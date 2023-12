Il resort pugliese Rosa Marina diventa Ostuni a Mare Cambio d’identità per il pugliese Rosa Marina che dal prossimo anno diventerà Ostuni a Mare. L’operazione di rebranding segue la decisione, lo scorso gennaio, di affidare al gruppo San Domenico Hotels (oggi Egnazia) della famiglia Melpignano la gestione del resort. Il progetto, condotto in prima persona dalla famiglia Marseglia, proprietaria della struttura sin dal 1984, prevede anche una serie di investimenti volti ad ampliare l’offerta del complesso. Le novità includono in particolare la realizzazione di dieci nuove junior suite e di altrettante suite, il rinnovamento degli spazi comuni, l’apertura di campi da tennis e da padel, nonché l’introduzione di altre attività sportive e l’ampliamento dell’offerta gastronomica anche verse gli ospiti esterni. Ostuni a Mare punta in questo modo a raggiungere una clientela in linea con il nuovo posizionamento, allargando i propri mercati di riferimento, accogliendo gli ospiti in una struttura storica ma modernizzata e rivitalizzata. L’hotel vanta un ampio numero di camere, per la precisione 222, rendendosi anche meta per il mercato degli eventi privati e aziendali. La scelta di mantenere il posizionamento di un hotel upscale è stata in particolare studiata per integrare l’offerta dei grandi investitori di catene luxury che in questo momento guardano alla Puglia. “Il nostro focus rimane su un’ospitalità spontanea e autentica – sottolinea Leonardo Marseglia -. Questo nuovo capitolo ci permette di accogliere i nostri ospiti in un ambiente rinnovato, moderno e in sintonia con le esigenze del viaggiatore contemporaneo. Ringrazio il gruppo Egnazia per essere di supporto alla nostra realtà: la società di management di Aldo Melpignano ci sta indicando una strada per dare nuova vita a un luogo che da sempre abbiamo nel cuore e che ci auguriamo possa tornare a rappresentare una realtà centrale per le strategie di sviluppo turistico del territorio”. La società Rinascimento Valori, guidata da Marco Stoppelli, ha svolto il ruolo di advisor per il gruppo Marseglia negli accordi con Egnazia Ospitalità Italiana, mentre l’avvocato Massimiliano Macaione di Gianni & Origoni ha assistito la società di management. Condividi

