Il gruppo Hilton si espande ad Atene con due nuovi hotel, tra cui lo storico Pantelikon

Sono due i nuovi hotel ateniesi che si aggiungeranno presto al portfolio del gruppo Hilton, grazie a un accordo di management con la società real estate Scd Group. Le new entry rappresenteranno i debutti ellenici di altrettanti brand della compagnia: le insegne Curio Collecation campeggeranno in particolare dal 2024 sulla facciata dello storico Pantelikon Athens: situata nel quartiere upscale della città Kifisia, la struttura andrà incontro a un restyling da 18 milioni di euro. Al termine dei lavori, l’albergo offrirà 117 camere totali, tra cui 13 suite. A ciò si aggiungerà una palestra, quattro camere trattamenti, piscine indoor e outdoor, nonché un ristorante.

Anche l’Hampton by Hilton Piraeus Mikrolimano sarà sottoposto a una ristrutturazione da 5,5 milioni, al termine della quale disporrà di 83 camere, quattro meeting room per un totale di 120 metri quadrati di superfici per eventi e convegni, nonché una piscina esterna.

“Negli ultimi 12 mesi siamo cresciuti in Grecia con quattro nuovi hotel – sottolinea il senior vice president, development, Europe, Middle East e Africa del gruppo Hilton, Patrick Fitzgibbon -. Quest’ultimo accordo ci permetterà di consolidare la nostra presenza di lunga data ad Atene. La Curio Collection e il marchio Hampton sono peraltro due dei nostri brand che stanno crescendo più velocemente in Europa, tanto da rappresentare oggi quasi la metà di tutte le nostre nuove inaugurazioni in pipeline”.