Il brand C Resorts del gruppo Constance fa il suo debutto a Mauritius

Si chiama C Mauritius ed è il primo indirizzo del nuovo brand lifestyle C Resorts del gruppo Constance: un boutique hotel 4 stelle superior situato sulla costa est dell’isola, a Palmar, e affacciato su una delle più belle spiagge dell’isola. Dispone di 116 camere con tocchi di design contemporaneo e pezzi di artigianato locale, suddivise tra 52 prestige e 64 deluxe. A completare l’offerta tre piscine, quattro ristoranti, una cantina con vini biologici, una spa e numerose attività indoor e outdoor: dal padel al beach volley, dal kayak allo stand up paddle, dallo snorkeling al kitesurf.

L’hotel propone anche 12 ”Cignatures” esperienziali, create per risvegliare lo spirito curioso e giocoso degli ospiti. Numerose attività attendono inoltre gli ospiti del C Mauritius questo autunno: brunch & chill ogni domenica, barbecue party, lezioni di cocktail, buffet a tema, iniziazione al kitesurf, lezioni di yoga, degustazioni di vini biologici e molto altro ancora.

Il pacchetto Idee Per Viaggiare valido a novembre, a partire da 1.300 euro a persona, include: volo a/r Emirates in classe economy, trasferimenti collettivi da/per l’aeroporto di Mauritius, sette notti di soggiorno in camera prestige con trattamento all inclusive, assicurazione di viaggio base Covid 19 all risk. La quota non include: tasse aeroportuali, supplemento carburante e quota di prenotazione.