Hnh spinge sulle policy di attraction&retention: retribuzioni in crescita per gli oltre 900 dipendenti Un incremento retributivo, in aggiunta a quanto previsto dal Ccnl di settore, del 10% per il lavoro nel weekend; un’indennità per lo svolgimento dell’attività lavorativa su sei giorni settimanali; le ferie retribuite il giorno del compleanno del dipendente e i cosiddetti Permessi solidali. Hnh Hospitality, in accordo con le organizzazioni sindacali, introduce attraverso il contratto integrativo maggiorazioni retributive per tutti i propri dipendenti. Nel dettaglio, la delibera prevede che al lavoratore venga riconosciuta, per ogni ora di attività lavorativa svolta nella giornata del sabato, una maggiorazione retributiva del 10%, calcolata sulla paga base nazionale conglobata vigente nel mese. Mentre, per ogni ora di attività lavorativa svolta nella giornata di domenica, e in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 85 del Ccnl, al lavoratore sarà riconosciuta una maggiorazione ulteriore del 10%, calcolata sulla paga base nazionale conglobata vigente nel mese. In secondo luogo, è stata introdotta un’indennità in cifra fissa di 25 euro per svolgimento dell’attività lavorativa su sei giorni settimanali invece che su cinque. Infine, in aggiunta all’opzione dei Permessi solidali, ovvero alla possibilità per chi sta vivendo una situazione straordinaria di difficoltà personale o di un famigliare di ricevere ore di permesso extra, donate volontariamente e in forma anonima dai colleghi, il gruppo ha introdotto un’ulteriore innovazione nel settore: una giornata di ferie retribuite nel giorno del compleanno del lavoratore. Non solo: nel caso in cui la data del compleanno coincidesse con un giorno di riposo o di chiusura, il lavoratore potrà usufruire della misura Ferie di compleanno nel giorno antecedente o in quello successivo. “Abbiamo scelto di introdurre, in una fase estremamente positiva del settore alberghiero e in ottica di talent attraction&retention, una misura concreta e innovativa, con l’obiettivo di migliorare la condizione lavorativa del nostro staff, che conta oltre 900 dipendenti – spiega Costabile Giordano, chief human resources officer di Hnh –. Gli interventi approvati hanno lo scopo di dare risposte concrete ai temi emersi nell’attività di ascolto avviata nel tempo con la comunità del nostro gruppo, ovvero la richiesta di valorizzare e gratificare maggiormente il lavoro nei weekend, prestando particolare attenzione anche al tempo libero e al work-life balance”. La misura, di natura sperimentale, ha carattere temporaneo e sarà valida a partire dal 1° maggio 2023 fino al 31 ottobre 2023. Nel caso di efficacia dell’iniziativa, HNH Hospitality dichiara già, però, l’intenzione di estenderne la durata in relazione al valoro aggiunto e alla sostenibilità nel lungo periodo.

