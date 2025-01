Il gruppo Bwh official sponsor del Giro d’Italia “Un’opportunità straordinaria per promuovere il turismo e valorizzare le bellezze del nostro Paese“. Così la ceo Italia & Malta, Sara Digiesi, commenta la nuova partnership del gruppo Bwh con il Giro d’Italia e il Giro d’Italia Women. La storica competizione ciclistica, giunta alla centottesima edizione, partirà dall’Albania il 9 maggio per concludersi il 1° giugno a Roma, mentre il Giro d’Italia Women si svolgerà dal 6 al 13 luglio. “Secondo i dati del report dell’Osservatorio sullo sport system italiano di Banca Ifis, l’evento nel 2023 ha coinvolto 9,4 milioni di persone e generato un impatto economico di 2 miliardi di euro, di cui 0,6 mld nell’immediato e 1,4 mld nei mesi successivi. Infatti, oltre ad attirare spettatori durante le tappe, il Giro d’Italia ha avuto anche un effetto significativo a lungo termine sul turismo: lo stesso report stima che ben 618 mila spettatori tornano nei luoghi visitati entro 12-18 mesi, mentre 1,8 milioni scelgono nuove destinazioni ispirati dalle immagini viste in tv. “Il Giro d’Italia vissuto da official partner sarà un’occasione unica di networking – aggiunge Sara Digiesi -. Ci permetterà di incontrare i nostri ospiti nelle diverse tappe, gli albergatori e i partner locali, nonché di valorizzare e di promuovere il percorso e le sue eccellenze. Crediamo nel legame tra sport, turismo e ospitalità e investiamo per rafforzarlo, celebrando le straordinarie imprese di atleti e atlete, promuovendo il nostro patrimonio naturalistico e culturale e supportando così la crescita delle nostre strutture, che godranno di nuova visibilità, nuovo appeal e flussi incrementali”. Condividi

