Il doppio volto delle trimestrali estive: bene Ihg ma meglio ancora Wyndham

Sono trimestrali tutto sommato più che positive quelle dell’estate 2021 per le grandi compagnie alberghiere. Lo dimostrano i dati Accor e Hilton, ma anche quelli di Ihg e Wyndham. Certo, differenze ci sono. E anche rilevanti. Rispecchiamo sostanzialmente la maggiore o minore vocazione leisure dei vari operatori, nonché la loro dipendenza dalla domanda internazionale. Chi possiede un portfolio maggiormente distribuito in destinazioni turistiche caratterizzate da una forte domanda domestica o di prossimità ha infatti registrato risultati nettamente superiori a chi invece vanta un’offerta corporate-business più consistente e soprattutto un bacino di business dai tratti maggiormente internazionale.

E’ il caso, per esempio, proprio di Ihg e Wyndham. I numeri InterContinental sono più che buoni, considerato il contesto, ma i ricavi medi per camera disponibile (revpar), pur crescendo del 66% rispetto al terzo trimestre 2020, sono rimasti comunque del 21% più bassi se confrontati all’era pre-Covid (2019). Una performance frutto del combinato disposto di tariffe sostanzialmente in linea con quelle di due anni fa, accompagnate però da tassi di occupazione medi ancora fermi a circa il 60%. “Le vendite hanno continuato a migliorare significativamente nel corso del terzo trimestre – ha comunque dichiarato il ceo di Ihg, Keith Barr -. Il revpar si è avvicinato ai livelli pre-pandemici, con il progressivo ritorno dei turisti nei nostri hotel. La domanda domestica, in particolare, è stata sostenuta in un buon numero di mercati durante l’estate. Ma anche i segmenti business, quello dei gruppi e dei viaggi internazionali hanno mostrato segnali incoraggianti”.

Meglio ancora, come si accennava, è però andata a un gruppo a prevalente trazione domestica come Wyndham, il cui revpar ha raggiunto il 97% dei livelli pre-Covid. Nel terzo trimestre dell’anno, la compagnia ha così potuto totalizzare profitti netti per 103 milioni di dollari, oltre 70 milioni in più rispetto ai 27 milioni del 2020. I margini operativi lordi (ebitda) sono poi quasi raddoppiati, passando dai 103 milioni di un anno fa ai 194 milioni di questo fine settembre. “Il nostro modello di business, basato su un prodotto select-service in franchising, continua a guidare la ripresa del business, registrando revpar decisamente migliori rispetto al 2019”, ha sottolineato il presidente e ceo della compagnia, Geoffrey Ballotti.