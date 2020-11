Italy Family Hotels: strutture sulle piste per vacanze smart per tutta la famiglia

Soggiornare con i bambini in hotel che si trovano direttamente sulle più belle piste da sci è un vantaggio unico: si può dire addio alla macchina e ai bagagli pesanti (perché le strutture offrono tutte le dotazioni) e dare il benvenuto a spensierate vacanze sulla neve con tutta la famiglia. Gli Italy Family Hotels sono suddivisi in categorie utilizzando i Bino: maggiore è il numero di Bino (da 3 a 5 plus), più ampia è l’offerta di servizi su misura di piccoli ospiti. In Piemonte, nel cuore delle Alpi Liguri, il MondoleSki – l’area sciistica che comprende le località di Frabosa Soprana, Artesina e Prato Nevoso – offre oltre 130 km di tracciati da discesa e 31 impianti di risalita. Artesina è nella top ten italiana delle stazioni family friendly, con campi scuola, parco giochi e servizi per bambini, con 800 metri di dislivello. Su queste bianchissime piste sorge l’hotel Miramonti Gourmet & Spa di Frabosa Soprana, che organizza un mondo di animazione per i piccoli ospiti, per 70 ore a settimana nelle 2 aree giochi invernali e nelle aree giochi sulla neve a loro dedicate con gonfiabili e il campo scuola sci, a soli 150 metri dall’hotel

In Trentino il comprensorio sciistico Val di Fiemme-Obereggen, racchiude 5 diverse aree sciistiche dolomitiche: lo Ski Center Latemar (Obereggen-Pampeago-Predazzo), l’Alpe Cermis, Bellamonte-Alpe Lusia, Passo Rolle e Lavazé-Oclini. Oltre 140 km di splendide piste servite da 50 moderni impianti di risalita, con piste facili per i bambini e panorami spettacolari. Qui, al Rio Stava Family Resort & Spa di Tesero ai bimbi sono dedicate tutti i giorni, 8 ore di animazione e tante attività, a partire dai 2 anni, con fantastiche aree gioco e parco privato.

Sempre in Trentino, nella ski area Alpe Lusia/San Pellegrino, che fa parte del Dolomiti Superski, ci si diverte su 60 km di piste da discesa di diversa lunghezza e difficoltà, 1 snowpark con tre linee e diverse strutture tra cui il BigAirBag, 3 campi scuola dove muovere i primi passi sugli sci, 37 km di anelli per lo sci da fondo e tanti itinerari per le ciaspole. A pochi passi dalle piste si trovano scuole di sci, servizi di baby club e incantevoli rifugi dove gustare i piatti della tradizione. È qui che l’hotel Arnika di Moena propone un ricco programma, da mattina a sera, per tutte le età: attività con gli animali, tornei sportivi e intrattenimento serale. Inoltre 750 mq di spa a misura di famiglia, con grotta di sale e trattamenti relax per mamma e papà. All’hotel Villaggio Nevada a Folgaria, nel mini club la Bottega della Fantasia, i bambini dai 3 anni compiuti, sotto la guida degli animatori vengono coinvolti in giochi di gruppo, laboratori manuali e balli scatenati (aperto dal lunedì alla domenica, mattina e pomeriggio). A disposizione dei piccolissimi sotto i 3 anni, accompagnati da mamma o papà, l’angolo morbido, dove giocare e gattonare. L’hotel Andes Family & Wellness di Vigo di Fassa si trova a due passi dalla funivia Catinaccio, con piste mozzafiato per ogni tipo di sciatore. Nei dintorni dell’hotel anche il comprensorio di Carezza (Val d’Ega), la ski area Lusia-San Pellegrino e la Val di Fiemme, a pochi minuti di macchina, senza dimenticare il comprensorio sciistico della Val di Fassa, con l’entusiasmante giro dei Quattro Passi.

In Alto Adige svetta l’area Tre Cime Dolomiti, 115 km delle migliori piste, 5 diverse montagne da vivere con gli sci ai piedi, panorami spettacolari e impianti di risalita ultramoderni, come la grande novità 2020: la nuova cabinovia premium Helmjet Sexten. Le bellissime piste blu, ideali per i piccoli sciatori, sono facilmente raggiungibili dal Family Hotel Rainer di Sesto/Moso. Situato ai margini del bosco, è specializzato nell’assistenza dei bambini, che si divertono insieme per 60 ore la settimana. L’avventura è garantita in un mondo incantato di 800 mq riservato ai bambini all’interno dell’hotel, oltre a 2.500 mq di area all’aperto dedicata alle esperienze dei più piccoli e corsi di sci presso lo skilift situato direttamente davanti all’hotel. Di ritorno dalle piste, ci si rilassa nell’oasi benessere di 2000 mq, la Dolomit Panorama Spa su due piani, con un’area per i più piccoli.

Il Post Alpina Family Mountain Chalet di Versciaco/San Candido è l’hotel più vicino agli impianti di risalita di questa zona sciistica adatta alle famiglie, c’è solo una breve strada da percorrere, per raggiungere lo skilift. L’hotel è il primo villaggio alpino dell’Alto Adige, incorniciato da boschi e prati per lanciarsi in tante avventurose scoperte e con un ricco programma di attività che coinvolgono bambini e genitori insieme. A disposizione vendita diretta dello skipass in hotel, piscina per bambini con divertenti fontanelle a forma di animale, trattamenti benessere per i piccoli, il cinema con i più bei film per l’infanzia e poi tanti giochi al mini club. Dulcis in fundo sua maestà Dolomiti Super Ski, il carosello più grande del mondo, con ben 1.200 km di piste distribuite in 12 aree sciistiche di grande prestigio.

Il Family Hotel Posta di Santa Cristina in Val Gardena si trova a soli 50 metri dal primo impianto di risalita, da dove si può iniziare il tour della Sellaronda. Oltre 80 impianti di risalita di ultima generazione garantiscono un servizio eccellente per accedere alle diverse aree. Mamma e papà possono attendere il ritorno dei loro piccoli sciatori nell’oasi del benessere con piscina, saune e reparto beauty. Sempre sulle piste della mitica Sellaronda sorge il Family Hotel Biancaneve di Selva Val Gardena. Per i bambini sopra i 3 anni ogni giorno (dalle 9 alle 22), c’è un ricco programma d’animazione con tante attività: piscina, area giochi interna di 450mq con castello, mondo lego, piscina di palline, sala giochi con parete d’arrampicata, Junior room con Fun for four, calcio balilla, Playstation e chill area, stanza per attività ricreative come pittura, giochi didattici, fai-da-te, giochi di gruppo, babydance e tanto altro. Connesso al Dolomiti Superski, il comprensorio sciistico de La Plose, a 2.500m d’altitudine, è la destinazione sciistica di Bressanone e Luson. Sulla Plose si ammira il magnifico panorama delle Dolomiti e il mondo dei ghiacciai delle Alpi centrali. A Luson, il Sonnwies, è il family hotel con 70 camere e suite esclusivamente per famiglie; aree di gioco sicure al coperto per tutte le fasce d’età, da 0 a 14 anni; un’oasi di benessere di oltre 1000 mq per tutta la famiglia, aquapark con oltre 100 metri di scivoli, 3 baby and kids pool. Skipass gratuito per tutta la famiglia che soggiorna; il pendio per esercitazioni lungo 900 m con ski-lift e tappeti magici direttamente al resort; scuola di sci con maestri di sci professionali ogni giorno prenotabile direttamente in albergo; sci bus gratuito davanti all’albergo e tanto altro.