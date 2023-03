Inaugurato a Verona il Muraless Art Hotel: primo albergo europeo dedicato alla street art Un totale di 94 camere e spazi comuni realizzati da oltre 50 street artist di fama italiana e internazionale, a cui si aggiunge una facciata che porta la firma di Mr Brainwash e che rappresenta l’opera muraria di debutto dell’artista americano di origine francese in Italia. Ha aperto i propri battenti a Verona il Muraless Art Hotel, primo albergo europeo dedicato alla street art. “Siamo felici ed entusiasti per questo inizio – sottolinea il titolare della struttura, Gianmaria Villa –. Due anni di cantiere, cinquanta artisti e un grande sforzo economico hanno consentito una non comune azione di riqualificazione territoriale e la realizzazione di un’opera unica. Un grazie particolare va a Mr. Brainwash, che con la sua presenza ha dato al progetto una valenza internazionale, così come a tutti gli artisti che con il loro estro hanno saputo apportare a ogni singola stanza un tocco di unicità e irripetibilità. Un sogno che si realizza grazie all’art advisor Luigi Leardini, che ha contribuito all’ideazione e allo sviluppo del progetto, a Chiara Canali, critica d’arte e curatrice, alla galleria Deodato Arte di Milano, che ha collaborato alla sua realizzazione artistica così come la possiamo vedere ora, e a Laura Sancassani, che ha gestito il coordinamento del progetto fin dall’inizio”. L’operazione ha iridato vita all’ex hotel Cristallo, avviando una radicale riqualificazione della struttura nel segno del linguaggio e dei caratteri espressivi dell’arte: un viaggio tra strumenti e tecniche creative (dall’areosol art allo stencil, dal paste up alla pittura a mano libera), tra stili e forme espressive (dal lettering al modelling 3d, dalla grafica alla fotografia digitale, dal fumetto all’illustrazione), tra linguaggi e codici moderni (dal figurativo all’astratto, dall’iperrealismo fino all’anamorfosi). Il Muraless è così oggi un art hotel a 4 stelle, destinato a una clientela business e bleisure. La sua vicinanza all’autostrada, alla fiera di Verona e al centro storico, lo rendono infatti il luogo ideale per chi viaggia per lavoro e desidera prolungare il proprio soggiorno per visitare la città scaligera.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442600 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_442613" align="alignleft" width="300"] Valentina Rubbi, marketing & communication manager di Shiruq[/caption] Shiruq propone tra i propri viaggi l'Estonia, meta sottovalutata che racchiude un'immensa storia e delle tradizioni. L'operatore in collaborazione con Visit Estonia ha organizzato un'offerta per dimostrare la capacità del paese di attrarre turisti, sia per l'aspetto storico culturale, ma anche per l'aspetto di contatto con la natura, visto che l'Estonia è coperta da boschi. Un viaggio che muta con il territorio: dalla continentale Tallin, alle isole che portano un aria diversa rispetto alla capitale, un aria scandinava dove la presenza dell'uomo è rada. L'Estonia vanta un grande patrimonio storico e culturale. E' un paese in costante crescita, in cerca dell'occasione giusta con la quale spiccare il volo. Inoltre è il primo stato baltico ad ottenere una stella della guida Michelin, e può vantare tanti parchi nazionali. L'inglese è parlato ovunque, e nonostante sia un paese con pochi abitanti (1.3 milioni) la digitalizzazione è al passo con i tempi. Il paese si può percorrere da capo a capo in più o meno 3 ore questo va a vantaggio di chi vuole affrontare tante tappe ed è proprio quello sul quale Visit Estonia punta. Le tappe Il tour parte da Tallin per poi passare da Haapsalu un porto che si affaccia sul mar Baltico, famosa località termale frequentata dai Romanov nel passato. Da Haapsalu si passa alle isole, una traversata di un'ora porta direttamente a Kardla nell'isola di Hiiuma per il 60% selvaggia, l'isola è un mondo a parte da scoprire, non mancano anche qua i grandi fari estoni, uno dei simboli di questo paese. Il viaggio continua per Saaremaa l'isola maggiore del paese, in seguito l'isola di Muhu con la sue antiche tradizioni. Il viaggio termina con il ritorno alla capitale passando da Parnu. Tutta questa vacanza viene accompagnata da un percorso di meditazione, ogni luogo avrà i propri esercizi dalla scrittura alla semplice meditazione, all'improvvisazione. Jack Jaselli cantante e compositore sarà presente in tutte le tappe e lavorerà su questi argomenti, facendo provare un esperienza di "mindfulness". Il viaggio è di 7 giorni, parte il 29 maggio e termina domenica 4 giugno. [post_title] => Shiruq: l'Estonia in un nuovo modo. Un viaggio dedicato alla meditazione [post_date] => 2023-03-29T12:03:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680091424000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442601 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa rilancia la sua scommessa su Lanzarote aumentando i voli operati dalla Spagna continentale del 15% rispetto allo scorso anno con una parallela crescita di 15.500 posti offerti. Complessivamente la compagnia opererà 644 voli per un'offerta di quasi 120.000 posti durante il 2023. Inoltre, da giugno e per tutta la stagione estiva, Air Europa collegherà Lanzarote con Barcellona e Santiago de Compostela. La nuova rotta Lanzarote-Barcellona aprirà il 26 giugno, con due frequenze alla settimana, il lunedì e il venerdì. A seguire sarà inaugurato il servizio tra Lanzarote e Santiago de Compostela che manterrà una frequenza settimanale per tutta l'estate, il mercoledì. A ciò si aggiungono le rotte Lanzarote-Bilbao, che vede confermate le attuali tre frequenze settimanali, e Lanzarote-Madrid che, da metà giugno, raddoppierà le frequenze da due a quattro a settimana. Per sostenere simbolicamente la promozione della più orientale delle isole delle Canarie, uno dei Boeing 737 di Air Europa è stato dedicato all'artista poliedrico César Manrique, nativo di Lanzarote, il cui nome compare da oggi sulla livrea. [post_title] => Air Europa aumenta del 15% i voli su Lanzarote dalla Spagna continentale [post_date] => 2023-03-29T11:07:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680088040000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442585 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo smalto per Nyc & Company che cambia nome e diventa New York City Tourism + Conventions. Fred Dixon, presidente e ceo ha spiegato come il rebranding, dedicato ai viaggiatori di tutto il mondo, include una nuova brand strategy e un sistema di identità visiva che comprende un nuovi logo, colori, font, direzione artistica ed elementi grafici. Il lancio della brand identity è avvenuto in parallelo a quello della nuova campagna social #WHATSGOODNYC, attraverso la quale 8,5 milioni newyorkesi hanno condiviso il loro punto di vista sulla città, sulle sue bellezze e su cosa scoprire nei cinque distretti. “Questo cambio rappresenta un momento importante per la nostra organizzazione - ha sottolineato Dixon -. Il nostro nuovo brand cattura l'essenza della città di New York: un luogo sempre più esteso che offre esperienze uniche e autentiche che arricchiscono il viaggiatore e apportano beneficio ai newyorkesi. Questo cambiamento ci aiuta a posizionarci strategicamente per continuare a guidare l'economia turistica della città, che ha un valore di quasi 65 miliardi di dollari. Inoltre, ci permette di chiarire maggiormente il nostro scopo e la nostra missione come organizzazione turistica ufficiale di una delle più grandi destinazioni del mondo. Il nostro impegno nei confronti di New York non è mai stato così grande". "La nostra nuova direzione strategica, che comprende un nuovo sito web (nyctourism.com), canali social e risorse mediatiche, si occuperà delle future campagne marketing, dei contenuti e delle partnership - ha aggiunto la chief marketing officer Nancy Mammana -. La nostra intenzione è quella di creare un coinvolgimento e un valore ancora maggiore per i viaggiatori, i partner e gli stakeholder, in modo da garantire che New York City rimanga una destinazione di punta per i viaggi business e leisure". Attesi 63,3 milioni di visitatori nel 2023 La Grande Mela nel 2022 ha registrato oltre 56 milioni di viaggiatori pari ad una crescita del 72,5% rispetto al 2021. La città ha accolto 9,4 milioni di viaggiatori internazionali nei cinque distretti, più del triplo rispetto all’anno precedente. Inoltre, nel 2022 ha ospitato oltre 1.200 eventi, meeting e conferenze, con oltre 4 milioni di delegati presenti. Questa attività segna il raggiungimento dell'85% dei livelli di visita record del 2019. Ora New York si prepara ora ad accogliere entro fine anno ben 63,3 milioni di visitatori. Nel 2022 il settore turistico ha infatti offerto circa 340.000 posti di lavoro e ha generato oltre 40 miliardi di dollari di spesa diretta dei visitatori e circa 60 miliardi di dollari di impatto economico totale. [post_title] => New York City Tourism + Conventions è il nuovo brand di Nyc & Co. [post_date] => 2023-03-29T10:50:35+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680087035000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442581 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air ha aperto ieri il nuovo collegamento da Venezia a Gedda, che viene operato due volte alla settimana, il martedì e il sabato. "Continua la nostra espansione in Arabia Saudita dall'Italia, iniziata solo pochi mesi fa e già rivelatasi un successo - commenta Tamara Nikiforova, corporate communication manager di Wizz Air Malta -. Questo collegamento unico su Gedda permetterà a tutti i passeggeri in partenza dal Marco Polo di Venezia di beneficiare dell'immenso patrimonio storico, artistico e culturale che questa città offre. Inoltre, con questa nuova rotta, la compagnia conferma ancora una volta il suo impegno in Veneto, offrendo ai passeggeri in partenza dal sistema aeroportuale di Venezia un totale di 26 destinazioni”. “Dopo l'avvio di Yerevan a gennaio - sottolinea Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation Gruppo Save -, Gedda oggi (ieri per chi legge, ndr) e Riad nelle prossime settimane, Wizz Air offrirà 7 destinazioni di medio raggio che andranno a completare il suo consolidato network a corto raggio, comprensivo del mercato domestico (Catania, Napoli, Palermo) ed europeo (Londra, Palma de Mallorca, Praga, Varsavia, Tirana, Skopje, Timisoara, Bucarest, Suceana, Iasi, Cluj Napoca, Santorini)”. [post_title] => Wizz Air operativa sulla nuova rotta da Venezia a Gedda [post_date] => 2023-03-29T09:48:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680083285000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442538 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Liguria ha stanziato 6 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo per il Patto per il lavoro nel turismo. L’obiettivo è far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro nel settore turistico in Liguria e, attraverso l’erogazione di bonus assunzionali, incentivare le aziende turistiche affinché garantiscano l’apertura dell’attività per periodi più lunghi, con un aumento sia in termini numerici sia della durata dell’occupazione degli addetti. Quest'anno i bonus potranno essere richiesti dalle imprese per assunzioni a decorrere dal 1° marzo 2023 con contratti di durata non inferiore a sette mesi e per un importo complessivo di 6 milioni di euro. L’apertura dello sportello per la richiesta dell’incentivo è prevista il 28 giugno con chiusura al 31 dicembre. Le imprese beneficiarie saranno quelle operanti nel settore dell'accoglienza e dell'ospitalità, gli stabilimenti balneari e il settore della ristorazione, con bonus di 6.000 per ogni assunzione a tempo indeterminato, da 1.500 a 4.000 euro per quelle a tempo determinato di durata pari o superiore a 7 mesi. «Dopo il successo delle passate edizioni - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – torniamo a finanziare il Patto per il lavoro nel turismo: si tratta del primo accordo di questo tipo sottoscritto a livello nazionale, e i numeri dimostrano come sia uno strumento importante per aiutare le imprese del settore a tenere sotto controllo il costo del lavoro e allo stesso tempo a dare a garantire a tutti coloro che hanno scelto le professioni del settore turistico un’occupazione sempre più lunga e stabile. Allo stesso tempo, lavoriamo per rendere la Liguria sempre più conosciuta e attrattiva sui mercati nazionali e internazionali con un importante lavoro di promozione e valorizzazione del territorio, puntando sulle sue eccellenze e sul suo straordinario patrimonio naturale e culturale». L'obiettivo è lavorare per aumentare la competitività delle imprese liguri, per far diminuire la disoccupazione e far crescere tutto il territorio. «Anche quest'anno il Patto ha una copertura finanziaria importante alla luce del grande successo che questa misura ha avuto negli anni passati – aggiunge l’assessore al Turismo Augusto Sartori - Ricordo, ad esempio, che nel 2022 sono state 953 le domande presentate dalle imprese che hanno portato alla sottoscrizione di 3.605 contratti di assunzione di cui 304 a tempo indeterminato. Quest'anno l'erogazione dei bonus parte dai contratti di minimo sette mesi, nel 2024 dovranno essere di otto: questo perché riteniamo che la qualità dei servizi turistici offerti passi anche dalla stabilità di chi lavora nel settore». [post_title] => Liguria, stanziati 6 milioni di euro per il Patto per il Lavoro nel turismo [post_date] => 2023-03-29T09:31:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680082301000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442573 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => China Airlines è tornata a Roma Fiumicino con il suo volo diretto da Taipei. Un ritorno celebrato dalla compagnia aerea di Taiwan con Aeroporti di Roma, che rappresenta un nuovo e a lungo atteso inizio, con cui provare a lasciarsi alle spalle il difficile periodo dell’emergenza sanitaria globale. Il collegamento non stop tra Roma e Taipei (come anticipato lo scorso dicembre) decolla tre volte alla settimana - il lunedì, mercoledì e venerdì – dall’aeroporto di Fiumicino alle ore 11:30; l’arrivo a Taipei la mattina presto consente ai viaggiatori italiani di raggiungere tutte le più importanti destinazioni in Estremo Oriente ed Oceania, in molti casi con un solo scalo, grazie all’esteso network globale della compagnia. Sulla rotta opera l’Airbus A350-900 Ewb, configurato con 243 posti in classe Economy, 31 in Premium Economy e 32 in Business. Taiwan è una destinazione ricca di attrazioni naturali e culturali e conta 9 parchi nazionali e 13 aree panoramiche nazionali; le grandi città presentano una modernità estrema ed angoli inaspettati dove cultura, tradizione, folklore, street food d’eccellenza e atmosfere spirituali stupiscono ed emozionano i visitatori. [post_title] => China Airlines ha riattivato il collegamento non-stop fra Roma e Taipei [post_date] => 2023-03-29T08:59:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680080344000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442523 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo ingresso per il gruppo Felix Hotels, che aggiunge al proprio portfolio La Baja di Santa Caterina di Pittinuri, nell'Oristanese: una struttura panoramica, con 29 camere, una terrazza con piscina che domina la baia, le scogliere e il promontorio con la torre locale, situata sulla costa occidentale dell’isola, a pochi chilometri da S’Archittu, il celebre arco calcareo sull’acqua. Il gruppo alberghiero nato in Gallura nel 2020, aggiunge dunque a Nuorese e Ogliastra un altro territorio dal grande potenziale turistico e naturalistico, l’Oristanese, e con l’ottavo albergo tra proprietà e gestioni, arriva così a offrire quasi 400 camere. “Prosegue la crescita della compagnia in linea con il piano di sviluppo – sottolinea il presidente di Felix Hotels, Agostino Cicalò -. L’operazione che riguarda La Baja prevede un primo anno di gestione che confidiamo possa portarci successivamente a un ingresso nella proprietà. Procediamo a piccoli passi guardando alla stagione in arrivo, ma anche al progressivo consolidamento del nostro gruppo in Sardegna”. “L’hotel La Baja ha grandi potenzialità, una posizione spettacolare sulla costa occidentale della Sardegna e un’ottima reputazione - aggiunge l'amministratore delegato della compagnia alberghiera, Paolo Manca -. Con il suo ingresso nel nostro gruppo verranno adottati tutti gli standard di servizio già consolidati in Felix Hotels e progressivamente si procederà a un restyling della proprietà”. Importanti inoltre le novità sugli investimenti per due ulteriori hotel del gruppo: il Galanias di Bari Sardo, in Ogliastra, si arricchisce in particolare di dieci camere affacciate sulla nuova piscina al centro del grande giardino dell’hotel. La Coluccia, il 5 stelle nella baia di Conca Verde a Santa Teresa Gallura, aprirà invece il prossimo 13 maggio completamente rinnovato dopo importanti lavori di ristrutturazione, che hanno permesso di realizzare sei suite e un ristorante inedito davanti alla spiaggia. Oltre ai due alberghi aperti tutto l’anno nei centri cittadini di Olbia e Nuoro, la stagione per la restante parte di offerta Felix Hotels comincerà quindi con la Pasqua: il prossimo primo aprile apriranno le porte il country resort and restaurant Parco degli Ulivi di Arzachena e l’hotel residence Porto San Paolo, nell’omonimo borgo marino a sud di Olbia. Il 20 aprile sarò poi la volta dell’Airone di Baja Sardinia e dello stesso Galanias di Bari Sardo. Come già accennato il 13 maggio, infine, si completerà il ciclo di re-opening con La Coluccia di Santa Teresa Gallura. [post_title] => Cresce l'offerta del gruppo Felix in Sardegna con l'hotel La Baja, nell'Oristanese [post_date] => 2023-03-28T12:40:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680007230000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442499 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flixbus amplia il numero dei Paesi inclusi nel proprio network con il debutto, il prossimo 15 giugno in Grecia, con la prima linea internazionale che collegherà Sofia a Salonicco. L'ingresso nel Paese ellenico è stato possibile grazie alla collaborazione con l’azienda partner Detelina Drita, che opererà la linea ogni giorno, mentre FlixBus si occuperà della pianificazione, del marketing, delle vendite, del pricing e del controllo qualità grazie al suo know-how tecnologico. Secondo gli ultimi dati Eurostat, la Grecia rappresenta la quarta destinazione europea più amata dal pubblico estero, dopo la Spagna, l’Italia e la Croazia. Attualmente Flixbus è presente in oltre 5.500 destinazioni in tutto il mondo. Nel solo 2022, più di 60 milioni di persone hanno utilizzato i servizi di FlixBus, FlixTrain, Greyhound in Nord America e Kamil Koç in Turchia, per un totale di circa 300 milioni di persone trasportate dalla società dalla sua fondazione, avvenuta 10 anni fa. [post_title] => Flixbus debutta in Grecia il 15 giugno sulla linea internazionale Sofia-Salonicco [post_date] => 2023-03-28T11:13:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680001981000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442486 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia migliora i servizi a supporto dell'operatività delle rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna con l'apertura di un call center dedicato agli operatori di viaggio, oltre a un portale per le agenzie in fase di attivazione nelle prossime settimane. E' quanto è emerso dall'incontro che si è svolto ieri tra l'amministratore delegato del vettore, Gaetano Intrieri e Fto, con il direttore nazionale, Gabriele Milani, e il responsabile territoriale per la Sardegna, Stefano Vavoli. L'associazione ha portato sul tavolo la propria preoccupazione, in generale e in ottica di programmazione, per la capacità del sistema dei collegamenti di far fronte alla crescente domanda di turismo verso la Sardegna in vista dell’estate. Intrieri ha precisato di aver già ottemperato agli obblighi per l’ingresso, anche in via diretta, nei gds in modo da consentire alle agenzie di viaggio una efficiente operatività su bigliettazione, cambio volo, cambio data e rimborsi per le tratte in continuità territoriale. Aeroitalia ha anche anticipato un aumento delle frequenze nella stagione estiva, in ambito bando, grazie anche a tre aeromobili in più in arrivo entro giugno. [post_title] => Aeroitalia incontra Fto sulla Continuità sarda: call center e portale dedicato alle adv [post_date] => 2023-03-28T10:55:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680000919000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "inaugurato verona muraless art hotel primo albergo europeo dedicato alla street art" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":76,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2774,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442600","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_442613\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Valentina Rubbi, marketing & communication manager di Shiruq[/caption]\r

\r

Shiruq propone tra i propri viaggi l'Estonia, meta sottovalutata che racchiude un'immensa storia e delle tradizioni. L'operatore in collaborazione con Visit Estonia ha organizzato un'offerta per dimostrare la capacità del paese di attrarre turisti, sia per l'aspetto storico culturale, ma anche per l'aspetto di contatto con la natura, visto che l'Estonia è coperta da boschi. Un viaggio che muta con il territorio: dalla continentale Tallin, alle isole che portano un aria diversa rispetto alla capitale, un aria scandinava dove la presenza dell'uomo è rada.\r

\r

L'Estonia vanta un grande patrimonio storico e culturale. E' un paese in costante crescita, in cerca dell'occasione giusta con la quale spiccare il volo. Inoltre è il primo stato baltico ad ottenere una stella della guida Michelin, e può vantare tanti parchi nazionali. L'inglese è parlato ovunque, e nonostante sia un paese con pochi abitanti (1.3 milioni) la digitalizzazione è al passo con i tempi.\r

\r

Il paese si può percorrere da capo a capo in più o meno 3 ore questo va a vantaggio di chi vuole affrontare tante tappe ed è proprio quello sul quale Visit Estonia punta.\r

Le tappe\r

Il tour parte da Tallin per poi passare da Haapsalu un porto che si affaccia sul mar Baltico, famosa località termale frequentata dai Romanov nel passato. Da Haapsalu si passa alle isole, una traversata di un'ora porta direttamente a Kardla nell'isola di Hiiuma per il 60% selvaggia, l'isola è un mondo a parte da scoprire, non mancano anche qua i grandi fari estoni, uno dei simboli di questo paese. Il viaggio continua per Saaremaa l'isola maggiore del paese, in seguito l'isola di Muhu con la sue antiche tradizioni. Il viaggio termina con il ritorno alla capitale passando da Parnu.\r

\r

Tutta questa vacanza viene accompagnata da un percorso di meditazione, ogni luogo avrà i propri esercizi dalla scrittura alla semplice meditazione, all'improvvisazione. Jack Jaselli cantante e compositore sarà presente in tutte le tappe e lavorerà su questi argomenti, facendo provare un esperienza di \"mindfulness\".\r

\r

Il viaggio è di 7 giorni, parte il 29 maggio e termina domenica 4 giugno.\r

\r

","post_title":"Shiruq: l'Estonia in un nuovo modo. Un viaggio dedicato alla meditazione","post_date":"2023-03-29T12:03:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680091424000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442601","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa rilancia la sua scommessa su Lanzarote aumentando i voli operati dalla Spagna continentale del 15% rispetto allo scorso anno con una parallela crescita di 15.500 posti offerti. Complessivamente la compagnia opererà 644 voli per un'offerta di quasi 120.000 posti durante il 2023.\r

\r

Inoltre, da giugno e per tutta la stagione estiva, Air Europa collegherà Lanzarote con Barcellona e Santiago de Compostela. La nuova rotta Lanzarote-Barcellona aprirà il 26 giugno, con due frequenze alla settimana, il lunedì e il venerdì. A seguire sarà inaugurato il servizio tra Lanzarote e Santiago de Compostela che manterrà una frequenza settimanale per tutta l'estate, il mercoledì.\r

\r

A ciò si aggiungono le rotte Lanzarote-Bilbao, che vede confermate le attuali tre frequenze settimanali, e Lanzarote-Madrid che, da metà giugno, raddoppierà le frequenze da due a quattro a settimana.\r

\r

Per sostenere simbolicamente la promozione della più orientale delle isole delle Canarie, uno dei Boeing 737 di Air Europa è stato dedicato all'artista poliedrico César Manrique, nativo di Lanzarote, il cui nome compare da oggi sulla livrea.","post_title":"Air Europa aumenta del 15% i voli su Lanzarote dalla Spagna continentale","post_date":"2023-03-29T11:07:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680088040000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442585","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo smalto per Nyc & Company che cambia nome e diventa New York City Tourism + Conventions. Fred Dixon, presidente e ceo ha spiegato come il rebranding, dedicato ai viaggiatori di tutto il mondo, include una nuova brand strategy e un sistema di identità visiva che comprende un nuovi logo, colori, font, direzione artistica ed elementi grafici. Il lancio della brand identity è avvenuto in parallelo a quello della nuova campagna social #WHATSGOODNYC, attraverso la quale 8,5 milioni newyorkesi hanno condiviso il loro punto di vista sulla città, sulle sue bellezze e su cosa scoprire nei cinque distretti.\r

\r

“Questo cambio rappresenta un momento importante per la nostra organizzazione - ha sottolineato Dixon -. Il nostro nuovo brand cattura l'essenza della città di New York: un luogo sempre più esteso che offre esperienze uniche e autentiche che arricchiscono il viaggiatore e apportano beneficio ai newyorkesi. Questo cambiamento ci aiuta a posizionarci strategicamente per continuare a guidare l'economia turistica della città, che ha un valore di quasi 65 miliardi di dollari. Inoltre, ci permette di chiarire maggiormente il nostro scopo e la nostra missione come organizzazione turistica ufficiale di una delle più grandi destinazioni del mondo. Il nostro impegno nei confronti di New York non è mai stato così grande\".\r

\r

\"La nostra nuova direzione strategica, che comprende un nuovo sito web (nyctourism.com), canali social e risorse mediatiche, si occuperà delle future campagne marketing, dei contenuti e delle partnership - ha aggiunto la chief marketing officer Nancy Mammana -. La nostra intenzione è quella di creare un coinvolgimento e un valore ancora maggiore per i viaggiatori, i partner e gli stakeholder, in modo da garantire che New York City rimanga una destinazione di punta per i viaggi business e leisure\".\r

\r

Attesi 63,3 milioni di visitatori nel 2023\r

\r

La Grande Mela nel 2022 ha registrato oltre 56 milioni di viaggiatori pari ad una crescita del 72,5% rispetto al 2021. La città ha accolto 9,4 milioni di viaggiatori internazionali nei cinque distretti, più del triplo rispetto all’anno precedente. Inoltre, nel 2022 ha ospitato oltre 1.200 eventi, meeting e conferenze, con oltre 4 milioni di delegati presenti. Questa attività segna il raggiungimento dell'85% dei livelli di visita record del 2019. \r

\r

Ora New York si prepara ora ad accogliere entro fine anno ben 63,3 milioni di visitatori. Nel 2022 il settore turistico ha infatti offerto circa 340.000 posti di lavoro e ha generato oltre 40 miliardi di dollari di spesa diretta dei visitatori e circa 60 miliardi di dollari di impatto economico totale.","post_title":"New York City Tourism + Conventions è il nuovo brand di Nyc & Co.","post_date":"2023-03-29T10:50:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1680087035000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442581","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air ha aperto ieri il nuovo collegamento da Venezia a Gedda, che viene operato due volte alla settimana, il martedì e il sabato.\r

\"Continua la nostra espansione in Arabia Saudita dall'Italia, iniziata solo pochi mesi fa e già rivelatasi un successo - commenta Tamara Nikiforova, corporate communication manager di Wizz Air Malta -. Questo collegamento unico su Gedda permetterà a tutti i passeggeri in partenza dal Marco Polo di Venezia di beneficiare dell'immenso patrimonio storico, artistico e culturale che questa città offre. Inoltre, con questa nuova rotta, la compagnia conferma ancora una volta il suo impegno in Veneto, offrendo ai passeggeri in partenza dal sistema aeroportuale di Venezia un totale di 26 destinazioni”.\r

“Dopo l'avvio di Yerevan a gennaio - sottolinea Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation Gruppo Save -, Gedda oggi (ieri per chi legge, ndr) e Riad nelle prossime settimane, Wizz Air offrirà 7 destinazioni di medio raggio che andranno a completare il suo consolidato network a corto raggio, comprensivo del mercato domestico (Catania, Napoli, Palermo) ed europeo (Londra, Palma de Mallorca, Praga, Varsavia, Tirana, Skopje, Timisoara, Bucarest, Suceana, Iasi, Cluj Napoca, Santorini)”.","post_title":"Wizz Air operativa sulla nuova rotta da Venezia a Gedda","post_date":"2023-03-29T09:48:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680083285000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442538","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Liguria ha stanziato 6 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo per il Patto per il lavoro nel turismo. L’obiettivo è far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro nel settore turistico in Liguria e, attraverso l’erogazione di bonus assunzionali, incentivare le aziende turistiche affinché garantiscano l’apertura dell’attività per periodi più lunghi, con un aumento sia in termini numerici sia della durata dell’occupazione degli addetti.\r

\r

Quest'anno i bonus potranno essere richiesti dalle imprese per assunzioni a decorrere dal 1° marzo 2023 con contratti di durata non inferiore a sette mesi e per un importo complessivo di 6 milioni di euro. L’apertura dello sportello per la richiesta dell’incentivo è prevista il 28 giugno con chiusura al 31 dicembre.\r

\r

Le imprese beneficiarie saranno quelle operanti nel settore dell'accoglienza e dell'ospitalità, gli stabilimenti balneari e il settore della ristorazione, con bonus di 6.000 per ogni assunzione a tempo indeterminato, da 1.500 a 4.000 euro per quelle a tempo determinato di durata pari o superiore a 7 mesi.\r

\r

«Dopo il successo delle passate edizioni - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – torniamo a finanziare il Patto per il lavoro nel turismo: si tratta del primo accordo di questo tipo sottoscritto a livello nazionale, e i numeri dimostrano come sia uno strumento importante per aiutare le imprese del settore a tenere sotto controllo il costo del lavoro e allo stesso tempo a dare a garantire a tutti coloro che hanno scelto le professioni del settore turistico un’occupazione sempre più lunga e stabile. Allo stesso tempo, lavoriamo per rendere la Liguria sempre più conosciuta e attrattiva sui mercati nazionali e internazionali con un importante lavoro di promozione e valorizzazione del territorio, puntando sulle sue eccellenze e sul suo straordinario patrimonio naturale e culturale».\r

\r

L'obiettivo è lavorare per aumentare la competitività delle imprese liguri, per far diminuire la disoccupazione e far crescere tutto il territorio.\r

\r

«Anche quest'anno il Patto ha una copertura finanziaria importante alla luce del grande successo che questa misura ha avuto negli anni passati – aggiunge l’assessore al Turismo Augusto Sartori - Ricordo, ad esempio, che nel 2022 sono state 953 le domande presentate dalle imprese che hanno portato alla sottoscrizione di 3.605 contratti di assunzione di cui 304 a tempo indeterminato. Quest'anno l'erogazione dei bonus parte dai contratti di minimo sette mesi, nel 2024 dovranno essere di otto: questo perché riteniamo che la qualità dei servizi turistici offerti passi anche dalla stabilità di chi lavora nel settore».","post_title":"Liguria, stanziati 6 milioni di euro per il Patto per il Lavoro nel turismo","post_date":"2023-03-29T09:31:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680082301000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442573","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"China Airlines è tornata a Roma Fiumicino con il suo volo diretto da Taipei. Un ritorno celebrato dalla compagnia aerea di Taiwan con Aeroporti di Roma, che rappresenta un nuovo e a lungo atteso inizio, con cui provare a lasciarsi alle spalle il difficile periodo dell’emergenza sanitaria globale.\r

\r

Il collegamento non stop tra Roma e Taipei (come anticipato lo scorso dicembre) decolla tre volte alla settimana - il lunedì, mercoledì e venerdì – dall’aeroporto di Fiumicino alle ore 11:30; l’arrivo a Taipei la mattina presto consente ai viaggiatori italiani di raggiungere tutte le più importanti destinazioni in Estremo Oriente ed Oceania, in molti casi con un solo scalo, grazie all’esteso network globale della compagnia.\r

\r

Sulla rotta opera l’Airbus A350-900 Ewb, configurato con 243 posti in classe Economy, 31 in Premium Economy e 32 in Business.\r

\r

Taiwan è una destinazione ricca di attrazioni naturali e culturali e conta 9 parchi nazionali e 13 aree panoramiche nazionali; le grandi città presentano una modernità estrema ed angoli inaspettati dove cultura, tradizione, folklore, street food d’eccellenza e atmosfere spirituali stupiscono ed emozionano i visitatori.","post_title":"China Airlines ha riattivato il collegamento non-stop fra Roma e Taipei","post_date":"2023-03-29T08:59:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680080344000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442523","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo ingresso per il gruppo Felix Hotels, che aggiunge al proprio portfolio La Baja di Santa Caterina di Pittinuri, nell'Oristanese: una struttura panoramica, con 29 camere, una terrazza con piscina che domina la baia, le scogliere e il promontorio con la torre locale, situata sulla costa occidentale dell’isola, a pochi chilometri da S’Archittu, il celebre arco calcareo sull’acqua. Il gruppo alberghiero nato in Gallura nel 2020, aggiunge dunque a Nuorese e Ogliastra un altro territorio dal grande potenziale turistico e naturalistico, l’Oristanese, e con l’ottavo albergo tra proprietà e gestioni, arriva così a offrire quasi 400 camere.\r

\r

“Prosegue la crescita della compagnia in linea con il piano di sviluppo – sottolinea il presidente di Felix Hotels, Agostino Cicalò -. L’operazione che riguarda La Baja prevede un primo anno di gestione che confidiamo possa portarci successivamente a un ingresso nella proprietà. Procediamo a piccoli passi guardando alla stagione in arrivo, ma anche al progressivo consolidamento del nostro gruppo in Sardegna”. “L’hotel La Baja ha grandi potenzialità, una posizione spettacolare sulla costa occidentale della Sardegna e un’ottima reputazione - aggiunge l'amministratore delegato della compagnia alberghiera, Paolo Manca -. Con il suo ingresso nel nostro gruppo verranno adottati tutti gli standard di servizio già consolidati in Felix Hotels e progressivamente si procederà a un restyling della proprietà”.\r

\r

Importanti inoltre le novità sugli investimenti per due ulteriori hotel del gruppo: il Galanias di Bari Sardo, in Ogliastra, si arricchisce in particolare di dieci camere affacciate sulla nuova piscina al centro del grande giardino dell’hotel. La Coluccia, il 5 stelle nella baia di Conca Verde a Santa Teresa Gallura, aprirà invece il prossimo 13 maggio completamente rinnovato dopo importanti lavori di ristrutturazione, che hanno permesso di realizzare sei suite e un ristorante inedito davanti alla spiaggia. Oltre ai due alberghi aperti tutto l’anno nei centri cittadini di Olbia e Nuoro, la stagione per la restante parte di offerta Felix Hotels comincerà quindi con la Pasqua: il prossimo primo aprile apriranno le porte il country resort and restaurant Parco degli Ulivi di Arzachena e l’hotel residence Porto San Paolo, nell’omonimo borgo marino a sud di Olbia. Il 20 aprile sarò poi la volta dell’Airone di Baja Sardinia e dello stesso Galanias di Bari Sardo. Come già accennato il 13 maggio, infine, si completerà il ciclo di re-opening con La Coluccia di Santa Teresa Gallura.","post_title":"Cresce l'offerta del gruppo Felix in Sardegna con l'hotel La Baja, nell'Oristanese","post_date":"2023-03-28T12:40:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680007230000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flixbus amplia il numero dei Paesi inclusi nel proprio network con il debutto, il prossimo 15 giugno in Grecia, con la prima linea internazionale che collegherà Sofia a Salonicco.\r

\r

L'ingresso nel Paese ellenico è stato possibile grazie alla collaborazione con l’azienda partner Detelina Drita, che opererà la linea ogni giorno, mentre FlixBus si occuperà della pianificazione, del marketing, delle vendite, del pricing e del controllo qualità grazie al suo know-how tecnologico.\r

\r

Secondo gli ultimi dati Eurostat, la Grecia rappresenta la quarta destinazione europea più amata dal pubblico estero, dopo la Spagna, l’Italia e la Croazia. Attualmente Flixbus è presente in oltre 5.500 destinazioni in tutto il mondo. Nel solo 2022, più di 60 milioni di persone hanno utilizzato i servizi di FlixBus, FlixTrain, Greyhound in Nord America e Kamil Koç in Turchia, per un totale di circa 300 milioni di persone trasportate dalla società dalla sua fondazione, avvenuta 10 anni fa.","post_title":"Flixbus debutta in Grecia il 15 giugno sulla linea internazionale Sofia-Salonicco","post_date":"2023-03-28T11:13:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680001981000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442486","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia migliora i servizi a supporto dell'operatività delle rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna con l'apertura di un call center dedicato agli operatori di viaggio, oltre a un portale per le agenzie in fase di attivazione nelle prossime settimane. E' quanto è emerso dall'incontro che si è svolto ieri tra l'amministratore delegato del vettore, Gaetano Intrieri e Fto, con il direttore nazionale, Gabriele Milani, e il responsabile territoriale per la Sardegna, Stefano Vavoli.\r

\r

L'associazione ha portato sul tavolo la propria preoccupazione, in generale e in ottica di programmazione, per la capacità del sistema dei collegamenti di far fronte alla crescente domanda di turismo verso la Sardegna in vista dell’estate.\r

\r

Intrieri ha precisato di aver già ottemperato agli obblighi per l’ingresso, anche in via diretta, nei gds in modo da consentire alle agenzie di viaggio una efficiente operatività su bigliettazione, cambio volo, cambio data e rimborsi per le tratte in continuità territoriale. Aeroitalia ha anche anticipato un aumento delle frequenze nella stagione estiva, in ambito bando, grazie anche a tre aeromobili in più in arrivo entro giugno. ","post_title":"Aeroitalia incontra Fto sulla Continuità sarda: call center e portale dedicato alle adv","post_date":"2023-03-28T10:55:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680000919000]}]}}