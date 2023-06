Il gruppo Lindbergh investe oltre 8 mln per il restyling del Grand Hotel San Pietro di Taormina Un investimento totale di oltre 8 milioni di euro. E’ l’impegno complessivo del gruppo Lindbergh Hotels & Resorts per il rinnovamento del Grand Hotel San Pietro di Taormina: proprietà da 63 camere a 5 stelle lusso, situata all’interno di una villa del Novecento e affacciata sul mar Ionio. Una prima serie di interventi è stata già portata a termine, per un valore complessivo di più di 2 milioni. La restante parte dei lavori verrà condotta nei prossimi due anni. Le nuove camere fronte mare sono in particolare ora caratterizzate da uno stile che richiama la Sicilia grazie all’uso di ceramiche tipiche dell’isola e una elegante palette di colori. Un’immagine inedita è stata data anche agli spazi comuni come i corridoi, dove la moquette blu si sposa con le decorazioni dei soffitti e il bianco delle pareti. Non sono da meno le terrazze e gli spazi all’aperto che presentano nuovi arredi realizzati con materiali locali e provenienti da artigiani della Sicilia mentre i pergolati consentono di sfruttare le ampie aree esterne nelle giornate più calde. Inoltre, dopo l’ingresso all’interno del network Preferred Hotels & Resorts, il Grand Hotel San Pietro si è impegnato investendo anche nella parte di promozione e commercializzazione della struttura, prendendo parte a numerosi roadshow all’estero e in particolare negli Stati Uniti, un mercato chiave per il San Pietro e per la piazza di Taormina. Tutte le attività di restyling, l’upgrade delle facilities all’interno delle camere sono state infatti apportate da Lindbergh anche con l’obiettivo di rendere l’esperienza al Grand Hotel San Pietro in linea con le aspettative di un mercato, quello americano, sempre più esigente. La stagione estiva sta peraltro registrando numeri importanti e, grazie ai lavori di ristrutturazione, l’hotel punta a continuare questo trend positivo.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447491 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un investimento totale di oltre 8 milioni di euro. E' l'impegno complessivo del gruppo Lindbergh Hotels & Resorts per il rinnovamento del Grand Hotel San Pietro di Taormina: proprietà da 63 camere a 5 stelle lusso, situata all'interno di una villa del Novecento e affacciata sul mar Ionio. Una prima serie di interventi è stata già portata a termine, per un valore complessivo di più di 2 milioni. La restante parte dei lavori verrà condotta nei prossimi due anni. Le nuove camere fronte mare sono in particolare ora caratterizzate da uno stile che richiama la Sicilia grazie all’uso di ceramiche tipiche dell’isola e una elegante palette di colori. Un'immagine inedita è stata data anche agli spazi comuni come i corridoi, dove la moquette blu si sposa con le decorazioni dei soffitti e il bianco delle pareti. Non sono da meno le terrazze e gli spazi all’aperto che presentano nuovi arredi realizzati con materiali locali e provenienti da artigiani della Sicilia mentre i pergolati consentono di sfruttare le ampie aree esterne nelle giornate più calde. Inoltre, dopo l’ingresso all’interno del network Preferred Hotels & Resorts, il Grand Hotel San Pietro si è impegnato investendo anche nella parte di promozione e commercializzazione della struttura, prendendo parte a numerosi roadshow all’estero e in particolare negli Stati Uniti, un mercato chiave per il San Pietro e per la piazza di Taormina. Tutte le attività di restyling, l’upgrade delle facilities all’interno delle camere sono state infatti apportate da Lindbergh anche con l’obiettivo di rendere l’esperienza al Grand Hotel San Pietro in linea con le aspettative di un mercato, quello americano, sempre più esigente. La stagione estiva sta peraltro registrando numeri importanti e, grazie ai lavori di ristrutturazione, l’hotel punta a continuare questo trend positivo. [post_title] => Il gruppo Lindbergh investe oltre 8 mln per il restyling del Grand Hotel San Pietro di Taormina [post_date] => 2023-06-12T12:31:02+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686573062000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447478 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’aeroporto di Milano Bergamo si conferma il terzo scalo italiano. Mentre prosegue la crescita, fervono le operazioni per ampliare lo spazio check-in, per innovare le macchine della sicurezza - che consentiranno di mantenere i liquidi all’interno dei bagagli - e per rendere lo scalo sempre più accessibile. Proseguono infatti i lavori di realizzazione del collegamento ferroviario con Milano, Bergamo e Lecco, che dovrebbe essere operativo per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina del 2026, accrescendo l'ampia rete di collegamenti stradali che già connettono Milano e una serie di località del Nord Italia. Significativi i numeri dello scalo: «Il nostro record di traffico passeggeri è stato nel 2019, con 13,8 milioni di viaggiatori, nel 2022 abbiamo raggiunto il 95% del traffico del 2019. La previsione è quella di arrivare a 14,5 milioni nel 2023. - afferma Dario Nanna, commercial aviation specialist di Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto di Orio al Serio -. Nei primi cinque mesi del 2023 l’andamento del traffico passeggeri nello scalo è stato molto positivo; se il traffico si era già ripreso nel 2022, anche superando i livelli del 2019, da gennaio a maggio sono transitati oltre 6 milioni di passeggeri, con una crescita del 19% rispetto al 2019: una media più elevata di quella degli altri scali italiani. Stiamo performando molto bene e nel mese di maggio abbiamo raggiunto il record storico di transiti mensili». Frattanto Milano Bergamo attende «un'estate intensa, anche grazie al supporto di operatori come Going, che hanno creduto e continuano a credere nello scalo che, dal 18 giugno al 29 ottobre opererà ogni domenica i collegamenti aerei diretti dello slot-summer verso Sharm El Sheikh opzionati dal to». Il network di Orio sarà il più ampio di sempre con 143 destinazioni verso 40 paesi e con 22 compagnie aeree. Tre di queste sono nuove:«Flydubai e Norwegian sono già operative. Flydubai ha inaugurato nel mese di marzo un collegamento giornaliero con l'aeroporto di Dubai, mentre Norwegian ha aperto a fine aprile un collegamento con Bergen e tra 10 giorni partirà quello con l'aeroporto di Oslo-Gardermoen. Il 23 di giugno è invece prevista l'inaugurazione del più recente collegamento con Tbilisi: Bergamo sarà l'unico aeroporto italiano collegato direttamente con la capitale georgiana. Un’altra importante novità è il primo collegamento diretto con gli Emirati Arabi Uniti operato da AirArabia: partito il 7 dicembre 2022 verso l’aeroporto di Sharjah, a 20’ da Dubai; attualmente viene operato quattro volte a settimana, da luglio diventeranno sette. AirArabia ha un network in prosecuzione molto forte su destinazioni nel subcontinente indiano. Molto più ampio il network di Flydubai, in codeshare con Emirates, che arriva fino all'Australia e alla Nuova Zelanda». Negli ultimi anni sono stati fatti numerosi investimenti sullo scalo di Milano Bergamo, che ne hanno cambiato il volto, con l'aggiunta di nuove aree d'imbarco Schengen ed extra-Schengen e un completo restyling dell'area check-in, che ha oggi 33 banchi. L’aeroporto ha una serie di servizi per tutte tipologie di passeggeri: dal più classico servizio Fast Track a due sale vip. «Tutti i lavori intrapresi, consentiranno di migliorare ulteriormente l'esperienza del passeggero». [gallery ids="447479,447480,447481"] [post_title] => Milano Bergamo conferma la crescita. Presto connesso dalla ferrovia [post_date] => 2023-06-12T12:10:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686571811000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447457 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Serbia corre lungo la rotta della crescita nel 2023: la compagnia ha trasportato 1.272.831 passeggeri nei primi cinque mesi dell'anno, dato record da quando, nel 2013, il vettore opera con il nuovo nome. Nel solo mese di maggio, la compagnia ha accolto 335.363 viaggiatori a bordo dei suoi aeromobili, con un aumento dell'83% rispetto all'anno scorso e un incremento del 66% rispetto al suo precedente miglior risultato stabilito durante il 2019. Il dato segna anche la prima volta che la compagnia aerea ha gestito oltre 300.000 passeggeri a maggio. "La nostra compagnia ha raggiunto un nuovo traguardo storico a maggio - ha dichiarato il direttore generale, Jiri Marek -. Per undici mesi consecutivi, dal luglio 2022, abbiamo battuto i nostri record in termini di numero di passeggeri trasportati e di voli operati. In questi mesi abbiamo addirittura superato i dati del 2019. Inoltre, a maggio abbiamo lanciato nove nuove rotte, tra cui Chicago, la nostra seconda destinazione in Nord America e la terza a lungo raggio. Si tratta di un risultato importante per noi, per i nostri passeggeri e per l'intera regione dei Balcani occidentali. Ci impegneremo a continuare la tendenza alla crescita e al miglioramento della nostra rete nel prossimo periodo". La compagnia aerea prevede di gestire fino a 3,5 milioni di passeggeri quest'anno; ad oggi sono state inaugurate 18 nuove rotte e altre tre decolleranno questo mese (Rodi, Corfù e Chania). [post_title] => Air Serbia da record nei primi cinque mesi 2023. Obiettivo 3,5 mln di passeggeri [post_date] => 2023-06-12T11:11:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686568291000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447437 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Malta è protagonista di una nuova puntata di Bruno Barbieri - 4 Hotel, che andrà in onda il prossimo 15 giugno su Sky e in streaming su Now. E' la prima volta che lo show dedica due puntate a destinazioni estere e Malta è una di queste. Nell’episodio che mostra alcuni dei migliori boutique hotel presenti sull’isola, sono in competizione tra loro l’Iniala Hotel, il 66 Saint Paul’s, entrambi a Valletta, il Cugó Gran Macina Grand Harbour a Senglea e lo Xara Palace a Mdina. Si tratta di 4 strutture eccellenti che raccontano l’evoluzione dell’hotellerie a Malta dove oggi sono presenti alberghi pronti a ricevere un ampio range di clientela, soddisfacendo anche quella più raffinata ed esigente. I 4 hotel maltesi in gara hanno in comune la caratteristica di saper offrire un soggiorno all’altezza delle aspettative del turista italiano, ma mantenendo l’autenticità locale, poiché tutti nascono tra le mura di splendidi palazzi nobiliari o antichi edifici completamente ristrutturati dove, accolti da ogni confort, si può respirare la storia gloriosa dell’arcipelago maltese. Inoltre, le 4 strutture, accuratamente selezionate dalla produzione, si trovano in altrettanti punti strategici dell’isola, da cui ogni ospite può facilmente partire per un itinerario in giusto equilibrio tra cultura, mare e natura. “Erano anni che volevamo portare all’estero 4 Hotel, ero sicuro che avremmo incontrato persone straordinarie, persone capaci di creare inedite forme di ospitalità grazie anche a un tocco di Italia che ovunque, nel mondo, è considerato un plus - ha commentato Barbieri -. Questo è successo anche a Malta, dove ho vissuto un’esperienza che mi ha riempito il cuore di gioia e gli occhi di bellezza: l’avevo già visitata in passato ma tornarci ora per le nostre sfide tra albergatori ci ha permesso di scoprire e far scoprire altri lati nascosti di questo Paese e tradizioni stupende”. [post_title] => Bruno Barbieri sbarca a Malta con la prima puntata all'estero di 4 Hotel [post_date] => 2023-06-12T09:54:51+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686563691000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447440 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' partito lo scorso 6 giugno da Torino il roadshow in dieci tappe organizzato da Tour2000AmericaLatina in collaborazione con il brand di lodge esclusivi Explora e Ita Airways, che offre voli diretti dall'Italia per Rio de Janeiro e San Paolo in Brasile, nonché Buenos Aires in Argentina. “Siamo entusiasti del successo ottenuto con i primi appuntamenti - sottolinea il general manager dell'operatore marchigiano, Marino Pagni -. Pranzi e serate con piccoli gruppi di agenti di viaggio per avere l’opportunità di approfondire tutte le nostre proposte, le promozioni Explora e le proposte Ita per l’America Latina". Il roadshow è quindi continuato il 7 giugno con un pranzo a Milano e una cena a Bergamo; l’8 giugno pranzo a Monza e cena a Bologna. Oggi è prevista una cena a Rapallo, mentre domani l'appuntamento è con un pranzo a Mestre e un cena a Vicenza; il 14 giugno sarà la volta di Verona, per chiudere infine il 15 giugno a Firenze. “I viaggiatori che scelgono le esperienze nei nostri lodge all’interno dei loro tour in America Latina desiderano vivere esperienze autentiche nel rispetto della natura e delle popolazioni del luogo - aggiunge il rappresentate Explora per l’Europa, Adrien Champagnat -. Per questo motivo abbiamo scelto come partner Tour2000AmericaLatina, da sempre attento a un turismo responsabile ed ecosostenibile di alto livello con proposte ecoluxury davvero uniche". [post_title] => Prosegue il roadshow Tour2000AmericaLatina in collaborazione con Ita e i lodge esclusivi Explora [post_date] => 2023-06-12T09:44:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686563091000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447412 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nell’atmosfera di una magnifica serata di inizio giugno, l'edizione capitolina del Glamour Hotel Event si è tenuta su una delle più belle terrazze nel cuore di Roma: stile glam e magnifica vista sul parco di Villa Borghese per il rooftop Adele Mixology lounge dell’hotel Splendid Royal; un albergo dallo stile classico e raffinato simbolo dell’hôtellerie romana che fa da contraltare al nuovo e contemporaneo che sta arrivando. La regia della kermesse romana, che segue l'appuntamento milanese dello scorso maggio, è da sempre affidata a Monia Ronconi, founder & web editor di HotelmyPassion. Oggi Roma al pari di tutte le grandi capitali, accoglie con entusiasmo l’onda crescente di rinnovamento e adegua il suo stile di ospitalità ai moderni trend del lusso: ne sono una prova il debutto di brand e di nuove catene alberghiere come Anantara e Six Senses, icone di uno stile orientale che ha nelle ampie spa, nell’esperienzialità e nella cura dell’ospite la propria ragion d’essere. Il tutto, naturalmente, strizzando l’occhio a una ristorazione ricercata curata da grandi chef. Da marchi fashion come Bulgari, dove l’estrema attenzione ai dettagli e il servizio impeccabile sono l’essenza di lusso del brand, al cosmopolita Intercontinental, primo in Italia, fino al maltese Corinthia e all’iconico Nobu, il cui debutto è previsto per la fine dell’anno. Tra i protagonisti dell’evento, solo per citarne alcuni, Valeriano Antonioli, ceo Lungarno Collection, Marina Toti, owner Le Meridien Gran Visconti Palace e Capo d’Africa, Francesco e Riccardo Lazzarini, owner Omnia Hotels, Ernesto Albanese, Fattore Italia, Guido Guidi, president The Begin Hotels, Natalino Gisonna, owner, Hotel del Corso 281, Giuseppe De Martino, general Mm. Regis Rome, Christian Zandonella, general manager W Rome, Marc Lannoy, complex gm Excelsior & St. Regis Rome, Luca de Stefano, general manager Intercontinental Rome Ambasciatori Palace, Daniele Saladini, general manager Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, Daniele Colombo, hotel manager Eden Roma, Giacomo Guzzardi, general manager Le Meridien Gran Visconti Palace, Danilo Zucchetti, managing director e Kenneth Borg, Corinthia Palace. E ancora, Filippo Papa, Marriott director development Italy, Alan Mantin, Hilton managing director development Southern Europe, Harry Mill Sciò, Marriott development, Fabio Braidotti, Ernst & Young, Antonello Cocco, Lvgh Maire Investment. [gallery ids="447417,447418,447419,447420,447421,447422,447423,447424,447425,447426"] [post_title] => Si è tenuta sulla terrazza dello Splendid Royal l'edizione capitolina del Glamour Hotel Event [post_date] => 2023-06-09T14:04:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686319446000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447323 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Decisa accelerata nello sviluppo di VRetreats, che annuncia l'arrivo di cinque new entry pressoché in contemporanea a Firenze, Siracusa (Ortigia), Lecce, Olbia e Cervinia, con altri tre in previsione entro la fine dell'anno. Fondato nel 2021, il brand lusso dell'hotellerie griffato Alpitour fa un importante salto in avanti nei suoi progetti di espansione, passando da quattro a nove strutture in poche settimane, per un totale di 570 camere. Il tutto grazie a un investimento di più di 24 milioni di euro. "E l'idea è quella di crescere ancora, con tre nuovi arrivi in previsione entro la fine dell'anno (Milano, Puglia, la zona dei laghi e la costiera amalfitana tra le aree di maggiore interesse; strutture sotto le 100 camere gli obiettivi, ndr)", racconta il presidente e amministratore delegato di Alpitour World, Gabriele Burgio, in occasione della presentazione ufficiale della new entry fiorentina Tornabuoni: di proprietà di Hines e precedentemente a gestione Ag Hotels, la struttura si fregia pure del soft brand The Unbound Collection (gruppo Hyatt), destinato a rimanere anche con l'insegna VRetreats. "D'altronde non possiamo ignorare la forza dei programmi fedeltà dei grandi gruppi e network alberghieri internazionali, come dimostrano anche le affiliazioni di una delle nostre due proprietà di Tormina ai Leading Hotels of the World e di quella di Venezia a Small Luxury Hotels of the World". In un contesto in cui il segmento del lusso gode di ottima salute, come testimoniano tutti i numeri del 2022 praticamente in ogni angolo d'Italia, pure il brand lusso di Alpitour snocciola performance di tutto rispetto: "L'anno scorso abbiamo chiuso a quota 33 milioni di fatturato - aggiunge Burgio -. Grazie anche ai nuovi arrivi, per il 2023 miriamo a superare i 57 milioni, con margini operativi lordi per oltre 20 milioni". Il marchio, che presto potrebbe chiamarsi VR, "per questioni di semplicità", ha una netta vocazione internazionale, tanto che l'80%-85% degli ospiti proviene da oltre confine. Ma soprattutto l'idea del gruppo è quella di sfruttare appieno le sinergie con le altre realtà della compagnia, a partire dalla linea aerea Neos e dalle attività di tour operating: "Il modo classico di fare hotellerie è ormai qualcosa che appartiene al passato", è la convinzione di Burgio. Oggi occorre un approccio nuovo al business dell'ospitalità. "E noi ci stiamo provando, portando il dna del tour operator all'interno della nostra divisione hospitality, in modo non solo da ottimizzare i conti economici ma anche le informazioni degli ospiti lato crm". D'altronde l'a.d. e presidente del gruppo l'aveva già ribadito in altre occasioni: l'attività legata all'ospitalità serve a dare solidità al gruppo, proprio perché in grado di garantire marginalità nettamente più elevate rispetto a quelle delle altre divisioni della compagnia, in particolare di quella del tour operating che normalmente si attesta poco sopra al 2%. Certo, le sfide non mancano. A partire dal personale, "ma questo è un problema che accomuna l'intero settore, in tutto il globo", per arrivare sino all'aumento dei tassi di interesse: "In effetti, prima del recente picco d'inflazione lo yield medio atteso dagli investitori partner in Italia si aggirava attorno al 5% - 5,5%, con qualche fisiologica oscillazione in alto e in basso a seconda della destinazione e dello stato dell'immobile - conclude ancora Burgio -. Oggi le richieste sono aumentate, perché l'aumento dei tassi d'interesse ha delle ovvie ripercussioni su operazioni immobiliari che mediamente si portano avanti con un 30%-40% di equity. Allo stesso tempo, però, va detto che nel segmento lusso le tariffe sono quasi raddoppiate rispetto all'epoca pre-Covid. Con questo non voglio dire che le vendite stiano compensando del tutto gli aumenti dei livelli di yield attesi, però stiamo sicuramente vivendo una fase di assestamento interessante. Senza dimenticare che forse nel prossimo futuro potranno nascere nuove opportunità, se chi magari si è esposto con leve di finanziamento dell'80% dovesse finire in default". [post_title] => Boom di new entry VRetreats. Burgio: portiamo il dna del to nell'hotellerie [post_date] => 2023-06-09T12:26:24+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686313584000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447352 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' un 4 stelle situato nel centro storico di Tirano, non lontano da Sondrio, in Valtellina l'ultima new entry del gruppo Bwh in Italia. La novità rafforza l'offerta della compagnia nelle aree che saranno interessate dalle competizioni dei prossimi giochi olimpici invernali Cortina - Milano 2026. Il Bw Signature Collection Hotel Centrale è una struttura appartenente al gruppo Saintjane Hotels & Suites, con 16 gestioni di cui sei in Valtellina e altre dalla Sardegna alla Puglia fino al Trentino, L'albergo di Tirano è il risultato dell’attento recupero architettonico di un'antica drogheria e dimora storica oggi trasformata in una struttura da 21 camere. Il boutique hotel include anche una lounge, bar, sala colazioni e una sala per riunioni e piccoli meeting. A completare l’offerta, un centro benessere con sauna, bagno turco, docce emozionali e idromassaggio, nonché spazi dedicati ai trattamenti beauty. “Questo nuovo ingresso ci rende orgogliosi e apre una nuova porta ai nostri brand sulle destinazioni di montagna - spiega la ceo di Bwh Hotels Italia, Sara Digiesi -. Dopo San Martino di Castrozza, Bolzano, Trento, arriviamo in Valtellina, ai piedi del Bernina. Forti della loro identità, gli hotel dei borghi antichi e dei più frequentati centri alpini possono con noi trarre vantaggio dalla capacità di movimentare domanda estera e dall’esperienza nel soddisfarla con qualità e servizi garantiti”. [post_title] => L'hotel Centrale di Tirano new entry valtellinese del brand Bwh Signature [post_date] => 2023-06-09T10:20:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686306006000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447349 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono molteplici i dati che emergono dall’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi relativamente alle scelte degli italiani per le vacanze estive, una fotografia significativa per i comportamenti e non solo per i numeri. La maggior parte degli indicatori sono positivi, considerando che l’estate è solo all’inizio. Le prenotazioni registrate al 31 maggio dagli associati Astoi parlano di un incremento dei ricavi dell’11% rispetto alla rilevazione alla stessa data della stagione estiva 2019 a fronte di un calo del 4% dei passeggeri. La distonia del dato va letta nel quadro dell’aumento dei costi medi generato dall’inflazione. Fuori dal pericolo Commenta Pier Ezhaya, presidente Astoi: “Questa è la prima estate che ci certifica ufficialmente fuori dal periodo pandemico; è indubbio l’impatto dell’inflazione ma i clienti non rinunciano ai viaggi, divenuti un bene incomprimibile. Il nostro Osservatorio rileva dati nettamente positivi, in crescita rispetto alla stagione 2019. La propensione a viaggiare si esprime nelle forme più variegate e si assiste ad una maggior magnitudo del Turismo Organizzato verso i consumatori più inclini al “fai da te”, specialmente nei mesi di “spalla” dell’alta stagione. Certamente ci sono ancora alcuni italiani che stanno attendendo a prenotare le proprie vacanze, quelli più attenti al prezzo e che cercano, in cambio di una propria flessibilità nella scelta della destinazione o del periodo di vacanza, di orientarsi verso le migliori opportunità che talvolta si aprono sotto data, sebbene ciò avvenga più difficilmente in alta stagione. Tuttavia, per quanto riguarda il turismo organizzato e l’Osservatorio Astoi i nostri dati ratificano che ben oltre il 75% dei nostri obiettivi di budget e delle nostre capacità aeree ed alberghiere sono già sature. Questo perché il nostro segmento di offerta s rivolge meno a chi ricerca solo il prezzo più basso e più a chi considera la vacanza un bene primario da scegliere per tempo e da consegnare in mani più sicure, appunto quelle dei tour operator”. Per quanto riguarda le destinazioni preferite dagli italiani, la crescita più alta, in termini di ricavi, è rappresentata dall’Egitto che registra un + 46% sul 2019, mentre la Tunisia ha triplicato i volumi rispetto all’ultimo anno pre-pandemico. Bene l'Italia Anche l’Italia si riconferma come meta prediletta dagli italiani e registra un incremento superiore al 6% rispetto all’estate 2019; da sottolineare che non si tratta del solo prodotto club e villaggi a crescere ma anche del cosiddetto “prodotto generalista”, che comprende alberghi, residence e aparthotel; questa inversione di tendenza è da leggere come una maggior propensione dei consumatori, che prima della pandemia prenotavano direttamente ”disintermediando”, ad affidarsi al Turismo Organizzato. Le regioni protagoniste dell’estate con i Tour Operator sono Sardegna, Sicilia e Puglia. Per l’Europa mediterranea Spagna e Grecia si riconfermano, mentre per i soggiorni mare nei Caraibi tiene la Repubblica Dominicana, mentre Cuba e le altre destinazioni caraibiche registrano una significativa flessione; va a gonfie vele l’East Africa rappresentato da Kenya, Zanzibar e Madagascar. La meta più brillante dell’Oriente è il Giappone mentre nel sud-est asiatico svetta l’Indonesia trainata da Bali. L’Africa Australe è scelta per viaggi naturalistici, principalmente Sudafrica, Namibia e Botswana. Molto positivi i dati del settore crocieristico, con ottimi livelli di occupazione e aumentata soddisfazione da parte della clientela, relativamente a servizio, esperienza e food & beverage; mete preferite per la vacanza in navigazione in estate sono il Mediterraneo e l’Europa. Cresce la durata La durata dei soggiorni che si potrebbe definire “mainstream” si aggira attorno ai 7,9 giorni, in leggera crescita sul 2019, mentre quelli “tailor made” scendono a 12,6 giorni rispetto ai 13,4 del 2019. Il numero medio di passeggeri per pratica è di 2,8 indicatore dell’interesse delle famiglie a prenotare attraverso il sistema del Turismo Organizzato. Le tipologie di viaggio sono estremamente eterogenee per durata, destinazioni e modalità di fruizione dei servizi. Dalla vacanza balneare stanziale ai tour di gruppo, dagli short break ai Fly & Drive, ogni logica di viaggio ha visto una ripresa delle vendite. Si evidenzia la tendenza a prenotare viaggi e vacanze con partenze nei mesi di “spalla” dell’alta stagione: +15,6% in maggio, +15,8% in settembre con ottime vendite anche in ottobre, dato molto positivo in quanto indica nettamente un allungamento della stagione estiva. La durata dei soggiorni in questi mesi è mediamente più bassa rispetto a quelli di alta stagione mentre il numero medio di passeggeri per pratica è invece analogo. Per quanto attiene alla prenotazione anticipata, la maggior parte avviene tra 45 e 60 giorni prima della partenza, anche se un dato completo lo si potrà avere soltanto nei prossimi mesi. Non è pertinente un paragone con l’estate 2022 visto il ritardo con il quale sono partite le prenotazioni per effetto delle restrizioni sanitarie. Viaggi studi Una sezione separata si apre sui Viaggi studio, che tornano protagonisti con un incremento dei ricavi di circa il 12% dopo un triennio di impasse dovuto alla pandemia. I viaggi studio di gruppo privati rappresentano circa il 65% dei volumi. Questo specifico segmento registra un +25% rispetto al 2019, mentre quelli individuali sono in sostanziale parità. La durata media è di 15 giorni, con destinazioni di lingua anglofona che prevalgono su quelle ispaniche. Alla luce dell’incremento dei rincari mondiali dovuti all’inflazione, si è assistito ad una confluenza maggiore verso destinazioni come Regno Unito, Irlanda e Spagna rispetto agli Stati Uniti. L’Italia è stata scelta per i piccoli di fascia 8-12 anni. Complessivamente, a fronte del boom delle richieste e della scarsità di disponibilità, ci si è avvicinati al sold-out già da marzo. L’incremento del costo dei voli ha generato alcune distorsioni sul prezzo finale dei pacchetti turistici. Nel trasporto aereo sono aumentati non solo i costi del carburante e delle materie prime ma anche i costi operativi come diritti di traffico e di sorvolo, di catering e di manutenzione. Tuttavia, il valore del turismo organizzato non viene leso dall’aumento dei costi perché la maggior parte dei consumatori propende verso maggiori tutele e non aspetta le offerte last minute. I to sono stati messi decisamente alla prova nel corso degli ultimi anni, ma hanno gestito la selezione di vettori e corrispondenti, cancellazioni e riprotezioni, overbooking e imprevisti di ogni tipo; il mercato e i consumatori non hanno potuto non riconoscere questo valore. Assicurazioni Connesso all’imprevedibilità degli eventi, il ricorso ad assicurazioni facoltative integrative continua ad essere molto elevato; tre pratiche su quattro le comprendono. Le persone aumentano i massimali, soprattutto si proteggono se il viaggio è verso Paesi nei quali le cure sanitarie sono molto costose, come Stati Uniti ed Egitto, ad esempio, ma crescono anche assicurazioni particolari come le polizze per gli animali da portare in viaggio. I Tour Operator stanno adattando premi e coperture in funzione delle situazioni contingenti, con attenzione anche alle logiche di cancellazione che hanno subìto vari cambiamenti nel corso del triennio. Sempre nell’ottica di incontrare il più possibile i bisogni dei clienti, i to si evolvono; implementano App per favorire l’accesso ai reparti di customer care, sistemi di up-selling e cross-selling. Investono affinché la navigabilità sia responsive con contenuti fruibili dai vari device, secondo logiche di multicanalità e omnicanalità. Migliorano gli strumenti di CRM e la comunicazione sulle reti social. Selezionano prodotti non solo per varietà e qualità ma valutando anche gli aspetti di sostenibilità ambientale e sociale per intercettare clienti sempre più consapevoli. [post_title] => Astoi: estate 2023, aumentano i ricavi, diminuiscono i passeggeri [post_date] => 2023-06-09T10:06:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686305186000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il gruppo lindbergh investe oltre 8 mln per il restyling del grand hotel san pietro di taormina" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":97,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2071,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447491","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un investimento totale di oltre 8 milioni di euro. E' l'impegno complessivo del gruppo Lindbergh Hotels & Resorts per il rinnovamento del Grand Hotel San Pietro di Taormina: proprietà da 63 camere a 5 stelle lusso, situata all'interno di una villa del Novecento e affacciata sul mar Ionio. Una prima serie di interventi è stata già portata a termine, per un valore complessivo di più di 2 milioni. La restante parte dei lavori verrà condotta nei prossimi due anni.\r

\r

Le nuove camere fronte mare sono in particolare ora caratterizzate da uno stile che richiama la Sicilia grazie all’uso di ceramiche tipiche dell’isola e una elegante palette di colori. Un'immagine inedita è stata data anche agli spazi comuni come i corridoi, dove la moquette blu si sposa con le decorazioni dei soffitti e il bianco delle pareti. Non sono da meno le terrazze e gli spazi all’aperto che presentano nuovi arredi realizzati con materiali locali e provenienti da artigiani della Sicilia mentre i pergolati consentono di sfruttare le ampie aree esterne nelle giornate più calde.\r

\r

Inoltre, dopo l’ingresso all’interno del network Preferred Hotels & Resorts, il Grand Hotel San Pietro si è impegnato investendo anche nella parte di promozione e commercializzazione della struttura, prendendo parte a numerosi roadshow all’estero e in particolare negli Stati Uniti, un mercato chiave per il San Pietro e per la piazza di Taormina. Tutte le attività di restyling, l’upgrade delle facilities all’interno delle camere sono state infatti apportate da Lindbergh anche con l’obiettivo di rendere l’esperienza al Grand Hotel San Pietro in linea con le aspettative di un mercato, quello americano, sempre più esigente. La stagione estiva sta peraltro registrando numeri importanti e, grazie ai lavori di ristrutturazione, l’hotel punta a continuare questo trend positivo.","post_title":"Il gruppo Lindbergh investe oltre 8 mln per il restyling del Grand Hotel San Pietro di Taormina","post_date":"2023-06-12T12:31:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686573062000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447478","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’aeroporto di Milano Bergamo si conferma il terzo scalo italiano. Mentre prosegue la crescita, fervono le operazioni per ampliare lo spazio check-in, per innovare le macchine della sicurezza - che consentiranno di mantenere i liquidi all’interno dei bagagli - e per rendere lo scalo sempre più accessibile.\r

\r

Proseguono infatti i lavori di realizzazione del collegamento ferroviario con Milano, Bergamo e Lecco, che dovrebbe essere operativo per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina del 2026, accrescendo l'ampia rete di collegamenti stradali che già connettono Milano e una serie di località del Nord Italia.\r

\r

Significativi i numeri dello scalo: «Il nostro record di traffico passeggeri è stato nel 2019, con 13,8 milioni di viaggiatori, nel 2022 abbiamo raggiunto il 95% del traffico del 2019. La previsione è quella di arrivare a 14,5 milioni nel 2023. - afferma Dario Nanna, commercial aviation specialist di Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto di Orio al Serio -. Nei primi cinque mesi del 2023 l’andamento del traffico passeggeri nello scalo è stato molto positivo; se il traffico si era già ripreso nel 2022, anche superando i livelli del 2019, da gennaio a maggio sono transitati oltre 6 milioni di passeggeri, con una crescita del 19% rispetto al 2019: una media più elevata di quella degli altri scali italiani. Stiamo performando molto bene e nel mese di maggio abbiamo raggiunto il record storico di transiti mensili».\r

\r

Frattanto Milano Bergamo attende «un'estate intensa, anche grazie al supporto di operatori come Going, che hanno creduto e continuano a credere nello scalo che, dal 18 giugno al 29 ottobre opererà ogni domenica i collegamenti aerei diretti dello slot-summer verso Sharm El Sheikh opzionati dal to». Il network di Orio sarà il più ampio di sempre con 143 destinazioni verso 40 paesi e con 22 compagnie aeree. Tre di queste sono nuove:«Flydubai e Norwegian sono già operative. Flydubai ha inaugurato nel mese di marzo un collegamento giornaliero con l'aeroporto di Dubai, mentre Norwegian ha aperto a fine aprile un collegamento con Bergen e tra 10 giorni partirà quello con l'aeroporto di Oslo-Gardermoen. Il 23 di giugno è invece prevista l'inaugurazione del più recente collegamento con Tbilisi: Bergamo sarà l'unico aeroporto italiano collegato direttamente con la capitale georgiana. Un’altra importante novità è il primo collegamento diretto con gli Emirati Arabi Uniti operato da AirArabia: partito il 7 dicembre 2022 verso l’aeroporto di Sharjah, a 20’ da Dubai; attualmente viene operato quattro volte a settimana, da luglio diventeranno sette. AirArabia ha un network in prosecuzione molto forte su destinazioni nel subcontinente indiano. Molto più ampio il network di Flydubai, in codeshare con Emirates, che arriva fino all'Australia e alla Nuova Zelanda».\r

\r

Negli ultimi anni sono stati fatti numerosi investimenti sullo scalo di Milano Bergamo, che ne hanno cambiato il volto, con l'aggiunta di nuove aree d'imbarco Schengen ed extra-Schengen e un completo restyling dell'area check-in, che ha oggi 33 banchi. L’aeroporto ha una serie di servizi per tutte tipologie di passeggeri: dal più classico servizio Fast Track a due sale vip. «Tutti i lavori intrapresi, consentiranno di migliorare ulteriormente l'esperienza del passeggero».\r

\r

[gallery ids=\"447479,447480,447481\"]","post_title":"Milano Bergamo conferma la crescita. Presto connesso dalla ferrovia","post_date":"2023-06-12T12:10:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686571811000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447457","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Serbia corre lungo la rotta della crescita nel 2023: la compagnia ha trasportato 1.272.831 passeggeri nei primi cinque mesi dell'anno, dato record da quando, nel 2013, il vettore opera con il nuovo nome. Nel solo mese di maggio, la compagnia ha accolto 335.363 viaggiatori a bordo dei suoi aeromobili, con un aumento dell'83% rispetto all'anno scorso e un incremento del 66% rispetto al suo precedente miglior risultato stabilito durante il 2019. Il dato segna anche la prima volta che la compagnia aerea ha gestito oltre 300.000 passeggeri a maggio.\r

\r

\"La nostra compagnia ha raggiunto un nuovo traguardo storico a maggio - ha dichiarato il direttore generale, Jiri Marek -. Per undici mesi consecutivi, dal luglio 2022, abbiamo battuto i nostri record in termini di numero di passeggeri trasportati e di voli operati. In questi mesi abbiamo addirittura superato i dati del 2019. Inoltre, a maggio abbiamo lanciato nove nuove rotte, tra cui Chicago, la nostra seconda destinazione in Nord America e la terza a lungo raggio. Si tratta di un risultato importante per noi, per i nostri passeggeri e per l'intera regione dei Balcani occidentali. Ci impegneremo a continuare la tendenza alla crescita e al miglioramento della nostra rete nel prossimo periodo\".\r

\r

La compagnia aerea prevede di gestire fino a 3,5 milioni di passeggeri quest'anno; ad oggi sono state inaugurate 18 nuove rotte e altre tre decolleranno questo mese (Rodi, Corfù e Chania).","post_title":"Air Serbia da record nei primi cinque mesi 2023. Obiettivo 3,5 mln di passeggeri","post_date":"2023-06-12T11:11:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686568291000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447437","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Malta è protagonista di una nuova puntata di Bruno Barbieri - 4 Hotel, che andrà in onda il prossimo 15 giugno su Sky e in streaming su Now. E' la prima volta che lo show dedica due puntate a destinazioni estere e Malta è una di queste.\r

Nell’episodio che mostra alcuni dei migliori boutique hotel presenti sull’isola, sono in competizione tra loro l’Iniala Hotel, il 66 Saint Paul’s, entrambi a Valletta, il Cugó Gran Macina Grand Harbour a Senglea e lo Xara Palace a Mdina.\r

Si tratta di 4 strutture eccellenti che raccontano l’evoluzione dell’hotellerie a Malta dove oggi sono presenti alberghi pronti a ricevere un ampio range di clientela, soddisfacendo anche quella più raffinata ed esigente.\r

I 4 hotel maltesi in gara hanno in comune la caratteristica di saper offrire un soggiorno all’altezza delle aspettative del turista italiano, ma mantenendo l’autenticità locale, poiché tutti nascono tra le mura di splendidi palazzi nobiliari o antichi edifici completamente ristrutturati dove, accolti da ogni confort, si può respirare la storia gloriosa dell’arcipelago maltese. Inoltre, le 4 strutture, accuratamente selezionate dalla produzione, si trovano in altrettanti punti strategici dell’isola, da cui ogni ospite può facilmente partire per un itinerario in giusto equilibrio tra cultura, mare e natura.\r

\r

“Erano anni che volevamo portare all’estero 4 Hotel, ero sicuro che avremmo incontrato persone straordinarie, persone capaci di creare inedite forme di ospitalità grazie anche a un tocco di Italia che ovunque, nel mondo, è considerato un plus - ha commentato Barbieri -. Questo è successo anche a Malta, dove ho vissuto un’esperienza che mi ha riempito il cuore di gioia e gli occhi di bellezza: l’avevo già visitata in passato ma tornarci ora per le nostre sfide tra albergatori ci ha permesso di scoprire e far scoprire altri lati nascosti di questo Paese e tradizioni stupende”.\r

","post_title":"Bruno Barbieri sbarca a Malta con la prima puntata all'estero di 4 Hotel","post_date":"2023-06-12T09:54:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1686563691000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' partito lo scorso 6 giugno da Torino il roadshow in dieci tappe organizzato da Tour2000AmericaLatina in collaborazione con il brand di lodge esclusivi Explora e Ita Airways, che offre voli diretti dall'Italia per Rio de Janeiro e San Paolo in Brasile, nonché Buenos Aires in Argentina. “Siamo entusiasti del successo ottenuto con i primi appuntamenti - sottolinea il general manager dell'operatore marchigiano, Marino Pagni -. Pranzi e serate con piccoli gruppi di agenti di viaggio per avere l’opportunità di approfondire tutte le nostre proposte, le promozioni Explora e le proposte Ita per l’America Latina\".\r

\r

Il roadshow è quindi continuato il 7 giugno con un pranzo a Milano e una cena a Bergamo; l’8 giugno pranzo a Monza e cena a Bologna. Oggi è prevista una cena a Rapallo, mentre domani l'appuntamento è con un pranzo a Mestre e un cena a Vicenza; il 14 giugno sarà la volta di Verona, per chiudere infine il 15 giugno a Firenze.\r

\r

“I viaggiatori che scelgono le esperienze nei nostri lodge all’interno dei loro tour in America Latina desiderano vivere esperienze autentiche nel rispetto della natura e delle popolazioni del luogo - aggiunge il rappresentate Explora per l’Europa, Adrien Champagnat -. Per questo motivo abbiamo scelto come partner Tour2000AmericaLatina, da sempre attento a un turismo responsabile ed ecosostenibile di alto livello con proposte ecoluxury davvero uniche\".","post_title":"Prosegue il roadshow Tour2000AmericaLatina in collaborazione con Ita e i lodge esclusivi Explora","post_date":"2023-06-12T09:44:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686563091000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447412","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nell’atmosfera di una magnifica serata di inizio giugno, l'edizione capitolina del Glamour Hotel Event si è tenuta su una delle più belle terrazze nel cuore di Roma: stile glam e magnifica vista sul parco di Villa Borghese per il rooftop Adele Mixology lounge dell’hotel Splendid Royal; un albergo dallo stile classico e raffinato simbolo dell’hôtellerie romana che fa da contraltare al nuovo e contemporaneo che sta arrivando. La regia della kermesse romana, che segue l'appuntamento milanese dello scorso maggio, è da sempre affidata a Monia Ronconi, founder & web editor di HotelmyPassion.\r

\r

Oggi Roma al pari di tutte le grandi capitali, accoglie con entusiasmo l’onda crescente di rinnovamento e adegua il suo stile di ospitalità ai moderni trend del lusso: ne sono una prova il debutto di brand e di nuove catene alberghiere come Anantara e Six Senses, icone di uno stile orientale che ha nelle ampie spa, nell’esperienzialità e nella cura dell’ospite la propria ragion d’essere. Il tutto, naturalmente, strizzando l’occhio a una ristorazione ricercata curata da grandi chef. Da marchi fashion come Bulgari, dove l’estrema attenzione ai dettagli e il servizio impeccabile sono l’essenza di lusso del brand, al cosmopolita Intercontinental, primo in Italia, fino al maltese Corinthia e all’iconico Nobu, il cui debutto è previsto per la fine dell’anno.\r

\r

Tra i protagonisti dell’evento, solo per citarne alcuni, Valeriano Antonioli, ceo Lungarno Collection, Marina Toti, owner Le Meridien Gran Visconti Palace e Capo d’Africa, Francesco e Riccardo Lazzarini, owner Omnia Hotels, Ernesto Albanese, Fattore Italia, Guido Guidi, president The Begin Hotels, Natalino Gisonna, owner, Hotel del Corso 281, Giuseppe De Martino, general Mm. Regis Rome, Christian Zandonella, general manager W Rome, Marc Lannoy, complex gm Excelsior & St. Regis Rome, Luca de Stefano, general manager Intercontinental Rome Ambasciatori Palace, Daniele Saladini, general manager Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, Daniele Colombo, hotel manager Eden Roma, Giacomo Guzzardi, general manager Le Meridien Gran Visconti Palace, Danilo Zucchetti, managing director e Kenneth Borg, Corinthia Palace. E ancora, Filippo Papa, Marriott director development Italy, Alan Mantin, Hilton managing director development Southern Europe, Harry Mill Sciò, Marriott development, Fabio Braidotti, Ernst & Young, Antonello Cocco, Lvgh Maire Investment.\r

\r

[gallery ids=\"447417,447418,447419,447420,447421,447422,447423,447424,447425,447426\"]\r

\r

","post_title":"Si è tenuta sulla terrazza dello Splendid Royal l'edizione capitolina del Glamour Hotel Event","post_date":"2023-06-09T14:04:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686319446000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447323","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Decisa accelerata nello sviluppo di VRetreats, che annuncia l'arrivo di cinque new entry pressoché in contemporanea a Firenze, Siracusa (Ortigia), Lecce, Olbia e Cervinia, con altri tre in previsione entro la fine dell'anno. Fondato nel 2021, il brand lusso dell'hotellerie griffato Alpitour fa un importante salto in avanti nei suoi progetti di espansione, passando da quattro a nove strutture in poche settimane, per un totale di 570 camere. Il tutto grazie a un investimento di più di 24 milioni di euro. \"E l'idea è quella di crescere ancora, con tre nuovi arrivi in previsione entro la fine dell'anno (Milano, Puglia, la zona dei laghi e la costiera amalfitana tra le aree di maggiore interesse; strutture sotto le 100 camere gli obiettivi, ndr)\", racconta il presidente e amministratore delegato di Alpitour World, Gabriele Burgio, in occasione della presentazione ufficiale della new entry fiorentina Tornabuoni: di proprietà di Hines e precedentemente a gestione Ag Hotels, la struttura si fregia pure del soft brand The Unbound Collection (gruppo Hyatt), destinato a rimanere anche con l'insegna VRetreats. \"D'altronde non possiamo ignorare la forza dei programmi fedeltà dei grandi gruppi e network alberghieri internazionali, come dimostrano anche le affiliazioni di una delle nostre due proprietà di Tormina ai Leading Hotels of the World e di quella di Venezia a Small Luxury Hotels of the World\".\r

\r

In un contesto in cui il segmento del lusso gode di ottima salute, come testimoniano tutti i numeri del 2022 praticamente in ogni angolo d'Italia, pure il brand lusso di Alpitour snocciola performance di tutto rispetto: \"L'anno scorso abbiamo chiuso a quota 33 milioni di fatturato - aggiunge Burgio -. Grazie anche ai nuovi arrivi, per il 2023 miriamo a superare i 57 milioni, con margini operativi lordi per oltre 20 milioni\". Il marchio, che presto potrebbe chiamarsi VR, \"per questioni di semplicità\", ha una netta vocazione internazionale, tanto che l'80%-85% degli ospiti proviene da oltre confine. Ma soprattutto l'idea del gruppo è quella di sfruttare appieno le sinergie con le altre realtà della compagnia, a partire dalla linea aerea Neos e dalle attività di tour operating: \"Il modo classico di fare hotellerie è ormai qualcosa che appartiene al passato\", è la convinzione di Burgio. Oggi occorre un approccio nuovo al business dell'ospitalità. \"E noi ci stiamo provando, portando il dna del tour operator all'interno della nostra divisione hospitality, in modo non solo da ottimizzare i conti economici ma anche le informazioni degli ospiti lato crm\".\r

\r

D'altronde l'a.d. e presidente del gruppo l'aveva già ribadito in altre occasioni: l'attività legata all'ospitalità serve a dare solidità al gruppo, proprio perché in grado di garantire marginalità nettamente più elevate rispetto a quelle delle altre divisioni della compagnia, in particolare di quella del tour operating che normalmente si attesta poco sopra al 2%. Certo, le sfide non mancano. A partire dal personale, \"ma questo è un problema che accomuna l'intero settore, in tutto il globo\", per arrivare sino all'aumento dei tassi di interesse: \"In effetti, prima del recente picco d'inflazione lo yield medio atteso dagli investitori partner in Italia si aggirava attorno al 5% - 5,5%, con qualche fisiologica oscillazione in alto e in basso a seconda della destinazione e dello stato dell'immobile - conclude ancora Burgio -. Oggi le richieste sono aumentate, perché l'aumento dei tassi d'interesse ha delle ovvie ripercussioni su operazioni immobiliari che mediamente si portano avanti con un 30%-40% di equity. Allo stesso tempo, però, va detto che nel segmento lusso le tariffe sono quasi raddoppiate rispetto all'epoca pre-Covid. Con questo non voglio dire che le vendite stiano compensando del tutto gli aumenti dei livelli di yield attesi, però stiamo sicuramente vivendo una fase di assestamento interessante. Senza dimenticare che forse nel prossimo futuro potranno nascere nuove opportunità, se chi magari si è esposto con leve di finanziamento dell'80% dovesse finire in default\".","post_title":"Boom di new entry VRetreats. Burgio: portiamo il dna del to nell'hotellerie","post_date":"2023-06-09T12:26:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1686313584000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447352","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un 4 stelle situato nel centro storico di Tirano, non lontano da Sondrio, in Valtellina l'ultima new entry del gruppo Bwh in Italia. La novità rafforza l'offerta della compagnia nelle aree che saranno interessate dalle competizioni dei prossimi giochi olimpici invernali Cortina - Milano 2026. Il Bw Signature Collection Hotel Centrale è una struttura appartenente al gruppo Saintjane Hotels & Suites, con 16 gestioni di cui sei in Valtellina e altre dalla Sardegna alla Puglia fino al Trentino,\r

\r

L'albergo di Tirano è il risultato dell’attento recupero architettonico di un'antica drogheria e dimora storica oggi trasformata in una struttura da 21 camere. Il boutique hotel include anche una lounge, bar, sala colazioni e una sala per riunioni e piccoli meeting. A completare l’offerta, un centro benessere con sauna, bagno turco, docce emozionali e idromassaggio, nonché spazi dedicati ai trattamenti beauty. “Questo nuovo ingresso ci rende orgogliosi e apre una nuova porta ai nostri brand sulle destinazioni di montagna - spiega la ceo di Bwh Hotels Italia, Sara Digiesi -. Dopo San Martino di Castrozza, Bolzano, Trento, arriviamo in Valtellina, ai piedi del Bernina. Forti della loro identità, gli hotel dei borghi antichi e dei più frequentati centri alpini possono con noi trarre vantaggio dalla capacità di movimentare domanda estera e dall’esperienza nel soddisfarla con qualità e servizi garantiti”.","post_title":"L'hotel Centrale di Tirano new entry valtellinese del brand Bwh Signature","post_date":"2023-06-09T10:20:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686306006000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447349","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono molteplici i dati che emergono dall’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi relativamente alle scelte degli italiani per le vacanze estive, una fotografia significativa per i comportamenti e non solo per i numeri.\r

\r

La maggior parte degli indicatori sono positivi, considerando che l’estate è solo all’inizio. Le prenotazioni registrate al 31 maggio dagli associati Astoi parlano di un incremento dei ricavi dell’11% rispetto alla rilevazione alla stessa data della stagione estiva 2019 a fronte di un calo del 4% dei passeggeri. La distonia del dato va letta nel quadro dell’aumento dei costi medi generato dall’inflazione.\r

Fuori dal pericolo\r

Commenta Pier Ezhaya, presidente Astoi: “Questa è la prima estate che ci certifica ufficialmente fuori dal periodo pandemico; è indubbio l’impatto dell’inflazione ma i clienti non rinunciano ai viaggi, divenuti un bene incomprimibile. Il nostro Osservatorio rileva dati nettamente positivi, in crescita rispetto alla stagione 2019. La propensione a viaggiare si esprime nelle forme più variegate e si assiste ad una maggior magnitudo del Turismo Organizzato verso i consumatori più inclini al “fai da te”, specialmente nei mesi di “spalla” dell’alta stagione. \r

\r

Certamente ci sono ancora alcuni italiani che stanno attendendo a prenotare le proprie vacanze, quelli più attenti al prezzo e che cercano, in cambio di una propria flessibilità nella scelta della destinazione o del periodo di vacanza, di orientarsi verso le migliori opportunità che talvolta si aprono sotto data, sebbene ciò avvenga più difficilmente in alta stagione.\r

\r

Tuttavia, per quanto riguarda il turismo organizzato e l’Osservatorio Astoi i nostri dati ratificano che ben oltre il 75% dei nostri obiettivi di budget e delle nostre capacità aeree ed alberghiere sono già sature. Questo perché il nostro segmento di offerta s rivolge meno a chi ricerca solo il prezzo più basso e più a chi considera la vacanza un bene primario da scegliere per tempo e da consegnare in mani più sicure, appunto quelle dei tour operator”. \r

\r

Per quanto riguarda le destinazioni preferite dagli italiani, la crescita più alta, in termini di ricavi, è rappresentata dall’Egitto che registra un + 46% sul 2019, mentre la Tunisia ha triplicato i volumi rispetto all’ultimo anno pre-pandemico.\r

Bene l'Italia\r

Anche l’Italia si riconferma come meta prediletta dagli italiani e registra un incremento superiore al 6% rispetto all’estate 2019; da sottolineare che non si tratta del solo prodotto club e villaggi a crescere ma anche del cosiddetto “prodotto generalista”, che comprende alberghi, residence e aparthotel; questa inversione di tendenza è da leggere come una maggior propensione dei consumatori, che prima della pandemia prenotavano direttamente ”disintermediando”, ad affidarsi al Turismo Organizzato. Le regioni protagoniste dell’estate con i Tour Operator sono Sardegna, Sicilia e Puglia.\r

\r

Per l’Europa mediterranea Spagna e Grecia si riconfermano, mentre per i soggiorni mare nei Caraibi tiene la Repubblica Dominicana, mentre Cuba e le altre destinazioni caraibiche registrano una significativa flessione; va a gonfie vele l’East Africa rappresentato da Kenya, Zanzibar e Madagascar. La meta più brillante dell’Oriente è il Giappone mentre nel sud-est asiatico svetta l’Indonesia trainata da Bali. L’Africa Australe è scelta per viaggi naturalistici, principalmente Sudafrica, Namibia e Botswana.\r

\r

Molto positivi i dati del settore crocieristico, con ottimi livelli di occupazione e aumentata soddisfazione da parte della clientela, relativamente a servizio, esperienza e food & beverage; mete preferite per la vacanza in navigazione in estate sono il Mediterraneo e l’Europa.\r

Cresce la durata\r

La durata dei soggiorni che si potrebbe definire “mainstream” si aggira attorno ai 7,9 giorni, in leggera crescita sul 2019, mentre quelli “tailor made” scendono a 12,6 giorni rispetto ai 13,4 del 2019. Il numero medio di passeggeri per pratica è di 2,8 indicatore dell’interesse delle famiglie a prenotare attraverso il sistema del Turismo Organizzato.\r

\r

Le tipologie di viaggio sono estremamente eterogenee per durata, destinazioni e modalità di fruizione dei servizi. Dalla vacanza balneare stanziale ai tour di gruppo, dagli short break ai Fly & Drive, ogni logica di viaggio ha visto una ripresa delle vendite.\r

\r

Si evidenzia la tendenza a prenotare viaggi e vacanze con partenze nei mesi di “spalla” dell’alta stagione: +15,6% in maggio, +15,8% in settembre con ottime vendite anche in ottobre, dato molto positivo in quanto indica nettamente un allungamento della stagione estiva. La durata dei soggiorni in questi mesi è mediamente più bassa rispetto a quelli di alta stagione mentre il numero medio di passeggeri per pratica è invece analogo.\r

\r

Per quanto attiene alla prenotazione anticipata, la maggior parte avviene tra 45 e 60 giorni prima della partenza, anche se un dato completo lo si potrà avere soltanto nei prossimi mesi. Non è pertinente un paragone con l’estate 2022 visto il ritardo con il quale sono partite le prenotazioni per effetto delle restrizioni sanitarie.\r

Viaggi studi\r

Una sezione separata si apre sui Viaggi studio, che tornano protagonisti con un incremento dei ricavi di circa il 12% dopo un triennio di impasse dovuto alla pandemia. I viaggi studio di gruppo privati rappresentano circa il 65% dei volumi. Questo specifico segmento registra un +25% rispetto al 2019, mentre quelli individuali sono in sostanziale parità. La durata media è di 15 giorni, con destinazioni di lingua anglofona che prevalgono su quelle ispaniche. Alla luce dell’incremento dei rincari mondiali dovuti all’inflazione, si è assistito ad una confluenza maggiore verso destinazioni come Regno Unito, Irlanda e Spagna rispetto agli Stati Uniti. L’Italia è stata scelta per i piccoli di fascia 8-12 anni. Complessivamente, a fronte del boom delle richieste e della scarsità di disponibilità, ci si è avvicinati al sold-out già da marzo. \r

\r

L’incremento del costo dei voli ha generato alcune distorsioni sul prezzo finale dei pacchetti turistici. Nel trasporto aereo sono aumentati non solo i costi del carburante e delle materie prime ma anche i costi operativi come diritti di traffico e di sorvolo, di catering e di manutenzione.\r

\r

Tuttavia, il valore del turismo organizzato non viene leso dall’aumento dei costi perché la maggior parte dei consumatori propende verso maggiori tutele e non aspetta le offerte last minute. I to sono stati messi decisamente alla prova nel corso degli ultimi anni, ma hanno gestito la selezione di vettori e corrispondenti, cancellazioni e riprotezioni, overbooking e imprevisti di ogni tipo; il mercato e i consumatori non hanno potuto non riconoscere questo valore.\r

Assicurazioni\r

Connesso all’imprevedibilità degli eventi, il ricorso ad assicurazioni facoltative integrative continua ad essere molto elevato; tre pratiche su quattro le comprendono. Le persone aumentano i massimali, soprattutto si proteggono se il viaggio è verso Paesi nei quali le cure sanitarie sono molto costose, come Stati Uniti ed Egitto, ad esempio, ma crescono anche assicurazioni particolari come le polizze per gli animali da portare in viaggio. I Tour Operator stanno adattando premi e coperture in funzione delle situazioni contingenti, con attenzione anche alle logiche di cancellazione che hanno subìto vari cambiamenti nel corso del triennio.\r

\r

Sempre nell’ottica di incontrare il più possibile i bisogni dei clienti, i to si evolvono; implementano App per favorire l’accesso ai reparti di customer care, sistemi di up-selling e cross-selling. Investono affinché la navigabilità sia responsive con contenuti fruibili dai vari device, secondo logiche di multicanalità e omnicanalità. Migliorano gli strumenti di CRM e la comunicazione sulle reti social. Selezionano prodotti non solo per varietà e qualità ma valutando anche gli aspetti di sostenibilità ambientale e sociale per intercettare clienti sempre più consapevoli.","post_title":"Astoi: estate 2023, aumentano i ricavi, diminuiscono i passeggeri","post_date":"2023-06-09T10:06:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1686305186000]}]}}