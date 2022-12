Il gruppo San Domenico Hotels sbarca all’estero con il Pelican Hotel di Miami Importante novità in casa San Domenico Hotels. Dopo la recente new entry del Castel Badia di San Lorenzo di Sebato, nei pressi di Brunico, il gruppo di Aldo Melpignano, noto tra le altre cose per il celebre resort di lusso pugliese Borgo Egnazia, si è infatti aggiudicato la gestione, tramite un contratto di management, del Pelican Hotel di Miami. Questi, racconta Pambianco Hotellerie, è una struttura di 32 camere di proprietà della Red Circle, holding di famiglia di Renzo Rosso, patron del brand di moda Diesel. L’hotel ha recentemente riaperto i propri battenti dopo due anni di lavori di restyling per un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro. Le stanze, progettate dal team creativo di Diesel, sono tutte una diversa dalle altre e richiamano ciascuna il set cinematografico di un film specifico, il cui titolo dà nome alla camera. Delle 32 chiavi totali della struttura, sette sono suite, sei hanno la vista sull’oceano e una è un attico esclusivo.

Articoli che potrebbero interessarti:

\r

Il volume della spesa turistica al di fuori del Regno è salito a 1,351 miliardi di dollari nei primi 11 mesi del 2022, segnando un aumento del 60,8% rispetto al periodo corrispondente del 2021, come risultato dell'aumento del numero di turisti giordani che viaggiano all'estero.\r

\r

A livello mensile, le entrate turistiche sono aumentate del 50,3% nel novembre 2022 rispetto al corrispondente mese del 2021, raggiungendo i 514 milioni di dollari.","post_title":"Giordania: entrate turistiche a +115% nei primi 11 mesi dell'anno. Arrivi a quota 4,6 milioni","post_date":"2022-12-14T11:31:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671017493000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435900","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Cagliari ha avviato una serie di lavori in vista dell'inizio della stagione estiva 2023, previsto già dalla fine di marzo, con una prima importante prova di traffico attesa per le vacanze pasquali.\r

I lavori - spiega la Sogaer, società di gestione del Mario Mameli - stanno interessando l'intera aerostazione, all'interno e all'esterno: la pista, i piazzali, la zona parcheggi aeromobili, le aree di imbarco, i loading bridges, le toilette con un programma serrato che prevede un esborso di alcuni milioni di euro e che apporterà ulteriore valore e modernizzazione alla struttura.\r

\r

\"Come per i lavori eseguiti negli anni passati, anche in questo frangente si è reso necessario concentrare gli interventi nei mesi invernali, al fine di ridurre al minimo i disagi per l'utenza, con la quale Sogaer tiene a scusarsi, ricordando a tutti i passeggeri che il suo primo obiettivo resta sempre quello di garantire la massima sicurezza di tutte le infrastrutture e le operazioni aeroportuali. Sogaer informa inoltre che sono state introdotte procedure operative ad hoc, in queste settimane, al fine di evitare riduzioni di capacità che potessero limitare il traffico aereo che, al momento, è invece stato garantito al 100% rispetto a quanto programmato ad inizio stagione\".","post_title":"Aeroporto di Cagliari: avviati i lavori di riqualificazione dello scalo","post_date":"2022-12-14T10:14:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671012871000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato inaugurato venerdì 2 dicembre, dopo 18 mesi di lavoro e un investimento di quasi 130 milioni di euro, in partnership con Banque des Territoires, il nuovo Club Med Tignes, situato nel cuore dell'omonima stazione sciistica francese. Già domenica 11 il resort accoglieva quindi i primi ospiti, mentre a oggi si registra già un tasso di occupazione superiore all'80% per le vacanze di fine 2022 e per il mese di gennaio. La struttura, aperta sia per la stagione invernale sia per quella estiva, ha una capacità di 430 camere.\r

\r

\"Siamo presenti a Tignes sin dalle origini della stazione sciistica. Dopo due anni di assenza, siamo perciò molto felici di mostrare il nostro attaccamento a questa destinazione di fama internazionale con il nuovo resort, situato in una posizione eccezionale, a pochi passi dalla funivia Gran Motta - ha dichiarato il presidente Club Med, Giscard D'Estaing, durante l'inaugurazione -. Il Club Med Tignes è anche in procinto di ottenere la certificazione Breeam a livello very good, rendendo questo nuovo indirizzo l'unico nelle Alpi con un tale livello di certificazione e ne siamo molto fieri\".\r

\r

Costruito su un ex parcheggio, il resort si inserisce perfettamente nel suo ambiente, grazie al lavoro svolto dall'architetto Jean-Philippe Nuel. L'edificio riprende gli elementi naturali della montagna, combinati con un design moderno, fornito da strutture in alluminio e numerose vetrate. Una sottile fusione di tradizione e modernità, che fa del nuovo Club Med Tignes uno dei più contemporanei delle Alpi. Per gestire e ottimizzare tutti i consumi energetici, un importante sistema di building management (Bms) contribuisce a rendere il resort un'infrastruttura più controllata e meno energivora.\r

\r

Club Med punta inoltre a ottenere la certificazione Green Globe per la gestione quotidiana del complesso, come già è avvenuto per il 95% dei suoi resort nel mondo. Anche il programma Bye-Bye Plastic è già attivo, con l'obiettivo di eliminare tutta la plastica usa e getta nei bar, nelle camere e nei ristoranti del resort. Particolare cura viene poi osta nella selezione dei prodotti alimentari regionali e stagionali, favorendo l'approvvigionamento a chilometri zero, unito a una gestione ottimizzata dei buffet per ridurre lo spreco alimentare. Per la proprietà di Tignes, Club Med ha infine avviato un importante progetto paesaggistico per valorizzare e arricchire l'ecosistema locale. Intorno alla proprietà sono stati infatti piantati circa 100 alberi di specie autoctone (pino cembro, larice, betulla...).","post_title":"Club Med torna a Tignes: appena inaugurato, il resort già vanta un'occupazione sopra l'80%","post_date":"2022-12-14T10:14:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671012868000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435892","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hong Kong ha posto fine all'isolamento obbligatorio, indipendentemente dalle condizioni di salute, per i visitatori che arrivano in città: da oggi, 14 dicembre, niente più quarantena di 72 ore per i viaggiatori. Lo ha annunciato il capo dell’esecutivo di Hong Kong, John Lee. “La decisione si basa su dati e rischi. Il rischio di infezioni di casi importati è minore del rischio di infezioni locali. Crediamo che la revoca delle misure non accrescerà il rischio di focolai locali”.\r

\r

Di conseguenza, chi risulterà negativo al test Pcr fatto in aeroporto ottiene un codice azzurro che gli garantisce di muoversi liberamente in città. Chi dovesse invece risultare positivo dovrà seguire le misure di protocollo abituali. \r

\r

Da settembre, Hong Kong ha progressivamente allentato le restrizioni e ha eliminato la quarantena alberghiera per i passeggeri in arrivo.\r

\r

Immediata la reazione positiva da parte di Cathay Pacific Airways: \"Questo cambiamento contribuirà a rafforzare ulteriormente il sentiment per i viaggi, soprattutto tra i visitatori in entrata, facilitando così la ripresa dei viaggi e il rafforzamento della connettività attraverso l'hub di Hong Kong\", sottolinea una nota del vettore.","post_title":"Hong Kong: da oggi niente più isolamento di tre giorni per chi arriva dall'estero","post_date":"2022-12-14T10:06:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671012396000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435821\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gabriella Aires, presidente Fiavet Piemonte[/caption]\r

\r

Fiavet Piemonte festeggia il Natale il 19 dicembre con un evento straordinario dedicato a tutti gli agenti di viaggi piemontesi, associati e non. Interverranno i rappresentanti di vertice delle istituzioni locali, dalla Regione ai comuni, coinvolti negli ultimi tre anni dall’intensa attività di promozione del territorio avviata da Gabriella Aires, presidente di Fiavet Piemonte e consigliere di amministrazione di Visit Piemonte.\r

La Rocca di Arignano, e altri 120 castelli\r

L’invito è per tutti alla Rocca di Arignano, maniero medievale ai confini del Monferrato che Luca Veronelli e Elsa Panini hanno riportato in vita dopo un sonno di sette secoli con un importante investimento, per farne un piccolo e raffinato relais top di gamma, nel più assoluto rispetto della struttura originaria.\r

\r

All’ingresso della Rocca l’importante opera intitolata \"Soglia: a Eduardo Chillida”, del grande scultore contemporaneo Arnaldo Pomodoro. \r

\r

“In Piemonte abbiamo un patrimonio straordinario di bellezza, paesaggio, di storia e di grande gusto da valorizzare – afferma Aires – più che mai ora che l’Italia è meta di tendenza sui grandi mercati. Noi professionisti del turismo abbiamo gli strumenti per farlo, e li offriamo alle istituzioni impegnate in questa direzione. Ad esempio con progetti come OroMonferrato, che mette a sistema 47 Comuni dal Moncalvese alla Valle Versa nel Nord Astigiano, una zona disseminata di decine di piccole pievi romaniche e decine di castelli. Com’è appunto la bella Rocca di Arignano, con la sua tavola gourmet e i suoi pregiatissimi vini, tutto dal nostro territorio”.\r

2023: quota ridotta per nuovi associati, cena inclusa\r

Nel contempo Fiavet Piemonte riduce la quota 2023 per i nuovi iscritti, incluso quest’ultimo scorcio del 2022, da 250 a 200 euro per azienda. La cifra include anche il costo della cena alla Rocca di Arignano per una persona per agenzia, per gli accompagnatori c’è una quota quasi simbolica di 40 euro per persona.\r

\r

Anticipa inoltre Aires: “Coglieremo l’occasione per presentare tutti gli importanti servizi che offriamo ai nostri associati, tra gratuiti e a prezzo ‘politico’. Sono servizi al top, anche grazie ai professionisti che supportano Fiavet Nazionale, per la fiscalità e con il servizio legale che ci assicura l’avvocato Federico Lucarelli. Noi stiamo aggiungendo anche un servizio di supporto alla comunicazione dei nostri associati con i media locali, grazie ai giornalisti e ai blogger che ci seguono”.\r

\r

Dopo la visita della Rocca – solo sette camere in stile medievale e perfino una ’microspa medievale’ per solo due persone – si va a tavola alla Locanda della Rocca, dove la carta è firmata da Ugo Alciati, chef 1 stella Michelin di Guido ristorante, affidata nella quotidianità all’executive chef Fabio Sgrò. Frutto di studi e indagini che risalgono fino al Medioevo, la proposta singolare della Locanda si gioca creativamente tra il passato e la contemporaneità, e sulla scelta di materia prima locale, stagionale ed etica, in continuità con il territorio e in sintonia con il panorama naturale.\r

\r

Dunque in tavola a Natale con Fiavet Piemonte solo specialità del Monferrato: dall’antipasto con la Robiola di Cocconato, cosparsa di granella di nocciole di Marentino al Salame cotto del Monferrato ai grissini di Andezeno, tutto sarà abbinato con sapienza ai migliori vini della ‘terra dei Santi’ (qui sono nati San Giovanni Bosco, San Domenico Savio, i Cafasso). Portata dopo portata sfileranno\r

\r

Freisa D’Asti e Malvasia, entrambi vinificati in spumante, Barbera d’Asti per il primo e Nebbiolo del basso Monferrato che qui si chiama Albugnano doc, infine la Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, celebre vino rosso ‘da signore’, mosso e dolce, abbinato alla torta di nocciole con zabaione.\r

\r

\r

\r

Un pullman di Bus Company sarà a disposizione degli agenti di viaggi per raggiungere la Rocca di Arignano, in partenza da Torino alle ore 17.50 da Corso San Martino angolo piazza 18 dicembre, e alle ore 18,10 da Piazzale Caio Mario, lato caffè Royal.\r

\r

Per confermare la propria presenza si scrive a segreteria@fiavet.piemonte.it.","post_title":"Fiavet Piemonte: festa di Natale il 19 dicembre alla Rocca di Arignano","post_date":"2022-12-13T11:27:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1670930878000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435729\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Norwegian Breakaway[/caption]\r

\r

Norwegian Cruise Line presenta il programma delle proprie crociere per l'inverno 2024/25 e l'estate 2025 in Europa, Caraibi e Alaska. Al via in contemporanea la promozione Greatest deal ever, che offre uno sconto del 50% su tutti gli itinerari. La proposta permette ai viaggiatori di assicurarsi un risparmio totale fino a 3.450 dollari, se combinata con l’offerta Free at sea, che consente di scegliere fino a sei vantaggi, tra cui open bar illimitato, ristoranti di specialità, crediti per escurisoni a terra e wifi gratuiti, nonché tariffe scontate per amici e familiari e fino a 300 euro di ulteriore riduzione a persona sui voli per alcune crociere selezionate\r

\r

“Quando pianifichiamo i nuovi itinerari, ascoltiamo i nostri ospiti per offrire loro una crociera ottimale - spiega Harry Sommer, president e chief executive officer di Norwegian Cruise Line -. I nostri itinerari sono progettati per offrire più ore di porto e meno giorni di mare, per dare ai nostri ospiti l’opportunità di immergersi nelle culture e nelle destinazioni che stanno visitando. É un modo per riconnettersi con il mondo che li circonda e con il nostro Greatest deal ever sarà facilissimo”.\r

\r

Ecco una selezione degli itinerari della stagione 2024-2025:\r

\r

Isole greche, Israele ed Egitto\r

• Norwegian Viva, la seconda nave della classe Prima che debutterà nell’agosto del 2023, offrirà viaggi selezionati di andata e ritorno di sette giorni nelle isole greche da Atene e crociere di nove-undici giorni in open-jaw tra Haifa, Atene (Pireo) e Istanbul da maggio a novembre 2025. I viaggi toccheranno porti come Santorini, Mykonos, Rodi e Irakilion; offriranno soggiorni in porto di 15 ore a Gerusalemme (Ashdod) e faranno scalo ad Alessandria e Port Saind, lasciando agli ospiti tutto il tempo necessario per visitare le Piramidi.\r

\r

Nord Europa\r

• Da maggio a Settembre 2025, la Prima effettuerà una serie di viaggi open-jaw di 10 e 11 giorni da Londra (Southampton) e Reykjavik, offrendo agli ospiti itinerari con scalo a Geiranger, in Norvegia, dove si trova il Geirangerfjord, patrimonio Unesco dell'umanità, noto per le sue acque blu, scogliere ripide e cascate. I vari itinerari faranno anche scalo ad Alesund, Flåm e Bergen, in Norvegia; Bruxelles/Bruges (Zeebrugge), Akureyri, Isafjordur, in Islanda, e Amsterdam.\r

\r

Mediterraneo\r

• A partire da aprile fino a ottobre 2025, la Breakaway offrirà una serie di viaggi di nove e dieci giorni nel Mediterraneo da/per Barcellona, con uno scalo notturno a Firenze/Pisa (Livorno), offrendo ai crocieristi due giorni pieni per esplorare la destinazione. Gli itinerari faranno scalo anche in destinazioni come Ibiza, Napoli, Cagliari, Roma (Civitavecchia), Cannes e altre ancora.\r

\r

Caraibi\r

• In partenza da New York City, la Prima offrirà crociere di dieci-12 giorni nei Caraibi a partire da novembre 2024 fino a marzo 2025 visitando Puerto Plata, in Repubblica Dominicana, San Juan, a Porto Rico; Basseterr, a St. Kitts; St. Thomas e Tortola, nelle Isole Vergini Americane, e Royal Naval Dockyard, a Bermuda.\r

• Per il secondo anno, la Viva farà base a San Juan, a Porto Rico, da dicembre 2024 ad aprile 2025, offrendo crociere di sette giorni da/per i Caraibi Meridionali, zero giorni di mare per consentire ai crocieristi di esplorare ogni giorno una destinazione diversa. I vari itinerari includeranno scali a Castries, St. Lucia e Bridgetown, Barbados a est, mentre alcuni itinerari selezionati faranno scalo alle Isole Abc: Oranjestad, Aruba, Kralendijk, Bonaire, Willemstad, Curaçao e altre sul lato occidentale dei Caraibi.\r

• La Escape effettuerà crociere di sette e 14 giorni nei Caraibi da dicembre 2024 fino a marzo 2025 da Galveston, in Texas. La nave offrirà itinerari di sette giorni nei Caraibi occidentali facendo scalo a Costa Maya e Cozumel, in Messico, Roatan, in Honduras, e Harvest Caye, la destinazione in stile resort di Ncl situata nel Belize meridionale. Per coloro che desiderano una vacanza prolungata, i viaggi di 14 giorni nei Caraibi orientali della nave includeranno visite a St. Thomas, Isole Vergini Americane, Castries, St. Lucia, George Town, Grand Cayman, Cozumel, Messico, Great Stirrup Cay, l'isola privata Ncl alle Bahamas, e molto altro.\r

\r

Alaska\r

• Durante la stagione in Alaska, da fine aprile a ottobre 2025, la Joy farà il suo ritorno nell’Ultima frontiera dal 2019 e offrirà crociere di nove e dieci giorni da/per Seattle, per consentire agli ospiti di vivere un'esperienza outdoor più lunga e coinvolgente. I viaggi includeranno navigazioni panoramiche verso il Glacier Bay National Park and Reserve, patrimonio Unesco e il ghiacciaio Hubbard, il più grande ghiacciaio di marea del Nord America. Alcune crociere faranno scalo anche a Icy Strait Point e Ketchikan, in Alaska, dove il gruppo Norwegian Cruise Line Holdings sta effettuando investimenti significativi per migliorare l'esperienza degli ospiti e supportare le comunità locali.\r

\r

Canale di Panama\r

• La Encore attraverserà gli oltre 80 chilometri del canale di Panama durante il suo unico Extraordinary Journey di 21 giorni, che partirà il 13 ottobre 2024 da Seattle e navigherà lungo la costa occidentale verso San Francisco e Los Angeles, Cabo San Lucas, Mazatlan, Puerto Vallarta, Acapulco, Puerto Quetzal, Panama City, Cartagena, George Town e Grand Cayman, terminando il proprio viaggio a Miami.","post_title":"Ncl presenta la programmazione inverno-estate 2024-2025. Early booking con sconti fino al 50%","post_date":"2022-12-12T11:34:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1670844874000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435707","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines ripristinerà il collegamento da Miami all’Avana con due voli giornalieri diretti, dal 10 aprile 2023. I passeggeri che viaggiano attraverso Miami avranno così accesso a 203 voli settimanali senza scalo in 10 aeroporti statunitensi.\r

\r

Sulla rotta saranno impiegati Airbus A320 configurati nelle classi Prima, Delta Comfort+ ed economy. Delta era tornata sul mercato cubano nel 2016 dopo una pausa di 55 anni, ma nel marzo 2020 era stata costretta a sospendere la rotta a causa dello scoppio della pandemia da Covid-19. In linea con una domanda forte e in costante crescita, la compagnia rimane impegnata a ripristinare completamente il suo network entro la prossima estate.","post_title":"Delta ripristinerà il collegamento da Miami a Cuba, dal prossimo 10 aprile","post_date":"2022-12-12T10:12:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1670839978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435629","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Riu Palace Kukulkan è il nuovo 5 stelle da 428 camere del gruppo spagnolo. Affacciato sulla spiaggia di Cancún, l'hotel offre servizi all inclusive 24 ore ed è adults only. Quest’anno Riu festeggia i suoi primi 25 anni in Messico, che è la principale destinazione internazionale della compagnia. Nel Paese latino-americano la catena iberica conta infatti 22 hotel in cinque Stati dei Caraibi e del Pacifico, per un totale di 12 mila camere e circa 9 mila dipendenti.\r

\r

Le stanze del Riu Palace Kukulkan si presentano luminose, spaziose e dotate di vista sul mar dei Caraibi; al loro interno spiccano i colori naturali e terra, che donano una sensazione di calore. Il nuovo hotel offre ai clienti una variegata offerta gastronomica grazie ai suoi sette ristoranti: il principale, il Don Julio, a buffet e dotato di terrazza, il giapponese Sunakku, il Krystal, dedicato alla cucina fusion, il messicano La Casa de las Flores, l’italiano Rossini, la steakhouse sulla terrazza presso la piscina e il Pepe’s Food, dedicato alla cucina grill, pronto a offrire specialità alla griglia durante il giorno. La struttura propone anche cinque bar: il lobby bar Daiquiri, che vanta uno specialista in mixologia e propone ogni giorno un cocktail d’autore, la pasticceria e gelateria Capuchino, il salone bar la Latina, il piscina bar Mamacita e il Lounge bar. All’esterno gli ospiti troveranno poi quattro piscine e avranno accesso diretto alla spiaggia. A completare l'offerta, la Renova Spa.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Apre sulla spiaggia di Cancún il nuovo Riu Palace Kukulkan: 5 stelle da 428 camere","post_date":"2022-12-09T11:22:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1670584922000]}]}}