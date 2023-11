Il gruppo Giada Hotels si espande con un nuovo hotel vicino al Vaticano Cresce il portfolio della white label company capitolina Giada Hotels Collection. I titolari, Dario e Gianluca Lupi, hanno infatti appena acquisito una struttura ricettiva midscale situata nel centro di Roma, vicino a Città del Vaticano. I piani sono ora di trasformare l’asset in un boutique hotel, a fronte di una profonda ristrutturazione. A curare l’operazione, il team hospitality di Wcg – World Capital Group. Non è stato svelato il valore della transazione. Il gruppo Giada al momento gestisce un totale di due proprietà più altre due in pipeline (senza contare l’ultima new entry), tutte situate nell’aera della Capitale. Le strutture già operative sono l’Hampton By Hilton Rome North e l’hotel Relax Roma Nord. “Roma si riconferma una delle mete leisure e business più ambite in Italia e tale operazione conferma l’interesse da parte di player alberghieri nazionali e internazionali – spiega Cristina Gentile, senior real estate consultant Hospitality di Wcg –. Questo deal sottolinea inoltre l’importanza della valorizzazione delle strutture ricettive midscale, in un processo, ormai necessario, di trasformazione dell’industria alberghiera italiana e di allineamento dell’offerta hospitality alle nuove esigenze dei viaggiatori. Siamo felici di contribuire a tutto ciò e di condividere questo successo insieme a Dario e Gianluca Lupi”. Condividi

