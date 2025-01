I villaggi-store Land of Fashion entrano nel programma MeliáRewards Importante novità in casa Land of Fashion, i cui villaggi – store entrano nel programma MeliáRewards dell’omonima compagnia alberghiera spagnola, a cui sono iscritti oltre 16 milioni di utenti in tutto il mondo. L’accordo consentirà ai clienti Land of Fashion di unire lo shopping di lusso con le proprie esperienze turistiche, offrendo ulteriori benefici durante le loro vacanze o visite in Italia. Nel dettaglio, i vantaggi per i membri del MeliáRewards includono sconti esclusivi nei negozi partner dei villaggi Land of Fashion. Oltre allo shopping, i visitatori potranno inoltre partecipare a eventi e attività uniche, organizzate in collaborazione con lo stresso gruppo Land of Fashion, che arricchiranno ulteriormente la loro esperienza. Gli acquisti da loro effettuati contribuiranno poi all’accumulo di punti MeliáRewards, utilizzabili in tutti gli hotel della compagnia spagnola a livello globale. Infine, da oggi e sino al 28 febbraio, Land of Fashion dedica ai propri clienti una promozione, che consentirà di ottenere il doppio dei punti su tutti gli acquisti effettuati nei village. Condividi

