Il Britannique di Napoli cambia pelle e diventa de Bonart Naples Costruito nel 1870 e soggetto a un’importante ristrutturazione conclusasi nel 2020, lo storico hotel partenopeo Britannique, già affiliato Curio Collection, soft brand di casa Hilton, cambia pelle e diventa de Bonart Naples. La trasformazione è stata realizzata grazie agli investimenti del gruppo Caracciolo Hospitality, nato nel 2022 dall’iniziativa di un gruppo di imprenditori partenopei che oggi vanta un portfolio di tre strutture: oltre all’ex Britannique (dal 2016), ci sono Palazzo Caracciolo Naples (dal 2001, appena brandizzato Tapestry by Hilton), nonché il Grand Hotel Telese, in provincia di Benevento. Il nuovo naming, il contemporaneo look & feel, gli spazi rinnovati e un lifestyle inedito, mirano a rendere l’hotel un punto di riferimento in città non solo dal punto di vista dell’ospitalità, ma anche per la celebrazione dell’arte e della cultura campana. L’anima del Bonart Curio Collection è infatti un’ode all’arte: a partire dal naming creato dalla crasi dei due termini Bon e Art, fino alla estesa collezione di opere di artisti contemporanei campani, appositamente realizzate per l’albergo attraverso lo studio napoletano di progettazione Gnosis, a celebrazione, ancora una volta, del genius loci locale. Nell’iniziativa sono stati coinvolti 50 artisti a interpretare miti e leggende della città, realizzando tutte le 150 opere che oggi si trovano all’interno dell’hotel. Volutamente anche i nomi delle suite sono dedicati ai miti napoletani: Partenope, Ovo, Diamante, Sibilla, ‘Mbriana e Donna Regina. Oltre alle 72 camere, di cui appunto sei suite, il de Bonart, che abbraccia in un solo sguardo il golfo di Napoli, include pure il ristorante The Macphersons Rooftop, con la sua esperienza dedicata alla cucina mediterranea, e il NiqBar Rooftop con una cocktail list ricercata, per ogni ora del giorno.

