Il Best Western Plus Tower Hotel di Bologna passa nelle mani della famiglia Borletti

Passa di mano il Best Western Plus Tower Hotel di Bologna, recentemente acquisito dalla Nuova Asiago Immobiliare, società della famiglia Borletti, importante famiglia di imprenditori italiani, operativa nei settori retail, beni di consumo e lusso, e real estate. La struttura felsinea è gestita dall’operatore alberghiero white-label italiano Hnh Hospitality; con i suoi oltre 70 metri di altezza, si sviluppa su 18 piani fuori terra ed è l’hotel più alto di Bologna. Si compone di 149 camere oltre a un bar, un ristorante, 11 sale meeting con una capacità massima di 400 ospiti, e una sala fitness. La transazione è stata curata dal team italiano hospitality di Cushman & Wakefield, che ha assistito un primario fondo istituzionale nella vendita dell’asset.

“La vendita del Best Western Plus Tower Hotel di Bologna conferma, nonostante il rallentamento dell’ultimo periodo del settore turistico causato dalla pandemia, il grande interesse da parte degli investitori verso il mercato alberghiero italiano – spiega il partner, head of hospitality di Cushman & Wakefield Italia, Dario Leone -. Gli investitori intendono incrementare i propri impegni nel settore ritenendolo molto interessante e tale transazione dimostra che, se le basi sono solide, i capitali guardano con un certo ottimismo e interesse anche ad asset alberghieri ubicati in mercati turistici secondari rispetto alle destinazioni primarie come Roma, Milano, Firenze e Venezia”.