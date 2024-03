Inaugurato il nuovo convention centre dello Shangri-La Roma del gruppo Omnia Uno spazio di 1.800 metri quadrati complessivi per un totale di 13 sale riunioni dotate di tecnologie all’avanguardia per eventi privati e aziendali, con due sale plenarie, ognuna scomponibile in ulteriori tre spazi (ciascuno intitolato a un pianeta), un salone di circa 400 mq con ampia vetrata, per accogliere i servizi ristorativi, una grande cucina ad hoc, un’area esterna con terrazza e ulteriori sale all’interno dell’hotel. Con una grande festa arricchita da performance artistiche ed esperienze di tecnologia immersiva, il gruppo Omnia Hotels ha celebrato l’altro ieri l’inaugurazione del nuovo convention centre dello Shangri-La Roma. “Un’operazione che ci ha visti impegnati in questi anni in un progetto complesso che è diventato realtà, restituendo alla città un polo importante, con tutti i servizi adeguati e che prosegue con la realizzazione del nuovo ristorante e della piscina – ha spiegato Francesco Lazzarini, ceo della compagnia capitolina che oggi vanta in portfolio otto strutture, tutte situate a Roma, -. Io e mio fratello Riccardo portiamo avanti l’eredità dei nostri genitori, Lorenzo e Annamaria, anche loro presenti questa sera. Continuiamo perciò a investire sulla città: ne sono un esempio il nuovo hotel St. Martin, che ha rimesso in luce un edificio in disuso, ma anche il Rose Garden Palace, completamente ristrutturato a seguito dell’acquisizione, e l’hotel Imperiale che per la fine dell’anno tornerà a brillare su via Veneto. A breve inizierà inoltre la ristrutturazione dell’ultimo acquisto accanto al teatro dell’Opera: si chiamerà Aria Palace, in omaggio proprio alla lirica”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463478 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si consolidano le top 5 delle cinque principali aziende italiane per fatturato nei settore dell'ospitalità e del tour operating. Lo rivela il tradizionale lavoro di analisi svolto da Pambianco e presentato ieri alla Borsa di Milano, in occasione della seconda edizione dell'Hotellerie Summit. Per quanto riguarda in particolare le imprese del turismo organizzato, a svettare su tutte nel 2023 si è confermata come prevedibile la divisione tour operating di Alpitour che ha chiuso l'anno fiscale il 31 ottobre a 1,361 miliardi di euro, appena un milione sotto i livelli pre-Covid del 2019, ma mettendo al contempo a segno una crescita del 57% rispetto al 2022. A seguire ancora una volta Veratour a quota 230 milioni (249 mln nel 2019, 181 mln nel 2022), mentre sul gradino più basso del podio troviamo sempre Quality Group con 205 milioni (173 mln nel 2019; 111 mln nel 2022). L'unica variazione si è registrata tra la quarta e la quinta piazza, con il gruppo Nicolaus e Idee per Viaggiare che hanno invertito le rispettive posizioni: la compagnia pugliese è ora sopra con 148 milioni (91 mln nel 2019; 94 mln nel 2022), mentre IpV ha chiuso l'anno il 31 ottobre a 105 milioni (50 mln nel 2019; 97 mln nel 2022). Discorso simile per quanto riguarda il segmento dell'ospitalità, che vede nuovamente Starhotels in cima alla classifica con 304 milioni di euro (216 mln nel 2019; 243 mln nel 2022), seguito sempre dal gruppo Una poco sopra i 200 milioni (124 mln nel 2019; 146 mln nel 2022), nonché da Th Resorts a quota 187 milioni (94 mln nel 2019; 136 mln nel 2022). Appena sotto il podio c'è ancora una volta la divisione alberghiera di Alpitour con 177 milioni di euro (107 mln nel 2019; 134 mln nel 2022 - chiusura bilanci al 31 ottobre). In fondo alla top 5 troviamo infine l'unica new entry 2023 delle due classifiche: il gruppo Aeroviaggi - Mangia's che con i suoi 117 milioni di euro ha scalzato dalla posizione Hnh Hospitality, capace comunque di raggiungere i 106 milioni (34 mln nel 2019; 71 mln nel 2022). Pambianco ha poi introdotto quest'anno per la prima volta anche la top 5 dedicata agli operatori del benessere: una classifica dominata da Qc Spa of Wonders che ha chiuso il 2023 con un fatturato di 147 milioni (87 mln nel 2019; 105 mln nel 2022). Più lontano si trova Terme e Grandi Alberghi Sirmione a quota 44 milioni (40 mln sia nel 2019, sia nel 2022), tallonata da Lefay Resorts a 42 milioni (34 mln nel 2019; 37 mln nel 2022). Non molto distanti si piazzano anche la nuova holding creata nel 2021 da Massimo Caputi, Terme Italia, che ha raggiunto i 37 milioni (stesso livello del 2022), nonché Gb Thermae Hotels con 36 milioni di valore di produzione totale (37 mln nel 2019; 36 mln nel 2022). [post_title] => Pambianco: si consolidano le top 5 per fatturato di hotel e to in Italia. Unica novità Mangia's [post_date] => 2024-03-14T13:32:42+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710423162000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463463 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si infittisce il giallo Alpitour. Dopo che le ultime indiscrezioni a inizio febbraio sembravano puntare in direzione di una rosa di cinque pretendenti, stando a quanto riporta Il Sole 24 Ora ora la platea di potenziali acquirenti si sarebbe ridotta a tre. E non tutti i nomi delle ultime voci raccolte coincidono con quelli fatti precedentemente. Unica certezza al momento pare essere il fondo Usa Certares, da sempre compreso nella lista dei papabili pretendenti. Il quotidiano economico poi parla di un generico fondo internazionale (forse uno tra Apollo, Kkr e Platinum indicati il mese scorso, bdr), ma sarebbe rispuntato anche un misterioso gruppo asiatico: un player al quale si era fatto cenno solamente nelle primissime indiscrezioni di gennaio. Oltre che sulla valutazione del gruppo, stimata tra gli 1,3 e gli 1,5 miliardi di euro, le trattative al momento starebbero vertendo anche sul ruolo futuro del presidente e amministratore delegato Gabriele Burgio, su possibili clausole di earn out, che subordinerebbero il prezzo finale di vendita della compagnia al conseguimento di determinati risultati nei primi anni successivi alla transazione, nonché relativamente alla questione sede legale dell'acquirente. Mentre si discute sui termini del deal, pare però tornare nuovamente in auge l'opzione sbarco in Borsa, in alternativa alla vendita: un'ipotesi che il primo azionista di Alpitour, Giovanni Tamburi, aveva dichiarato di non escludere del tutto già lo scorso dicembre. [post_title] => Alpitour: i pretendenti ridotti a tre. Ma torna in auge la quotazione in Borsa [post_date] => 2024-03-14T12:23:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710419029000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463455 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Uno spazio di 1.800 metri quadrati complessivi per un totale di 13 sale riunioni dotate di tecnologie all’avanguardia per eventi privati e aziendali, con due sale plenarie, ognuna scomponibile in ulteriori tre spazi (ciascuno intitolato a un pianeta), un salone di circa 400 mq con ampia vetrata, per accogliere i servizi ristorativi, una grande cucina ad hoc, un’area esterna con terrazza e ulteriori sale all’interno dell’hotel. Con una grande festa arricchita da performance artistiche ed esperienze di tecnologia immersiva, il gruppo Omnia Hotels ha celebrato l'altro ieri l'inaugurazione del nuovo convention centre dello Shangri-La Roma. [caption id="attachment_463459" align="alignright" width="300"] La famiglia Lazzarini[/caption] "Un'operazione che ci ha visti impegnati in questi anni in un progetto complesso che è diventato realtà, restituendo alla città un polo importante, con tutti i servizi adeguati e che prosegue con la realizzazione del nuovo ristorante e della piscina – ha spiegato Francesco Lazzarini, ceo della compagnia capitolina che oggi vanta in portfolio otto strutture, tutte situate a Roma, -. Io e mio fratello Riccardo portiamo avanti l’eredità dei nostri genitori, Lorenzo e Annamaria, anche loro presenti questa sera. Continuiamo perciò a investire sulla città: ne sono un esempio il nuovo hotel St. Martin, che ha rimesso in luce un edificio in disuso, ma anche il Rose Garden Palace, completamente ristrutturato a seguito dell’acquisizione, e l'hotel Imperiale che per la fine dell’anno tornerà a brillare su via Veneto. A breve inizierà inoltre la ristrutturazione dell’ultimo acquisto accanto al teatro dell’Opera: si chiamerà Aria Palace, in omaggio proprio alla lirica”. [post_title] => Inaugurato il nuovo convention centre dello Shangri-La Roma del gruppo Omnia [post_date] => 2024-03-14T12:00:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710417626000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463432 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Non mi piace la parola overtourism perché vuol dire che il turismo lo subiamo e non lo gestiamo». Indovinate chi ha detto questa frase? Naturalmente il nostro ministro del turismo daniela Santanchè. Che di fronte al fenomeno enorme dell'overturism dice che no le piace la parola. E perché non le piace? perché vuol dire che il turismo lo subiamo e non lo gestiamo. Ed è proprio così che accade, almeno nelle grandi città: Roma, Napoli, Firenze, Bologna, Milano per non parlare di Venezia sono l'emblema dell'overtourism. E lo sono da molti anni. Dal centro in questo caso non si gestisce niente. E non c'è niente da fare. Destagionalizzare Il ministro però ha una soluzione. Immagino che tutti i lettori abbiano già mentalmente questa parolina magica che sento da almeno 20 anni e che non si realizza mai: Destagionalizzare. Bene. Ma vorrei suggerire al ministro che per destagionalizzare ci vuole chi gestisce la destagionalizzazione, e noi questa gestione non ce l'abbiamo. Almeno per il momento. L'unica alternativa è l'intelligenza artificiale che monitora i flussi nelle grandi città. Tipo semaforo rosso, semaforo verde. Non c'è nient'altro da fare. E non sarebbe neanche difficile. Ci vorrebbero degli esperti che lo facciano funzionare. Spero che il ministro inizi a percorrere questa strada. [post_title] => Santanchè: overtourism è una parola che non mi piace. Usiamo l'IA [post_date] => 2024-03-14T10:59:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710413961000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463423 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delphina lancia le proposte 2024 per viaggi di nozze e anniversari “Liberi” nel Nord Sardegna e tiene testa alle mete turistiche d'oltreoceano con offerte che uniscono l’unicità della Gallura a servizi alberghieri di alto livello. L'annuncio dato in occasione del premio come Gruppo alberghiero indipendente più green d’Europa ai World Travel Awards 2024. La catena simbolo dell’ospitalità a 5 e 4 stelle nel Nord Sardegna riconferma con la sua vittoria 5 importanti riconoscimenti agli "Oscar del turismo mondiale" 2024, tra cui quello come migliore gruppo alberghiero italiano. Premiato anche il Resort Valle dell’Erica come resort più green d’Europa e d’Italia e il Resort & SPA Le Dune di Badesi, riconfermato migliore beach resort d’Italia. Voli panoramici in elicottero dall’aeroporto all’hotel con vista spettacolare sulle isole dell’Arcipelago di La Maddalena, imbarcazioni private solo per due, guide in esclusiva per escursioni via terra e istruttori qualificati per tour in canoa che terminano con un bagno in una caletta nascosta. E ancora aperitivi al tramonto, cene romantiche sulla sabbia e persino un autista privato per il divertimento in Costa Smeralda fino a notte fonda. Con oltre venti anni di esperienza nell’offerta sposi e anniversari, Delphina hotels & resorts lancia l’edizione 2024 del catalogo "Liberi" dedicato a giovani sposi e alle coppie di lunga data con proposte esclusive che uniscono relax, natura, storia, tradizioni e servizi alberghieri di alto livello. Premi Eletta migliore gruppo alberghiero italiano e gruppo alberghiero indipendente più green d’Europa, resort più green d’Europa e d'Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d'Italia al Resort & SPA Le Dune di Badesi, Delphina hotels & resorts riconferma 5 prestigiosi riconoscimenti ai World Travel Awards 2024, gli "Oscar del turismo mondiale", compresi tre premi green che dimostrano la lungimiranza in tema di sostenibilità di Delphina. Elena Muntoni (brand manager Delphina) “Con “Liberi” desideriamo celebrare i sentimenti di due amanti in modo nuovo. Siamo convinti che il Nord Sardegna con le sue spiagge immacolate, cultura e tradizioni intatte non abbia niente da invidiare alle mete internazionali più desiderate per i viaggi di nozze e anniversari. In tutti questi anni, ci siamo resi conto che le coppie cercano viaggi e momenti solo per loro, per ritrovare quel benessere psico-fisico che solo una vacanza a contatto con la natura e una destinazione così suggestiva ed esotica come la Sardegna è ancora in grado di offrire. Desideriamo farli sentire liberi di scegliere tra modi diversi di vivere il viaggio con il massimo della qualità, della personalizzazione e con l’ospitalità autentica che caratterizza Delphina da oltre 30 anni.”. Completa il catalogo Liberi una proposta Emotion declinata per ogni struttura, che raccoglie molte delle esperienze più emozionanti di Delphina come colazioni in camera, aperitivi al tramonto con una coppa di champagne e bottarga, cene romantiche con ostriche, crostacei e Vermentino della Selezione Delphina, massaggi di coppia nei centri Spa e Thalasso, minitour alle isole dell’Arcipelago di La Maddalena. Inoltre, una selezione di esclusive esperienze à la carte per viaggi personalizzati di sposi, coppie di fatto e anniversari, incluse le family moon, i viaggi di nozze con bambini e servizi dedicati anche ai più piccoli. Proposte fatte su misura per ogni singola coppia, con una ricca varietà di attività che punta ad un’immersione totale nel Nord Sardegna. [post_title] => Delphina presenta Liberi le proposte per i viaggi di nozze e anniversari [post_date] => 2024-03-14T10:24:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710411845000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463415 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Korean Air ha avviato la costruzione di un centro di manutenzione dei motori degli aerei a Unbuk, vicino all'aeroporto internazionale di Seul Incheon, la cui apertura è prevista per il 2027. Il nuovo complesso di manutenzione motori sarà il più grande in Asia. «Il motore è come il cuore dell'aereo - ha dichiarato Walter Cho, chairman e ceo della compagnia aerea -. Korean Air si impegna a mantenere i più alti standard di sicurezza e a migliorare la competitività della Corea in un settore altamente specializzato dell'aviazione". Il nuovo impianto si sviluppa su sette livelli per oltre 140.000 metri quadrati per un investimento da 578 miliardi di won e sarà strategicamente adiacente all'attuale Engine Test Cell (Etc) che il vettore gestisce dal 2016. Korean Air intende inoltre potenziare in modo significativo la propria capacità di manutenzione dei motori degli aeromobili, passando da 100 a 360 motori all'anno, con una gamma più ampia di tipi di motori. Si prevede che il nuovo polo manutentivo genererà oltre 1.000 nuovi posti di lavoro per rafforzare la competitività del settore Mro dell'aviazione nazionale e ridurre la dipendenza dai servizi di manutenzione internazionali. Korean Air è l'unico operatore di strutture specializzate per la revisione dei motori di aerei civili in Corea: la compagnia aerea ha iniziato a revisionare i motori degli aerei Boeing 707 nel 1976 e da allora ha ricostruito quasi 5.000 motori e fornito motori ad altre compagnie aeree, tra cui la sua controllata Jin Air, e a vettori internazionali come Delta Air Lines e China Southern Airlines. [post_title] => Korean Air: avviati i lavori per il nuovo, mega centro di manutenzione dei motori [post_date] => 2024-03-14T10:01:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710410519000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463410 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' l'ex Habiba il resort di debutto a Marsa Alam del brand Valtur. Integralmente ristrutturato, pur conservando il suo tradizionale stile nubiano, il Pickalbatros Portofino offre ben 522 camere di differenti tipologie. Il complesso include pure un centro benessere con un nutrito programma di trattamenti e sei ristoranti tematici, integralmente a disposizione dei clienti senza l’obbligo di prenotazione (a eccezione del locale di pesce), nonché 15 bar, tra cui uno sky e uno sport bar. Per quanto riguarda le dotazioni acquatiche, il Valtur Marsa Alam Pickalbatros Portofino vanta 15 piscine (12 per adulti e tre per bambini) e un Aquapark con 32 scivoli, dove è localizzata la maggior parte delle family suite. Completa la rosa delle risorse delle attività outdoor, un'area sportiva con due campi da padel e da tennis, campo da calcio, beach volley e ulteriori facility per altre discipline. Tra i motivi che hanno spinto l’operatore a inserire il resort nella programmazione, il punto mare spettacolare e dai toni da cartolina: oltre al classico pontile che porta oltre il reef per le immersioni e lo snorkeling praticato da nuotatori esperti, il lido privato e attrezzato si caratterizza per la presenza di alcune piscine naturali, facilmente raggiungibili dalla riva anche dai bambini. Immancabile il centro diving. “Arriviamo con Valtur a Marsa Alam con una struttura perfetta per il mercato italiano che già la conosce e apprezza - spiega il product manager mar Rosso, Michele Matone -. La ristrutturazione è rimasta fedele allo stile degli esterni che piacevolmente evocano atmosfere un po’ da mille e una notte, molto amate dalla clientela. L’Egitto è una meta imprescindibile e per aprire la destinazione, così come abbiamo fatto per Sharm el Sheikh, volevamo piazzarci tra i brand in evidenza per la tipologia di struttura e la formula di servizio. Siamo, quindi, molto soddisfatti di essere riusciti a far sventolare la bandiera Valtur su un punto mare tra i più scenografici del litorale di Marsa Alam. L’accoglienza da parte del mercato è stata ottima con numeri molto buoni già per le vacanze pasquali, i ponti e le festività in arrivo”. Il piano voli prevede in particolare comode rotazioni il sabato da Milano Malpensa e da Verona, a cui si aggiungono alcuni collegamenti da Bergamo per le vacanze pasquali. [post_title] => Il brand Valtur approda a Marsa Alam con il Pickalbatros Portofino [post_date] => 2024-03-14T09:51:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710409909000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463411 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => SkyAlps ha ufficializzato all'Enac la nuova proposta per i voli di continuità territoriale dall'aeroporto di Ancona. L'operativo risponde alle richieste della Regione Marche con due voli giornalieri andata e ritorno su Milano e uno su Roma oltre alla conferma, anche se solo due volte a settimana, dei collegamenti con Napoli. Nel dettaglio la proposta formulata dal vettore altoatesino propone due voli andata e ritorno verso Milano Linate dal lunedì al venerdì. Il primo con partenza dal Sanzio alle 8 e ritorno alle 10.15. Il secondo con partenza alle 16 e ritorno alle 18.15; il sabato è previsto solo il volo del mattino mentre la domenica solo quello del pomeriggio. Per Roma, invece, è previsto un solo collegamento al giorno - rispetto ai due attuali - sette giorni su sette, con partenza da Roma verso Ancona alle 13.45 e ritorno da Ancona alle 16.35. Per Napoli, infine, invece del collegamento giornaliero, rimarrebbe un presidio due volte a settimana, il lunedì e il venerdì con partenza da Ancona alle 12.30 e ritorno alle 14.15. La proposta di SkyAlps è dunque migliorativa rispetto alla prima offerta che prevedeva voli di andata con il ritorno il giorno successivo e recupera anche il collegamento con Napoli che inizialmente non era previsto dalla compagnia. La Regione che contribuisce con oltre 3 milioni di euro ai voli di continuità territoriale sta ora valutando, insieme all'Enac, la nuova proposta che per molti versi va incontro alle richieste formulate la scorsa settimana dal presidente della regione Acquaroli. SkyAlps si è impegnata per ora a garantire questi collegamenti per 45 giorni come chiesto dalla procedura d'emergenza dell'Enac dopo che Aeroitalia ha esercitato il recesso, ma potrebbe proseguire fino a ottobre data entro la quale sarà lanciato un nuovo bando. [post_title] => Ancona: la nuova proposta SkyAlps per la continuità recupera la rotta per Napoli [post_date] => 2024-03-14T09:49:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710409771000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463408 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono due le corse speciali che il Frecciarossa aggiungerà al proprio orario in occasione del concerto degli AC/DC in Italia, di cui il treno Alta Velocità di Trenitalia è treno ufficiale. Il rientro a casa ai fan della rock band australiana, che si esibirà alla Rcf Arena di Reggio Emilia il 25 maggio sarà facilitato dai due treni aggiuntivii che partiranno dalla stazione di Reggio Emilia per raggiungere Firenze, Milano, Roma e Torino, durante la notte. Il diretto per Roma Termini partirà alle 00:30 mentre quello per Torino Porta Nuova partirà alle 00.35. Inoltre, grazie all’offerta “Speciale Eventi”, chi sceglierà di spostarsi con Le Frecce per recarsi all’unica data italiana del tour, potrà viaggiare con sconti fino all’80% rispetto al biglietto base, utilizzando il codice “ACDC” in fase di acquisto. [post_title] => Frecciarossa: due corse aggiuntive in occasione del concerto italiano degli AC/DC [post_date] => 2024-03-14T09:30:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710408613000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "inaugurato il nuovo convention centre dello shangri la roma del gruppo omnia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":104,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3296,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463478","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si consolidano le top 5 delle cinque principali aziende italiane per fatturato nei settore dell'ospitalità e del tour operating. Lo rivela il tradizionale lavoro di analisi svolto da Pambianco e presentato ieri alla Borsa di Milano, in occasione della seconda edizione dell'Hotellerie Summit. Per quanto riguarda in particolare le imprese del turismo organizzato, a svettare su tutte nel 2023 si è confermata come prevedibile la divisione tour operating di Alpitour che ha chiuso l'anno fiscale il 31 ottobre a 1,361 miliardi di euro, appena un milione sotto i livelli pre-Covid del 2019, ma mettendo al contempo a segno una crescita del 57% rispetto al 2022. A seguire ancora una volta Veratour a quota 230 milioni (249 mln nel 2019, 181 mln nel 2022), mentre sul gradino più basso del podio troviamo sempre Quality Group con 205 milioni (173 mln nel 2019; 111 mln nel 2022). L'unica variazione si è registrata tra la quarta e la quinta piazza, con il gruppo Nicolaus e Idee per Viaggiare che hanno invertito le rispettive posizioni: la compagnia pugliese è ora sopra con 148 milioni (91 mln nel 2019; 94 mln nel 2022), mentre IpV ha chiuso l'anno il 31 ottobre a 105 milioni (50 mln nel 2019; 97 mln nel 2022).\r

\r

Discorso simile per quanto riguarda il segmento dell'ospitalità, che vede nuovamente Starhotels in cima alla classifica con 304 milioni di euro (216 mln nel 2019; 243 mln nel 2022), seguito sempre dal gruppo Una poco sopra i 200 milioni (124 mln nel 2019; 146 mln nel 2022), nonché da Th Resorts a quota 187 milioni (94 mln nel 2019; 136 mln nel 2022). Appena sotto il podio c'è ancora una volta la divisione alberghiera di Alpitour con 177 milioni di euro (107 mln nel 2019; 134 mln nel 2022 - chiusura bilanci al 31 ottobre). In fondo alla top 5 troviamo infine l'unica new entry 2023 delle due classifiche: il gruppo Aeroviaggi - Mangia's che con i suoi 117 milioni di euro ha scalzato dalla posizione Hnh Hospitality, capace comunque di raggiungere i 106 milioni (34 mln nel 2019; 71 mln nel 2022).\r

\r

Pambianco ha poi introdotto quest'anno per la prima volta anche la top 5 dedicata agli operatori del benessere: una classifica dominata da Qc Spa of Wonders che ha chiuso il 2023 con un fatturato di 147 milioni (87 mln nel 2019; 105 mln nel 2022). Più lontano si trova Terme e Grandi Alberghi Sirmione a quota 44 milioni (40 mln sia nel 2019, sia nel 2022), tallonata da Lefay Resorts a 42 milioni (34 mln nel 2019; 37 mln nel 2022). Non molto distanti si piazzano anche la nuova holding creata nel 2021 da Massimo Caputi, Terme Italia, che ha raggiunto i 37 milioni (stesso livello del 2022), nonché Gb Thermae Hotels con 36 milioni di valore di produzione totale (37 mln nel 2019; 36 mln nel 2022).","post_title":"Pambianco: si consolidano le top 5 per fatturato di hotel e to in Italia. Unica novità Mangia's","post_date":"2024-03-14T13:32:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1710423162000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463463","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si infittisce il giallo Alpitour. Dopo che le ultime indiscrezioni a inizio febbraio sembravano puntare in direzione di una rosa di cinque pretendenti, stando a quanto riporta Il Sole 24 Ora ora la platea di potenziali acquirenti si sarebbe ridotta a tre. E non tutti i nomi delle ultime voci raccolte coincidono con quelli fatti precedentemente. Unica certezza al momento pare essere il fondo Usa Certares, da sempre compreso nella lista dei papabili pretendenti. Il quotidiano economico poi parla di un generico fondo internazionale (forse uno tra Apollo, Kkr e Platinum indicati il mese scorso, bdr), ma sarebbe rispuntato anche un misterioso gruppo asiatico: un player al quale si era fatto cenno solamente nelle primissime indiscrezioni di gennaio.\r

\r

Oltre che sulla valutazione del gruppo, stimata tra gli 1,3 e gli 1,5 miliardi di euro, le trattative al momento starebbero vertendo anche sul ruolo futuro del presidente e amministratore delegato Gabriele Burgio, su possibili clausole di earn out, che subordinerebbero il prezzo finale di vendita della compagnia al conseguimento di determinati risultati nei primi anni successivi alla transazione, nonché relativamente alla questione sede legale dell'acquirente. Mentre si discute sui termini del deal, pare però tornare nuovamente in auge l'opzione sbarco in Borsa, in alternativa alla vendita: un'ipotesi che il primo azionista di Alpitour, Giovanni Tamburi, aveva dichiarato di non escludere del tutto già lo scorso dicembre.","post_title":"Alpitour: i pretendenti ridotti a tre. Ma torna in auge la quotazione in Borsa","post_date":"2024-03-14T12:23:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710419029000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463455","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno spazio di 1.800 metri quadrati complessivi per un totale di 13 sale riunioni dotate di tecnologie all’avanguardia per eventi privati e aziendali, con due sale plenarie, ognuna scomponibile in ulteriori tre spazi (ciascuno intitolato a un pianeta), un salone di circa 400 mq con ampia vetrata, per accogliere i servizi ristorativi, una grande cucina ad hoc, un’area esterna con terrazza e ulteriori sale all’interno dell’hotel. Con una grande festa arricchita da performance artistiche ed esperienze di tecnologia immersiva, il gruppo Omnia Hotels ha celebrato l'altro ieri l'inaugurazione del nuovo convention centre dello Shangri-La Roma.\r

\r

[caption id=\"attachment_463459\" align=\"alignright\" width=\"300\"] La famiglia Lazzarini[/caption]\r

\r

\"Un'operazione che ci ha visti impegnati in questi anni in un progetto complesso che è diventato realtà, restituendo alla città un polo importante, con tutti i servizi adeguati e che prosegue con la realizzazione del nuovo ristorante e della piscina – ha spiegato Francesco Lazzarini, ceo della compagnia capitolina che oggi vanta in portfolio otto strutture, tutte situate a Roma, -. Io e mio fratello Riccardo portiamo avanti l’eredità dei nostri genitori, Lorenzo e Annamaria, anche loro presenti questa sera. Continuiamo perciò a investire sulla città: ne sono un esempio il nuovo hotel St. Martin, che ha rimesso in luce un edificio in disuso, ma anche il Rose Garden Palace, completamente ristrutturato a seguito dell’acquisizione, e l'hotel Imperiale che per la fine dell’anno tornerà a brillare su via Veneto. A breve inizierà inoltre la ristrutturazione dell’ultimo acquisto accanto al teatro dell’Opera: si chiamerà Aria Palace, in omaggio proprio alla lirica”.","post_title":"Inaugurato il nuovo convention centre dello Shangri-La Roma del gruppo Omnia","post_date":"2024-03-14T12:00:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710417626000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463432","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Non mi piace la parola overtourism perché vuol dire che il turismo lo subiamo e non lo gestiamo». Indovinate chi ha detto questa frase? Naturalmente il nostro ministro del turismo daniela Santanchè. Che di fronte al fenomeno enorme dell'overturism dice che no le piace la parola. E perché non le piace? perché vuol dire che il turismo lo subiamo e non lo gestiamo.\r

\r

Ed è proprio così che accade, almeno nelle grandi città: Roma, Napoli, Firenze, Bologna, Milano per non parlare di Venezia sono l'emblema dell'overtourism. E lo sono da molti anni. Dal centro in questo caso non si gestisce niente. E non c'è niente da fare.\r

Destagionalizzare\r

Il ministro però ha una soluzione. Immagino che tutti i lettori abbiano già mentalmente questa parolina magica che sento da almeno 20 anni e che non si realizza mai: Destagionalizzare. Bene. Ma vorrei suggerire al ministro che per destagionalizzare ci vuole chi gestisce la destagionalizzazione, e noi questa gestione non ce l'abbiamo. Almeno per il momento.\r

\r

L'unica alternativa è l'intelligenza artificiale che monitora i flussi nelle grandi città. Tipo semaforo rosso, semaforo verde. Non c'è nient'altro da fare. E non sarebbe neanche difficile. Ci vorrebbero degli esperti che lo facciano funzionare. Spero che il ministro inizi a percorrere questa strada.","post_title":"Santanchè: overtourism è una parola che non mi piace. Usiamo l'IA","post_date":"2024-03-14T10:59:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1710413961000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463423","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delphina lancia le proposte 2024 per viaggi di nozze e anniversari “Liberi” nel Nord Sardegna e tiene testa alle mete turistiche d'oltreoceano con offerte che uniscono l’unicità della Gallura a servizi alberghieri di alto livello. L'annuncio dato in occasione del premio come Gruppo alberghiero indipendente più green d’Europa ai World Travel Awards 2024.\r

La catena simbolo dell’ospitalità a 5 e 4 stelle nel Nord Sardegna riconferma con la sua vittoria 5 importanti riconoscimenti agli \"Oscar del turismo mondiale\" 2024, tra cui quello come migliore gruppo alberghiero italiano. Premiato anche il Resort Valle dell’Erica come resort più green d’Europa e d’Italia e il Resort & SPA Le Dune di Badesi, riconfermato migliore beach resort d’Italia.\r

Voli panoramici in elicottero dall’aeroporto all’hotel con vista spettacolare sulle isole dell’Arcipelago di La Maddalena, imbarcazioni private solo per due, guide in esclusiva per escursioni via terra e istruttori qualificati per tour in canoa che terminano con un bagno in una caletta nascosta. E ancora aperitivi al tramonto, cene romantiche sulla sabbia e persino un autista privato per il divertimento in Costa Smeralda fino a notte fonda. Con oltre venti anni di esperienza nell’offerta sposi e anniversari, Delphina hotels & resorts lancia l’edizione 2024 del catalogo \"Liberi\" dedicato a giovani sposi e alle coppie di lunga data con proposte esclusive che uniscono relax, natura, storia, tradizioni e servizi alberghieri di alto livello.\r

\r

Premi\r

Eletta migliore gruppo alberghiero italiano e gruppo alberghiero indipendente più green d’Europa, resort più green d’Europa e d'Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d'Italia al Resort & SPA Le Dune di Badesi, Delphina hotels & resorts riconferma 5 prestigiosi riconoscimenti ai World Travel Awards 2024, gli \"Oscar del turismo mondiale\", compresi tre premi green che dimostrano la lungimiranza in tema di sostenibilità di Delphina.\r

Elena Muntoni (brand manager Delphina) “Con “Liberi” desideriamo celebrare i sentimenti di due amanti in modo nuovo. Siamo convinti che il Nord Sardegna con le sue spiagge immacolate, cultura e tradizioni intatte non abbia niente da invidiare alle mete internazionali più desiderate per i viaggi di nozze e anniversari. In tutti questi anni, ci siamo resi conto che le coppie cercano viaggi e momenti solo per loro, per ritrovare quel benessere psico-fisico che solo una vacanza a contatto con la natura e una destinazione così suggestiva ed esotica come la Sardegna è ancora in grado di offrire. Desideriamo farli sentire liberi di scegliere tra modi diversi di vivere il viaggio con il massimo della qualità, della personalizzazione e con l’ospitalità autentica che caratterizza Delphina da oltre 30 anni.”.\r

Completa il catalogo Liberi una proposta Emotion declinata per ogni struttura, che raccoglie molte delle esperienze più emozionanti di Delphina come colazioni in camera, aperitivi al tramonto con una coppa di champagne e bottarga, cene romantiche con ostriche, crostacei e Vermentino della Selezione Delphina, massaggi di coppia nei centri Spa e Thalasso, minitour alle isole dell’Arcipelago di La Maddalena. Inoltre, una selezione di esclusive esperienze à la carte per viaggi personalizzati di sposi, coppie di fatto e anniversari, incluse le family moon, i viaggi di nozze con bambini e servizi dedicati anche ai più piccoli. Proposte fatte su misura per ogni singola coppia, con una ricca varietà di attività che punta ad un’immersione totale nel Nord Sardegna.","post_title":"Delphina presenta Liberi le proposte per i viaggi di nozze e anniversari","post_date":"2024-03-14T10:24:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710411845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463415","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air ha avviato la costruzione di un centro di manutenzione dei motori degli aerei a Unbuk, vicino all'aeroporto internazionale di Seul Incheon, la cui apertura è prevista per il 2027.\r

\r

Il nuovo complesso di manutenzione motori sarà il più grande in Asia. «Il motore è come il cuore dell'aereo - ha dichiarato Walter Cho, chairman e ceo della compagnia aerea -. Korean Air si impegna a mantenere i più alti standard di sicurezza e a migliorare la competitività della Corea in un settore altamente specializzato dell'aviazione\".\r

\r

Il nuovo impianto si sviluppa su sette livelli per oltre 140.000 metri quadrati per un investimento da 578 miliardi di won e sarà strategicamente adiacente all'attuale Engine Test Cell (Etc) che il vettore gestisce dal 2016.\r

\r

Korean Air intende inoltre potenziare in modo significativo la propria capacità di manutenzione dei motori degli aeromobili, passando da 100 a 360 motori all'anno, con una gamma più ampia di tipi di motori. Si prevede che il nuovo polo manutentivo genererà oltre 1.000 nuovi posti di lavoro per rafforzare la competitività del settore Mro dell'aviazione nazionale e ridurre la dipendenza dai servizi di manutenzione internazionali.\r

\r

Korean Air è l'unico operatore di strutture specializzate per la revisione dei motori di aerei civili in Corea: la compagnia aerea ha iniziato a revisionare i motori degli aerei Boeing 707 nel 1976 e da allora ha ricostruito quasi 5.000 motori e fornito motori ad altre compagnie aeree, tra cui la sua controllata Jin Air, e a vettori internazionali come Delta Air Lines e China Southern Airlines.\r

\r

","post_title":"Korean Air: avviati i lavori per il nuovo, mega centro di manutenzione dei motori","post_date":"2024-03-14T10:01:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710410519000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463410","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' l'ex Habiba il resort di debutto a Marsa Alam del brand Valtur. Integralmente ristrutturato, pur conservando il suo tradizionale stile nubiano, il Pickalbatros Portofino offre ben 522 camere di differenti tipologie. Il complesso include pure un centro benessere con un nutrito programma di trattamenti e sei ristoranti tematici, integralmente a disposizione dei clienti senza l’obbligo di prenotazione (a eccezione del locale di pesce), nonché 15 bar, tra cui uno sky e uno sport bar.\r

\r

Per quanto riguarda le dotazioni acquatiche, il Valtur Marsa Alam Pickalbatros Portofino vanta 15 piscine (12 per adulti e tre per bambini) e un Aquapark con 32 scivoli, dove è localizzata la maggior parte delle family suite. Completa la rosa delle risorse delle attività outdoor, un'area sportiva con due campi da padel e da tennis, campo da calcio, beach volley e ulteriori facility per altre discipline. Tra i motivi che hanno spinto l’operatore a inserire il resort nella programmazione, il punto mare spettacolare e dai toni da cartolina: oltre al classico pontile che porta oltre il reef per le immersioni e lo snorkeling praticato da nuotatori esperti, il lido privato e attrezzato si caratterizza per la presenza di alcune piscine naturali, facilmente raggiungibili dalla riva anche dai bambini. Immancabile il centro diving.\r

\r

“Arriviamo con Valtur a Marsa Alam con una struttura perfetta per il mercato italiano che già la conosce e apprezza - spiega il product manager mar Rosso, Michele Matone -. La ristrutturazione è rimasta fedele allo stile degli esterni che piacevolmente evocano atmosfere un po’ da mille e una notte, molto amate dalla clientela. L’Egitto è una meta imprescindibile e per aprire la destinazione, così come abbiamo fatto per Sharm el Sheikh, volevamo piazzarci tra i brand in evidenza per la tipologia di struttura e la formula di servizio. Siamo, quindi, molto soddisfatti di essere riusciti a far sventolare la bandiera Valtur su un punto mare tra i più scenografici del litorale di Marsa Alam. L’accoglienza da parte del mercato è stata ottima con numeri molto buoni già per le vacanze pasquali, i ponti e le festività in arrivo”. Il piano voli prevede in particolare comode rotazioni il sabato da Milano Malpensa e da Verona, a cui si aggiungono alcuni collegamenti da Bergamo per le vacanze pasquali.","post_title":"Il brand Valtur approda a Marsa Alam con il Pickalbatros Portofino","post_date":"2024-03-14T09:51:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710409909000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463411","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"SkyAlps ha ufficializzato all'Enac la nuova proposta per i voli di continuità territoriale dall'aeroporto di Ancona.\r

\r

L'operativo risponde alle richieste della Regione Marche con due voli giornalieri andata e ritorno su Milano e uno su Roma oltre alla conferma, anche se solo due volte a settimana, dei collegamenti con Napoli.\r

\r

Nel dettaglio la proposta formulata dal vettore altoatesino propone due voli andata e ritorno verso Milano Linate dal lunedì al venerdì. Il primo con partenza dal Sanzio alle 8 e ritorno alle 10.15. Il secondo con partenza alle 16 e ritorno alle 18.15; il sabato è previsto solo il volo del mattino mentre la domenica solo quello del pomeriggio.\r

\r

Per Roma, invece, è previsto un solo collegamento al giorno - rispetto ai due attuali - sette giorni su sette, con partenza da Roma verso Ancona alle 13.45 e ritorno da Ancona alle 16.35.\r

\r

Per Napoli, infine, invece del collegamento giornaliero, rimarrebbe un presidio due volte a settimana, il lunedì e il venerdì con partenza da Ancona alle 12.30 e ritorno alle 14.15.\r

\r

La proposta di SkyAlps è dunque migliorativa rispetto alla prima offerta che prevedeva voli di andata con il ritorno il giorno successivo e recupera anche il collegamento con Napoli che inizialmente non era previsto dalla compagnia.\r

\r

La Regione che contribuisce con oltre 3 milioni di euro ai voli di continuità territoriale sta ora valutando, insieme all'Enac, la nuova proposta che per molti versi va incontro alle richieste formulate la scorsa settimana dal presidente della regione Acquaroli.\r

SkyAlps si è impegnata per ora a garantire questi collegamenti per 45 giorni come chiesto dalla procedura d'emergenza dell'Enac dopo che Aeroitalia ha esercitato il recesso, ma potrebbe proseguire fino a ottobre data entro la quale sarà lanciato un nuovo bando.","post_title":"Ancona: la nuova proposta SkyAlps per la continuità recupera la rotta per Napoli","post_date":"2024-03-14T09:49:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710409771000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463408","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono due le corse speciali che il Frecciarossa aggiungerà al proprio orario in occasione del concerto degli AC/DC in Italia, di cui il treno Alta Velocità di Trenitalia è treno ufficiale.\r

\r

Il rientro a casa ai fan della rock band australiana, che si esibirà alla Rcf Arena di Reggio Emilia il 25 maggio sarà facilitato dai due treni aggiuntivii che partiranno dalla stazione di Reggio Emilia per raggiungere Firenze, Milano, Roma e Torino, durante la notte.\r

\r

Il diretto per Roma Termini partirà alle 00:30 mentre quello per Torino Porta Nuova partirà alle 00.35.\r

\r

Inoltre, grazie all’offerta “Speciale Eventi”, chi sceglierà di spostarsi con Le Frecce per recarsi all’unica data italiana del tour, potrà viaggiare con sconti fino all’80% rispetto al biglietto base, utilizzando il codice “ACDC” in fase di acquisto.\r

\r

","post_title":"Frecciarossa: due corse aggiuntive in occasione del concerto italiano degli AC/DC","post_date":"2024-03-14T09:30:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710408613000]}]}}