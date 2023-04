Il Waldschlösschen di Schleswig new entry tedesca dei Romantik Hotels Con l’Hotel Waldschlösschen a Schleswig, in Germania, vicino al mar Baltico, tra Kiel e Flensburg, Romantik Hotels & Restaurants si fregia di un nuovo hotel premium. La casa, che colpisce per la sua grande Garten-Spa e l’ottima cucina, è gestita dalla famiglia Behmer da ben 65 anni. Dopo due hotel di proprietà della famiglia Brennfleck, il Meisenheimer Hof in Germania, il Parc Broekhuizen nei Paesi Bassi e una storica finca hotel in Spagna a Maiorca, il Waldschlösschen è il sesto hotel ad entrare a far parte del marchio Romantik nel 2023. «Nel settore alberghiero si sta diffondendo la voce che negli ultimi anni abbiamo fatto i compiti – afferma Thomas Edelkamp, ​​​​ceo di Romantik -. Oltre a un marchio forte e di appeal, ora offriamo agli albergatori, che vogliono condividere i nostri valori e la nostra mission, un pacchetto completo per il marketing e la distribuzione, che siamo in grado di personalizzare per ogni albergo». «Non vediamo l’ora di lavorare con Romantik – afferma l’albergatore Hans-Werner Behmer, che gestisce il nuovo Romantik Hotel Waldschlösschen insieme alla moglie Marion e al figlio Söhnke – La nostra offerta di ospitalità di alta qualità è in linea con i valori del marchio. Sappiamo quale forza di vendita porti Romantik e quanti ospiti siano fidelizzati al marchio. Insieme potremo ottenere molto per il Waldschlösschen». Il Waldschlösschen offre 100 camere di charme, benessere e cucina raffinata. La casa propone anche due ristoranti conosciuti ben oltre i confini della regione. La grande Garten-Spa, con il suo giardino profumato e il padiglione delle erbe, invita invece a rigenerarsi: a disposizione una piscina coperta, la vasca idromassaggio e diverse saune nel giardino. Le sale meeting modernamente attrezzate sono infine pensate per conferenze, seminari, workshop o riunioni. L’offerta è supportata da un servizio di catering su misura.

\r

Sono il Diamond Beach Resort a Sharm, della catena Sunrise Resorts & Cruises che ha ospitato la recente finale di Top model of the world 2023, e il Radisson Blu El Quseir nei pressi di Marsa Alam, con spa specializzata in trattamenti ayurvedici, le due nuove proposte all inclusive di Going Resort per la summer 2023 sul mar Rosso. Le new entry rispecchiano perfettamente la strategia di riposizionamento verso l'alto del prodotto del to di casa Msc. Beneficeranno inoltre di rotazioni charter settimanali operative da metà giugno dagli aeroporti di Milano Malpensa e di Bergamo Orio Al Serio. Nuova è anche la formula dine around, che darà la possibilità di scegliere due ristoranti diversi nell’arco del soggiorno, in alternativa a quello principale e come parte del pacchetto tutto compreso.\r

\r

[caption id=\"attachment_443620\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Il Diamond Beach Resort[/caption]\r

\r

«La nostra sfida è quella di volere programmare un altro Egitto balneare, come facciamo in tutte le linee di prodotto: da Going2italy a Going4Cruise, fino ad arrivare a Going Resort - spiega il chief commercial & operating officer del to, Maurizio Casabianca -. E questo per un semplice motivo: essendo diramazione del gruppo Msc, la nostra ricerca non può che essere allineata alla connaturata capacità di scegliere fornitori sempre all’altezza».\r

\r

La struttura dell’intrattenimento è in sintonia con la qualità delle strutture e avrà una caratterizzazione dedicata alle esigenze della clientela italiana di Going. Inoltre, il tour operator renderà disponibili sugli store digital un’applicazione con la quale i viaggiatori potranno gestire in autonomia le prenotazioni delle esperienze nei suoi resort. «I team Going Friends a Sharm e a Marsa esaudiranno ogni desiderio dei clienti con creatività e un pizzico di innovazione all’interno di un programma decisamente stiloso – aggiunge il nuovo direttore di Going Resort, Beppe Pellegrino -: musica dal vivo e meditazione yoga, così come una entusiasmante rassegna di attività on demand attraverso l’app verranno rese disponibili per scandire il ritmo di una vacanza indimenticabile». Le vendite dei due resort sono già aperte e disponibili attraverso le piattaforme digitali di Going e il servizio contact center.","post_title":"Il Diamond Beach e il Radisson Blu El Quseir new entry Going Resort sul mar Rosso","post_date":"2023-04-13T13:27:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681392442000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443590","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l'Hotel Waldschlösschen a Schleswig, in Germania, vicino al mar Baltico, tra Kiel e Flensburg, Romantik Hotels & Restaurants si fregia di un nuovo hotel premium. La casa, che colpisce per la sua grande Garten-Spa e l'ottima cucina, è gestita dalla famiglia Behmer da ben 65 anni.\r

\r

Dopo due hotel di proprietà della famiglia Brennfleck, il Meisenheimer Hof in Germania, il Parc Broekhuizen nei Paesi Bassi e una storica finca hotel in Spagna a Maiorca, il Waldschlösschen è il sesto hotel ad entrare a far parte del marchio Romantik nel 2023. «Nel settore alberghiero si sta diffondendo la voce che negli ultimi anni abbiamo fatto i compiti - afferma Thomas Edelkamp, ​​​​ceo di Romantik -. Oltre a un marchio forte e di appeal, ora offriamo agli albergatori, che vogliono condividere i nostri valori e la nostra mission, un pacchetto completo per il marketing e la distribuzione, che siamo in grado di personalizzare per ogni albergo».\r

\r

«Non vediamo l'ora di lavorare con Romantik - afferma l'albergatore Hans-Werner Behmer, che gestisce il nuovo Romantik Hotel Waldschlösschen insieme alla moglie Marion e al figlio Söhnke - La nostra offerta di ospitalità di alta qualità è in linea con i valori del marchio. Sappiamo quale forza di vendita porti Romantik e quanti ospiti siano fidelizzati al marchio. Insieme potremo ottenere molto per il Waldschlösschen».\r

\r

Il Waldschlösschen offre 100 camere di charme, benessere e cucina raffinata. La casa propone anche due ristoranti conosciuti ben oltre i confini della regione. La grande Garten-Spa, con il suo giardino profumato e il padiglione delle erbe, invita invece a rigenerarsi: a disposizione una piscina coperta, la vasca idromassaggio e diverse saune nel giardino. Le sale meeting modernamente attrezzate sono infine pensate per conferenze, seminari, workshop o riunioni. L’offerta è supportata da un servizio di catering su misura.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il Waldschlösschen di Schleswig new entry tedesca dei Romantik Hotels","post_date":"2023-04-13T12:21:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681388494000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443601","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una flotta totalmente rinnovata - oggi a quota 15 velivoli -, offerta aumentata, diversificazione del traffico - dal leisure all'etnico - il contributo del cargo. Sono alcuni degli atout che hanno consentito a Neos di archiviare l'ultimo esercizio con un utile di 12 milioni di euro. A spiegarlo è l'amministratore delegato, Carlo Stradiotti, in un'intervista a Il Corriere della Sera.\r

\r

L'ad precisa come nell'ultimo anno pre-pandemia (2018-19) il vettore del gruppo Alpitour ha chiuso con un fatturato di 465 milioni di euro e 1,8 milioni di passeggeri; \"nei due anni successivi abbiamo chiuso rispettivamente con 260 milioni e 236 milioni. Abbiamo sostenuto le entrate di fatto con il cargo e non abbiamo toccato un contratto di lavoro\". Il bilancio 2021-22 (chiuso lo scorso ottobre) \"con il ritorno dei passeggeri abbiamo chiuso con 585 milioni di euro di ricavi e quasi 12 milioni di utile. In questo caso devo dire che sono inclusi anche gli aiuti pubblici per il Covid, la rata del 2020\". Un indennizzo da 52 milioni di euro, sottolinea Stradiotti, sempre in attesa della \"rata per i danni del 2021 che per il nostro bilancio sono stati più significativi\".\r

\r

L'andamento degli ultimo anni evidenzia una volta di più il cambio di passo sostenuto da Neos, che proprio durante la pandemia ha cercato \"passeggeri e ricavi anche al di fuori del nostro segmento tradizionale che è quello charter. Questo vuole dire, tra le altre cose, esplorare il trasporto merci (\"849 voli operati dal 2020\"), aprire la rotta Milano-New York e investire sulle direttrici etniche. Il tutto su una flotta che oggi conta 15 aerei: 5 Boeing 737-800, 4 Boeing 737 Max e 6 Boeing 787-9\".\r

\r

\r

\r

Le prime stime per l'anno in corso - l'esercizio che chiuderà quindi il prossimo 31 ottobre - sono improntate su \"un budget di fatturato da 683 milioni di euro, ma puntiamo ai 730-740 milioni, grazie soprattutto all’aumento dell’offerta, del 30-40% rispetto al 2019\". E con una suddivisione dei ricavi che si attesterà \"al 70% sulle operazioni leisure, al 2% per il cargo e al 28% su quelle ad hoc/nuove\".\r

\r

\r

","post_title":"Neos centra un utile da 12 milioni di euro. E mira a oltre 730 mln di fatturato nel 2023","post_date":"2023-04-13T12:13:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1681388002000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'improvvisa uscita di Michael Thamm dal gruppo Costa ha colto quasi tutti di sorpresa nel mondo del travel. Dopo più di dieci anni al timone di una realtà che, oltre al brand omonimo, include anche i marchi Aida, Iberocruceros e Carnival Maritime, Thamm era riuscito a portare brillantemente fuori dalle secche della pandemia le stesse Costa e Aida. Queste, pur non avendo ancora raggiunto i livelli pre-Covid, stanno infatti registrando una crescita sostenuta. Difficile pensare quindi a motivazioni commerciali a monte delle sue dimissioni.\r

\r

Stando ad alcune voci raccolte da fvw, ecco allora spuntare la pista dei rapporti personali con Josh Weinstein, presidente e ceo di Carnival Corporation, la holding a cui fa capo anche Costa Group. La lettera ai dipendenti con cui Weinstein ha annunciato l'improvviso cambiamento ai vertici della compagnia evidenzierebbe, infatti, un commiato sorprendentemente scarno: nella nota si ringrazia sostanzialmente Thamm per i suoi successi e gli si augura il meglio per il suo futuro. Troppo poco per un manager veterano che avrebbe preteso un saluto più caloroso. E in effetti alcune voci interne paiono aver sussurrato a fvw che tra Weinstein, a capo di Carnival dallo scorso agosto, e il ceo di Costa Group \"la chimica non fosse proprio quella giusta\". Di Thamm, sottolinea sempre il magazine tedesco, si dice inoltre che sia un lucido stratega, un grande calcolatore e un vero esperto del mercato crocieristico. Ma anche che sia poco incline ai compromessi e non sempre molto empatico quando si trova a dover prendere decisioni personali.\r

\r

Le ragioni della sua uscita potrebbero però essere anche più profonde e legate alla nuova vision del gruppo da parte di Weinstein. Carnival Corporation ha infatti accumulato debiti ingenti durante la pandemia. Il suo presidente e ceo è quindi ora impegnato in un ingente sforzo, volto a ricondurre la compagnia lungo i sentieri dell'efficienza e della profittabilità. Specialmente dopo che alcuni analisti finanziari hanno posizionato Carnival dietro ai rivali del gruppo Royal Caribbean ed Ncl. Weinstein avrebbe quindi tutte le intenzioni di rapportarsi direttamente con i responsabili delle operazioni. Come dimostrerebbe anche il fatto della mancata nomina di un successore diretto a Thamm, con il presidente di Costa Crociere, Mario Zanetti, e il suo omologo in Aida Cruises, Felix Eichhorn, lasciati rispettivamente a capo dei due brand. Coerentemente con questo nuovo approccio, conclude fvw, i due marchi nel futuro potrebbero anche prendere strade diverse e indipendenti, ossia non più sotto il cappello comune di Costa Group.","post_title":"La scarsa chimica con il ceo Weinstein a monte dell'uscita di Thamm da Costa?","post_date":"2023-04-13T12:11:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1681387878000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443595","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_401005\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Claudio De Vincenti[/caption]\r

\r

Grande giorno per AdR. «Con l'inaugurazione di oggi tocchiamo con mano cosa significa aver continuato a investire, progettate e lavorare anche nei momenti più difficili della crisi pandemica, rischiando ma guardando al futuro. Questo aeroporto da 6 anni consecutivi viene classificato come il migliore e più apprezzato d'Europa, ha il compito di rappresentare da subito a chi arriva in Italia il meglio del nostro Paese, sul versante anche dell'accoglienza e della bellezza anche delle opere d'arte antiche e moderne che abbiamo voluto ospitare.\r

\r

«Si tratta di un lavoro ben fatto grazie al contributo che ognuno di noi si sforza di dare per la ripresa del turismo». È quanto ha affermato Claudio De Vincenti, presidente AdR, nel corso dell'inaugurazione della nuova area di imbarco dell'Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci.\r

\r

Ma cose si sta preparando Aeroporti di Roma per il Giubileo del 2025?\r

\r

«Stiamo potenziando la capacità di accoglienza del nostro aeroporto, continueremo con l'altra parte del Terminal 1 e completeremo anche il Terminal 3 in tempo per il Giubileo. Entro l'autunno 2024 l'aeroporto sarà pienamente in grado di accogliere tutti i pellegrini e i turisti che verranno per il Giubileo. Parliamo di una capacità di accoglienza tra i 55 e i 58 milioni di passeggeri l'anno. Infrastruttura capace di accogliere, tecnologia, innovazione, fluidità, accoglienza dei passeggeri ma anche bellezza. Oltre all'infrastruttura, la cui bellezza è riconosciuta, ospitiamo anche straordinarie opere d'arte come il Salvator Mundi del Bernini».","post_title":"De Vincenti (AdR): «Per il Giubileo 2025 previsti 58 milioni di passeggeri»","post_date":"2023-04-13T11:38:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681385905000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443580","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443584\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Leonardo Cesarini, Alessandro Morelli, Donato Liguori[/caption]\r

\r

Il connubio Trenord-Navigazione Laghi è nato «per offrire un servizio di qualità e rispondere ai bisogni degli utenti. Una soluzione di mobilità integrata del servizio pubblico locale che favorisce e supporta il cittadino, cosentendogli di muoversi senza usare l’auto e visitando i luoghi meravigliosi della regione in maniera agevole ed integrata. Vogliamo essere parte integrante del territorio, del tessuto in cui viviamo ogni giorno, offrendo qualcosa di più rispetto a un servizio di trasporto pubblico».\r

\r

Con queste parole Donato Liguori, gestore governativo, ha introdotto un momento importante. «Proponiamo un biglietto integrato treno-battello, che offre esperienze coinvolgenti» aggiunge infatti Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord. «Quest’anno abbiamo già venduto 35.000 biglietti integrati, quindi treno da tutta la Lombardia e libera circolazione sui battelli, con un biglietto unico. Quest’accordo è un unicum a livello nazionale ed europeo. “Gite in treno” è il marchio che abbiamo creato con Trenord per portare i turisti e gli amanti del treno alla scoperta della Lombardia. È diventato un progetto di grande successo, grazie ad alcuni ingredienti: anzitutto la Lombardia che, turisticamente, è la quarta regione più visitata d'Italia grazie all'offerta ricca e articolata. Milano è al centro, servita da 3 aeroporti internazionali; nella regione contiamo laghi, valli, fiumi navigabili, 11 siti Unesco, comprensori sciistici e ciclistici, 11.000 km di piste ciclabili. Il concept di “Gite in treno” nasce con un partner di fama mondiale: Lonely Planet, che ha realizzato le prime guide secondo una formula già usata a livello mondiale. Regione Lombardia ha fatto un investimento di 2miliardi e 200milioni per mettere sui binari 222 nuovi treni entro il 2025. 105 treni Hitachi stanno già viaggiando\".\r

\r

Con i nostri biglietti integrati oltre ai viaggi in treno offriamo delle esperienze. Le tre nuove proposte di escursioni sono: Sirmione Tour, Borghi lombardi del Garda e Stresa-Isole Borromee».","post_title":"Trenord e Navigazione Laghi: insieme con un biglietto integrato per scoprire la Lombardia","post_date":"2023-04-13T11:24:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681385066000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443581","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal prossimo 15 aprile i viaggiatori internazionali in arrivo e partenza dalle Filippine dovranno utilizzare il nuovo sistema eTravel. Sebbene sia accessibile ai visitatori dall'anno scorso, è adesso ufficiale l’avvio globale dell'eTravel System, mentre le tessere cartacee per gli arrivi e le partenze saranno completamente eliminate entro il 1° maggio.\r

\r

Secondo quanto annunciato dal Commissario per l'Immigrazione Norman Tansingco e in linea con la direttiva della Task Force Inter-Agency, tutti coloro che stanno per partire o hanno in programma un viaggio nelle Filippine, da metà aprile in poi dovranno necessariamente effettuare la registrazione al portale per la gestione delle malattie infettive emergenti e per garantire un viaggio in totale sicurezza e tutela dei turisti e dei cittadini.\r

\r

Per iscriversi basta cliccare sul sito web etravel e completare il form con i dati personali, le informazioni sul viaggio e la dichiarazione sanitaria; infine è indicato di scaricare il codice QR da presentare all'arrivo nel Paese.\r

\r

È possibile registrarsi e presentare le informazioni di viaggio e la dichiarazione sanitaria 72 ore prima dell'arrivo nel territorio filippino o dal volo di rientro in uscita dal Paese. La nuova piattaforma sostituisce il One Health Pass, che era stato precedentemente inserito come requisito di viaggio durante e dopo la pandemia COVID-19, semplificando le pratiche di controllo in aeroporto più veloce e sicuro.","post_title":"Filippine: online dal 15 aprile la piattaforma eTravel per la registrazione dei viaggiatori","post_date":"2023-04-13T11:18:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1681384687000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443570","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"JetBlue Airways aprirà un nuovo collegamento da New York ad Amsterdam, sfruttando la fortissima domanda di viaggio prevista sulle rotte transatlantiche. A questo, che verrà inaugurato a fine estate, seguirà anche un volo da Boston. Amsterdam sarà la terza destinazione transatlantica servita da JetBlue, dopo il lancio versgo gli aeroporti londinesi di Heathrow e Gatwick nel 2021 e il prossimo debutto su Parigi, a partire dal prossimo giugno.\r

\r

La mossa arriva pochi giorni dopo che un tribunale olandese ha respinto un piano governativo per limitare i voli all'aeroporto Schiphol di Amsterdam nel 2023-2024 e in un momento in cui le ricerche online degli americani per i voli verso l'Europa sono in aumento nonostante l'impennata delle tariffe aeree e i rischi di disservizi in alcuni aeroporti del continente. Secondo la società di analisi dell'aviazione Cirium, i tre grandi vettori statunitensi hanno aumentato la capacità transatlantica del 22% quest'anno.\r

\r

Sulla rotta per Amsterdam sarà impiegato un Airbus A321 Long Range configurato con 24 poltrone Mint Suite e 114 in economy class.","post_title":"JetBlue Airways aprirà a fine estate la New York-Amsterdam, terza destinazione transatlantica","post_date":"2023-04-13T10:45:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681382722000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443554","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' il più grande Seminar at sea mai organizzato da Royal Caribbean International nell'area, nonché il primo dedicato agli agenti di viaggio della regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa). Porterà a bordo della Symphony of the Seas, dal 7 all'11 maggio, ben 400 adv, che non hanno mai sperimentato di persona l'offerta Rcl. Durante la crociera avranno modo di toccare con mano le attività e le attrazioni proposte dalla compagnia, tra cui per esempio i combattimento laser al buio, l'Ultimate Abyss (uno scivolo a secco di dieci piani) oppure il simulatore di surf FlowRider.\r

\r

Gli agenti parteciperanno anche a sessioni di formazione personalizzate che gli permetteranno si conoscere in dettaglio il prodotto, il marchio e altro ancora in ben sei lingue (francese, tedesco, italiano, spagnolo, svedese e inglese). Il format sarà interattivo, con attività che spazieranno dai giochi di ruolo ai quiz, e daranno agli agenti la possibilità di capire cosa vivono gli ospiti di una crociera Royal Caribbean. Nella fascia serale, i partecipanti potranno anche ammirare l'intrattenimento a bordo della Symphony, con i suoi spettacoli Broadway Style e le sue produzioni originali tra ghiaccio, acqua, palco e aria. Prima dell'evento, inoltre, la compagnia estrarrà a sorte un fortunato agente e gli regalerà l'esperienza Royal suite class con un upgrade in una delle suite Royal Caribbean.\r

\r

\"Sono entusiasta di dare il benvenuto a una così ampia selezione di agenti che non hanno ancora sperimentato ciò che rende le vacanze di Royal Caribbean così popolari - commenta l'associate vice president for international representative and preferred sales representative markets di Rcl, Gianni Rotondo -. Questo è il più grande Seminar at sea che abbiamo mai organizzato nell’area Emea e offre agli agenti italiani una grande opportunità di comprendere realmente il marchio e ciò che rende le nostre vacanze memorabili\". L'evento si svolgerà in concomitanza con l'inizio dell'attività europea, con sette navi che salperanno da tutto il continente quest'estate.","post_title":"Rcl porterà 400 agenti sulla Symphony of the Seas dal 7 all'11 maggio","post_date":"2023-04-13T10:16:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681380990000]}]}}