Il gruppo Monte-Carlo Sbm si espande sulle Alpi con il Palace des Neiges di Courchevel 1850 New entry alpina per il gruppo Monte-Carlo Sbm che ha appena acquisito il Palace des Neiges della stazione sciistica Courchevel 1850, in Savoia. L’hotel andrà incontro a un’importante operazione di restyling, a cui sarà dato il via a partire da aprile 2024. Il gruppo Alp’Azur continuerà a gestire il Palace des Neiges per la stagione invernale 2023/2024. “Essere riusciti ad acquistare un albergo estero di rilievo per la prima volta nella nostra storia, ed averlo fatto per una struttura fra le più importanti nell’hospitality di lusso di tutto l’arco alpino, è una grande soddisfazione per il nostro gruppo – sottolinea il presidente e amministratore delegato di Sbm, Stéphane Valeri -. Una volta ristrutturato, il nuovo hotel rappresenterà per noi una nuova fonte di crescita e potrà ottimizzare le nostre risorse umane su base stagionale”. Il gruppo Vallat ha supportato Monte-Carlo Société des Bains de Mer nella ricerca e selezione della struttura. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454161 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da questa mattina e fino al prossimo 18 dicembre il Traforo del Monte Bianco è chiuso per interventi di manutenzione “non più rinviabili”. Con conseguenze inevitabili sulla viabilità in Piemonte e con una ricaduta negativa sull’economia della Valle d’Aosta. Tra i settori direttamente coinvolti c'è naturalmente quello del turismo, con 400 alberghi che dovranno fare a meno dei turisti francesi. In difficoltà anche gli agriturismi e i b&b della zona. "Il problema non è tanto la chiusura temporanea della galleria, ma la mancanza totale di prospettiva” spiega il presidente di Federalberghi Valle d’Aosta Luigi Fosson. Costruito 60 anni fa e utilizzato quotidianamente da migliaia di veicoli, il tunnel deve essere sottoposto a "lavori importanti", secondo la società concessionaria francese Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (Atmb). Ne va del futuro a lungo termine di questo tunnel bidirezionale di 11,6 chilometri. Questi lavori precederanno un "progetto di prova per il rinnovo della volta (...) rinviato al 2024". Inizialmente erano state previste quindici settimane di chiusura per lavori di manutenzione a partire dall'inizio di settembre, ma il calendario è cambiato dopo che il 27 agosto un'enorme frana ha chiuso la linea ferroviaria del Fréjus, l'autostrada e il tunnel nella valle della Maurienne. Con la chiusura della galleria, l’impatto sulla viabilità sarà pesante: 500 mila automobilisti e trasportatori percorrono quotidianamente il tunnel, in entrambi i sensi di marcia. Buona parte del traffico diretto verso il Monte Bianco si riverserà sulla tangenziale di Torino e sulla A32 Torino-Bardonecchia verso il tunnel del Frejus. [post_title] => Francia: al via i lavori al traforo del Monte Bianco, che rimarrà chiuso fino al 18 dicembre [post_date] => 2023-10-16T14:49:02+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697467742000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454143 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => New entry alpina per il gruppo Monte-Carlo Sbm che ha appena acquisito il Palace des Neiges della stazione sciistica Courchevel 1850, in Savoia. L'hotel andrà incontro a un'importante operazione di restyling, a cui sarà dato il via a partire da aprile 2024. Il gruppo Alp'Azur continuerà a gestire il Palace des Neiges per la stagione invernale 2023/2024. "Essere riusciti ad acquistare un albergo estero di rilievo per la prima volta nella nostra storia, ed averlo fatto per una struttura fra le più importanti nell'hospitality di lusso di tutto l’arco alpino, è una grande soddisfazione per il nostro gruppo - sottolinea il presidente e amministratore delegato di Sbm, Stéphane Valeri -. Una volta ristrutturato, il nuovo hotel rappresenterà per noi una nuova fonte di crescita e potrà ottimizzare le nostre risorse umane su base stagionale". Il gruppo Vallat ha supportato Monte-Carlo Société des Bains de Mer nella ricerca e selezione della struttura. [post_title] => Il gruppo Monte-Carlo Sbm si espande sulle Alpi con il Palace des Neiges di Courchevel 1850 [post_date] => 2023-10-16T13:35:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697463323000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454054 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Condor espande ancora una volta il suo programma in Nord America introducendo i collegamenti per Miami, nello stato della Florida. Da maggio e settembre 2024, Condor opererà tre voli diretti settimanali da Francoforte all’aeroporto internazionale di Miami. Miami, la città più nota del Sunshine State, è conosciuta soprattutto per l'omonima spiaggia con i grattacieli che svettano sullo sfondo, ma si sta affermando anche come destinazione per le arti e la cultura grazie ai creativi quartieri Wynwood e Design District, oltre che per i suoi iconici quartieri multiculturali. Miami è anche il punto di partenza per escursioni attraverso le paludi tropicali delle Everglades e per raggiungere le Florida Keys, collegate da ponti a Key West, il punto più meridionale degli Stati Uniti. [post_title] => Condor, da maggio nuovi voli via Francoforte per Miami [post_date] => 2023-10-13T15:36:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697211376000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453926 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453927" align="aligncenter" width="511"] Castello di Thiene[/caption] Dal 21 ottobre al 25 novembre le Dimore Amiche del Veneto, gruppo d’eccellenza di Adsi – Associazione Dimore Storiche Italiane che da anni si occupa del promuovere la tutela e la valorizzazione delle dimore storiche, presentano “Il Mese del Foliage, magiche atmosfere d’autunno”. Sei meravigliose residenze venete (Borgo Feriani, Castello di Thiene, Villa Malmarana ai Nani, Villa Angarano, Villa Sagramoso Sacchetti, Villa da Schio) apriranno al pubblico presentando gli eventi speciali con l’esclusiva partecipazione dei padroni di casa. Sabato 21 ottobre alle 19:30 al Borgo Feriani (Montegalda, VI) verrà presentato un evento culinario con le tinte del Foliage: “Cena Foliage al Borgo”. Tutti a tavola quindi, tra prodotti sott’olio della casa, affettati, formaggi, e composte, rosetta di sfoglia con zucchine ed asiago, e ancora, da scegliere, maccheroncini trafilati al bronzo con salsa di pomodorini, salsiccia, ricotta affumicata, o crespelle alla zucca con pancetta. Per i secondi, spazio alla faraona al forno con panna e cognac e contorni di stagione. Per chiudere, torta di mele e noci o la mandorlata. Prenotazione obbligatoria: 347 083 3891 (menù a la carte). Informazioni: info@villaferiani.it Sabato 28 ottobre: si prosegue con l’appuntamento al Castello di Thiene (Thiene, VI), una passeggiata botanica tra i colori autunnali nel parco del Castello con la guida esperta paesaggista Pamela Nichele e con la padrona di casa, Francesca di Thiene. Durante la giornata sarà possibile vistare i saloni e le suggestive scuderie del Castello. Turni di visita al parco alle ore: 10:00; 11:30; 14:30; 16:00. Costo ingresso con visita guidata: 20€ a persona Prenotazione obbligatoria dal sito: www.castellodithiene.com. . L’evento rientra anche nelle iniziative promosse da AIAPP Associazione Italiana Architettura del Paesaggio. Sabato 4 Novembre: è il turno di Villa Valmarana ai Nani (Vicenza, VI) che presenta “La magia delle foglie d'autunno”: una visita guidata tematica alle sale affrescate dai Tiepolo e un percorso guidato nel bosco storico con Artemisia Marzia Voltolina, operatrice olistica canalizzatrice.A conclusione delle passeggiate, un calice di prosecco verrà servito sotto l'incantevole Pagoda ottocentesca. Turno di visita unico: ore 15:00, durata circa 1h e 30 min. Costo ingresso: 20€ a persona comprendente la visita guidata a Palazzina, Foresteria e bosco con calice finale. Biglietto ridotto a 10€ sotto i 12 anni. Prenotazione obbligatoria e informazioni: info@villavalmarana.com Domenica 12 novembre: Villa Angarano (Bassano del Grappa, VI) propone “L’incanto del Parco ottocentesco di una Villa Palladiana” con storie di alberi raccontate dall’arboricoltore Stefano Farronato in compagnia dei padroni di casa, la famiglia Bianchi Michiel. Un grande prato contornato da cedri, sequoie, lecci, magnolie, tigli, cipressi e pini marittimi si fondono col massiccio del Monte Grappa e coi vigneti e gli ulivi che sfiorano la sponda del Brenta. La visita prosegue fino alle antiche Scuderie e nella Cappella di famiglia di Santa Maria Maddalena in un’esperienza all’insegna della natura e dell’arte. Turni di visita: 10:00, 11:30, 14:00, 15:45 Ingresso: 18€ a persona. Prenotazione obbligatoria: info@villaangarano.com, 0424503086 Domenica 19 novembre: Villa Sagramoso Sacchetti (Verona, VR) invita a una passeggiata didattica nel suo elegante giardino, creato negli anni ’70 grazie al contributo di importanti architetti paesaggisti. In esclusiva, la famiglia Sagramoso aprirà le sale interne della villa. Turni di visita: 10:00, 11:30, 14:00, 15:30 Ingresso: Intero 12€; ridotto 8€; gratuito per i bambini sotto gli 8 anni e per diversamente abili. Prenotazione obbligatoria e informazioni: 348 0172982 Si entra alla villa dal cancello sulla via Miniscalchi, angolo via Turbina, Verona. Sabato 25 Novembre: si chiude “Il Mese del Foliage” con l’evento a Villa da Schio (Castelgomberto, VI), una passeggiata in compagnia di una guida esperta paesaggista e del proprietario nel parco della villa dove tra colori d’autunno e viali romantici si possono ammirare le splendide statue ad opera dell’officina del Marinali,. Turni di visita: 11:00, 14:00, 15:30 Ingresso: 10€ a persona [post_title] => Dimore Amiche del Veneto presentano “Il Mese del Foliage, magiche atmosfere d’autunno” [post_date] => 2023-10-13T08:00:37+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697184037000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453907 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continua lo sviluppo di Ada, il software gestionale delle agenzie di viaggio Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, che nell’autunno 2022 è diventata una piattaforma di analisi a tutti gli effetti. Oggi, la funzionalità che va ad aggiungersi riguarda la gestione “gruppi”, come noto ai più un’attività di agenzia articolata e che richiede grande responsabilità da parte degli imprenditori. Da ottobre 2023, in Ada – acronimo di Adaptive Data Automation nonché nome di Ada Lovelace Byron, figlia del poeta romantico inglese Lord Byron e riconosciuta come prima programmatrice di computer al mondo, nel 1800 – entra il prodotto Gruppi organizzato dai punti vendita della rete, aprendosi alla fruibilità da parte di tutte le associate. Questa ulteriore implementazione di Ada, un sistema proprietario esclusivo di Bluvacanze, capace di monitorare seduta stante tutti gli indicatori di performance e mettere a disposizione degli agenti le informazioni strategiche in tempo reale, rappresenta ora un’opportunità ulteriore per accompagnare le agenzie alla realizzazione di attività fortemente redditizie. La rete agenziale del Gruppo Bluvacanze, di fatto l’agenzia di viaggi più grande d’Italia, arriva allo sviluppo della nuova funzionalità Gruppi in Ada dopo innumerevoli esperienze all’attivo degli imprenditori associati, che si distinguono per l’ottima capacità organizzativa e di comunicazione. Via via che vengono creati, gli itinerari verranno pubblicati e, nel loro insieme, comporranno un catalogo B2B vero e proprio, ad uso e consumo di tutti i punti vendita, mentre B2C appariranno in Bluvacanze.it che dalla fine dell’estate è diventato un sito e-commerce con finalizzazione in agenzia [post_title] => Bluvacanze implementa il software Ada con i gruppi [post_date] => 2023-10-12T11:39:37+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697110777000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453741 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_431589" align="alignleft" width="300"] Casa Cipriani a Milano[/caption] Piani ambiziosi per il gruppo veneziano Cipriani, che punta a espandersi in destinazioni come Londra, Parigi, Dubai, Miami, Beverly Hills, San Paolo del Brasile e Istanbul, replicando il modello di Casa Cipriani (club in stile Soho House e hotel) già operativo a New York e a Milano. Il progetto passa per un fondo, chiamato Cipriani Hospitality, presentato in questi giorni nella città della Grande Mela. A disposizione 500 milioni di dollari da investire per finanziare lo sviluppo del brand. A fianco del presidente Arrigo Cipriani e del figlio Giuseppe, il ceo del gruppo, omonimo del nonno, il fondatore dell’Harry’s Bar di Venezia nel 1931, ci sono due protagonisti della finanza d’impresa europea: l’asset management lussemburghese Optimum (1,8 miliardi di asset under management) e la banca svizzera Crédit des Alpes, con all’attivo operazioni per oltre 140 miliardi. Centralissime le location dei nuovi sviluppi. A Londra si pensa infatti per esempio a Mayfair, a Dubai a Jumeirah Bay, mentre a Istanbul l’area scelta è quella di Yidiz. [post_title] => Il brand Cipriani si espande nel mondo. Al via un fondo da 500 mln di dollari [post_date] => 2023-10-10T13:11:20+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696943480000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453465 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453467" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Franco Ormas, Valeria Scarano,Barbara Coletti, Hannah Smith e Sandro Cristanini[/caption] Si è svolta dall’1 al 4 ottobre la seconda convention Trident Club di Club Med, tenutasi quest’anno presso il resort Exclusive Collection Cefalù. L’evento ha coinvolto 50 agenti di viaggio Trident Club, le adv partner più importanti e con le migliori performance, nonché il top management dell'operatore transalpino rappresentato da Rabeea Ansari, managing director Southern Europe & emerging markets, e Anne-Laure Redon, direttrice commerciale Italia. Nel corso della quattro giorni, tra workshop e attività, si è tenuta anche una cena di gala durante la quale sono state premiate le Trident Club con le performance più elevate: migliore risultato di vendite, Utpull Express, Barbara Coletti; migliori vendite per la destinazione Antille Francesi: Ometto Viaggiatore, Franco Ormas; migliore performance Exclusive Collection: Cristanini Viaggi, Sandro Cristanini; migliore agente di viaggio: Planet Travel Italia, Valeria Scarano; migliore performance di riposizionamento dell'offerta Club Med: Von Brockdorff A&V, Hannah Smith; migliore crescita 2023: Fiparo Viaggi, Rosa Fierarossa. “Siamo orgogliosi di collaborare con le agenzie che fanno parte del Trident Club, non solo quelle che hanno partecipato a questi giorni speciali, ma tutte quelle che lavorano al nostro fianco ogni giorno - sottolinea Rabeea Ansari -. Nel primo semestre del 2023 abbiamo registrato in Italia una crescita record del +68%. E le Trident Club hanno dato un contributo fondamentale a questi risultati, accelerando sulle destinazioni chiave a lungo raggio come Maldive, Seychelles, Martinica, ma anche sui resort di montagna nelle Alpi francesi, italiane e svizzere”. [post_title] => Alla convention Trident di Club Med premiate le cinque adv con le migliori performance [post_date] => 2023-10-06T10:39:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696588790000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453427 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà quest'inverno a Zurigo dopo una ristrutturazione multimilionaria il Mandarin Oriental Savoy. Fondata da Johannes Baur nel 1838, la struttura ha ospitato il primo grand hotel di Zurigo. Situato sulla famosa Paradeplatz, si trova a pochi passi dalle boutique di alta moda, dal centro storico e dalla passeggiata che conduce al lago. Firmati dal designer parigino Tristan Auer, gli interni fondono dettagli storici e uno stile moderno, utilizzando una tavolozza di colori ispirata all’ambiente circostante. Molte delle 44 camere e 36 suite dell'hotel dispongono di balconi, terrazze o rooftop privati, con affaccio sui monumenti della città e sulle Alpi svizzere. Il Mandarin Oriental Savoy include in particolare alcune delle suite più grandi della città, tra cui un appartamento di 275 metri quadrati con quattro camere da letto. L'offerta f&b si declina nel ristorante Orsini guidato da Antonio Guida, già executive chef del due stelle Michelin Seta, all’interno del Mandarin Oriental, Milan, qui nelle vesti di consultant chef. Il Savoy Brasserie & Bar, di ispirazione francese, propone invece piatti e cocktail tutto il giorno. Gli ospiti potranno inoltre rilassarsi nella Mandarin Lounge o gustare delizie asiatiche al bar sul rooftop 1838, con vista panoramica. Grazie alla posizione in centro città, l'hotel è adatto anche per occasioni speciali come matrimoni, feste ed eventi aziendali. [post_title] => Riapre quest'inverno a Zurigo il Mandarin Oriental Savoy [post_date] => 2023-10-05T15:03:33+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696518213000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453230 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo due anni di ristrutturazione, riapre completamente rinnovato l'unico Relais & Châteaux della capitale austriaca: il The Amauris Vienna è un boutique hotel il cui nome trae ispirazione dalla farfalla monarca Amauris, simbolo di eleganza e leggerezza. La proprietà dispone di 45 camere e 17 suite, tra cui l'Opera di 120 metri quadrati e la Loft di 72 mq. A completare l'offerta il ristorante gourmet Glasswing, guidato dall'executive chef Alexandru Simon, a cui si aggiunge l'omonimo bar&bistro gestito dall'head bartender Maximilian Wölle. Al Fresco dining è invece lo spazio outdoor da cui ammirare la città durante una colazione, pranzo, aperitivo o cena. Situata nell'antico chiostro dell'edificio, la Amauris Spa include tra le altre cose una piscina coperta, il cui tetto di vetro apribile lascia filtrare la luce naturale, un'area umida e una palestra equipaggiata Technogym. La proprietà che ospita l'hotel, un tempo residenza nobiliare, fu costruita nel 1860 dagli architetti Flattich e Schumann ed è tornata a splendere grazie alla firma dello studio di architettura viennese Hoppe + Partners Zt e dell'architetto croato Nikola Arambasic dello studio Ocd Arhitekti (per i dettagli di interior). Oggi intende incarnare la grandiosità e la grazia di Vienna, in un indirizzo dove il glamour dello stile del diciannovesimo secolo incontra l'eleganza contemporanea. [post_title] => Riapre completamente rinnovato il The Amauris: unico Relais & Châteaux di Vienna [post_date] => 2023-10-03T11:24:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696332267000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gruppo monte carlo sbm si espande sulle alpi palace des neiges courchevel 1850" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":56,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":308,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454161","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da questa mattina e fino al prossimo 18 dicembre il Traforo del Monte Bianco è chiuso per interventi di manutenzione “non più rinviabili”. Con conseguenze inevitabili sulla viabilità in Piemonte e con una ricaduta negativa sull’economia della Valle d’Aosta. \r

\r

Tra i settori direttamente coinvolti c'è naturalmente quello del turismo, con 400 alberghi che dovranno fare a meno dei turisti francesi. In difficoltà anche gli agriturismi e i b&b della zona. \"Il problema non è tanto la chiusura temporanea della galleria, ma la mancanza totale di prospettiva” spiega il presidente di Federalberghi Valle d’Aosta Luigi Fosson. \r

\r

Costruito 60 anni fa e utilizzato quotidianamente da migliaia di veicoli, il tunnel deve essere sottoposto a \"lavori importanti\", secondo la società concessionaria francese Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (Atmb). Ne va del futuro a lungo termine di questo tunnel bidirezionale di 11,6 chilometri.\r

\r

Questi lavori precederanno un \"progetto di prova per il rinnovo della volta (...) rinviato al 2024\". Inizialmente erano state previste quindici settimane di chiusura per lavori di manutenzione a partire dall'inizio di settembre, ma il calendario è cambiato dopo che il 27 agosto un'enorme frana ha chiuso la linea ferroviaria del Fréjus, l'autostrada e il tunnel nella valle della Maurienne.\r

\r

Con la chiusura della galleria, l’impatto sulla viabilità sarà pesante: 500 mila automobilisti e trasportatori percorrono quotidianamente il tunnel, in entrambi i sensi di marcia. Buona parte del traffico diretto verso il Monte Bianco si riverserà sulla tangenziale di Torino e sulla A32 Torino-Bardonecchia verso il tunnel del Frejus.","post_title":"Francia: al via i lavori al traforo del Monte Bianco, che rimarrà chiuso fino al 18 dicembre","post_date":"2023-10-16T14:49:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1697467742000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454143","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New entry alpina per il gruppo Monte-Carlo Sbm che ha appena acquisito il Palace des Neiges della stazione sciistica Courchevel 1850, in Savoia. L'hotel andrà incontro a un'importante operazione di restyling, a cui sarà dato il via a partire da aprile 2024. Il gruppo Alp'Azur continuerà a gestire il Palace des Neiges per la stagione invernale 2023/2024.\r

\r

\"Essere riusciti ad acquistare un albergo estero di rilievo per la prima volta nella nostra storia, ed averlo fatto per una struttura fra le più importanti nell'hospitality di lusso di tutto l’arco alpino, è una grande soddisfazione per il nostro gruppo - sottolinea il presidente e amministratore delegato di Sbm, Stéphane Valeri -. Una volta ristrutturato, il nuovo hotel rappresenterà per noi una nuova fonte di crescita e potrà ottimizzare le nostre risorse umane su base stagionale\". Il gruppo Vallat ha supportato Monte-Carlo Société des Bains de Mer nella ricerca e selezione della struttura.","post_title":"Il gruppo Monte-Carlo Sbm si espande sulle Alpi con il Palace des Neiges di Courchevel 1850","post_date":"2023-10-16T13:35:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1697463323000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454054","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Condor espande ancora una volta il suo programma in Nord America introducendo i collegamenti per Miami, nello stato della Florida.\r

\r

Da maggio e settembre 2024, Condor opererà tre voli diretti settimanali da Francoforte all’aeroporto internazionale di Miami.\r

\r

Miami, la città più nota del Sunshine State, è conosciuta soprattutto per l'omonima spiaggia con i grattacieli che svettano sullo sfondo, ma si sta affermando anche come destinazione per le arti e la cultura grazie ai creativi quartieri Wynwood e Design District, oltre che per i suoi iconici quartieri multiculturali. \r

\r

Miami è anche il punto di partenza per escursioni attraverso le paludi tropicali delle Everglades e per raggiungere le Florida Keys, collegate da ponti a Key West, il punto più meridionale degli Stati Uniti.\r

\r

","post_title":"Condor, da maggio nuovi voli via Francoforte per Miami","post_date":"2023-10-13T15:36:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1697211376000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453926","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453927\" align=\"aligncenter\" width=\"511\"] Castello di Thiene[/caption]\r

\r

Dal 21 ottobre al 25 novembre le Dimore Amiche del Veneto, gruppo d’eccellenza di Adsi – Associazione Dimore Storiche Italiane che da anni si occupa del promuovere la tutela e la valorizzazione delle dimore storiche, presentano “Il Mese del Foliage, magiche atmosfere d’autunno”.\r

\r

Sei meravigliose residenze venete (Borgo Feriani, Castello di Thiene, Villa Malmarana ai Nani, Villa Angarano, Villa Sagramoso Sacchetti, Villa da Schio) apriranno al pubblico presentando gli eventi speciali con l’esclusiva partecipazione dei padroni di casa.\r

\r

Sabato 21 ottobre alle 19:30 al Borgo Feriani (Montegalda, VI) verrà presentato un evento culinario con le tinte del Foliage: “Cena Foliage al Borgo”. Tutti a tavola quindi, tra prodotti sott’olio della casa, affettati, formaggi, e composte, rosetta di sfoglia con zucchine ed asiago, e ancora, da scegliere, maccheroncini trafilati al bronzo con salsa di pomodorini, salsiccia, ricotta affumicata, o crespelle alla zucca con pancetta. Per i secondi, spazio alla faraona al forno con panna e cognac e contorni di stagione. Per chiudere, torta di mele e noci o la mandorlata.\r

\r

Prenotazione obbligatoria: 347 083 3891 (menù a la carte).\r

\r

Informazioni: info@villaferiani.it\r

\r

Sabato 28 ottobre: si prosegue con l’appuntamento al Castello di Thiene (Thiene, VI), una passeggiata botanica tra i colori autunnali nel parco del Castello con la guida esperta paesaggista Pamela Nichele e con la padrona di casa, Francesca di Thiene. Durante la giornata sarà possibile vistare i saloni e le suggestive scuderie del Castello.\r

\r

Turni di visita al parco alle ore: 10:00; 11:30; 14:30; 16:00.\r

\r

Costo ingresso con visita guidata: 20€ a persona\r

\r

Prenotazione obbligatoria dal sito: www.castellodithiene.com. .\r

\r

L’evento rientra anche nelle iniziative promosse da AIAPP Associazione Italiana Architettura del Paesaggio.\r

\r

Sabato 4 Novembre: è il turno di Villa Valmarana ai Nani (Vicenza, VI) che presenta “La magia delle foglie d'autunno”: una visita guidata tematica alle sale affrescate dai Tiepolo e un percorso guidato nel bosco storico con Artemisia Marzia Voltolina, operatrice olistica canalizzatrice.A conclusione delle passeggiate, un calice di prosecco verrà servito sotto l'incantevole Pagoda ottocentesca.\r

\r

Turno di visita unico: ore 15:00, durata circa 1h e 30 min.\r

\r

Costo ingresso: 20€ a persona comprendente la visita guidata a Palazzina, Foresteria e bosco con calice finale. \r

\r

Biglietto ridotto a 10€ sotto i 12 anni.\r

\r

Prenotazione obbligatoria e informazioni: info@villavalmarana.com\r

\r

Domenica 12 novembre: Villa Angarano (Bassano del Grappa, VI) propone “L’incanto del Parco ottocentesco di una Villa Palladiana” con storie di alberi raccontate dall’arboricoltore Stefano Farronato in compagnia dei padroni di casa, la famiglia Bianchi Michiel. Un grande prato contornato da cedri, sequoie, lecci, magnolie, tigli, cipressi e pini marittimi si fondono col massiccio del Monte Grappa e coi vigneti e gli ulivi che sfiorano la sponda del Brenta. La visita prosegue fino alle antiche Scuderie e nella Cappella di famiglia di Santa Maria Maddalena in un’esperienza all’insegna della natura e dell’arte.\r

\r

Turni di visita: 10:00, 11:30, 14:00, 15:45\r

\r

Ingresso: 18€ a persona.\r

\r

Prenotazione obbligatoria: info@villaangarano.com, 0424503086\r

\r

Domenica 19 novembre: Villa Sagramoso Sacchetti (Verona, VR) invita a una passeggiata didattica nel suo elegante giardino, creato negli anni ’70 grazie al contributo di importanti architetti paesaggisti. In esclusiva, la famiglia Sagramoso aprirà le sale interne della villa.\r

\r

Turni di visita: 10:00, 11:30, 14:00, 15:30\r

\r

Ingresso: Intero 12€; ridotto 8€; gratuito per i bambini sotto gli 8 anni e per diversamente abili.\r

\r

Prenotazione obbligatoria e informazioni: 348 0172982\r

\r

Si entra alla villa dal cancello sulla via Miniscalchi, angolo via Turbina, Verona.\r

\r

Sabato 25 Novembre: si chiude “Il Mese del Foliage” con l’evento a Villa da Schio (Castelgomberto, VI), una passeggiata in compagnia di una guida esperta paesaggista e del proprietario nel parco della villa dove tra colori d’autunno e viali romantici si possono ammirare le splendide statue ad opera dell’officina del Marinali,. \r

\r

Turni di visita: 11:00, 14:00, 15:30\r

\r

Ingresso: 10€ a persona","post_title":"Dimore Amiche del Veneto presentano “Il Mese del Foliage, magiche atmosfere d’autunno”","post_date":"2023-10-13T08:00:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1697184037000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453907","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua lo sviluppo di Ada, il software gestionale delle agenzie di viaggio Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, che nell’autunno 2022 è diventata una piattaforma di analisi a tutti gli effetti. Oggi, la funzionalità che va ad aggiungersi riguarda la gestione “gruppi”, come noto ai più un’attività di agenzia articolata e che richiede grande responsabilità da parte degli imprenditori.\r

\r

Da ottobre 2023, in Ada – acronimo di Adaptive Data Automation nonché nome di Ada Lovelace Byron, figlia del poeta romantico inglese Lord Byron e riconosciuta come prima programmatrice di computer al mondo, nel 1800 – entra il prodotto Gruppi organizzato dai punti vendita della rete, aprendosi alla fruibilità da parte di tutte le associate.\r

\r

Questa ulteriore implementazione di Ada, un sistema proprietario esclusivo di Bluvacanze, capace di monitorare seduta stante tutti gli indicatori di performance e mettere a disposizione degli agenti le informazioni strategiche in tempo reale, rappresenta ora un’opportunità ulteriore per accompagnare le agenzie alla realizzazione di attività fortemente redditizie.\r

\r

La rete agenziale del Gruppo Bluvacanze, di fatto l’agenzia di viaggi più grande d’Italia, arriva allo sviluppo della nuova funzionalità Gruppi in Ada dopo innumerevoli esperienze all’attivo degli imprenditori associati, che si distinguono per l’ottima capacità organizzativa e di comunicazione.\r

\r

Via via che vengono creati, gli itinerari verranno pubblicati e, nel loro insieme, comporranno un catalogo B2B vero e proprio, ad uso e consumo di tutti i punti vendita, mentre B2C appariranno in Bluvacanze.it che dalla fine dell’estate è diventato un sito e-commerce con finalizzazione in agenzia","post_title":"Bluvacanze implementa il software Ada con i gruppi","post_date":"2023-10-12T11:39:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697110777000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453741","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_431589\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Casa Cipriani a Milano[/caption]\r

\r

Piani ambiziosi per il gruppo veneziano Cipriani, che punta a espandersi in destinazioni come Londra, Parigi, Dubai, Miami, Beverly Hills, San Paolo del Brasile e Istanbul, replicando il modello di Casa Cipriani (club in stile Soho House e hotel) già operativo a New York e a Milano. Il progetto passa per un fondo, chiamato Cipriani Hospitality, presentato in questi giorni nella città della Grande Mela. A disposizione 500 milioni di dollari da investire per finanziare lo sviluppo del brand.\r

\r

A fianco del presidente Arrigo Cipriani e del figlio Giuseppe, il ceo del gruppo, omonimo del nonno, il fondatore dell’Harry’s Bar di Venezia nel 1931, ci sono due protagonisti della finanza d’impresa europea: l’asset management lussemburghese Optimum (1,8 miliardi di asset under management) e la banca svizzera Crédit des Alpes, con all’attivo operazioni per oltre 140 miliardi. Centralissime le location dei nuovi sviluppi. A Londra si pensa infatti per esempio a Mayfair, a Dubai a Jumeirah Bay, mentre a Istanbul l’area scelta è quella di Yidiz.","post_title":"Il brand Cipriani si espande nel mondo. Al via un fondo da 500 mln di dollari","post_date":"2023-10-10T13:11:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1696943480000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453465","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453467\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Franco Ormas, Valeria Scarano,Barbara Coletti, Hannah Smith e Sandro Cristanini[/caption]\r

\r

Si è svolta dall’1 al 4 ottobre la seconda convention Trident Club di Club Med, tenutasi quest’anno presso il resort Exclusive Collection Cefalù. L’evento ha coinvolto 50 agenti di viaggio Trident Club, le adv partner più importanti e con le migliori performance, nonché il top management dell'operatore transalpino rappresentato da Rabeea Ansari, managing director Southern Europe & emerging markets, e Anne-Laure Redon, direttrice commerciale Italia.\r

\r

Nel corso della quattro giorni, tra workshop e attività, si è tenuta anche una cena di gala durante la quale sono state premiate le Trident Club con le performance più elevate: migliore risultato di vendite, Utpull Express, Barbara Coletti; migliori vendite per la destinazione Antille Francesi: Ometto Viaggiatore, Franco Ormas; migliore performance Exclusive Collection: Cristanini Viaggi, Sandro Cristanini; migliore agente di viaggio: Planet Travel Italia, Valeria Scarano; migliore performance di riposizionamento dell'offerta Club Med: Von Brockdorff A&V, Hannah Smith; migliore crescita 2023: Fiparo Viaggi, Rosa Fierarossa.\r

\r

“Siamo orgogliosi di collaborare con le agenzie che fanno parte del Trident Club, non solo quelle che hanno partecipato a questi giorni speciali, ma tutte quelle che lavorano al nostro fianco ogni giorno - sottolinea Rabeea Ansari -. Nel primo semestre del 2023 abbiamo registrato in Italia una crescita record del +68%. E le Trident Club hanno dato un contributo fondamentale a questi risultati, accelerando sulle destinazioni chiave a lungo raggio come Maldive, Seychelles, Martinica, ma anche sui resort di montagna nelle Alpi francesi, italiane e svizzere”.\r

\r

","post_title":"Alla convention Trident di Club Med premiate le cinque adv con le migliori performance","post_date":"2023-10-06T10:39:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696588790000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453427","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà quest'inverno a Zurigo dopo una ristrutturazione multimilionaria il Mandarin Oriental Savoy. Fondata da Johannes Baur nel 1838, la struttura ha ospitato il primo grand hotel di Zurigo. Situato sulla famosa Paradeplatz, si trova a pochi passi dalle boutique di alta moda, dal centro storico e dalla passeggiata che conduce al lago. Firmati dal designer parigino Tristan Auer, gli interni fondono dettagli storici e uno stile moderno, utilizzando una tavolozza di colori ispirata all’ambiente circostante.\r

\r

Molte delle 44 camere e 36 suite dell'hotel dispongono di balconi, terrazze o rooftop privati, con affaccio sui monumenti della città e sulle Alpi svizzere. Il Mandarin Oriental Savoy include in particolare alcune delle suite più grandi della città, tra cui un appartamento di 275 metri quadrati con quattro camere da letto.\r

\r

L'offerta f&b si declina nel ristorante Orsini guidato da Antonio Guida, già executive chef del due stelle Michelin Seta, all’interno del Mandarin Oriental, Milan, qui nelle vesti di consultant chef. Il Savoy Brasserie & Bar, di ispirazione francese, propone invece piatti e cocktail tutto il giorno. Gli ospiti potranno inoltre rilassarsi nella Mandarin Lounge o gustare delizie asiatiche al bar sul rooftop 1838, con vista panoramica. Grazie alla posizione in centro città, l'hotel è adatto anche per occasioni speciali come matrimoni, feste ed eventi aziendali.","post_title":"Riapre quest'inverno a Zurigo il Mandarin Oriental Savoy","post_date":"2023-10-05T15:03:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1696518213000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453230","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo due anni di ristrutturazione, riapre completamente rinnovato l'unico Relais & Châteaux della capitale austriaca: il The Amauris Vienna è un boutique hotel il cui nome trae ispirazione dalla farfalla monarca Amauris, simbolo di eleganza e leggerezza. La proprietà dispone di 45 camere e 17 suite, tra cui l'Opera di 120 metri quadrati e la Loft di 72 mq. A completare l'offerta il ristorante gourmet Glasswing, guidato dall'executive chef Alexandru Simon, a cui si aggiunge l'omonimo bar&bistro gestito dall'head bartender Maximilian Wölle. Al Fresco dining è invece lo spazio outdoor da cui ammirare la città durante una colazione, pranzo, aperitivo o cena. Situata nell'antico chiostro dell'edificio, la Amauris Spa include tra le altre cose una piscina coperta, il cui tetto di vetro apribile lascia filtrare la luce naturale, un'area umida e una palestra equipaggiata Technogym.\r

\r

La proprietà che ospita l'hotel, un tempo residenza nobiliare, fu costruita nel 1860 dagli architetti Flattich e Schumann ed è tornata a splendere grazie alla firma dello studio di architettura viennese Hoppe + Partners Zt e dell'architetto croato Nikola Arambasic dello studio Ocd Arhitekti (per i dettagli di interior). Oggi intende incarnare la grandiosità e la grazia di Vienna, in un indirizzo dove il glamour dello stile del diciannovesimo secolo incontra l'eleganza contemporanea.","post_title":"Riapre completamente rinnovato il The Amauris: unico Relais & Châteaux di Vienna","post_date":"2023-10-03T11:24:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1696332267000]}]}}