opulenta grandezza della Città vecchia con il patrimonio culturale di Istanbul. Progettato dall’architetto Ottomano Hovsep Aznavur e commissionato dal filantropo Migirdiç Sanasaryan, l’hotel è situato a pochi passi da luoghi d’interesse come lo Spice e il Grand Bazaar, la moschea Blu, Hagia Sophia e il quartiere di Karaköy. La struttura ha subito un restauro meticoloso, che celebra il suo passato con una collezione di manufatti e oggetti d’antiquariato. Uno spazio riservato, che ospita una biblioteca di libri e cimeli, trae ispirazione dalla storia della proprietà, che ha sostenuto le fondazioni per l’istruzione. Fiori rari, libri antichi, pergamene di ceramica fatte a mano e dipinti sono esposti in teche di vetro insieme a installazioni d’arte contemporanea. L’hotel ospita anche una collezione di fotografie monocromatiche di Harun Doğan. Condividi

