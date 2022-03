Il Raito di Vietri sul Mare riparte il 16 marzo con terrazze e spazi f&b rinnovati

“Stiamo proseguendo nei lavori dedicati all’efficientamento energetico. Apriremo inoltre con le ampie terrazze delle piscine e del Grill all’aperto totalmente rinnovate nei colori della natura, a richiamare la sabbia del mare. Non solo: il ristorante principale il Golfo offrirà nuovi spazi con vista, grazie a un ampliamento in corso. E ancora, nuovi servizi in programma ad arricchire la proposta sono in fase di definizione, con alcune sorprese per gli ospiti che presto comunicheremo”. Così il ceo di Ragosta Hotels, Giuseppe Marchese, presenta l’apertura di stagione del Raito Amalfi Coast di Vietri sul Mare, la cui ripresa delle attività è prevista per il prossimo 16 marzo.

Un design elegante e moderno arricchito dalle ceramiche vietresi caratterizza le 76 camere e suite con terrazze panoramiche o balconi privati della struttura. La cucina è curata da chef Francesco Russo ed è basata su piatti tipici della tradizione italiana e mediterranea. A completare l’offerta, spazi indoor e outdoor per eventi e matrimoni, nonché la Exposure spa con piscine esterne, bagno turco, lettini sensoriali, idromassaggio, area relax, solarium, parrucchiere e cabine massaggi per trattamenti personalizzatie programmi ad hoc.

Insieme al Raito, Ragosta Hotels Collection offre altre tre strutture a 5 stelle in Italia: Palazzo Montemartini Rome, a Radisson Collection Hotel, 82 camere e suite accanto alle Terme di Diocleziano, La Plage Resort a Taormina, 59 camere e suite proprio di fronte all’isola Bella, nonché il Relais Paradiso, una villa con 22 camere e suite a poca distanza dal Raito.