Il Michelangelo – Starhotels Collezione torna ad accogliere gli ospiti italiani a New York

Con il ritorno della possibilità di viaggiare negli Usa, il Michelangelo New York – Starhotels Collezione dà nuovamente il benvenuto ai propri ospiti nel cuore di Manhattan, a pochi passi da Times Square, Broadway e Central Park. E il periodo prefestivo è un momento di particolare fascino e magia per la città. A pochi passi dal The Michelangelo, il Rockfeller Center ospita infatti la spettacolare illuminazione dell’albero di Natale e incanta tutti con la sua pista di pattinaggio. Sono tornati anche gli show e i musical di Broadway, nonché lo spettacolo di Natale alla Radio City Hall, oltre alla tradizionale Macy’s Thanksgiving Day Parade.

L’indirizzo Starhotels della Grande mela è inoltre il punto di partenza perfetto per riscoprire alcune delle attrazioni principali della città, come la celebre 5th avenue, meta imperdibile per lo shopping più esclusivo e alcuni tra i musei più famosi al mondo, quali il museum of Modern art (MoMa), il Guggenheim museum e l’incredibile museo dell’Immigrazione a Ellis Island. La promo Stay More, Save More permette di vivere la magia dell’inverno newyorkese con una tariffa speciale scontata fino al -30% sul pernottamento.