Hnh Hospitality apre a Mestre il secondo hotel a brand voco (Ihg) in Italia

Ha aperto in questi giorni il secondo voco in Italia. Dopo l’anticipazione dello scorso novembre, il gestore Hnh Hospitality ha infatti confermato l’inaugurazione del voco Venice Mestre – The Quid. La nuova struttura del brand lifestyle del gruppo Ihg sorge a ridosso della tangenziale che conduce da Mestre all’aeroporto di Venezia, non lontano dalla stazione ferroviaria di Venezia-Mestre e da altre fermate della rete locale.

L’hotel si compone di 128 camere totali distribuite su otto piani, divise tra standard e premium, alcune delle quali dotate di attrezzature sportive. La lobby con gaming area mira poi a essere uno spazio fluido collegato all’offerta ristorativa, dove gli ospiti possono interagire liberamente. Innovativa anche l’offerta f&b, con il ristorante e bar Ludico Drinks, Food & Play, che propone piatti sfiziosi di ricette italiane a base di materie prime di qualità e ingredienti freschi, per una cucina di ispirazione healthy con molte proposte di piatti vegani e vegetariani. Il bar collegato alla gaming area offre uno spazio dedicato allo svago, per socializzare o rilassarsi con amici o colleghi. Presenti pure un ampio centro congressi, composto da cinque sale meeting con capienza variabile dalle dieci alle 170 persone, nonché una sala fitness con attrezzature Technogym. Il concept del progetto, a cura dello studio di architettura e interior design Thdp, si base su principi green che hanno previsto tra le altra cose l’utilizzo di materiali ecologici per la realizzazione degli interni.