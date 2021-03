Kayak si lancia nell’hotellerie e apre un albergo a Miami Beach Il turismo è un’industria sempre più trasversale, tanto che anche un campione della digital economy come il portale di viaggi Kayak, del gruppo Booking Holdings, ha deciso di lanciarsi in prima persona nell’industria alberghiera. Aprirà infatti il prossimo aprile il Kayak Miami Beach. L’iniziativa sarà portata avanti in partnership con Life House, un hotel management company con sede a New York che attualmente gestisce oltre 20 strutture a livello globale. Il Kayak Miami Beach disporrà di 52 camere ospitate all’interno di un edificio art deco del 1934 e nascerà dal riposizionamento dell’ex Life House Collins Park hotel. L’albergo è destinato a fungere anche da vero e proprio design lab: un luogo cioè dove poter testare dal vivo le innovazioni digitali dedicate al mondo dell’ospitalità del portale. Inizialmente, per esempio, nella struttura di Miami Beach verranno sperimentate alcune funzionalità inedite della app Kayak, tra cui l’assistenza 24/7 allo staff dell’hotel, nonché una procedura rapida di chek-in digitale da 60 secondi. Si tratta di software e funzionalità che la società propone già da tempo agli alberghi indipendenti e ai boutique hotel, quali soluzioni per metterli nelle condizioni migliori al fine di competere con i grandi brand internazionali. Ma l’indirizzo di Miami non sarà necessariamente l’unica incursione nell’operatività alberghiera di Kayak. Le intenzioni del portale sarebbero infatti quelle di creare un vero e proprio brand in grado di affermarsi nel mercato internazionale. L’idea sarebbe quindi di esplorare altre opportunità non solo negli Stati Uniti e per differenti tipologie di soluzioni ricettive.

