Il Grand Hotel et de Milan entra nella collezione Autentico Hotels

E’ il Grand Hotel et de Milan l’ultima new entry della collezione Autentico Hotels, che raccoglie ora un totale di 18 strutture. “Si tratta di uno storico 5 stelle lusso nel centro di Milano, da generazioni gestito con passione dalla famiglia Bertazzoni che lo ha recentemente rinnovato conservando l’antico fascino di una nobile residenza dell’ottocento – spiega il business development e co-founder Autentico, Mario Cardone -. Nelle sue camere hanno soggiornato Giuseppe Verdi, Maria Callas, Gabriele D’Annunzio, più di recente Vittorio De Sica e molte altre celebrità che ne hanno fatto il loro rifugio. Nei mesi scorsi abbiamo lavorato duramente per rafforzare la nostra offerta di servizi e oggi ci poniamo come punto di riferimento tout-court nel segmento hospitality alto di gamma dal punto di vista della rappresentanza commerciale, della distribuzione, del revenue management, dell’information technology e del digital marketing. Su quest’ultimo fronte abbiamo in particolare recentemente formalizzato una nuova collaborazione con Estrogeni, una società di marketing intelligence con sedi a Roma, Londra e Dortmund, per aiutare le strutture partner a ottimizzare le performance dei rispettivi siti web proprietari”.

E con la ripresa seppur ancora parziale dei viaggi, dopo una stagione estiva tutto sommato positiva viste le condizioni in cui si è operato, si intravede finalmente un nuovo slancio soprattutto dai mercati stranieri, Usa in primis, con molte nuove prenotazioni già arrivate per il 2022. “Il mare ha registrato una stagione record – commenta Beatriz Gimeno, sales development e co-founder di Autentico -. Sono state ottime le performance ottenute dal San Montano Resort & Spa di Ischia, dal nuovo Borgo Santandrea di Amalfi, dai rinnovati Golfo dei Poeti Relais & Spa in Liguria e Gallia Palace Beach Golf & Spa Resort di Punta Ala in Toscana, nonché di un’affiliazione più recente come il Lanthia Resort, immerso nella natura al centro del Golfo di Arbatax. Sopra le aspettative anche la montagna e la campagna, come Castel Fragsburg a Merano, Faloria Mountain Spa Resort a Cortina, Mont Blanc Relais & Spa a Courmayeur, Il Falconiere nella campagna Toscana e La Barchessa di Villa Pisani”.