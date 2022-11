Il W Rome passa nella mani di un fondo pensioni canadese e dei britannici di Hamilton – Pyramid Europe Passa di mano la proprietà del W Rome, primo indirizzo italiano del brand lifestyle-lusso di casa Marriott. La joint venture tra il fondo pensioni Canada Pension Plan Investment Board (Cpp Investments) e la società britannica di hotel management Hamilton – Pyramid Europe lo ha infatti acquisito dai precedenti titolari (King Street Capital Management e Omnam Investment Group) per una cifra complessiva attorno ai 172 milioni di euro. La struttura, riaperta lo scorso aprile dopo un completo restyling, comprende 162 camere, oltre a un bar rooftop, un ristorante, una lounge, vari altri locali f&b, una palestra e spazi meeting. “Roma è da sempre una destinazione top a livello leisure e business – spiega il managing director, head of real estate Europa di Cpp Investments, Andrea Orlandi -. L’acquisizione del W Rome pone perciò la nostra joint venture con Hamilton – Pyramid Europe nelle migliori condizioni per sfruttare tutto l’appeal della città Eterna come destinazione turistica globale”. Creata all’inizio di quest’anno la joint venture britannico-canadese è focalizzata nell’acquisizione di strutture ricettive operative nelle più importanti città europee e in selezionate destinazioni resort. Lo scorso agosto, Cpp Investments aveva annunciato un impegno per 475 milioni di euro nella stessa joint venture. L’investimento per W Rome fa parte di tale dotazione.

\r

L’Hilton Rome Eur La Lama si sviluppa su 16 piani per 60 metri di altezza, 130 di lunghezza,16 di larghezza. E' dotato di sei ascensori panoramici e include 439 camere, due ristoranti, altrettanti bar, un'area fitness e sette sale riunioni. Di proprietà della Icarus S.p.A. si avvale per il suo completamento dello studio di ingegneria Reconsult, che si occupa anche della direzione lavori, con il supporto per l’interior design di Lorenzo Bellini Atelier, nonché di Stile quale impresa di costruzioni. La struttura rappresenta il prossimo capitolo della partnership tra Icarus e il gruppo alberghiero Usa, dopo l’Hilton Rome Airport, inaugurato più di 20 anni fa quale primo albergo aeroportuale in Italia, al quale si è poi aggiunto nel 2016 l’Hilton Garden Inn Rome Airport.","post_title":"Prenotazioni aperte (\"attualmente\") da gennaio per l'Hilton Rome Eur La Lama","post_date":"2022-11-14T11:13:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1668424425000]}]}}