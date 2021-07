La Forest spa del Josef Mountain Resort

Sopra Merano, ad Avelengo, il Josef Mountain Resort accoglie, come nella miglior tradizione Altoatesina, con le proposte rilassanti e terapeutiche della spa, il bosco all’interno della “Forest spa”. L’intento è quello di avvicinare il più possibile alla natura gli ospiti per far loro godere dei suoi preziosi benefici, avvolgenti e rasserenanti.

Ogni cosa che viene dal bosco è una esperienza sensoriale, il profumo della terra bagnata, il crepitio delle foglie e il fruscio dei rami, il sapore dei suoi frutti, la varietà dei colori a seconda delle stagioni, la sensazione di appartenere a quel mondo in quell’istante.

E da qui nascono i trattamenti che utilizzano esclusivamente ingredienti e principi attivi di provenienza locale certificata. Dai prati alpini arriva il fieno per i tradizionali “bagni di fieno” e sono di produzione locale anche i pregiati oli essenziali utilizzati per bagni, impacchi e massaggi. Le linee cosmetiche utilizzate, 100% “Made in Alto Adige”, sono protagoniste di tutti i trattamenti viso/corpo vitalizzanti e rigeneranti.

La spa offre “Signature Treatments”, creati per la Forest SPA, infondono energia e benessere al corpo e allo spirito grazie al potere rigenerante dei loro principi attivi 100% naturali. Efficaci e particolarmente gradevoli, sono l’esperienza perfetta per completare un soggiorno.

Qualche esempio?

Roots Bliss (110 min.) Un trattamento profondamente rigenerante per piedi stanchi e affaticati: perché il benessere inizia dalle estremitá. Pediluvio con arnica e pino mugo, pedicure e riflessologia plantare.

Alp-Detox (90 min.) Un rituale dal profondo effetto detossinante per il corpo e per la mente: purifica la pelle e distende i sensi grazie all’azione combinata del fango e degli oli essenziali. Impacco Detox al fango alpino & Aroma-massaggio.

Forest Beauty for Face – Trattamento viso intensivo Bio Lifting (110 min.) Un trattamento di bellezza unico con analisi della pelle, correzione sopracciglia, massaggio linfostimolante, compresse calde alle erbe, peeling, pulizia profonda con coppette, siero speciale, massaggio lifting bioenergetico, maschera intensiva, trattamento giorno individuale e stabilizzazione. Hightech della natura per un effetto duraturo, risultati visibili e massimo effetto.

I Signature Treatment della Forest spa racchiudono, tutto il potere rigenerante dei boschi che circondano lo Josef: a base di principi attivi di provenienza locale, infondono nuova energia e profondo benessere dalla testa ai piedi. Da provare singolarmente o da abbinare, per un’immersione totale nella natura.

Per il benessere del corpo al Josef è possibile rallentare il ritmo, dedicarsi in tutta calma al proprio corpo e al proprio spirito, rilassarsi ed attivarsi con esercizi fisici mirati.

In più è possibile effettuare escursioni guidate, mountain bike & E-MTB tours (giugno-novembre), fitness & workouts, yoga & meditazione, stretching, aqua fitness, ventilazioni in sauna con il maestro di sauna.

Il Personal Training (su prenotazione) propone un piano di allenamento individuale, formulando assieme all’ospite un programma specifico per sviluppare la muscolatura e aumentare il livello di forma.

Non possono mancare le piscine, una interna riscaldata a 30° (12 x 5,5 m) con vasca idromassaggio separata, riscaldata a 34°. Una piscina esterna (15 x 5 m) con postazioni per idromassaggio, riscaldata a 34° e utilizzabile tutto l’anno, grazie all’ingresso in acqua direttamente dalla spa.

Una piscina interna per bambini riscaldata a 35° con divertente gioco d’acqua a forma di fungo. Percorso Kneipp

Importanti le Relax Room con comodi lettini riscaldati, luci soffuse e un’atmosfera straordinariamente rilassante. E poi la sauna finlandese, le ventilazioni (Aufgüsse).

Il Vitarium, poi, è un luogo di benessere totale, una combinazione tra il bagno turco e la classica sauna finlandese. Infine la Forest Sauna, solo per adulti, in una depandance nel bosco riservata al relax totale: con event-sauna per 30 persone, una zona relax panoramica, una terrazza ed il Vital Bar con tisane e frutta fresca.

