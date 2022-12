Il gruppo Numa approda nel Benelux con il Lief di Bruxelles Si chiama Lief, si trova a Bruxelles e offre 90 posti letto su una superficie totale di 2.500 metri quadrati la prima struttura del gruppo Numa nei Paesi del Benelux. Ulteriore passo nel processo di internazionalizzazione dell’azienda tedesca, che oggi è presente in otto differenti destinazioni europee con un portfolio di oltre 3 mila unità abitative. “Per noi, Bruxelles in quanto sede dell’Unione europea, è un punto di partenza ideale per la nostra espansione in Benelux – spiega il presidente di Numa Group, Dimitri Chandogin -. Per il nostro lancio sul mercato del Benelux, siamo quindi lieti di poter proporre un edificio storico in una posizione privilegiata. Continuiamo inoltre a cercare proprietà di primo piano in città come Amsterdam e Lussemburgo, e dal 2023 anche a Parigi“.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436297 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eurostar ha confermato la cancellazione di tutte le 43 corse previste da Londra il prossimo 26 dicembre a causa dello sciopero indetto dal sindacato del personale ferroviario, Rmt: saranno quindi sospesi tutti i collegamenti diretti ad Amsterdam, Bruxelles e Parigi La decisione - come riportato da l'Indipendent - impatterà su oltre 20.000 passeggeri che dovranno trovare soluzioni di viaggio alternative, oppure chiedere un rimborso. [post_title] => Eurostar cancella tutte le corse del 26 dicembre a causa dello sciopero del personale ferroviario [post_date] => 2022-12-20T12:39:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671539993000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436256 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Lief, si trova a Bruxelles e offre 90 posti letto su una superficie totale di 2.500 metri quadrati la prima struttura del gruppo Numa nei Paesi del Benelux. Ulteriore passo nel processo di internazionalizzazione dell'azienda tedesca, che oggi è presente in otto differenti destinazioni europee con un portfolio di oltre 3 mila unità abitative. "Per noi, Bruxelles in quanto sede dell’Unione europea, è un punto di partenza ideale per la nostra espansione in Benelux - spiega il presidente di Numa Group, Dimitri Chandogin -. Per il nostro lancio sul mercato del Benelux, siamo quindi lieti di poter proporre un edificio storico in una posizione privilegiata. Continuiamo inoltre a cercare proprietà di primo piano in città come Amsterdam e Lussemburgo, e dal 2023 anche a Parigi". [post_title] => Il gruppo Numa approda nel Benelux con il Lief di Bruxelles [post_date] => 2022-12-20T12:20:24+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671538824000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436205 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Brussels Airlines prevede di trasportare quasi 270.000 passeggeri durante le vacanze di fine anno. La compagnia evidenzia un aumento complessivo del 28% delle prenotazioni rispetto all'anno precedente. Per i passeggeri che iniziano il loro viaggio a Bruxelles, New York è la destinazione intercontinentale più richiesta e Malaga quella europea. Il giorno prima dell'inizio ufficiale delle vacanze, il 23 dicembre è il giorno di partenza più affollato (con oltre 20.000 passeggeri), seguito da vicino dal 26 dicembre. Le prenotazioni a lungo raggio sono aumentate del 31% e quelle a medio raggio del 27%. Per quanto riguarda i viaggi con partenza da Bruxelles e le destinazioni a lungo raggio, New York, Dakar e Kinshasa hanno registrato il maggior numero di passeggeri a bordo. Malaga, Tenerife e Roma sono le città europee più richieste per volare durante le vacanze di Natale. [post_title] => Brussels Airlines stima di trasportare quasi 270.000 passeggeri durante le festività [post_date] => 2022-12-19T11:33:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671449591000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436066 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Visit Brussels si appresta a chiudere un 2022 ricco di soddisfazioni, che ha centrato la ripresa mentre si guarda ormai ai nuovi e ambiziosi progetti per il 2023. “Visit Brussels promuove ormai da sette anni a Milano la destinazione in Italia e ha intrapreso anche un intenso lavoro dedicato alla formazione delle agenzie di viaggio. L'obiettivo è quello di spiegare come vendere la destinazione Bruxelles, considerata la città delle istituzioni per eccellenza, e finalmente da quest’anno le agenzie prenotano Bruxelles in alternativa alle altre capitali europee – osserva Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles (nella foto) –. Highlights culturali e tanti eventi, nel 2022 siamo riusciti a conquistare un nostro market share come destinazione turistica". Il prossimo 2 febbraio verrà inaugurata a Milano la prima Brussels House in Europa. La sede opererà in tandem tra Visit Brussels e Hub Brussels. Un nuovo concept in cui ci sarà una casa aperta a tutti, dove si terranno eventi, formazione, academy day; uno spazio polifunzionale per fare vivere Bruxelles a 360 gradi tra leisure e business. Il 2023 sarà poi l’anno dell’Art Nouveau e dell’inaugurazione del Palazzo della Birra all’interno della famosa sede storica della Borsa. Il Belgian Beer Palace sarà un vero e proprio “tempio della birra” con il “Bruxella 1238”, sito archeologico che custodisce i resti del monastero francescano e il centro espositivo permanente sulla cultura della birra belga, patrimonio Unesco. Una Regione di Brussels in grande fermento con un’azione di governo tra shift economy e sussidi finanziari alle aziende; accompagnamento alla loro internazionalizzazione e hosting delle imprese; appalti pubblici e sostegno alla ricerca e all’innovazione. “La Brussels House sarà lo specchio di tutto questo con sede nel quartiere di Porta Nuova – aggiunge Guglielmo Pisana, foreign network department Hub Brussels, Regione Brussels – Un quartiere tra i primi al mondo ad aver ottenuto la certificazione Meet and Welfare Community, certificazione che riconosce la sostenibilità sociale, ambientale ed economica di un progetto immobiliare”. Infine, i dati di Visit Brussels relativi agli arrivi dall’Italia del 2022 registrano una ripresa in linea con la progressiva riapertura di collegamenti aerei, servizi e attrazioni, che raggiungono i livelli del 2019, a maggio e giugno. La performance estiva vede un agosto a +22%. Positivi anche i mesi autunnali rispetto al periodo pre pandemia. Aumentano i pernottamenti, trainati da una maggiore incidenza dei viaggi leisure, pari al 62% degli arrivi totali nel periodo gennaio/agosto 2022 rispetto ad una media del 50% pre pandemia. [post_title] => Visit Brussels: il segmento leisure spinge al rialzo i numeri 2022 [post_date] => 2022-12-15T14:13:22+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671113602000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435903 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_435916" align="alignleft" width="300"] Christian Gaiser[/caption] Occupazione media oltre l'87% nelle sue più di 3 mila unità abitative distribuite in otto Paesi europei e ricavi medi per camera disponibile (revpar) a quota 100 euro. Sono i numeri del 2022 del giovane operatore tedesco di boutique apartment digitalizzati, Numa Group. Una compagnia in forte espansione, che solo quest'anno ha ricevuto 45 milioni di dollari di nuovo capitale per la crescita. In primavera, l’azienda ha avviato un ulteriore percorso di espansione con un forte incremento di capitale. Insieme a LaSalle Investment Management, Numa ha infatti lanciato una strategia pan-europea con un obiettivo portfolio di hotel in città da 500 milioni di euro. La partnership strategica fa parte della crescente attività di investimenti value-added di LaSalle Investment Management e mira all’acquisizione, riqualificazione e gestione di boutique apartment per soggiorni di breve e lunga durata, nonché allo sviluppo di progetti di riconversione. "Notiamo che l’istituzionalizzazione del segmento dei boutique apartment sta lentamente progredendo - spiega il ceo di Numa Group, Christian Gaiser -. Siamo riusciti a convincere nuovi investitori grazie alle nostre ottime performance. Oltre a Dn Capital, si sono quindi aggiunti anche operatori come Soravia, Cherry Ventures, Scope Hanson e Kreos Capital, che stanno accelerando la nostra crescita". "Il 2022 è stato un anno molto forte per noi - aggiunge il presidente, Dimitri Chandogin -. Ci siamo espansi con sedi in nuovi mercati e siamo molto ottimisti per il 2023. In pochi mesi, non solo stiamo pianificando una crescita nelle destinazioni esistenti, ma ci svilupperemo anche in Francia, Regno Unito, Irlanda e nei Paesi nordici”. Tra le inaugurazioni più recenti, il Numa Arc è stato aperto, più grande proprietà del portfolio, nell’ex hotel Angleterre di Friedrichstraße a Berlino, non lontano da Checkpoint Charlie. Dopo la ristrutturazione, il suggestivo grattacielo dell’ex Novotel-Suites Hotel nel quartiere di St. Georg ad Amburgo diventerà poi presto un altro indirizzo Numa. Il gruppo sta anche entrando nel mercato portoghese con la gestione di una proprietà da 77 unità abitative a Lisbona, situata nell’ex sede della Federcalcio lusitana, che aprirà nel secondo trimestre del 2024. E ancora: nel centro di Oslo, l’ex principale ufficio postale della città dovrebbe aprire come hotel completamente digitalizzato nel secondo semestre del 2023. Infine l'Italia, dove la compagnia ha ampliato la propria presenza con le inaugurazioni nel corso di quest'anno dei Numa Vici e Numa Portico a Roma, nonché del Numa Fiore a Firenze. [post_title] => Il gruppo Numa chiude un ottimo 2022 e prosegue la sua politica di espansione [post_date] => 2022-12-14T10:58:58+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671015538000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435772 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Malta potenzia l'operativo per l'estate 2023 che vedrà una crescita media del 20% nel numero di voli effettuati alla settimana, per il periodo aprile-ottobre 2023. La compagnia prevede di operare fino a 157 voli settimanali durante il picco estivo. Quattro le nuove rotte della summer: si tratta di tre voli settimanali per Tel Aviv, due collegamenti settimanali per Nizza, quattro voli settimanali per Palermo e tre voli settimanali per Napoli. Inoltre, ci sarà un aumento delle frequenze su alcuni mercati chiave, come Ginevra, che passerà a tre voli settimanali; Parigi Charles de Gaulle, che salirà a nove servizi settimanali; Monaco di Baviera, che passerà a 13 voli settimanali, Roma Fiumicino, che avrà 15 voli settimanali e Catania, che a sua volta ne conterà 16 a settimana. Londra continuerà a essere servita con ventidue voli settimanali, con quindici voli su Heathrow e sette voli su Gatwick. Con queste novità il network di Air Malta arriverà a contare 22 destinazioni e precisamente: Amsterdam Schiphol, Berlino, Bruxelles, Catania, Dusseldorf, Ginevra, Londra Gatwick, Londra Heathrow, Lione, Madrid, Milano Linate, Monaco, Napoli, Nizza, Palermo, Parigi Charles de Gaulle, Parigi Orly, Praga, Roma Fiumicino, Tel Aviv, Vienna e Zurigo. [post_title] => Air Malta: Napoli e Palermo sono due delle quattro novità dell'estate 2023 [post_date] => 2022-12-13T09:36:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670924183000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435718 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_435729" align="alignleft" width="300"] La Norwegian Breakaway[/caption] Norwegian Cruise Line presenta il programma delle proprie crociere per l'inverno 2024/25 e l'estate 2025 in Europa, Caraibi e Alaska. Al via in contemporanea la promozione Greatest deal ever, che offre uno sconto del 50% su tutti gli itinerari. La proposta permette ai viaggiatori di assicurarsi un risparmio totale fino a 3.450 dollari, se combinata con l’offerta Free at sea, che consente di scegliere fino a sei vantaggi, tra cui open bar illimitato, ristoranti di specialità, crediti per escurisoni a terra e wifi gratuiti, nonché tariffe scontate per amici e familiari e fino a 300 euro di ulteriore riduzione a persona sui voli per alcune crociere selezionate “Quando pianifichiamo i nuovi itinerari, ascoltiamo i nostri ospiti per offrire loro una crociera ottimale - spiega Harry Sommer, president e chief executive officer di Norwegian Cruise Line -. I nostri itinerari sono progettati per offrire più ore di porto e meno giorni di mare, per dare ai nostri ospiti l’opportunità di immergersi nelle culture e nelle destinazioni che stanno visitando. É un modo per riconnettersi con il mondo che li circonda e con il nostro Greatest deal ever sarà facilissimo”. Ecco una selezione degli itinerari della stagione 2024-2025: Isole greche, Israele ed Egitto • Norwegian Viva, la seconda nave della classe Prima che debutterà nell’agosto del 2023, offrirà viaggi selezionati di andata e ritorno di sette giorni nelle isole greche da Atene e crociere di nove-undici giorni in open-jaw tra Haifa, Atene (Pireo) e Istanbul da maggio a novembre 2025. I viaggi toccheranno porti come Santorini, Mykonos, Rodi e Irakilion; offriranno soggiorni in porto di 15 ore a Gerusalemme (Ashdod) e faranno scalo ad Alessandria e Port Saind, lasciando agli ospiti tutto il tempo necessario per visitare le Piramidi. Nord Europa • Da maggio a Settembre 2025, la Prima effettuerà una serie di viaggi open-jaw di 10 e 11 giorni da Londra (Southampton) e Reykjavik, offrendo agli ospiti itinerari con scalo a Geiranger, in Norvegia, dove si trova il Geirangerfjord, patrimonio Unesco dell'umanità, noto per le sue acque blu, scogliere ripide e cascate. I vari itinerari faranno anche scalo ad Alesund, Flåm e Bergen, in Norvegia; Bruxelles/Bruges (Zeebrugge), Akureyri, Isafjordur, in Islanda, e Amsterdam. Mediterraneo • A partire da aprile fino a ottobre 2025, la Breakaway offrirà una serie di viaggi di nove e dieci giorni nel Mediterraneo da/per Barcellona, con uno scalo notturno a Firenze/Pisa (Livorno), offrendo ai crocieristi due giorni pieni per esplorare la destinazione. Gli itinerari faranno scalo anche in destinazioni come Ibiza, Napoli, Cagliari, Roma (Civitavecchia), Cannes e altre ancora. Caraibi • In partenza da New York City, la Prima offrirà crociere di dieci-12 giorni nei Caraibi a partire da novembre 2024 fino a marzo 2025 visitando Puerto Plata, in Repubblica Dominicana, San Juan, a Porto Rico; Basseterr, a St. Kitts; St. Thomas e Tortola, nelle Isole Vergini Americane, e Royal Naval Dockyard, a Bermuda. • Per il secondo anno, la Viva farà base a San Juan, a Porto Rico, da dicembre 2024 ad aprile 2025, offrendo crociere di sette giorni da/per i Caraibi Meridionali, zero giorni di mare per consentire ai crocieristi di esplorare ogni giorno una destinazione diversa. I vari itinerari includeranno scali a Castries, St. Lucia e Bridgetown, Barbados a est, mentre alcuni itinerari selezionati faranno scalo alle Isole Abc: Oranjestad, Aruba, Kralendijk, Bonaire, Willemstad, Curaçao e altre sul lato occidentale dei Caraibi. • La Escape effettuerà crociere di sette e 14 giorni nei Caraibi da dicembre 2024 fino a marzo 2025 da Galveston, in Texas. La nave offrirà itinerari di sette giorni nei Caraibi occidentali facendo scalo a Costa Maya e Cozumel, in Messico, Roatan, in Honduras, e Harvest Caye, la destinazione in stile resort di Ncl situata nel Belize meridionale. Per coloro che desiderano una vacanza prolungata, i viaggi di 14 giorni nei Caraibi orientali della nave includeranno visite a St. Thomas, Isole Vergini Americane, Castries, St. Lucia, George Town, Grand Cayman, Cozumel, Messico, Great Stirrup Cay, l'isola privata Ncl alle Bahamas, e molto altro. Alaska • Durante la stagione in Alaska, da fine aprile a ottobre 2025, la Joy farà il suo ritorno nell’Ultima frontiera dal 2019 e offrirà crociere di nove e dieci giorni da/per Seattle, per consentire agli ospiti di vivere un'esperienza outdoor più lunga e coinvolgente. I viaggi includeranno navigazioni panoramiche verso il Glacier Bay National Park and Reserve, patrimonio Unesco e il ghiacciaio Hubbard, il più grande ghiacciaio di marea del Nord America. Alcune crociere faranno scalo anche a Icy Strait Point e Ketchikan, in Alaska, dove il gruppo Norwegian Cruise Line Holdings sta effettuando investimenti significativi per migliorare l'esperienza degli ospiti e supportare le comunità locali. Canale di Panama • La Encore attraverserà gli oltre 80 chilometri del canale di Panama durante il suo unico Extraordinary Journey di 21 giorni, che partirà il 13 ottobre 2024 da Seattle e navigherà lungo la costa occidentale verso San Francisco e Los Angeles, Cabo San Lucas, Mazatlan, Puerto Vallarta, Acapulco, Puerto Quetzal, Panama City, Cartagena, George Town e Grand Cayman, terminando il proprio viaggio a Miami. [post_title] => Ncl presenta la programmazione inverno-estate 2024-2025. Early booking con sconti fino al 50% [post_date] => 2022-12-12T11:34:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670844874000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435505 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Parco Nazionale delle Cinque Terre è stato premiato a Bruxelles tra le aree protette che hanno che hanno raggiunto i traguardi e gli obiettivi della Carta Europea del Turismo Sostenibile (Cets) nel 2020, 2021 e 2022 per la gestione dei visitatori. La delegazione dell'ente era composta dalla presidente Donatella Bianchi e dal vicepresidente Emanuele Moggia. Il conferimento della certificazione promossa dalla Federazione Europarc è avvenuta nella sede del Parlamento Europeo. Il primo riconoscimento è stato ottenuto dal Parco della provincia della Spezia nel 2015 e adesso il Parco ha positivamente rinnovato la certificazione per il quinquennio 2021-2025. La Cets rappresenta uno strumento di governance del turismo sensibile ai valori delle aree protette e alla sostenibilità, che prevede la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti nella filiera turistica per attuare una strategia concretizzata in un Piano d'Azione per lo Sviluppo Turistico. [post_title] => Il Parco delle Cinque Terre premiato a Bruxelles per la sostenibilità [post_date] => 2022-12-07T10:18:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670408285000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435484 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una delegazione del Parco Alpi Liguri, tra cui il presidente del Parco Alessandro Alessandri, i sindaci di Triora Massimo Di Fazio, di Pigna Roberto Trutalli e di Rezzo Renato Adorno, assieme a 4 aziende turistiche del territorio e agli operatori del Parco Alpi Liguri e della Regione Liguria, hanno fatto visita al Parlamento Europeo in occasione della cerimonia di premiazione formale del prestigioso riconoscimento della CETS Carta Europea del Turismo Sostenibile, ottenuta dal Parco nel 2021. L’evento, organizzato dalla Europarc Federation, ha visto insignire i Parchi europei che hanno ottenuto il marchio tra il 2020 ed il 2022. Il marchio ottenuto è per il Parco un importante traguardo internazionale che certifica una virtuosa gestione del territorio in ambito turistico ed ambientale e consente l’ingresso nella rete di destinazioni sostenibili a livello internazionale. Il risultato raggiunto rappresenta un primato in quanto il Parco naturale regionale delle Alpi Liguri è il primo parco regionale in Liguria ad averla ottenuta. «La Regione Liguria e il Parco delle Alpi Liguri - spiega il vice presidente della Regione con delega ai Parchi Alessandro Piana - per due giorni a Bruxelles al Parlamento Europeo hanno celebrato un momento importante nel percorso di ottenimento della certificazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile. Un percorso realizzato grazie ai fondi del progetto transfrontaliero Alcotra Piter Alpimed Patrim e ai tavoli della governance del progetto PITEM MITO - Dalle Alpi al Mare: la terra dell’Outdoor tra Italia e Francia. Un impegno concreto capace di parlare alle comunità legate alle proprie tradizioni, di simboleggiare quell'Europa che finanzia e supporta processi economici innovativi, sostenibili anche nei territori più piccoli. Un esempio di coesione, collaborazione, partecipazione, rete». «Il Parco naturale regionale delle Alpi Liguri - ha sottolineato il Presidente Alessandri - ha una grande vocazione internazionale, una grande voglia di crescere e fare squadra per conservare e sviluppare il territorio. Sono orgoglioso del risultato ottenuto che voglio condividere con tutti i collaboratori e gli uffici del Parco, che ringrazio, e con i colleghi sindaci. Aver conseguito la Carta europea del turismo sostenibile vuol dire offrire una ulteriore garanzia di qualità a turisti e visitatori, considerata la grande attenzione spesa per il turismo che rispetta l’ambiente e le comunità locali». [post_title] => Parco Alpi Liguri, con il riconoscimento della CETS l’ingresso nella rete delle destinazioni sostenibili [post_date] => 2022-12-07T09:54:33+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1670406873000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il gruppo numa approda nel benelux con il lief di bruxelles" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":280,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436297","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eurostar ha confermato la cancellazione di tutte le 43 corse previste da Londra il prossimo 26 dicembre a causa dello sciopero indetto dal sindacato del personale ferroviario, Rmt: saranno quindi sospesi tutti i collegamenti diretti ad Amsterdam, Bruxelles e Parigi\r

\r

La decisione - come riportato da l'Indipendent - impatterà su oltre 20.000 passeggeri che dovranno trovare soluzioni di viaggio alternative, oppure chiedere un rimborso.","post_title":"Eurostar cancella tutte le corse del 26 dicembre a causa dello sciopero del personale ferroviario","post_date":"2022-12-20T12:39:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671539993000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436256","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Lief, si trova a Bruxelles e offre 90 posti letto su una superficie totale di 2.500 metri quadrati la prima struttura del gruppo Numa nei Paesi del Benelux. Ulteriore passo nel processo di internazionalizzazione dell'azienda tedesca, che oggi è presente in otto differenti destinazioni europee con un portfolio di oltre 3 mila unità abitative.\r

\r

\"Per noi, Bruxelles in quanto sede dell’Unione europea, è un punto di partenza ideale per la nostra espansione in Benelux - spiega il presidente di Numa Group, Dimitri Chandogin -. Per il nostro lancio sul mercato del Benelux, siamo quindi lieti di poter proporre un edificio storico in una posizione privilegiata. Continuiamo inoltre a cercare proprietà di primo piano in città come Amsterdam e Lussemburgo, e dal 2023 anche a Parigi\".","post_title":"Il gruppo Numa approda nel Benelux con il Lief di Bruxelles","post_date":"2022-12-20T12:20:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671538824000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436205","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Brussels Airlines prevede di trasportare quasi 270.000 passeggeri durante le vacanze di fine anno. La compagnia evidenzia un aumento complessivo del 28% delle prenotazioni rispetto all'anno precedente. Per i passeggeri che iniziano il loro viaggio a Bruxelles, New York è la destinazione intercontinentale più richiesta e Malaga quella europea. Il giorno prima dell'inizio ufficiale delle vacanze, il 23 dicembre è il giorno di partenza più affollato (con oltre 20.000 passeggeri), seguito da vicino dal 26 dicembre.\r

\r

Le prenotazioni a lungo raggio sono aumentate del 31% e quelle a medio raggio del 27%. Per quanto riguarda i viaggi con partenza da Bruxelles e le destinazioni a lungo raggio, New York, Dakar e Kinshasa hanno registrato il maggior numero di passeggeri a bordo. Malaga, Tenerife e Roma sono le città europee più richieste per volare durante le vacanze di Natale.","post_title":"Brussels Airlines stima di trasportare quasi 270.000 passeggeri durante le festività","post_date":"2022-12-19T11:33:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671449591000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436066","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Visit Brussels si appresta a chiudere un 2022 ricco di soddisfazioni, che ha centrato la ripresa mentre si guarda ormai ai nuovi e ambiziosi progetti per il 2023.\r

\r

“Visit Brussels promuove ormai da sette anni a Milano la destinazione in Italia e ha intrapreso anche un intenso lavoro dedicato alla formazione delle agenzie di viaggio. L'obiettivo è quello di spiegare come vendere la destinazione Bruxelles, considerata la città delle istituzioni per eccellenza, e finalmente da quest’anno le agenzie prenotano Bruxelles in alternativa alle altre capitali europee – osserva Ursula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles (nella foto) –. Highlights culturali e tanti eventi, nel 2022 siamo riusciti a conquistare un nostro market share come destinazione turistica\".\r

\r

Il prossimo 2 febbraio verrà inaugurata a Milano la prima Brussels House in Europa. La sede opererà in tandem tra Visit Brussels e Hub Brussels. Un nuovo concept in cui ci sarà una casa aperta a tutti, dove si terranno eventi, formazione, academy day; uno spazio polifunzionale per fare vivere Bruxelles a 360 gradi tra leisure e business.\r

\r

Il 2023 sarà poi l’anno dell’Art Nouveau e dell’inaugurazione del Palazzo della Birra all’interno della famosa sede storica della Borsa. Il Belgian Beer Palace sarà un vero e proprio “tempio della birra” con il “Bruxella 1238”, sito archeologico che custodisce i resti del monastero francescano e il centro espositivo permanente sulla cultura della birra belga, patrimonio Unesco.\r

\r

Una Regione di Brussels in grande fermento con un’azione di governo tra shift economy e sussidi finanziari alle aziende; accompagnamento alla loro internazionalizzazione e hosting delle imprese; appalti pubblici e sostegno alla ricerca e all’innovazione. “La Brussels House sarà lo specchio di tutto questo con sede nel quartiere di Porta Nuova – aggiunge Guglielmo Pisana, foreign network department Hub Brussels, Regione Brussels – Un quartiere tra i primi al mondo ad aver ottenuto la certificazione Meet and Welfare Community, certificazione che riconosce la sostenibilità sociale, ambientale ed economica di un progetto immobiliare”.\r

\r

Infine, i dati di Visit Brussels relativi agli arrivi dall’Italia del 2022 registrano una ripresa in linea con la progressiva riapertura di collegamenti aerei, servizi e attrazioni, che raggiungono i livelli del 2019, a maggio e giugno. La performance estiva vede un agosto a +22%. Positivi anche i mesi autunnali rispetto al periodo pre pandemia. Aumentano i pernottamenti, trainati da una maggiore incidenza dei viaggi leisure, pari al 62% degli arrivi totali nel periodo gennaio/agosto 2022 rispetto ad una media del 50% pre pandemia.","post_title":"Visit Brussels: il segmento leisure spinge al rialzo i numeri 2022","post_date":"2022-12-15T14:13:22+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671113602000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435916\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christian Gaiser[/caption]\r

\r

Occupazione media oltre l'87% nelle sue più di 3 mila unità abitative distribuite in otto Paesi europei e ricavi medi per camera disponibile (revpar) a quota 100 euro. Sono i numeri del 2022 del giovane operatore tedesco di boutique apartment digitalizzati, Numa Group. Una compagnia in forte espansione, che solo quest'anno ha ricevuto 45 milioni di dollari di nuovo capitale per la crescita. In primavera, l’azienda ha avviato un ulteriore percorso di espansione con un forte incremento di capitale. Insieme a LaSalle Investment Management, Numa ha infatti lanciato una strategia pan-europea con un obiettivo portfolio di hotel in città da 500 milioni di euro. La partnership strategica fa parte della crescente attività di investimenti value-added di LaSalle Investment Management e mira all’acquisizione, riqualificazione e gestione di boutique apartment per soggiorni di breve e lunga durata, nonché allo sviluppo di progetti di riconversione.\r

\r

\"Notiamo che l’istituzionalizzazione del segmento dei boutique apartment sta lentamente progredendo - spiega il ceo di Numa Group, Christian Gaiser -. Siamo riusciti a convincere nuovi investitori grazie alle nostre ottime performance. Oltre a Dn Capital, si sono quindi aggiunti anche operatori come Soravia, Cherry Ventures, Scope Hanson e Kreos Capital, che stanno accelerando la nostra crescita\". \"Il 2022 è stato un anno molto forte per noi - aggiunge il presidente, Dimitri Chandogin -. Ci siamo espansi con sedi in nuovi mercati e siamo molto ottimisti per il 2023. In pochi mesi, non solo stiamo pianificando una crescita nelle destinazioni esistenti, ma ci svilupperemo anche in Francia, Regno Unito, Irlanda e nei Paesi nordici”.\r

\r

Tra le inaugurazioni più recenti, il Numa Arc è stato aperto, più grande proprietà del portfolio, nell’ex hotel Angleterre di Friedrichstraße a Berlino, non lontano da Checkpoint Charlie. Dopo la ristrutturazione, il suggestivo grattacielo dell’ex Novotel-Suites Hotel nel quartiere di St. Georg ad Amburgo diventerà poi presto un altro indirizzo Numa. Il gruppo sta anche entrando nel mercato portoghese con la gestione di una proprietà da 77 unità abitative a Lisbona, situata nell’ex sede della Federcalcio lusitana, che aprirà nel secondo trimestre del 2024. E ancora: nel centro di Oslo, l’ex principale ufficio postale della città dovrebbe aprire come hotel completamente digitalizzato nel secondo semestre del 2023. Infine l'Italia, dove la compagnia ha ampliato la propria presenza con le inaugurazioni nel corso di quest'anno dei Numa Vici e Numa Portico a Roma, nonché del Numa Fiore a Firenze.","post_title":"Il gruppo Numa chiude un ottimo 2022 e prosegue la sua politica di espansione","post_date":"2022-12-14T10:58:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671015538000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435772","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Malta potenzia l'operativo per l'estate 2023 che vedrà una crescita media del 20% nel numero di voli effettuati alla settimana, per il periodo aprile-ottobre 2023. La compagnia prevede di operare fino a 157 voli settimanali durante il picco estivo.\r

\r

Quattro le nuove rotte della summer: si tratta di tre voli settimanali per Tel Aviv, due collegamenti settimanali per Nizza, quattro voli settimanali per Palermo e tre voli settimanali per Napoli. Inoltre, ci sarà un aumento delle frequenze su alcuni mercati chiave, come Ginevra, che passerà a tre voli settimanali; Parigi Charles de Gaulle, che salirà a nove servizi settimanali; Monaco di Baviera, che passerà a 13 voli settimanali, Roma Fiumicino, che avrà 15 voli settimanali e Catania, che a sua volta ne conterà 16 a settimana.\r

\r

Londra continuerà a essere servita con ventidue voli settimanali, con quindici voli su Heathrow e sette voli su Gatwick.\r

\r

Con queste novità il network di Air Malta arriverà a contare 22 destinazioni e precisamente: Amsterdam Schiphol, Berlino, Bruxelles, Catania, Dusseldorf, Ginevra, Londra Gatwick, Londra Heathrow, Lione, Madrid, Milano Linate, Monaco, Napoli, Nizza, Palermo, Parigi Charles de Gaulle, Parigi Orly, Praga, Roma Fiumicino, Tel Aviv, Vienna e Zurigo.","post_title":"Air Malta: Napoli e Palermo sono due delle quattro novità dell'estate 2023","post_date":"2022-12-13T09:36:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1670924183000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435729\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Norwegian Breakaway[/caption]\r

\r

Norwegian Cruise Line presenta il programma delle proprie crociere per l'inverno 2024/25 e l'estate 2025 in Europa, Caraibi e Alaska. Al via in contemporanea la promozione Greatest deal ever, che offre uno sconto del 50% su tutti gli itinerari. La proposta permette ai viaggiatori di assicurarsi un risparmio totale fino a 3.450 dollari, se combinata con l’offerta Free at sea, che consente di scegliere fino a sei vantaggi, tra cui open bar illimitato, ristoranti di specialità, crediti per escurisoni a terra e wifi gratuiti, nonché tariffe scontate per amici e familiari e fino a 300 euro di ulteriore riduzione a persona sui voli per alcune crociere selezionate\r

\r

“Quando pianifichiamo i nuovi itinerari, ascoltiamo i nostri ospiti per offrire loro una crociera ottimale - spiega Harry Sommer, president e chief executive officer di Norwegian Cruise Line -. I nostri itinerari sono progettati per offrire più ore di porto e meno giorni di mare, per dare ai nostri ospiti l’opportunità di immergersi nelle culture e nelle destinazioni che stanno visitando. É un modo per riconnettersi con il mondo che li circonda e con il nostro Greatest deal ever sarà facilissimo”.\r

\r

Ecco una selezione degli itinerari della stagione 2024-2025:\r

\r

Isole greche, Israele ed Egitto\r

• Norwegian Viva, la seconda nave della classe Prima che debutterà nell’agosto del 2023, offrirà viaggi selezionati di andata e ritorno di sette giorni nelle isole greche da Atene e crociere di nove-undici giorni in open-jaw tra Haifa, Atene (Pireo) e Istanbul da maggio a novembre 2025. I viaggi toccheranno porti come Santorini, Mykonos, Rodi e Irakilion; offriranno soggiorni in porto di 15 ore a Gerusalemme (Ashdod) e faranno scalo ad Alessandria e Port Saind, lasciando agli ospiti tutto il tempo necessario per visitare le Piramidi.\r

\r

Nord Europa\r

• Da maggio a Settembre 2025, la Prima effettuerà una serie di viaggi open-jaw di 10 e 11 giorni da Londra (Southampton) e Reykjavik, offrendo agli ospiti itinerari con scalo a Geiranger, in Norvegia, dove si trova il Geirangerfjord, patrimonio Unesco dell'umanità, noto per le sue acque blu, scogliere ripide e cascate. I vari itinerari faranno anche scalo ad Alesund, Flåm e Bergen, in Norvegia; Bruxelles/Bruges (Zeebrugge), Akureyri, Isafjordur, in Islanda, e Amsterdam.\r

\r

Mediterraneo\r

• A partire da aprile fino a ottobre 2025, la Breakaway offrirà una serie di viaggi di nove e dieci giorni nel Mediterraneo da/per Barcellona, con uno scalo notturno a Firenze/Pisa (Livorno), offrendo ai crocieristi due giorni pieni per esplorare la destinazione. Gli itinerari faranno scalo anche in destinazioni come Ibiza, Napoli, Cagliari, Roma (Civitavecchia), Cannes e altre ancora.\r

\r

Caraibi\r

• In partenza da New York City, la Prima offrirà crociere di dieci-12 giorni nei Caraibi a partire da novembre 2024 fino a marzo 2025 visitando Puerto Plata, in Repubblica Dominicana, San Juan, a Porto Rico; Basseterr, a St. Kitts; St. Thomas e Tortola, nelle Isole Vergini Americane, e Royal Naval Dockyard, a Bermuda.\r

• Per il secondo anno, la Viva farà base a San Juan, a Porto Rico, da dicembre 2024 ad aprile 2025, offrendo crociere di sette giorni da/per i Caraibi Meridionali, zero giorni di mare per consentire ai crocieristi di esplorare ogni giorno una destinazione diversa. I vari itinerari includeranno scali a Castries, St. Lucia e Bridgetown, Barbados a est, mentre alcuni itinerari selezionati faranno scalo alle Isole Abc: Oranjestad, Aruba, Kralendijk, Bonaire, Willemstad, Curaçao e altre sul lato occidentale dei Caraibi.\r

• La Escape effettuerà crociere di sette e 14 giorni nei Caraibi da dicembre 2024 fino a marzo 2025 da Galveston, in Texas. La nave offrirà itinerari di sette giorni nei Caraibi occidentali facendo scalo a Costa Maya e Cozumel, in Messico, Roatan, in Honduras, e Harvest Caye, la destinazione in stile resort di Ncl situata nel Belize meridionale. Per coloro che desiderano una vacanza prolungata, i viaggi di 14 giorni nei Caraibi orientali della nave includeranno visite a St. Thomas, Isole Vergini Americane, Castries, St. Lucia, George Town, Grand Cayman, Cozumel, Messico, Great Stirrup Cay, l'isola privata Ncl alle Bahamas, e molto altro.\r

\r

Alaska\r

• Durante la stagione in Alaska, da fine aprile a ottobre 2025, la Joy farà il suo ritorno nell’Ultima frontiera dal 2019 e offrirà crociere di nove e dieci giorni da/per Seattle, per consentire agli ospiti di vivere un'esperienza outdoor più lunga e coinvolgente. I viaggi includeranno navigazioni panoramiche verso il Glacier Bay National Park and Reserve, patrimonio Unesco e il ghiacciaio Hubbard, il più grande ghiacciaio di marea del Nord America. Alcune crociere faranno scalo anche a Icy Strait Point e Ketchikan, in Alaska, dove il gruppo Norwegian Cruise Line Holdings sta effettuando investimenti significativi per migliorare l'esperienza degli ospiti e supportare le comunità locali.\r

\r

Canale di Panama\r

• La Encore attraverserà gli oltre 80 chilometri del canale di Panama durante il suo unico Extraordinary Journey di 21 giorni, che partirà il 13 ottobre 2024 da Seattle e navigherà lungo la costa occidentale verso San Francisco e Los Angeles, Cabo San Lucas, Mazatlan, Puerto Vallarta, Acapulco, Puerto Quetzal, Panama City, Cartagena, George Town e Grand Cayman, terminando il proprio viaggio a Miami.","post_title":"Ncl presenta la programmazione inverno-estate 2024-2025. Early booking con sconti fino al 50%","post_date":"2022-12-12T11:34:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1670844874000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435505","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Parco Nazionale delle Cinque Terre è stato premiato a Bruxelles tra le aree protette che hanno che hanno raggiunto i traguardi e gli obiettivi della Carta Europea del Turismo Sostenibile (Cets) nel 2020, 2021 e 2022 per la gestione dei visitatori.\r

La delegazione dell'ente era composta dalla presidente Donatella Bianchi e dal vicepresidente Emanuele Moggia.\r

Il conferimento della certificazione promossa dalla Federazione Europarc è avvenuta nella sede del Parlamento Europeo. Il primo riconoscimento è stato ottenuto dal Parco della provincia della Spezia nel 2015 e adesso il Parco ha positivamente rinnovato la certificazione per il quinquennio 2021-2025.\r

\r

La Cets rappresenta uno strumento di governance del turismo sensibile ai valori delle aree protette e alla sostenibilità, che prevede la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti nella filiera turistica per attuare una strategia concretizzata in un Piano d'Azione per lo Sviluppo Turistico. ","post_title":"Il Parco delle Cinque Terre premiato a Bruxelles per la sostenibilità","post_date":"2022-12-07T10:18:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1670408285000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435484","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una delegazione del Parco Alpi Liguri, tra cui il presidente del Parco Alessandro Alessandri, i sindaci di Triora Massimo Di Fazio, di Pigna Roberto Trutalli e di Rezzo Renato Adorno, assieme a 4 aziende turistiche del territorio e agli operatori del Parco Alpi Liguri e della Regione Liguria, hanno fatto visita al Parlamento Europeo in occasione della cerimonia di premiazione formale del prestigioso riconoscimento della CETS Carta Europea del Turismo Sostenibile, ottenuta dal Parco nel 2021. L’evento, organizzato dalla Europarc Federation, ha visto insignire i Parchi europei che hanno ottenuto il marchio tra il 2020 ed il 2022.\r

\r

Il marchio ottenuto è per il Parco un importante traguardo internazionale che certifica una virtuosa gestione del territorio in ambito turistico ed ambientale e consente l’ingresso nella rete di destinazioni sostenibili a livello internazionale. Il risultato raggiunto rappresenta un primato in quanto il Parco naturale regionale delle Alpi Liguri è il primo parco regionale in Liguria ad averla ottenuta.\r

\r

«La Regione Liguria e il Parco delle Alpi Liguri - spiega il vice presidente della Regione con delega ai Parchi Alessandro Piana - per due giorni a Bruxelles al Parlamento Europeo hanno celebrato un momento importante nel percorso di ottenimento della certificazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile. Un percorso realizzato grazie ai fondi del progetto transfrontaliero Alcotra Piter Alpimed Patrim e ai tavoli della governance del progetto PITEM MITO - Dalle Alpi al Mare: la terra dell’Outdoor tra Italia e Francia. Un impegno concreto capace di parlare alle comunità legate alle proprie tradizioni, di simboleggiare quell'Europa che finanzia e supporta processi economici innovativi, sostenibili anche nei territori più piccoli. Un esempio di coesione, collaborazione, partecipazione, rete».\r

\r

«Il Parco naturale regionale delle Alpi Liguri - ha sottolineato il Presidente Alessandri - ha una grande vocazione internazionale, una grande voglia di crescere e fare squadra per conservare e sviluppare il territorio. Sono orgoglioso del risultato ottenuto che voglio condividere con tutti i collaboratori e gli uffici del Parco, che ringrazio, e con i colleghi sindaci. Aver conseguito la Carta europea del turismo sostenibile vuol dire offrire una ulteriore garanzia di qualità a turisti e visitatori, considerata la grande attenzione spesa per il turismo che rispetta l’ambiente e le comunità locali».","post_title":"Parco Alpi Liguri, con il riconoscimento della CETS l’ingresso nella rete delle destinazioni sostenibili","post_date":"2022-12-07T09:54:33+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1670406873000]}]}}