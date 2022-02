In arrivo a Venezia – Mestre il terzo Meininger Hotels in Italia

Dopo Milano e Roma, Venezia sarà la terza sede di Meininger Hotels in Italia. Con l’inaugurazione della nuova proprietà prevista per la seconda metà del 2022, il gruppo vedrà così salire il numero di letti disponibili nel nostro Paese oltre quota mille. La compagnia ha infatti firmato un contratto di locazione con la proprietà Deka Immobilien, che assicura a Meininger la gestione di un ex ostello da 434 letti a Mestre.

“Siamo lieti di questa new entry nel nostro portfolio – sottolinea il ceo del gruppo, Ajit Menon -. L’edificio è in ottime condizioni. Stiamo mantenendo la maggior parte degli arredi nelle camere e nelle aree pubbliche, rinnovando il concept con il nostro stile”.

Con una superficie totale di 4.500 metri quadrati, la struttura include 112 camere, tra cui doppie e stanze a più letti per un massimo di sei persone, che possono essere utilizzate privatamente da famiglie o gruppi, oppure condivise tra ospiti che viaggiano da soli. “Il precedente ostello era tra gli alloggi più famosi per i giovani viaggiatori di gruppo e backpackers a Venezia Mestre – aggiunge Menon -. Vogliamo continuare ad attrarre questo target, pur migliorando il nostro mix di ospiti. Anche le famiglie e i business traveler si sentiranno certamente a casa qui“.

Come negli altri Meininger, la proprietà di Venezia sarà dotata di cucina per gli ospiti, area giochi, lavatrice e asciugatrice, oltre che di un bar e di ampie aree comuni. Dalla stazione ferroviaria di Mestre, a pochi passi dall’hotel, gli ospiti potranno raggiungere in dieci minuti di autobus e treno Venezia.