Hotelbeds launch partner di Accor per la nuova piattaforma distributiva b2b

La possibilità per agenzie, tour operator e linee aree di accedere a tariffe e disponibilità speciali relative a tutto il portfolio del gruppo, composto da oltre 5.200 hotel distribuiti in più di 110 Paesi, con contenuti più chiari e più ricchi di quelli reperibili attualmente online, inclusi oltre 40 brand tra cui Fairmont, Raffles, Sofitel, Pullman, Swissotel, Novotel, Mercure, Ibis or Adagio. La banca letti Hotelbeds è partner ufficiale del gruppo Accor per il lancio della nuova leisure partner platform b2b dell’operatore alberghiero transalpino (Alpp).

L’accordo costituisce un’estensione della precedente intesa di distribuzione preferenziale tra le due compagnie ed è stato firmato dal chief commercial officer di Hotelbeds, Carlos Muñoz, e dal senior vice president sales & distribution di Accor, Markus Keller, durante il World Travel Market di Londra.

La nuova piattaforma andrà online nel 2022 e permetterà tra l’altro alle strutture del gruppo francese di accedere al network Hotelbeds di oltre 60 mila buyer, distribuiti in più di 140 differenti mercati al mondo.