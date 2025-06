Ibis amplia il suo portafoglio di strutture in Europa Ibis continua la sua crescita in Europa con nuove strutture a marchio ibis, ibis Styles e ibis budget. Le recenti aperture riguardano Germania (Berlino e Neckarsulm), Spagna (Madrid) e Belgio (Hasselt), con ulteriori arrivi in Ungheria (Debrecen), Polonia (Katowice) e Regno Unito (York). L’ultima pietra miliare della crescita segna anche il debutto del marchio ibis Styles in Estonia con un elegante hotel nel cuore di Tallinn. Dal 1974, ibis è protagonista della democratizzazione dei viaggi, offrendo comfort, affidabilità e design curato a un prezzo accessibile. In cinquant’anni, il marchio si è evoluto in tre identità complementari – ibis, ibis Styles e ibis budget – mantenendo salda la sua vocazione all’ospitalità smart. Con un design distintivo e flessibile, nuovi concept di food & beverage e un servizio sempre accogliente, ibis continua a conquistare le nuove generazioni di viaggiatori, restando fedele alla sua visione originale: rendere il soggiorno di qualità alla portata di tutti. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491938 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Grand Hotel Bristol Spa Resort entra nel prestigioso portfolio di Virtuoso, il network internazionale che riunisce 2.300 professionisti del turismo di alta gamma in 100 Paesi. Di proprietà di R Collection Hotels, prestigioso gruppo alberghiero italiano a conduzione familiare, il Grand Hotel Bristol Spa Resort è una struttura cinque stelle che rivisita in chiave contemporanea la Dolce Vita sulla costa di Portofino. “Il processo di selezione per entrare in Virtuoso è estremamente rigoroso, essere stati scelti come partner preferenziale è per noi un vero onore” ha dichiarato Riccardo Bortolotti, general manager del Grand Hotel Bristol Spa Resort “L’eccezionale dedizione ai clienti delle agenzie Virtuoso si sposa perfettamente con il nostro approccio ‘sartoriale’ all’accoglienza e al servizio. L’ingresso in questo importante network ci permetterà di estendere ai consulenti Virtuoso e ai loro clienti l’accesso ai nostri servizi esclusivi, oltre a vantaggi ed esperienze al di sopra di ogni aspettativa.” Con un fatturato annuo medio di 35 miliardi di dollari generato dalle agenzie affiliate, un’ampia rete di consulenti di viaggio specializzati nel segmento luxury e una clientela finale di alto profilo, Virtuoso è uno degli attori più influenti nel settore dei viaggi di lusso. La collezione di partner Virtuoso si estende su scala globale e include i migliori hotel e resort di lusso, compagnie di crociera, compagnie aeree e tour operator specializzati in esperienze e servizi di altissimo livello. Agenzie Oltre a riservare ai clienti Virtuoso proposte esclusive, i fornitori selezionati come il Grand Hotel Bristol Spa Resort possono instaurare relazioni dirette con le principali agenzie di viaggi leisure presenti in Nord e Sud America, Caraibi, Europa, Asia-Pacifico, Africa e Medio Oriente, oltre a promuoversi presso le agenzie affiliate grazie a molteplici canali di comunicazione ed eventi, tra cui la prestigiosa Virtuoso Travel Week, diventata un appuntamento di riferimento a livello mondiale per il settore dei viaggi di lusso. Costruito nel 1908 e completamente rinnovato nel 2023, il Grand Hotel Bristol Spa Resort dispone di 80 camere e suite eleganti, molte delle quali con vista panoramica sul mare. I clienti possono vivere un’esperienza gastronomica diversificata tra il ristorante panoramico Le Cupole, segnalato nella Guida Michelin, un bistrot più informale e una pizzeria gourmet a bordo piscina. La pluripremiata Erre Spa, la più grande spa alberghiera della Liguria, si estende su oltre 2.000 mq e offre servizi wellness all’avanguardia e aree relax vista mare. Situato a pochi passi da Rapallo e in posizione strategica per raggiungere Portofino e le Cinque Terre, l’hotel è il punto di partenza ideale per esplorare la Riviera Ligure in chiave luxury. [post_title] => Il Grand Hotel Bristol SPA Resort entra nella collezione internazionale di Virtuoso [post_date] => 2025-06-04T12:35:17+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => liguria [1] => r-collection ) [post_tag_name] => Array ( [0] => liguria [1] => R Collection ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749040517000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491935 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => eDreans Odigeo avvia una nuova campagna di assunzioni per l’inserimento di 150 nuove figure professionali, in linea con l’obiettivo fissato per la fine dell’anno fiscale. Le posizioni aperte, principalmente nell’area tecnologica, riflettono l’obiettivo aziendale di raggiungere un team composto da 1.850 persone entro marzo 2026. Questo nuovo annuncio si inserisce in un percorso di crescita da parte di eDreams Odigeo. Dal 2021, il team globale è cresciuto di oltre il 50% per sostenere l’espansione continua del modello Prime, la prima e più grande piattaforma di abbonamenti di viaggio al mondo. Prime è infatti cresciuto esponenzialmente, passando da 1,9 milioni di membri nel 2021 a oltre 7,25 milioni oggi. L’espansione arriva mentre la società consolida la propria posizione come uno dei principali datori di lavoro nel settore tecnologia in Europa, con LinkedIn che ha recentemente classificato l'azienda al primo posto tra le top companies in cui lavorare in Spagna nel 2025. Questo riconoscimento premia l’eccellenza nella crescita professionale, nello sviluppo delle competenze e nell’ambiente di lavoro. Il premio si aggiunge alla presenza costante dell’azienda nella classifica delle “Migliori aziende in cui lavorare” di Forbes, in cui è inclusa per il quarto anno consecutivo, compresa la recente edizione 2025. [post_title] => eDreams Odigeo: campagna di assunzione per 150 figure professionali [post_date] => 2025-06-04T12:11:33+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749039093000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491927 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ibis continua la sua crescita in Europa con nuove strutture a marchio ibis, ibis Styles e ibis budget. Le recenti aperture riguardano Germania (Berlino e Neckarsulm), Spagna (Madrid) e Belgio (Hasselt), con ulteriori arrivi in Ungheria (Debrecen), Polonia (Katowice) e Regno Unito (York). L'ultima pietra miliare della crescita segna anche il debutto del marchio ibis Styles in Estonia con un elegante hotel nel cuore di Tallinn. Dal 1974, ibis è protagonista della democratizzazione dei viaggi, offrendo comfort, affidabilità e design curato a un prezzo accessibile. In cinquant’anni, il marchio si è evoluto in tre identità complementari – ibis, ibis Styles e ibis budget – mantenendo salda la sua vocazione all’ospitalità smart. Con un design distintivo e flessibile, nuovi concept di food & beverage e un servizio sempre accogliente, ibis continua a conquistare le nuove generazioni di viaggiatori, restando fedele alla sua visione originale: rendere il soggiorno di qualità alla portata di tutti. [post_title] => Ibis amplia il suo portafoglio di strutture in Europa [post_date] => 2025-06-04T11:54:16+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749038056000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491901 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_491904" align="alignleft" width="300"] Uno scatto storico del Club Med Cefalù, il resort più longevo: inaugurato nel 1957, oggi fa parte della gamma Club Med Exclusive Collection[/caption] Giugno 2025 segna l'avvio delle celebrazioni per il 75º anniversario di Club Med: fondato nel 1950 dall’imprenditore Gérard Blitz, e successivamente affiancato da Gilbert Trigano, Club Med ha rivoluzionato il concetto di vacanza inventando il modello allinclusive, un’idea pionieristica e rivoluzionaria per il turismo dell'epoca, che ha trasformato il modo di viaggiare in tutto il mondo. A 75 anni dalla sua nascita - il primo villaggio aprì i battenti sull'isola di Maiorca - Club Med oggi conta in portfolio 68 Resort Premium e della gamma Exclusive Collection L’esperienza di vacanza all inclusive e cashless dell'operatore è iniziata con l’utilizzo di collane di perline come mezzo di scambio per beni e servizi. Ispirate alle ghirlande di fiori polinesiane, le perline colorate hanno eliminato la necessità di altri metodi di pagamento. Oggi, quelle collane si sono evolute in braccialetti digitali, che consentono pagamenti senza contanti e garantiscono l’accesso alle camere e agli armadietti per lo sci senza dover portare chiavi o carte aggiuntive. «Il nostro 75º anniversario è una celebrazione dello spirito pionieristico e la resilienza di Club Med nel corso degli anni - commenta Anne Browaeys, ceo di Club Med Emea e Nord America -. Dall’invenzione della vacanza all inclusive nel 1950, ci siamo continuamente reinventati per continuare a offrire un’esperienza di eccellenza ai nostri clienti. Abbiamo recentemente completato una trasformazione verso l’alto di gamma e stiamo costantemente implementando nuove innovazioni digitali e sostenibili. Ringraziamo i nostri clienti fedeli, passati e presenti, così come i nostri preziosi partner commerciali, per il loro supporto in questi 75 anni. Qualunque sarà il futuro di Club Med come brand, continueremo a onorare il nostro scopo originario di felicità e lo spirito di libertà». Dopo le semplici capanne sulla spiaggia di Maiorca, nel 1956 Club Med inaugurò il suo primo Resort sci: Club Med Leysin, nelle Alpi svizzere. Oggi il brand vanta 23 Resort sulla neve in tutto il mondo, distribuiti tra Europa, Nord America e Asia. La clientela italiana dei Resort in montagna è composta soprattutto da famiglie, con una percentuale del 68%. I festeggiamenti includono il lancio di una campagna globale dal titolo “75 Anni di L’Esprit Libre”. Una creatività che rende omaggio alla mentalità pionieristica che ha forgiato l’identità del brand sin dal 1950 e che celebra l’essenza della libertà e dell’espressione di sé. Al centro della campagna, un film emozionale fonde insieme immagini d’archivio inedite e visual contemporanei, sfumando i confini tra passato, presente e futuro. La narrazione rende omaggio alla storia di Club Med e al suo spirito senza tempo di libertà e continua reinvenzione. Nel 2026 il debutto in Sudafrica In prospettiva, il 2026 segnerà un nuovo traguardo il to, con l’apertura di Club Med South Africa Beach & Safari, il primo resort del brand in Sudafrica. La struttura offrirà un’esperienza unica che unisce mare e safari, e sorgerà lungo la North Coast del Paese, chiamata “Dolphin Coast”. Qui gli ospiti potranno godere di panorami unici su spiagge incontaminate e numerose attività acquatiche. Durante il soggiorno, sarà possibile partire per un autentico safari alla scoperta della fauna locale in una riserva dei Big Five, raggiungibile con un breve volo o tragitto via terra dall’area costiera. [post_title] => Club Med festeggia i suoi primi 75 anni: dai primi villaggi al posizionamento up-level [post_date] => 2025-06-04T09:42:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749030165000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491897 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alaska Airlines ha avviato l'espansione dal nuovo gateway di Seattle aggiungendo al network anche Roma: una new entry che era nell'aria dalla scorsa fine marzo, quando la compagnia aveva dichiarato un grande interesse per i collegamenti verso l'Europa. Si tratta di una prima assoluta per la rotta, che sarà operativa dall'11 maggio 2026 con quattro voli a settimana per tutta la stagione estiva, sino a fine ottobre. "Servire Roma nonstop da Seattle è un sogno che si realizza - ha dichiarato Ben Minicucci, ceo di Alaska Airlines -. Come italo-americano figlio di emigrati italiani, considero questa un'aggiunta particolarmente importante per la nostra rete. Roma è in cima alla lista da quando abbiamo annunciato il nostro nuovo gateway mondiale di Seattle. Da anni i nostri clienti ci chiedono un modo semplice per raggiungere l'Italia e siamo entusiasti di poterlo finalmente offrire, agli abitanti del nord-ovest e non solo. Andiamo - Let's go!" Roma è la più grande destinazione intercontinentale estiva finora non servita da Seattle. È costantemente tra le destinazioni più richieste dai soci programma Mileage Plan di Alaska Airlines. Per raggiungere l’Italia, prima bisognava fare diversi scali, ma ora c’è questa nuova opportunità del volo diretto da Seattle, che è anche la scelta migliore one-stop per tutti i viaggiatori del resto della West Coast. Avanza quindi ‘Alaska Accelerate’, il piano strategico triennale per raggiungere 1 miliardo di dollari di profitti incrementali a seguito del merger con Hawaiian Airlines, e al contempo trasforma Seattle nel nuovo principale gateway mondiale della West Coast. Roma sarà la terza rotta internazionale servita da Seattle, dopo Tokyo-Narita, lanciata il 12 maggio, e, dal 12 settembre, Seoul-Incheon. L’hub al Seattle-Tacoma International Airport è ormai il più grande hub aereo della West Coast e serve con voli diretti 104 destinazioni in tutto il Nord America. Quest’autunno la compagnia otterrà il certificato operativo unico della Federal Aviation Administration (Faa) e la nuova rotta sarà servita da un Boeing 787-9 Dreamliner, operato da Alaska Airlines, che sfoggerà un nuovo look and feel davvero globale. “Siamo particolarmente orgogliosi che Alaska Airlines abbia scelto Roma come prima destinazione in Europa - ha dichiarato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di aeroporti di Roma -. Questa decisione conferma la rilevanza strategica del nostro aeroporto come hub globale dei collegamenti aerei. Per la prima volta nella storia, l’Italia sarà connessa direttamente con Seattle, rafforzando ulteriormente i legami con la West Coast Usa e tutta l’area del Pacifico. Oggi Fiumicino si posiziona tra i principali aeroporti europei per numero di voli diretti verso il Nord America, consolidando il proprio ruolo chiave nei flussi intercontinentali”. A chi arriva dall'Italia, l'hub di Seattle di Alaska Air Group offrirà collegamenti nonstop puntuali e comodi verso per 104 destinazioni in tutto il Nord America, compreso uno dei collegamenti migliori per le Hawaii. [post_title] => Alaska Airlines aprirà a maggio 2026 la Seattle-Roma con quattro voli settimanali [post_date] => 2025-06-04T08:50:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749027031000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491846 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha deciso di diventare una specie di supervisore del traffico aereo europeo. Infatti ha con una nota ufficiale ci presenta la nuova classifica “League of Delays” del controllo del traffico aereo (ATC), evidenziando quegli Stati membri dell’UE i cui servizi ATC, a corto di organici e mal gestiti, hanno causando i peggiori ritardi ai voli e ai passeggeri Ryanair nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 26 maggio 2025. Nella sua sobrietà Michael O'leaery ha aggiunto: «“La nostra classifica ‘League of Delays’ mette in luce i peggiori servizi ATC in Europa per ritardi causati da cattiva gestione e carenza di personale tra gennaio e maggio 2025. Riteniamo i Ministri dei Trasporti dei Paesi UE responsabili per aver permesso che questi ritardi evitabili e inutili si ripetano costantemente». Come se in effetti i vari ministri dovessero riferire a sua eccellenza il supervisore europeo Michael O'Leary. Harry Potter E non contento chiede anche una specie di rivolta dei passeggeri. Sentite: «Ryanair invita i passeggeri a visitare la pagina ‘Air Traffic Control Ruined Your Flight per chiedere al proprio Ministro dei Trasporti nazionale di intervenire subito per dotare adeguatamente i servizi ATC ed evitare un’estate 2025 da record per i ritardi dei voli». Ma come si fa? Sul serio Ryanair pensa che i cittadini possano far pressione sui governi per dotare adeguatamente i servizi ATC? Ma dove vive? Nel regno di Harry Potter? Anzi visto che ci siamo e che stiamo scherzando sarebbe bello che il secondo nome di O'leary fosse Harry. Harry O'Leary. Non sta male. Ce [post_title] => Ryanair stila una classifica dei servizi ATC mal gestiti. La mossa di O'Leary [post_date] => 2025-06-03T11:20:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => atc [1] => harry-potter [2] => in-evidenza [3] => league-of-delays [4] => michael-oleary [5] => ministeri-trasporti [6] => ritardi [7] => ritardi-ai-voli-e-ai-passeggeri [8] => ryanair ) [post_tag_name] => Array ( [0] => atc [1] => harry potter [2] => In evidenza [3] => League of Delays [4] => Michael O'Leary [5] => ministeri trasporti [6] => ritardi [7] => ritardi ai voli e ai passeggeri [8] => Ryanair ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748949630000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491809 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => IndiGo punta dritto al Nord America, passando dall'Europa: così la low cost indiana stringe un patto con Delta Air Lines, Air France-Klm e Virgin Atlantic che dà vita ad una partnership dalle ambizioni di crescita su scala globale. L'India, uno dei mercati in più rapida crescita al mondo nel settore dell’aviazione, è al centro di questa collaborazione. Combinando l’ampio network domestico di IndiGo con la forza di Delta in Nord America e nei voli transatlantici, l'ampia presenza del gruppo franco-olandese in Europa e Nord America, e la presenza di Virgin Atlantic nel Regno Unito e nei voli transatlantici, la partnership è pronta a offrire ai viaggiatori più accessibilità, viaggi più omogenei e un'esperienza più coerente attraverso tutti i continenti. Collegando decine di città negli Stati Uniti, in Canada, in Europa e in India, le compagnie vogliono soddisfare la crescente domanda di viaggi internazionali, stabilendo al contempo nuovi standard di connettività e cooperazione nell'aviazione globale. IndiGo ha avviato partnership con Air France-Klm e Virgin Atlantic dal 2022. Da allora, i clienti di Air France, Klm e Virgin Atlantic hanno avuto accesso a oltre 30 destinazioni IndiGo in India. Più recentemente, la compagnia indiana ha annunciato l'avvio dei collegamenti per l'Europa che, oltre ad ampliare la partnership esistente con Air France-Klm e con i voli transatlantici di Virgin Atlantic, aprono nuove opportunità di partnership tra IndiGo e Delta, consentendo ai passeggeri di IndiGo di connettersi all’ampio network transatlantico di Delta. Una volta completati i contratti commerciali e le procedure normative che consentiranno a IndiGo di vendere i voli dei suoi partner come propri con i propri codici di marketing 6E, i passeggeri IndiGo potranno prenotare voli in coincidenza su voli selezionati operati dai suoi partner internazionali, facilitando il raggiungimento di destinazioni in Europa e Nord America. Inoltre, la nuova rotta recentemente annunciata da Klm che collega Amsterdam a Hyderabad offre ulteriori opportunità di collaborazione con IndiGo: con il lancio della rotta a settembre 2025, Air France-Klm inizierà a vendere voli IndiGo verso 24 destinazioni oltre Hyderabad. IndiGo ha precedentemente annunciato che amplierà la sua flotta di B787 in leasing a sei aeromobili entro la fine dell'anno e ha in essere un ordine fermo a lungo termine per 30 Airbus A350-900, con opzioni per altri 70: con l'arrivo di questi velivoli l'espansione a lungo raggio della compagnia aerea consentirà, in futuro, un'ulteriore e più profonda cooperazione tra le quattro compagnie. Delta, nel frattempo, prevede di riprendere i servizi per l'India con voli diretti tra Atlanta e Delhi, previa approvazione governativa. La data di inizio del servizio sarà annunciata più avanti. [post_title] => IndiGo accelera sul lungo raggio: patto con Delta, Air France-Klm e Virgin Atlantic [post_date] => 2025-06-03T09:49:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748944141000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490997 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un doppio orizzonte per viaggiare con stile e libertà, quello tracciato da Naar per la stagione 2025/2026. Con un’offerta che guarda sia all’estate sia al capodanno, l’operatore conferma il proprio approccio sartoriale al viaggio, affiancando al classico prodotto tailor made nuove formule più snelle ma sempre curate nel dettaglio. Dall’Oceano Indiano ai fiordi norvegesi, dalle metropoli americane ai gioielli d’Europa, l’idea è quella di offrire agli agenti di viaggio uno strumento potente e aggiornato per rispondere ai desideri di un pubblico che cerca ispirazione, garanzia e carattere. Alla base di questa doppia manovra, estiva e invernale, c’è una visione ben precisa raccontata dal general manager Luca Battifora: "Abbiamo alcune destinazioni che possiamo considerare pilastri storici della programmazione Naar: Nord America, Pacifico, Oriente, Giappone, Polinesia. Ma oggi stiamo investendo con decisione anche in nuove aree: Medio Oriente, Oceano Indiano, Africa, Sud America ed Europa, sia quella continentale che del Nord". L’obiettivo è chiaro: accrescere la quota di mercato nei segmenti in cui Naar ritiene di avere il giusto prodotto e le giuste competenze per imporsi. L’estate e il Capodanno 2025/2026, in questo senso, sono l’inizio di una progettualità più ampia che guarderà al 2026 con dinamismo e concretezza. Estate L'estate 2025 si apre con la Summer Promo attiva fino al 14 giugno, che offre un'ampia selezione di pacchetti combinati, itinerari esperienziali e soggiorni tailor made in destinazioni iconiche, con combinazioni originali tra città e mare. Tra le proposte in promozione: Dubai, Doha, Abu Dhabi o Istanbul abbinati alle isole dell'Oceano Indiano; New York e Washington combinate con Riviera Maya o Santo Domingo; Miami con Riviera Maya o Santo Domingo; Singapore e Bali; oltre ai tour in Messico (Yucatán o minitour con mare), Thailandia (Bangkok con estensione mare o soggiorno lungo sulle spiagge), Cina (Express o Leggendaria), Norvegia (Lo splendore dei fiordi), Cornovaglia e Costa Giurassica, e Scozia classica. Completano l’offerta i City or Beach Break, soggiorni ad una sola tappa studiati per chi ha pochi giorni ma non vuole rinunciare a qualità ed emozione. Le tariffe promozionali rappresentano un'opportunità concreta per le agenzie, che possono contare su un prodotto firmato Naar, competitivo, con partenze garantite e supportato da strumenti digitali in costante evoluzione. Per maggiori informazioni sull'estate clicca qui Capodanno L’attenzione si sposta poi su un’altra stagione strategica: le festività di fine anno. Naar decide di tornare a presidiare i momenti caldi dell’anno con un’offerta selezionata e dal taglio esclusivo. "Storicamente non abbiamo mai concentrato i nostri impegni sui picchi stagionali – spiega Corrado Locatelli –, ma questa volta vogliamo esserci, perché abbiamo ascoltato le richieste del mercato e dei nostri partner. Il Capodanno 2025/2026 rappresenta per noi un ritorno ragionato a un modello fatto di partenze dedicate, blocco posti e camere selezionate in strutture di alto profilo e di grande carattere". Si parte con una selezione di destinazioni molto articolata: Maldive (Atmosphere Kanifushi e Kuramathi), Thailandia (Beyond Kata e Katathani Phuket), Repubblica Dominicana (Bahia Principe Grand Punta Cana), Riviera Maya (Bahia Principe Grand Coba), Zanzibar (Karafuu Hotel e Sansi Kendwa), e l’Argentina con un tour completo di 12 notti. Tutti i pacchetti includono voli, hotel, trasferimenti e trattamento indicato, e prevedono partenze garantite da Roma e Milano. In più, uno sconto promozionale di 300 euro a pratica per prenotazioni effettuate entro il 30 giugno. Per maggiori informazioni sul Capodanno clicca qui [gallery size="medium" columns="4" ids="491004,491003,491002,491001"] [post_title] => Due stagioni, una visione: Naar presenta le promo Estate e Capodanno [post_date] => 2025-06-03T09:00:47+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748941247000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491744 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel 2025 la spesa per i viaggi internazionali in Europa dovrebbe aumentare dell'11%, raggiungendo gli 838 miliardi di dollari: la stima è quella firmata dall'ultimo rapporto del Wttc, che individua inoltre in Francia e Spagna i Paesi destinati ad accogliere un numero record di turisti. Previsioni decisamente rosee, che potrebbero essere in parte influenzate dal fatto che alcuni viaggiatori sarebbero propensi ad evitare gli Stati Uniti: il Wttc stima infatti che la spesa dei visitatori stranieri negli Usa diminuirà quest'anno di circa il 7%. Julia Simpson, ceo dell'associazione, ha dichiarato in un incontro con la stampa che i vicini canadesi e messicani potrebbero scegliere di non viaggiare negli Stati Uniti alla luce delle politiche commerciali e migratorie del presidente Donald Trump, o di tassi di cambio sfavorevoli, «il che significa che più persone verranno in Europa». Il Wttc ha previsto che quest'anno i turisti spenderanno in Spagna il 6% - o 113,2 miliardi di euro (127,7 miliardi di dollari) - in più rispetto al 2024, con un numero di visitatori compreso tra i 98 e i 100 milioni che supererà il record dello scorso anno di 94 milioni. «Gli americani continueranno a viaggiare all'estero... e saranno i benvenuti in Spagna» ha commentato Simpson. Il rapporto indica poi che la Francia continuerà ad accogliere un numero maggiore di turisti della Spagna, mentre gli Stati Uniti si confermano il più grande mercato turistico del mondo. [post_title] => Europa: balzo in avanti dell'11% della spesa dei turisti internazionali [post_date] => 2025-05-30T11:46:50+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748605610000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ibis europa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":16,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1913,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Grand Hotel Bristol Spa Resort entra nel prestigioso portfolio di Virtuoso, il network internazionale che riunisce 2.300 professionisti del turismo di alta gamma in 100 Paesi. Di proprietà di R Collection Hotels, prestigioso gruppo alberghiero italiano a conduzione familiare, il Grand Hotel Bristol Spa Resort è una struttura cinque stelle che rivisita in chiave contemporanea la Dolce Vita sulla costa di Portofino.\r

\r

“Il processo di selezione per entrare in Virtuoso è estremamente rigoroso, essere stati scelti come partner preferenziale è per noi un vero onore” ha dichiarato Riccardo Bortolotti, general manager del Grand Hotel Bristol Spa Resort “L’eccezionale dedizione ai clienti delle agenzie Virtuoso si sposa perfettamente con il nostro approccio ‘sartoriale’ all’accoglienza e al servizio. L’ingresso in questo importante network ci permetterà di estendere ai consulenti Virtuoso e ai loro clienti l’accesso ai nostri servizi esclusivi, oltre a vantaggi ed esperienze al di sopra di ogni aspettativa.”\r

\r

Con un fatturato annuo medio di 35 miliardi di dollari generato dalle agenzie affiliate, un’ampia rete di consulenti di viaggio specializzati nel segmento luxury e una clientela finale di alto profilo, Virtuoso è uno degli attori più influenti nel settore dei viaggi di lusso.\r

La collezione di partner Virtuoso si estende su scala globale e include i migliori hotel e resort di lusso, compagnie di crociera, compagnie aeree e tour operator specializzati in esperienze e servizi di altissimo livello.\r

Agenzie\r

Oltre a riservare ai clienti Virtuoso proposte esclusive, i fornitori selezionati come il Grand Hotel Bristol Spa Resort possono instaurare relazioni dirette con le principali agenzie di viaggi leisure presenti in Nord e Sud America, Caraibi, Europa, Asia-Pacifico, Africa e Medio Oriente, oltre a promuoversi presso le agenzie affiliate grazie a molteplici canali di comunicazione ed eventi, tra cui la prestigiosa Virtuoso Travel Week, diventata un appuntamento di riferimento a livello mondiale per il settore dei viaggi di lusso.\r

\r

Costruito nel 1908 e completamente rinnovato nel 2023, il Grand Hotel Bristol Spa Resort dispone di 80 camere e suite eleganti, molte delle quali con vista panoramica sul mare. I clienti possono vivere un’esperienza gastronomica diversificata tra il ristorante panoramico Le Cupole, segnalato nella Guida Michelin, un bistrot più informale e una pizzeria gourmet a bordo piscina. \r

\r

La pluripremiata Erre Spa, la più grande spa alberghiera della Liguria, si estende su oltre 2.000 mq e offre servizi wellness all’avanguardia e aree relax vista mare. Situato a pochi passi da Rapallo e in posizione strategica per raggiungere Portofino e le Cinque Terre, l’hotel è il punto di partenza ideale per esplorare la Riviera Ligure in chiave luxury.","post_title":"Il Grand Hotel Bristol SPA Resort entra nella collezione internazionale di Virtuoso","post_date":"2025-06-04T12:35:17+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["liguria","r-collection"],"post_tag_name":["liguria","R Collection"]},"sort":[1749040517000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491935","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"eDreans Odigeo avvia una nuova campagna di assunzioni per l’inserimento di 150 nuove figure professionali, in linea con l’obiettivo fissato per la fine dell’anno fiscale. Le posizioni aperte, principalmente nell’area tecnologica, riflettono l’obiettivo aziendale di raggiungere un team composto da 1.850 persone entro marzo 2026.\r

\r

Questo nuovo annuncio si inserisce in un percorso di crescita da parte di eDreams Odigeo. Dal 2021, il team globale è cresciuto di oltre il 50% per sostenere l’espansione continua del modello Prime, la prima e più grande piattaforma di abbonamenti di viaggio al mondo. Prime è infatti cresciuto esponenzialmente, passando da 1,9 milioni di membri nel 2021 a oltre 7,25 milioni oggi.\r

\r

L’espansione arriva mentre la società consolida la propria posizione come uno dei principali datori di lavoro nel settore tecnologia in Europa, con LinkedIn che ha recentemente classificato l'azienda al primo posto tra le top companies in cui lavorare in Spagna nel 2025. Questo riconoscimento premia l’eccellenza nella crescita professionale, nello sviluppo delle competenze e nell’ambiente di lavoro. Il premio si aggiunge alla presenza costante dell’azienda nella classifica delle “Migliori aziende in cui lavorare” di Forbes, in cui è inclusa per il quarto anno consecutivo, compresa la recente edizione 2025.","post_title":"eDreams Odigeo: campagna di assunzione per 150 figure professionali","post_date":"2025-06-04T12:11:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1749039093000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491927","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ibis continua la sua crescita in Europa con nuove strutture a marchio ibis, ibis Styles e ibis budget. Le recenti aperture riguardano Germania (Berlino e Neckarsulm), Spagna (Madrid) e Belgio (Hasselt), con ulteriori arrivi in Ungheria (Debrecen), Polonia (Katowice) e Regno Unito (York). L'ultima pietra miliare della crescita segna anche il debutto del marchio ibis Styles in Estonia con un elegante hotel nel cuore di Tallinn.\r

Dal 1974, ibis è protagonista della democratizzazione dei viaggi, offrendo comfort, affidabilità e design curato a un prezzo accessibile. In cinquant’anni, il marchio si è evoluto in tre identità complementari – ibis, ibis Styles e ibis budget – mantenendo salda la sua vocazione all’ospitalità smart.\r

Con un design distintivo e flessibile, nuovi concept di food & beverage e un servizio sempre accogliente, ibis continua a conquistare le nuove generazioni di viaggiatori, restando fedele alla sua visione originale: rendere il soggiorno di qualità alla portata di tutti.","post_title":"Ibis amplia il suo portafoglio di strutture in Europa","post_date":"2025-06-04T11:54:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1749038056000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491901","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491904\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scatto storico del Club Med Cefalù, il resort più longevo: inaugurato nel 1957, oggi fa parte della gamma Club Med Exclusive Collection[/caption]\r

\r

Giugno 2025 segna l'avvio delle celebrazioni per il 75º anniversario di Club Med: fondato nel 1950 dall’imprenditore Gérard Blitz, e successivamente affiancato da Gilbert Trigano, Club Med ha rivoluzionato il concetto di vacanza inventando il modello allinclusive, un’idea pionieristica e rivoluzionaria per il turismo dell'epoca, che ha trasformato il modo di viaggiare in tutto il mondo. \r

\r

A 75 anni dalla sua nascita - il primo villaggio aprì i battenti sull'isola di Maiorca - Club Med oggi conta in portfolio 68 Resort Premium e della gamma Exclusive Collection \r

\r

L’esperienza di vacanza all inclusive e cashless dell'operatore è iniziata con l’utilizzo di collane di perline come mezzo di scambio per beni e servizi. Ispirate alle ghirlande di fiori polinesiane, le perline colorate hanno eliminato la necessità di altri metodi di pagamento. Oggi, quelle collane si sono evolute in braccialetti digitali, che consentono pagamenti senza contanti e garantiscono l’accesso alle camere e agli armadietti per lo sci senza dover portare chiavi o carte aggiuntive.\r

\r

«Il nostro 75º anniversario è una celebrazione dello spirito pionieristico e la resilienza di Club Med nel corso degli anni - commenta Anne Browaeys, ceo di Club Med Emea e Nord America -. Dall’invenzione della vacanza all inclusive nel 1950, ci siamo continuamente reinventati per continuare a offrire un’esperienza di eccellenza ai nostri clienti. Abbiamo recentemente completato una trasformazione verso l’alto di gamma e stiamo costantemente implementando nuove innovazioni digitali e sostenibili. Ringraziamo i nostri clienti fedeli, passati e presenti, così come i nostri preziosi partner commerciali, per il loro supporto in questi 75 anni. Qualunque sarà il futuro di Club Med come brand, continueremo a onorare il nostro scopo originario di felicità e lo spirito di libertà».\r

\r

Dopo le semplici capanne sulla spiaggia di Maiorca, nel 1956 Club Med inaugurò il suo primo Resort sci: Club Med Leysin, nelle Alpi svizzere. Oggi il brand vanta 23 Resort sulla neve in tutto il mondo, distribuiti tra Europa, Nord America e Asia. La clientela italiana dei Resort in montagna è composta soprattutto da famiglie, con una percentuale del 68%. \r

\r

I festeggiamenti includono il lancio di una campagna globale dal titolo “75 Anni di L’Esprit Libre”. Una creatività che rende omaggio alla mentalità pionieristica che ha forgiato l’identità del brand sin dal 1950 e che celebra l’essenza della libertà e dell’espressione di sé. Al centro della campagna, un film emozionale fonde insieme immagini d’archivio inedite e visual contemporanei, sfumando i confini tra passato, presente e futuro. La narrazione rende omaggio alla storia di Club Med e al suo spirito senza tempo di libertà e continua reinvenzione. \r

Nel 2026 il debutto in Sudafrica\r

In prospettiva, il 2026 segnerà un nuovo traguardo il to, con l’apertura di Club Med South Africa Beach & Safari, il primo resort del brand in Sudafrica. La struttura offrirà un’esperienza unica che unisce mare e safari, e sorgerà lungo la North Coast del Paese, chiamata “Dolphin Coast”. Qui gli ospiti potranno godere di panorami unici su spiagge incontaminate e numerose attività acquatiche. Durante il soggiorno, sarà possibile partire per un autentico safari alla scoperta della fauna locale in una riserva dei Big Five, raggiungibile con un breve volo o tragitto via terra dall’area costiera.\r

\r

","post_title":"Club Med festeggia i suoi primi 75 anni: dai primi villaggi al posizionamento up-level","post_date":"2025-06-04T09:42:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1749030165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491897","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Alaska Airlines ha avviato l'espansione dal nuovo gateway di Seattle aggiungendo al network anche Roma: una new entry che era nell'aria dalla scorsa fine marzo, quando la compagnia aveva dichiarato un grande interesse per i collegamenti verso l'Europa.\r

\r

Si tratta di una prima assoluta per la rotta, che sarà operativa dall'11 maggio 2026 con quattro voli a settimana per tutta la stagione estiva, sino a fine ottobre.\r

\r

\"Servire Roma nonstop da Seattle è un sogno che si realizza - ha dichiarato Ben Minicucci, ceo di Alaska Airlines -. Come italo-americano figlio di emigrati italiani, considero questa un'aggiunta particolarmente importante per la nostra rete. Roma è in cima alla lista da quando abbiamo annunciato il nostro nuovo gateway mondiale di Seattle. Da anni i nostri clienti ci chiedono un modo semplice per raggiungere l'Italia e siamo entusiasti di poterlo finalmente offrire, agli abitanti del nord-ovest e non solo. Andiamo - Let's go!\" \r

\r

Roma è la più grande destinazione intercontinentale estiva finora non servita da Seattle. È costantemente tra le destinazioni più richieste dai soci programma Mileage Plan di Alaska Airlines. Per raggiungere l’Italia, prima bisognava fare diversi scali, ma ora c’è questa nuova opportunità del volo diretto da Seattle, che è anche la scelta migliore one-stop per tutti i viaggiatori del resto della West Coast. \r

\r

Avanza quindi ‘Alaska Accelerate’, il piano strategico triennale per raggiungere 1 miliardo di dollari di profitti incrementali a seguito del merger con Hawaiian Airlines, e al contempo trasforma Seattle nel nuovo principale gateway mondiale della West Coast. \r

\r

Roma sarà la terza rotta internazionale servita da Seattle, dopo Tokyo-Narita, lanciata il 12 maggio, e, dal 12 settembre, Seoul-Incheon. L’hub al Seattle-Tacoma International Airport è ormai il più grande hub aereo della West Coast e serve con voli diretti 104 destinazioni in tutto il Nord America.\r

\r

Quest’autunno la compagnia otterrà il certificato operativo unico della Federal Aviation Administration (Faa) e la nuova rotta sarà servita da un Boeing 787-9 Dreamliner, operato da Alaska Airlines, che sfoggerà un nuovo look and feel davvero globale. \r

\r

“Siamo particolarmente orgogliosi che Alaska Airlines abbia scelto Roma come prima destinazione in Europa - ha dichiarato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di aeroporti di Roma -. Questa decisione conferma la rilevanza strategica del nostro aeroporto come hub globale dei collegamenti aerei. Per la prima volta nella storia, l’Italia sarà connessa direttamente con Seattle, rafforzando ulteriormente i legami con la West Coast Usa e tutta l’area del Pacifico. Oggi Fiumicino si posiziona tra i principali aeroporti europei per numero di voli diretti verso il Nord America, consolidando il proprio ruolo chiave nei flussi intercontinentali”. \r

\r

A chi arriva dall'Italia, l'hub di Seattle di Alaska Air Group offrirà collegamenti nonstop puntuali e comodi verso per 104 destinazioni in tutto il Nord America, compreso uno dei collegamenti migliori per le Hawaii. \r

\r

","post_title":"Alaska Airlines aprirà a maggio 2026 la Seattle-Roma con quattro voli settimanali","post_date":"2025-06-04T08:50:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1749027031000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491846","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha deciso di diventare una specie di supervisore del traffico aereo europeo. Infatti ha con una nota ufficiale ci presenta la nuova classifica “League of Delays” del controllo del traffico aereo (ATC), evidenziando quegli Stati membri dell’UE i cui servizi ATC, a corto di organici e mal gestiti, hanno causando i peggiori ritardi ai voli e ai passeggeri Ryanair nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 26 maggio 2025.\r

\r

Nella sua sobrietà Michael O'leaery ha aggiunto: «“La nostra classifica ‘League of Delays’ mette in luce i peggiori servizi ATC in Europa per ritardi causati da cattiva gestione e carenza di personale tra gennaio e maggio 2025. Riteniamo i Ministri dei Trasporti dei Paesi UE responsabili per aver permesso che questi ritardi evitabili e inutili si ripetano costantemente». Come se in effetti i vari ministri dovessero riferire a sua eccellenza il supervisore europeo Michael O'Leary. \r

Harry Potter\r

E non contento chiede anche una specie di rivolta dei passeggeri. Sentite: «Ryanair invita i passeggeri a visitare la pagina ‘Air Traffic Control Ruined Your Flight per chiedere al proprio Ministro dei Trasporti nazionale di intervenire subito per dotare adeguatamente i servizi ATC ed evitare un’estate 2025 da record per i ritardi dei voli».\r

\r

Ma come si fa? Sul serio Ryanair pensa che i cittadini possano far pressione sui governi per dotare adeguatamente i servizi ATC? Ma dove vive? Nel regno di Harry Potter? Anzi visto che ci siamo e che stiamo scherzando sarebbe bello che il secondo nome di O'leary fosse Harry. Harry O'Leary. Non sta male. Ce","post_title":"Ryanair stila una classifica dei servizi ATC mal gestiti. La mossa di O'Leary","post_date":"2025-06-03T11:20:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["atc","harry-potter","in-evidenza","league-of-delays","michael-oleary","ministeri-trasporti","ritardi","ritardi-ai-voli-e-ai-passeggeri","ryanair"],"post_tag_name":["atc","harry potter","In evidenza","League of Delays","Michael O'Leary","ministeri trasporti","ritardi","ritardi ai voli e ai passeggeri","Ryanair"]},"sort":[1748949630000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491809","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"IndiGo punta dritto al Nord America, passando dall'Europa: così la low cost indiana stringe un patto con Delta Air Lines, Air France-Klm e Virgin Atlantic che dà vita ad una partnership dalle ambizioni di crescita su scala globale.\r

\r

L'India, uno dei mercati in più rapida crescita al mondo nel settore dell’aviazione, è al centro di questa collaborazione. Combinando l’ampio network domestico di IndiGo con la forza di Delta in Nord America e nei voli transatlantici, l'ampia presenza del gruppo franco-olandese in Europa e Nord America, e la presenza di Virgin Atlantic nel Regno Unito e nei voli transatlantici, la partnership è pronta a offrire ai viaggiatori più accessibilità, viaggi più omogenei e un'esperienza più coerente attraverso tutti i continenti.\r

\r

Collegando decine di città negli Stati Uniti, in Canada, in Europa e in India, le compagnie vogliono soddisfare la crescente domanda di viaggi internazionali, stabilendo al contempo nuovi standard di connettività e cooperazione nell'aviazione globale.\r

\r

IndiGo ha avviato partnership con Air France-Klm e Virgin Atlantic dal 2022. Da allora, i clienti di Air France, Klm e Virgin Atlantic hanno avuto accesso a oltre 30 destinazioni IndiGo in India. Più recentemente, la compagnia indiana ha annunciato l'avvio dei collegamenti per l'Europa che, oltre ad ampliare la partnership esistente con Air France-Klm e con i voli transatlantici di Virgin Atlantic, aprono nuove opportunità di partnership tra IndiGo e Delta, consentendo ai passeggeri di IndiGo di connettersi all’ampio network transatlantico di Delta. Una volta completati i contratti commerciali e le procedure normative che consentiranno a IndiGo di vendere i voli dei suoi partner come propri con i propri codici di marketing 6E, i passeggeri IndiGo potranno prenotare voli in coincidenza su voli selezionati operati dai suoi partner internazionali, facilitando il raggiungimento di destinazioni in Europa e Nord America.\r

\r

Inoltre, la nuova rotta recentemente annunciata da Klm che collega Amsterdam a Hyderabad offre ulteriori opportunità di collaborazione con IndiGo: con il lancio della rotta a settembre 2025, Air France-Klm inizierà a vendere voli IndiGo verso 24 destinazioni oltre Hyderabad.\r

\r

IndiGo ha precedentemente annunciato che amplierà la sua flotta di B787 in leasing a sei aeromobili entro la fine dell'anno e ha in essere un ordine fermo a lungo termine per 30 Airbus A350-900, con opzioni per altri 70: con l'arrivo di questi velivoli l'espansione a lungo raggio della compagnia aerea consentirà, in futuro, un'ulteriore e più profonda cooperazione tra le quattro compagnie.\r

\r

Delta, nel frattempo, prevede di riprendere i servizi per l'India con voli diretti tra Atlanta e Delhi, previa approvazione governativa. La data di inizio del servizio sarà annunciata più avanti.","post_title":"IndiGo accelera sul lungo raggio: patto con Delta, Air France-Klm e Virgin Atlantic","post_date":"2025-06-03T09:49:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1748944141000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490997","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un doppio orizzonte per viaggiare con stile e libertà, quello tracciato da Naar per la stagione 2025/2026. Con un’offerta che guarda sia all’estate sia al capodanno, l’operatore conferma il proprio approccio sartoriale al viaggio, affiancando al classico prodotto tailor made nuove formule più snelle ma sempre curate nel dettaglio. Dall’Oceano Indiano ai fiordi norvegesi, dalle metropoli americane ai gioielli d’Europa, l’idea è quella di offrire agli agenti di viaggio uno strumento potente e aggiornato per rispondere ai desideri di un pubblico che cerca ispirazione, garanzia e carattere.\r

\r

Alla base di questa doppia manovra, estiva e invernale, c’è una visione ben precisa raccontata dal general manager Luca Battifora: \"Abbiamo alcune destinazioni che possiamo considerare pilastri storici della programmazione Naar: Nord America, Pacifico, Oriente, Giappone, Polinesia. Ma oggi stiamo investendo con decisione anche in nuove aree: Medio Oriente, Oceano Indiano, Africa, Sud America ed Europa, sia quella continentale che del Nord\".\r

\r

L’obiettivo è chiaro: accrescere la quota di mercato nei segmenti in cui Naar ritiene di avere il giusto prodotto e le giuste competenze per imporsi. L’estate e il Capodanno 2025/2026, in questo senso, sono l’inizio di una progettualità più ampia che guarderà al 2026 con dinamismo e concretezza.\r

\r

Estate\r

\r

L'estate 2025 si apre con la Summer Promo attiva fino al 14 giugno, che offre un'ampia selezione di pacchetti combinati, itinerari esperienziali e soggiorni tailor made in destinazioni iconiche, con combinazioni originali tra città e mare. Tra le proposte in promozione: Dubai, Doha, Abu Dhabi o Istanbul abbinati alle isole dell'Oceano Indiano; New York e Washington combinate con Riviera Maya o Santo Domingo; Miami con Riviera Maya o Santo Domingo; Singapore e Bali; oltre ai tour in Messico (Yucatán o minitour con mare), Thailandia (Bangkok con estensione mare o soggiorno lungo sulle spiagge), Cina (Express o Leggendaria), Norvegia (Lo splendore dei fiordi), Cornovaglia e Costa Giurassica, e Scozia classica. Completano l’offerta i City or Beach Break, soggiorni ad una sola tappa studiati per chi ha pochi giorni ma non vuole rinunciare a qualità ed emozione.\r

\r

Le tariffe promozionali rappresentano un'opportunità concreta per le agenzie, che possono contare su un prodotto firmato Naar, competitivo, con partenze garantite e supportato da strumenti digitali in costante evoluzione.\r

\r

Per maggiori informazioni sull'estate clicca qui\r

\r

\r

\r

Capodanno\r

\r

L’attenzione si sposta poi su un’altra stagione strategica: le festività di fine anno. Naar decide di tornare a presidiare i momenti caldi dell’anno con un’offerta selezionata e dal taglio esclusivo. \"Storicamente non abbiamo mai concentrato i nostri impegni sui picchi stagionali – spiega Corrado Locatelli –, ma questa volta vogliamo esserci, perché abbiamo ascoltato le richieste del mercato e dei nostri partner. Il Capodanno 2025/2026 rappresenta per noi un ritorno ragionato a un modello fatto di partenze dedicate, blocco posti e camere selezionate in strutture di alto profilo e di grande carattere\".\r

\r

Si parte con una selezione di destinazioni molto articolata: Maldive (Atmosphere Kanifushi e Kuramathi), Thailandia (Beyond Kata e Katathani Phuket), Repubblica Dominicana (Bahia Principe Grand Punta Cana), Riviera Maya (Bahia Principe Grand Coba), Zanzibar (Karafuu Hotel e Sansi Kendwa), e l’Argentina con un tour completo di 12 notti. Tutti i pacchetti includono voli, hotel, trasferimenti e trattamento indicato, e prevedono partenze garantite da Roma e Milano. In più, uno sconto promozionale di 300 euro a pratica per prenotazioni effettuate entro il 30 giugno.\r

\r

Per maggiori informazioni sul Capodanno clicca qui\r

\r

\r

\r

[gallery size=\"medium\" columns=\"4\" ids=\"491004,491003,491002,491001\"]","post_title":"Due stagioni, una visione: Naar presenta le promo Estate e Capodanno","post_date":"2025-06-03T09:00:47+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1748941247000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491744","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2025 la spesa per i viaggi internazionali in Europa dovrebbe aumentare dell'11%, raggiungendo gli 838 miliardi di dollari: la stima è quella firmata dall'ultimo rapporto del Wttc, che individua inoltre in Francia e Spagna i Paesi destinati ad accogliere un numero record di turisti.\r

\r

Previsioni decisamente rosee, che potrebbero essere in parte influenzate dal fatto che alcuni viaggiatori sarebbero propensi ad evitare gli Stati Uniti: il Wttc stima infatti che la spesa dei visitatori stranieri negli Usa diminuirà quest'anno di circa il 7%.\r

\r

Julia Simpson, ceo dell'associazione, ha dichiarato in un incontro con la stampa che i vicini canadesi e messicani potrebbero scegliere di non viaggiare negli Stati Uniti alla luce delle politiche commerciali e migratorie del presidente Donald Trump, o di tassi di cambio sfavorevoli, «il che significa che più persone verranno in Europa».\r

\r

Il Wttc ha previsto che quest'anno i turisti spenderanno in Spagna il 6% - o 113,2 miliardi di euro (127,7 miliardi di dollari) - in più rispetto al 2024, con un numero di visitatori compreso tra i 98 e i 100 milioni che supererà il record dello scorso anno di 94 milioni. «Gli americani continueranno a viaggiare all'estero... e saranno i benvenuti in Spagna» ha commentato Simpson.\r

\r

Il rapporto indica poi che la Francia continuerà ad accogliere un numero maggiore di turisti della Spagna, mentre gli Stati Uniti si confermano il più grande mercato turistico del mondo.","post_title":"Europa: balzo in avanti dell'11% della spesa dei turisti internazionali","post_date":"2025-05-30T11:46:50+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1748605610000]}]}}