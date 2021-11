Kempinski fa il suo debutto in Israele con il The David Tel Aviv

Kempinski debutta in Israele con una struttura da 250 camere che aprirà ufficialmente i propri battenti il prossimo febbraio. Situato in una posizione centrale sul lungomare della città, il The David Kempinski Tel Aviv si sviluppa su 34 piani di un grattacielo costruito da Feigin Architects, con il design degli interni curati dallo studio Ara Design. Tutte le stanze sono vista mare. Disponibile, tra le altre, una Penthouse suite di oltre 370 metri quadrati, comprensiva di terrazza rooftop da 11o mq.

A completare l’offerta, cinque locali f&b guidati dall’executive chef Mor Cohen, una piscina a sfioro, una spa, una palestra, una sauna e un’area relax. A disposizione pure servizi di manicure, pedicure e hair styiling su appuntamento, nonché uno spazio banchetti e meeting capace di accogliere fino a 500 delegati.