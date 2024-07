La cucina fusion di chef Bautista del Bomaki di Milano protagonista ad agosto al Joy Island Si terrà dal 6 al 16 agosto la Gourmet week al Joy Island di Male Nord, in collaborazione con i ristoranti Bomaki di Milano. Durante l’evento, coordinato da Giovanni De Ambrosis, corporate executive chef della Cocoon Collection a cui appartiene la struttura maldiviana, sarà ospite chef Jeric Bautista, che delizierà gli ospiti con la sua innovativa cucina nippo-brasiliana. “Non vediamo l’ora di portare la nostra cucina fusion e il nostro entusiasmo per la sperimentazione culinaria in un luogo così straordinario come Joy Island – sottolinea lo stesso Bautista -. Questa sarà un’opportunità unica per condividere i nostri piatti con un pubblico internazionale“. “La cucina è cambiata. Lo so, sembra una frase fatta, ma più viaggi e più ti rendi conto quanto sia cresciuta negli ultimi anni. Soprattutto nelle principali capitali internazionali come Milano dove si trovano tutte le sfaccettature di questa nuova storia culinaria che circonda ormai tutti noi”, gli fa eco De Ambrosis. Durante la Gourmet week saranno organizzati tre eventi ad hoc: il primo sarà uno show cooking al Rainbow bar dopo cena, quando gli ospiti avranno l’opportunità di conoscere chef Bautista e la sua cucina. I successivi due si terranno al Market restaurant, in un’area dedicata, durante la cena. In queste occasioni, gli ospiti potranno vedere chef Bautista in azione e assaporare i suoi piatti unici. “Siamo entusiasti di collaborare con Bomaki per offrire ai nostri ospiti un’esperienza gastronomica indimenticabile – conclude il fondatore e corporate marketing director The Cocoon Collection, Attilio Azzola -. La Gourmet week è un’occasione speciale per unire la bellezza delle Maldive con l’arte culinaria di Milano”. Condividi

