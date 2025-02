Bwh cresce in Sicilia con il Principe d’Aragona. Diventerà un Sure Hotel Collection New entry siciliana per il gruppo Bwh che accoglie il Principe d’Aragona di Modica, con il brand Sure Hotel Collection by Best Western. La struttura è prenotabile già dallo scorso dicembre per soggiorni a partire dal 18 marzo, data prevista per la riapertura. La new entry è un 4 stelle situato nel cuore della città. Dispone di 35 camere e due sale meeting: la Gialla, con una capienza fino a 30 persone e la Arancio, che può accoglierne fino a 80. A ciò si aggiungono una piscina scoperta, accessibile nelle stagioni più calde, un ristorante, un lounge bar, una terrazza panoramica e un ampio parcheggio. “L’ingresso del nostro hotel nel network Bwh rappresenta un passo importante, sia per la struttura, sia per la città che ci ospita, che guarda sempre più a un futuro internazionale, senza mai dimenticare le sue radici storiche”, commenta Raimondo Minardo, in rappresentanza del gruppo omonimo proprietario dalla struttura gestita da Mh Hospitality. “Questa affiliazione segna un passo importante nella strategia di espansione del nostro gruppo e consolida la nostra presenza in una delle destinazioni più affascinanti e ricche di storia della Sicilia”, aggiunge il chief development officer di Bwh Hotels Italia & Malta, Fabrizio Doria. Il Principe d’Aragona è guidato dal general manager del gruppo Mh Hospitality, Felice Di Donato. Condividi

