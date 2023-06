Il Gusmay Beach & Spa è la new entry pugliese della Private Collection di Life Resorts Situato sulla costa del Gargano, a pochi chilometri da Peschici e Vieste, il Gusmay Beach & Spa è l’ultima new entry pugliese della Private Collection di Life Resorts. “Il complesso si compone di tre hotel per un totale di 180 camere e rappresenta un punto di riferimento per il turismo della costa adriatica – sottolinea Enzo Carella, ceo & founder di Life Resorts –. Sorge in un contesto naturalistico unico, affacciato direttamente su una baia privata, integrato in un parco mediterraneo di oltre 100 ettari. Offre servizi di eccellenza in una Puglia ormai votata al turismo alto di gamma. Insieme alla proprietà, abbiamo condiviso un’ampia partnership rivolta a valorizzare il ricco set di servizi disponibili, per rendere il Gusmay Resort un prodotto di eccellenza nell’intero Mediterraneo. Le soluzioni all suites a ridosso del mare e i ristoranti gourmet con terrazze panoramiche sapranno restituire esperienze di pregio a ospiti provenienti da tutto il mondo. In un’estate molto positiva per i nostri brand, aggiungiamo dunque tre nuovi resort premium alla nostra collezione italiana”. All’interno del Life Resort Gusmay Beach & Spa, il 4 stelle Cala del Turco vanta in particolare 92 camere e suite disposte su due piani, mentre i 5 stelle Gusmay e le Suite le Dune possono contare rispettivamente su 56 e 32 chiavi. A disposizione degli ospiti ci sono inoltre tre ristoranti, nonché altrettanti bar e piscine, una palestra, due campi da tennis, una spiaggia privata e una spa con sauna, bagno turco e cabine per trattamenti e massaggi. Il Life Resort Gusmay Beach & Spa sarà condotto con la formula del full management e commercializzato attraverso la selezionata rete di partner internazionali della compagnia.

