Il Sandals Royal Bahamian rinasce dopo una ristrutturazione da 55 mln di dollari

Riapre i propri battenti completamente rinnovato il Sandals Royal Bahamian, dopo un restyling da 55 milioni di dollari. Sviluppato su di una superficie di 6 ettari, il resort mette a disposizione dei propri ospiti un totale di 404 camere, comprese le nuovissime Beachfront Swim-Up Butler e Club Level suits affacciate sull’oceano, a cui si aggiunge una proposta gastronomica declinata in ben 13 ristoranti.

Il Sandals Royal Bahamian si presenta quindi con un concept completamente nuovo, grazie al quale gli ospiti potranno entrare in contatto con la cultura locale, le meraviglie naturali e le autentiche tradizioni delle Bahamas: una destinazione tra le più belle del pianeta con un legame con il brand Sandals Resorts che risale ad oltre 26 anni fa, quando il fondatore, Gordon ‘Butch’ Stewart, se ne innamorò per la prima volta. Proprio in suo onore, il recente restyling del resort rappresenta la sua eredità: il nuovo ristorante Butch’s Island Chop House e l’adiacente Mr. B’s bar, con la loro atmosfera marinaresca, ricordano, infatti, l’amore per il mare di Gordon ‘Butch’ Stewart, mentre l’estetica dei locali rievoca le sue iconiche camicie a righe bianche e blu.