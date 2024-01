Il 5 febbraio in contemporanea a Venezia, Sorrento, Como e Roma il recruitment day di Hilton Sono oltre 200 le posizioni aperte durante il recruitment day che Hilton organizzerà live in contemporanea il prossimo 5 febbraio a Venezia, Sorrento, Como e Roma. “Siamo alla ricerca di persone motivate e appassionate da inserire nei principali reparti dei nostri hotel, quali food & beverage, front office, reservation e housekeeping – spiega lo human resources director Italy della compagnia, Fausto Ciarcia -. Inoltre, sono disponibili diverse posizioni di stage per i più giovani che cercano una prima esperienza professionale”. A Roma si terranno in particolare i colloqui per il Rome Cavalieri a Waldorf Astoria Hotel, l’Aleph Rome – Curio Collection, l’Hilton Rome Airport, il Garden Inn Rome Airport, l’Hilton Rome Eur La Lama e il Sulià House Porto Rotondo – Curio Collection. A Como gli incontri riguarderanno le proprietà lombarde: l’Hilton Milan, l’Hilton Lake Como, il Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto – Curio Collection, il Garden Inn Milan North e il DoubleTree Brescia. A Venezia ci saranno invece i colloqui per l’Hilton Molino Stucky Venice, mentre in Campania si svolgeranno quelli per l’Hilton Sorrento Palace. Per partecipare al recruitment day occorre consultare le posizioni disponibili sul portale dedicato all’evento e candidarsi a quelle di proprio interesse, allegando il curriculum aggiornato. Dopo che lo staff di LavoroTurismo, organizzatore dell’evento, avrà esaminato le candidature, i profili più in linea saranno invitati a tenere un breve colloquio telefonico. Successivamente, i candidati che avranno superato questo primo momento potranno sostenere l’incontro in presenza, a seconda della struttura scelta. Condividi

