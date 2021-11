Il brand Anantara debutta in Ungheria con l’ex Boscolo New York Palace Budapest

Il brand Anantara (gruppo Minor a cui appartiene anche la catena Nh, ndr) debutta in Ungheria con il New York Palace Budapest. Come nel caso di Palazzo Naiadi a Roma, anche questa volta si tratta di una struttura ex Boscolo Hotels, distante soli 20 minuti di auto dall’aeroporto internazionale della città e dotata di 185 camere e suite, tra cui due suite presidenziali di 135 metri quadrati ciascuna. Il piano di ribranding prevede una serie di lavori di ristrutturazione, che avranno luogo nel primo trimestre del 2022 e riguarderanno il design di una nuova hall, le camere, più l’aggiunta del ristorante glamour di cucina ungherese aperto tutto il giorno, White Salon.

L’offerta f&b della struttura sarà poi completata dal New York Cafè, dal Poet Bar, dalla Deepwater Breakfast Room e dal locale per cocktail Atrium. Il New York Palace Budapest include inoltre vari spazi meeting, tra cui una ball room da 550 ospiti, nonché una spa Anantara con quattro sale per trattamenti e ambienti dedicati al relax