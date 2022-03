I Ferragamo vendono Castiglion del Bosco. La gestione del resort rimane a Rosewood

Un affare da 300 – 400 milioni di euro, secondo le indiscrezioni che trapelano dal sito Winenews. Chiara e Massimo Ferragamo, figlio di Salvatore e Wanda, fondatori di una delle più famose maison del lusso globali, hanno ceduto la tenuta di Castiglion del Bosco, celebre per il suo omonimo resort gestito da Rosewood e per la produzione del Brunello di Montalcino. Oltre al complesso ricettivo a 5 stelle, il borgo include 2 mila ettari di terreno, di cui 62 di vigna. A ciò si aggiunge un golf club privato da 18 buche, disegnato dal campione del British Open, Tom Weiskopf. L’operazione è stata annunciata dalla stessa azienda italiana in una nota ufficiale, in cui ci si limita a sottolineare che la nuova proprietà è rappresentata da “un importante family office internazionale”.

“La decisione di questo avvicendamento – prosegue il comunicato – nasce con l’obiettivo di garantire lo sviluppo futuro sia della parte ospitalità sia di quella agricola dell’intera proprietà e avviene nel segno della continuità. Massimo e Chiara Ferragamo rimangono infatti coinvolti nell’azienda, e viene confermato anche il management, a partire dal ceo Simone Pallesi“.

Continuerà a essere gestito da Rosewood anche il resort, che ha recentemente annunciato un ampliamento con 19 suite private di nuova concezione, e ora comprende 53 unità abitative, tra cui 42 suite e 11 ville private con piscina privata, più una spa e due ristoranti.